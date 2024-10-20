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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Жилина
2:0
Конец матча
Дукла Банска-Бистрица
0'
35' Желтая карточка
Lubomir Willweber
40' Красная карточка
Годал Борис
1:0
62' Гол
Eric Bille
2:0
69' Гол
Бари Кристиан
77' Желтая карточка
Копашек Самуэль
90'+2
30
Белько
Любомир
23
Минарик
Ян
15
Губочан
Томаш
17
James
Ndjeungoue
2
Пекарик
Петер
66
Качер
Мирослав
37
Зауэр
Марио
20
Бари
Кристиан
14
Eric
Bille
16
Илько
Патрик
29
Дюриш
Давид
36
Трновски
Михал
25
Ivan
Mensah
33
Годал
Борис
41
Lubomir
Willweber
13
Шикула
Николас
88
Глинка
Марек
10
Branislav
Luptak
44
Загуменски
Тимотей
20
Веселовски
Доминик
16
Adam
Hanes
11
Рымаренко
Мартин
Жилина
3-4-3
Дукла Банска-Бистрица
3-4-3

История личных встреч

Жилина
Дукла Банска-Бистрица

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

30 матчей

40%
30%
30%
12 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

26.7%
50%
23.3%
8 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.7%
36.7%
26.6%
11 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

С
3:1
С
1:4
SLE
1:3
С
1:1
С
6:4
С
2:1
С
4:1
С
0:3
С
2:0
С
0:0
С
4:1
С
1:2
С
3:3
С
1:2
С
0:1
С
2:2
С
2:1
CL
3:1
CL
1:3
CL
0:0
CL
3:3
CL
1:2
CL
1:1
CL
3:1
CL
1:0
CL
1:1
CL
1:0
CL
1:0
CL
1:1
CL
1:0

Голы

Всего голов

25
26

Голов в среднем за матч

2.27
1.37

Среднее время на гол

39
65

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.37
1.55

Среднее время на гол

65
58

Всего голов

51
43

Голов в среднем за матч

1.7
1.43

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

52
62

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капралик Адриан 5 0.5
Дюриш Давид 3 0.3
Зауэр Марио 3 0.3
Eric Bille 3 (1) 0.3
Минарик Ян 2 0.2
Алиягич Денис 2 0.2
Качер Мирослав 1 0.1
Бари Кристиан 1 0.1
Samuel Gidi 1 0.1
Яворчек Доминик 1 0.1
Копашек Самуэль 1 0.1
Timotej Hranica 1 0.1
Илько Патрик 0 0
James Ndjeungoue 0 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рымаренко Мартин 4 (2) 0.36
Малец Томаш 4 0.36
Веселовски Доминик 1 0.09
Годал Борис 1 0.09
Слебодник Тибор 1 0.09
Загуменски Тимотей 0 0
Пишоя Марьян 0 0
Бренкус Адам 0 0

Карточки

Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копашек Самуэль 3 0
James Ndjeungoue 3 0
Минарик Ян 2 0
Samuel Gidi 2 0
Губочан Томаш 1 0
Пекарик Петер 1 0
Качер Мирослав 1 0
Дюриш Давид 1 0
Капралик Адриан 1 0
Зауэр Марио 1 0
Timotej Hranica 1 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Branislav Luptak 3 0
Lubomir Willweber 3 0
Бренкус Адам 3 0
Загуменски Тимотей 2 0
Рымаренко Мартин 2 0
Годал Борис 0 1
Marek Bazik 1 0
Глинка Марек 1 0
Малец Томаш 1 0
Рихтарех Давид 1 0
Lukas Migala 1 0
Пишоя Марьян 1 0
Веселовски Доминик 1 0
Шикула Николас 1 0
Oliver Klimpl 1 0
Ivan Mensah 1 0

Результаты матчей

Жилина
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Дукла Банска-Бистрица
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
5
Жилина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

10
3
Жилина
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Дукла Банска-Бистрица
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

10
8

Голы по времени матча

Забито

15
5
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
40%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
6
40%
2
40%
61-75
1
7%
1
20%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
10%
3
38%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
4
40%
2
25%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

25
13
9 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
2
8%
3
23%
1-15
2
8%
2
15%
16-30
5
20%
1
8%
31-45
4
16%
1
8%
46-60
7
28%
3
23%
61-75
5
20%
3
23%
76-90

