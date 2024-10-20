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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Комарно
1:2
Конец матча
Железярне Подбрезова
0'
12' Желтая карточка
Dominik Zak
0:1
28' Гол
Alasana Yirajang
40' Желтая карточка
Simon Fasko
44' Желтая карточка
Rene Paraj
57' Желтая карточка
Шпирьяк Доминик
64' Желтая карточка
Dan Ozvolda
1:1
79' Гол
Dominik Zak
1:2
85' Гол
Галчик Роланд
86' Желтая карточка
Галчик Роланд
90' Желтая карточка
Томаш Немет
90'+6
31
Трефиль
Якуб
14
Tobias
Divis
21
Пиларж
Роберт
5
Шпирьяк
Доминик
8
Simon
Smehyl
6
Dan
Ozvolda
93
Сляцки
Виктор
12
Dominik
Zak
20
Jozef
Spyrka
22
Тамаш
Нандор
99
Patrik
Volesky
28
Данко
Адам
24
Коштрна
Кристиан
4
Оравец
Матей
18
Маркович
Алекс
27
Sanusi
Ridwan
25
Simon
Fasko
15
Rene
Paraj
11
Samuel
Datko
7
Галчик
Роланд
9
Daniel
Smekal
10
Alasana
Yirajang
Комарно
4-1-4-1
Железярне Подбрезова
3-4-3

История личных встреч

Комарно
Железярне Подбрезова

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
4:1
ТМК
1:2
ВЛ
0:4
ВЛ
2:3
ВЛ
2:1
ВЛ
2:0
ВЛ
1:0

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1.67

Среднее время на гол

40
54

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.71
1.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

52
57

Бомбардиры внутри турнира

Комарно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Patrik Volesky 3 0.3
Simon Smehyl 2 (1) 0.2
Ганбаяр Ганболд 1 0.1
Сильвестр Якуб 1 0.1
Тамаш Нандор 1 0.1
Dominik Zak 1 0.1
Jozef Spyrka 0 0
Christian Bayemi 0 0
Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галчик Роланд 4 0.4
Alasana Yirajang 3 0.3
Sanusi Ridwan 2 0.2
Peter Juritka 2 0.2
Daniel Smekal 1 0.1
Samuel Datko 1 0.1
Депетрис Давид 1 (1) 0.1
Оравец Матей 0 0
Стефаник Самуэль 0 0
Славик Адриан 0 0
Rene Paraj 0 0
Демл Ондржей 0 0

Карточки

Комарно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильвестр Якуб 2 0
Пиларж Роберт 2 0
Simon Smehyl 2 0
Слука Бранислав 2 0
Ганбаяр Ганболд 2 0
Dominik Zak 2 0
Tobias Divis 2 0
Dan Ozvolda 1 0
Jozef Spyrka 1 0
Шпирьяк Доминик 1 0
Тамаш Нандор 1 0
Трефиль Якуб 1 0
Сляцки Виктор 1 0
Christian Bayemi 1 0
Томаш Немет 1 0
Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коштрна Кристиан 2 1
Rene Paraj 3 0
Галчик Роланд 2 0
Samuel Datko 2 0
Simon Fasko 2 0
Vincent Chyla 2 0
Стефаник Самуэль 1 0
Оравец Матей 1 0
Славик Адриан 1 0
Мрва Марио 1 0
Данко Адам 1 0
Filip Mielke 1 0
Kayode Saliman 1 0
Peter Juritka 1 0

Результаты матчей

Комарно
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Железярне Подбрезова
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
1
Комарно
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Железярне Подбрезова
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

3
11
Комарно
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Железярне Подбрезова
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
15%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
2
29%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
50%
3
27%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
3
30%
1
13%
76-90

Забито

9
14
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
0
0%
1
7%
1-15
3
33%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
4
44%
4
29%
76-90

