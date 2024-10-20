Тур: 11. Стадион: Вион.
1:2
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаDominik Zak
0:1
28' ГолAlasana Yirajang
40' Желтая карточкаSimon Fasko
44' Желтая карточкаRene Paraj
57' Желтая карточкаШпирьяк Доминик
64' Желтая карточкаDan Ozvolda
1:1
79' ГолDominik Zak
1:2
85' ГолГалчик Роланд
86' Желтая карточкаГалчик Роланд
90' Желтая карточкаТомаш Немет
90'+6
Ход матча
12'
28'
40'
44'
57'
64'
79'
1:1
85'
1:2
86'
90'
31
Трефиль
Якуб
14
Tobias
Divis
12
Dominik
Zak
20
Jozef
Spyrka
22
Тамаш
Нандор
28
Данко
Адам
25
Simon
Fasko
15
Rene
Paraj
11
Samuel
Datko
- Основной состав
-
31 Трефиль ЯкубВратарь
-
14 Tobias DivisЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Dominik ZakПолузащитник
-
20 Jozef SpyrkaПолузащитник
-
22 Тамаш НандорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Нади ГергоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
10 Томаш Немет
-
-
-
-
Главный тренер: Mikulas Radvanyi
- Основной состав
-
28 Данко АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Simon FaskoПолузащитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
-
11 Samuel DatkoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Байза ПаволВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Stefan Markulik
История личных встреч
Комарно
Железярне Подбрезова
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
2.25
1.67
Среднее время на гол
40
54
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.71
1.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
52
57
Бомбардиры внутри турнира
Комарно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Patrik Volesky
|3
|0.3
|Simon Smehyl
|2 (1)
|0.2
|Ганбаяр Ганболд
|1
|0.1
|Сильвестр Якуб
|1
|0.1
|Тамаш Нандор
|1
|0.1
|Dominik Zak
|1
|0.1
|Jozef Spyrka
|0
|0
|Christian Bayemi
|0
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галчик Роланд
|4
|0.4
|Alasana Yirajang
|3
|0.3
|Sanusi Ridwan
|2
|0.2
|Peter Juritka
|2
|0.2
|Daniel Smekal
|1
|0.1
|Samuel Datko
|1
|0.1
|Депетрис Давид
|1 (1)
|0.1
|Оравец Матей
|0
|0
|Стефаник Самуэль
|0
|0
|Славик Адриан
|0
|0
|Rene Paraj
|0
|0
|Демл Ондржей
|0
|0
Карточки
Комарно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильвестр Якуб
|2
|0
|Пиларж Роберт
|2
|0
|Simon Smehyl
|2
|0
|Слука Бранислав
|2
|0
|Ганбаяр Ганболд
|2
|0
|Dominik Zak
|2
|0
|Tobias Divis
|2
|0
|Dan Ozvolda
|1
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Шпирьяк Доминик
|1
|0
|Тамаш Нандор
|1
|0
|Трефиль Якуб
|1
|0
|Сляцки Виктор
|1
|0
|Christian Bayemi
|1
|0
|Томаш Немет
|1
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коштрна Кристиан
|2
|1
|Rene Paraj
|3
|0
|Галчик Роланд
|2
|0
|Samuel Datko
|2
|0
|Simon Fasko
|2
|0
|Vincent Chyla
|2
|0
|Стефаник Самуэль
|1
|0
|Оравец Матей
|1
|0
|Славик Адриан
|1
|0
|Мрва Марио
|1
|0
|Данко Адам
|1
|0
|Filip Mielke
|1
|0
|Kayode Saliman
|1
|0
|Peter Juritka
|1
|0
Результаты матчей
Комарно
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Железярне Подбрезова
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
1
Комарно
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Железярне Подбрезова
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
3
11
Комарно
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Железярне Подбрезова
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
6
12
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
15%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
2
29%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
50%
3
27%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
3
30%
1
13%
76-90
Забито
9
14
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
0
0%
1
7%
1-15
3
33%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
4
44%
4
29%
76-90
Пропущено
23
15
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
4
17%
1
7%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
5
22%
3
20%
31-45
2
9%
3
20%
46-60
3
13%
3
20%
61-75
8
35%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Комарно
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Академия Хамсика Банска-Бистрица - Комарно 0:4 ФТК Филяково - Комарно 1:3 Скалица - Комарно 3:0 Жилина - Комарно 2:1
Комарно - Ружомберок 1:2 Комарно - Тренчин 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Комарно - Михаловце 1:3 Кошице - Комарно 0:1 ДАК - Комарно 2:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 МТК Будапешт - Комарно 0:0 Комароми - Комарно 1:3 Рапид (мол.) - Комарно 1:1 Комарно - Погронье 4:0 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Комарно - Уйпешт 1:1 Дольни-Кубин - Комарно 4:3 Комарно - Петржалка 1:2 Славой Требишов - Комарно 1:3
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пухов - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:4 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1
Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Олимпия Бобров - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 1:0 Железярне Подбрезова - Погронье 2:2 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:2 Железярне Подбрезова - Зброёвка 5:2 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Железярне Подбрезова - Петржалка 0:3 Динамо Дивяки - Железярне Подбрезова 0:5 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:1
Результаты матчей
Комарно
Железярне Подбрезова
Точный счет
1:2
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
7
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
7:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
7
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Комарно
Железярне Подбрезова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
55
28
37
19
28
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (2)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|5 (2)
|Жилина
|Капралик Адриан
|5 (2)
|ДАК
|Реджич Дамир
|4 (1)
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|1 4
|Спартак Трнава
|Кратохвил Милош
|5
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|5
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|5