Пропущено

5
14
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
20%
3
21%
31-45
2
40%
1
7%
46-60
1
20%
4
29%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Жилина
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ти Джей Партизан Осрблие - Жилина 0:8 ДАК - Жилина 0:3 Жилина - Комарно 2:1 Наместово - Жилина 0:5
Кошице - Жилина 1:2 Жилина - Скалица 3:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Жилина - Тренчин 4:1 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Жилина - Михаловце 3:1 Жилина - Аполлон 1:2 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Дебрецен - Жилина 2:1 Славия Прага - Жилина 5:1 Рид - Жилина 3:0 Сигма Оломоуц - Жилина 2:0 Жилина - Кошице 3:0 Дьёр - Жилина 3:0 Баник Острава - Жилина 1:1 Жилина - ДАК 2:3
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Баник Калиново - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:3 СК Бадин - Дукла Банска-Бистрица 1:3
Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Дукла Прага - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Виктория Пльзень - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0

Результаты матчей

Жилина
Дукла Банска-Бистрица

Точный счет

2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
2:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
2:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

3
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Жилина
Дукла Банска-Бистрица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
2.5
Больше Меньше
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
1
4
2
3
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
3
8
2
1.5
3
8
5
5
2.5
2
8
3.5
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 10 8 2 0 24 - 6 26
2.
Слован Братислава
 10 8 1 1 19 - 12 25
3.
ДАК
 10 4 3 3 15 - 10 15
4.
Спартак Трнава
 10 3 6 1 10 - 5 15
5.
Ружомберок
 10 3 4 3 13 - 13 13
6.
Железярне Подбрезова
 10 3 3 4 15 - 14 12
7.
Кошице
 11 3 3 5 15 - 16 12
8.
Тренчин
 11 2 5 4 11 - 16 11
9.
Дукла Банска-Бистрица
 11 2 4 5 11 - 16 10
10.
Михаловце
 11 2 4 5 13 - 21 10
11.
Комарно
 10 3 0 7 11 - 21 9
12.
Скалица
 10 2 3 5 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 5 5 0 0 14 - 5 15
2.
Слован Братислава
 5 3 1 1 6 - 8 10
3.
Ружомберок
 6 2 3 1 7 - 6 9
4.
Железярне Подбрезова
 5 2 2 1 12 - 7 8
5.
Тренчин
 5 2 2 1 7 - 7 8
6.
Кошице
 6 2 2 2 9 - 7 8
7.
Дукла Банска-Бистрица
 6 2 1 3 7 - 9 7
8.
Спартак Трнава
 5 1 3 1 3 - 3 6
9.
Скалица
 5 1 2 2 5 - 5 5
10.
Михаловце
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
ДАК
 4 1 1 2 3 - 5 4
12.
Комарно
 5 1 0 4 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Жилина
 5 3 2 0 10 - 1 11
3.
ДАК
 6 3 2 1 12 - 5 11
4.
Спартак Трнава
 5 2 3 0 7 - 2 9
5.
Комарно
 5 2 0 3 5 - 9 6
6.
Михаловце
 6 1 2 3 7 - 11 5
7.
Ружомберок
 4 1 1 2 6 - 7 4
8.
Кошице
 5 1 1 3 6 - 9 4
9.
Железярне Подбрезова
 5 1 1 3 3 - 7 4
10.
Скалица
 5 1 1 3 7 - 14 4
11.
Дукла Банска-Бистрица
 5 0 3 2 4 - 7 3
12.
Тренчин
 6 0 3 3 4 - 9 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (2)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
ДАК Труса Матей 5 (2)
Жилина Капралик Адриан 5 (2)
ДАК Реджич Дамир 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 5
Тренчин Эмека Чинонсо 1 4
Спартак Трнава Кратохвил Милош 5
Михаловце Тарадуда Денис 5
Тренчин Rahim Ibrahim 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Adam Hanes уходит с поля. Lukas Migala выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
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    • 40'
      УДАЛЕНИЕ! - Годал Борис увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 36'
      Годал Борис получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Lubomir Willweber получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Жилина 2:0 Дукла Банска-Бистрица онлайн

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