Пропущено

23
15
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
4
17%
1
7%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
5
22%
3
20%
31-45
2
9%
3
20%
46-60
3
13%
3
20%
61-75
8
35%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Комарно
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Академия Хамсика Банска-Бистрица - Комарно 0:4 ФТК Филяково - Комарно 1:3 Скалица - Комарно 3:0 Жилина - Комарно 2:1
Комарно - Ружомберок 1:2 Комарно - Тренчин 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Комарно - Михаловце 1:3 Кошице - Комарно 0:1 ДАК - Комарно 2:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 МТК Будапешт - Комарно 0:0 Комароми - Комарно 1:3 Рапид (мол.) - Комарно 1:1 Комарно - Погронье 4:0 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Комарно - Уйпешт 1:1 Дольни-Кубин - Комарно 4:3 Комарно - Петржалка 1:2 Славой Требишов - Комарно 1:3
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пухов - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:4 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1
Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Олимпия Бобров - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 1:0 Железярне Подбрезова - Погронье 2:2 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:2 Железярне Подбрезова - Зброёвка 5:2 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Железярне Подбрезова - Петржалка 0:3 Динамо Дивяки - Железярне Подбрезова 0:5 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:1

Результаты матчей

Комарно
Железярне Подбрезова

Точный счет

1:2
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
7
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
7:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
7
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Комарно
Железярне Подбрезова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
1
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
5
2
8
1.5
3
7
1
9
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 10 8 2 0 24 - 6 26
2.
Слован Братислава
 10 8 1 1 19 - 12 25
3.
ДАК
 10 4 3 3 15 - 10 15
4.
Спартак Трнава
 10 3 6 1 10 - 5 15
5.
Ружомберок
 10 3 4 3 13 - 13 13
6.
Железярне Подбрезова
 10 3 3 4 15 - 14 12
7.
Кошице
 11 3 3 5 15 - 16 12
8.
Тренчин
 11 2 5 4 11 - 16 11
9.
Дукла Банска-Бистрица
 11 2 4 5 11 - 16 10
10.
Михаловце
 11 2 4 5 13 - 21 10
11.
Комарно
 10 3 0 7 11 - 21 9
12.
Скалица
 10 2 3 5 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 5 5 0 0 14 - 5 15
2.
Слован Братислава
 5 3 1 1 6 - 8 10
3.
Ружомберок
 6 2 3 1 7 - 6 9
4.
Железярне Подбрезова
 5 2 2 1 12 - 7 8
5.
Тренчин
 5 2 2 1 7 - 7 8
6.
Кошице
 6 2 2 2 9 - 7 8
7.
Дукла Банска-Бистрица
 6 2 1 3 7 - 9 7
8.
Спартак Трнава
 5 1 3 1 3 - 3 6
9.
Скалица
 5 1 2 2 5 - 5 5
10.
Михаловце
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
ДАК
 4 1 1 2 3 - 5 4
12.
Комарно
 5 1 0 4 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Жилина
 5 3 2 0 10 - 1 11
3.
ДАК
 6 3 2 1 12 - 5 11
4.
Спартак Трнава
 5 2 3 0 7 - 2 9
5.
Комарно
 5 2 0 3 5 - 9 6
6.
Михаловце
 6 1 2 3 7 - 11 5
7.
Ружомберок
 4 1 1 2 6 - 7 4
8.
Кошице
 5 1 1 3 6 - 9 4
9.
Железярне Подбрезова
 5 1 1 3 3 - 7 4
10.
Скалица
 5 1 1 3 7 - 14 4
11.
Дукла Банска-Бистрица
 5 0 3 2 4 - 7 3
12.
Тренчин
 6 0 3 3 4 - 9 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (2)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
ДАК Труса Матей 5 (2)
Жилина Капралик Адриан 5 (2)
ДАК Реджич Дамир 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 5
Тренчин Эмека Чинонсо 1 4
Спартак Трнава Кратохвил Милош 5
Михаловце Тарадуда Денис 5
Тренчин Rahim Ibrahim 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Томаш Немет получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Alasana Yirajang уходит с поля. Peter Juritka выходит вместо него
  • 90'
    Галчик Роланд уходит с поля. Демл Ондржей выходит вместо него
  • 87'
    Dan Ozvolda уходит с поля. Gabor Toth выходит вместо него
  • 86'
    Галчик Роланд получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Rene Paraj сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Rene Paraj получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Simon Fasko получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Даниэль Смекал сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Alasana Yirajang бьет в цель!
    • 12'
      Dominik Zak получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Комарно 1:2 Железярне Подбрезова онлайн

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