Тур: 11. Стадион: Стадион под Дубном.
0:0
Второй тайм: 51'
Ход матча
39'
23
Минарик
Ян
37
Зауэр
Марио
14
Eric
Bille
16
Илько
Патрик
29
Дюриш
Давид
25
Ivan
Mensah
33
Годал
Борис
88
Глинка
Марек
16
Adam
Hanes
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Eric BilleНападающий
-
16 Илько ПатрикНападающий
-
29 Дюриш ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
11 Samuel Gidi
-
Главный тренер: Michal Scasny
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Ivan MensahЗащитник
-
33 Годал БорисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Глинка МарекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Adam HanesНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Lukas MigalaЗащитник
- Полузащитник
-
23 Бренкус АдамПолузащитник
-
28 Пишоя МарьянПолузащитник
- Нападающий
-
29 Малец ТомашНападающий
-
-
-
Главный тренер: Марек Бажик
История личных встреч
Жилина
Дукла Банска-Бистрица
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
30 матчей
40%
30%
30%
12 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
26.7%
50%
23.3%
8 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.7%
36.7%
26.6%
11 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
26
Голов в среднем за матч
2.27
1.37
Среднее время на гол
39
65
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.37
1.55
Среднее время на гол
65
58
Всего голов
51
43
Голов в среднем за матч
1.7
1.43
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
52
62
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капралик Адриан
|5
|0.5
|Дюриш Давид
|3
|0.3
|Зауэр Марио
|3
|0.3
|Минарик Ян
|2
|0.2
|Алиягич Денис
|2
|0.2
|Eric Bille
|2 (1)
|0.2
|Качер Мирослав
|1
|0.1
|Samuel Gidi
|1
|0.1
|Яворчек Доминик
|1
|0.1
|Копашек Самуэль
|1
|0.1
|Timotej Hranica
|1
|0.1
|Илько Патрик
|0
|0
|Бари Кристиан
|0
|0
|James Ndjeungoue
|0
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рымаренко Мартин
|4 (2)
|0.36
|Малец Томаш
|4
|0.36
|Веселовски Доминик
|1
|0.09
|Годал Борис
|1
|0.09
|Слебодник Тибор
|1
|0.09
|Загуменски Тимотей
|0
|0
|Пишоя Марьян
|0
|0
|Бренкус Адам
|0
|0
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|James Ndjeungoue
|3
|0
|Минарик Ян
|2
|0
|Копашек Самуэль
|2
|0
|Samuel Gidi
|2
|0
|Губочан Томаш
|1
|0
|Пекарик Петер
|1
|0
|Качер Мирослав
|1
|0
|Дюриш Давид
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Зауэр Марио
|1
|0
|Timotej Hranica
|1
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Branislav Luptak
|3
|0
|Lubomir Willweber
|3
|0
|Бренкус Адам
|3
|0
|Загуменски Тимотей
|2
|0
|Рымаренко Мартин
|2
|0
|Годал Борис
|0
|1
|Marek Bazik
|1
|0
|Глинка Марек
|1
|0
|Малец Томаш
|1
|0
|Рихтарех Давид
|1
|0
|Lukas Migala
|1
|0
|Пишоя Марьян
|1
|0
|Веселовски Доминик
|1
|0
|Шикула Николас
|1
|0
|Oliver Klimpl
|1
|0
|Ivan Mensah
|1
|0
Результаты матчей
Жилина
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Дукла Банска-Бистрица
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
5
Жилина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
10
3
Жилина
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
10
8
Голы по времени матча
Забито
13
5
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
40%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
4
31%
2
40%
61-75
1
8%
1
20%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
10%
3
38%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
4
40%
2
25%
76-90
Пропущено
1
8
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
23
13
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
2
9%
3
23%
1-15
2
9%
2
15%
16-30
5
22%
1
8%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
5
22%
3
23%
61-75
5
22%
3
23%
76-90
Пропущено
5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ти Джей Партизан Осрблие - Жилина 0:8 ДАК - Жилина 0:3 Жилина - Комарно 2:1 Наместово - Жилина 0:5
Кошице - Жилина 1:2 Жилина - Скалица 3:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Жилина - Тренчин 4:1 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Жилина - Михаловце 3:1 Жилина - Аполлон 1:2 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Дебрецен - Жилина 2:1 Славия Прага - Жилина 5:1 Рид - Жилина 3:0 Сигма Оломоуц - Жилина 2:0 Жилина - Кошице 3:0 Дьёр - Жилина 3:0 Баник Острава - Жилина 1:1 Жилина - ДАК 2:3
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Баник Калиново - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:3 СК Бадин - Дукла Банска-Бистрица 1:3
Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Дукла Прага - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Виктория Пльзень - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0
Результаты матчей
Жилина
Дукла Банска-Бистрица
Точный счет
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 33%
2:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
1:0
3 раза 30%
2:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Жилина
Дукла Банска-Бистрица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
32
13
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
82
72
37
54
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|19 - 12
|25
|2.
|0:0
|10
|7
|3
|0
|22 - 6
|24
|3.
|10
|4
|3
|3
|15 - 10
|15
|4.
|10
|3
|6
|1
|10 - 5
|15
|5.
|10
|3
|4
|3
|13 - 13
|13
|6.
|1:0
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|7.
|11
|3
|3
|5
|15 - 16
|12
|8.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|11 - 14
|11
|9.
|11
|2
|5
|4
|11 - 16
|11
|10.
|11
|2
|4
|5
|13 - 21
|10
|11.
|0:1
|10
|3
|0
|7
|10 - 20
|9
|12.
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|2.
|5
|3
|1
|1
|6 - 8
|10
|3.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|4.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|12 - 7
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|7.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|8.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|4.
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|5.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|6.
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|8.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|9.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|11.
|0:0
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|12.
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (2)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|5 (2)
|Жилина
|Капралик Адриан
|5 (2)
|ДАК
|Реджич Дамир
|4 (1)
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|1 4
|Спартак Трнава
|Кратохвил Милош
|5
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|5
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|5