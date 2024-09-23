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  3. Саудовская Аравия
  4. Кубок Короля 2024-2025
Аль-Хазм
0:1
Второй тайм
Аль-Наср Эр-Рияд

Ход матча

5'
Аль-Самтай Абдулла
 
33'
Аль-Джувайхи Абдулазиз
 
37'
 
Аль-Хайбари Абдулла
Мухтар Али
45'
Аль-Дахиль Абдуррахман
 
45'
0:1
Мане Садио
(Аль-Ганам Султан)
46'
 
Уэсли Лопес
Габриэл Анжело
46'
Н'Диайе Ибраима
Аль-Самтай Абдулла
 
Прогнозы 112
Аль-Хазм 1.8% (2)
X 1.8% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд 96.4% (108)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Аль-Хазм
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Зайед
Ибрагим
34
Аль-Дахиль
Абдуррахман
4
Гаари
Жюрьен
12
Аль-Аазми
Фархан
5
Аль-Ями
Мохаммед
II
2
Аль-Рашид
Сауд
88
Аль-Джувайхи
Абдулазиз
48
Аль-Самтай
Абдулла
6
Аль-Сайяли
Бэзил
19
Аль-Хабаши
Наваф
74
Йода
Карим
13
Аль-Шанкити
Абдулла
7
Аль-Шаммари
Юсеф
82
Аль-Харби
Абдулла
15
Аль-Хайбари
Абдуррахман
IV
9
Аль-Мутаири
Турки
27
Аль-Нахли
Ахмед
77
Аль-Рувайли
70
Аль-Шамрани
Ахмед
66
Фрайдж
Хуссейн
93
Гано
Зиньо
3
Хамзауи
Окача
10
Н'Диайе
Ибраима
24
Бенто
2
Аль-Ганам
Султан
4
Аль-Фатил
Мохаммед
II
27
Лапорт
Эмерик
12
Бушаль
Наваф
6
Мухтар
Али
25
Отавио
Эдмилсон
20
Габриэл
Анжело
94
Талиска
Андерсон
10
Мане
Садио
29
Гариб
Абдуррахман
61
Аль-Буайнайн
Мубарак
36
Алаа
Наджар
Рахид
16
Маран
Мохаммад
3
Симакан
Мохамед
80
Уэсли
Лопес
19
Аль-Хассан
Али
17
Аль-Хайбари
Абдулла
23
Яхья
Айман
83
Аль-Наджи
Салем
50
Мохаммед
Маджид
Аль-Наср Эр-Рияд

История личных встреч

Аль-Хазм
Аль-Наср Эр-Рияд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

8 матчей

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
4:4
ПЛ
1:5
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
5:1

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.5
1.75

Среднее время на гол

180
51

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

2.75
3.5

Среднее время на гол

32
25

Всего голов

13
21

Голов в среднем за матч

1.63
2.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
34

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Хазм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мане Садио 1 1
Аль-Ганам Султан 0 0

Карточки

Аль-Хазм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Дахиль Абдуррахман 1 0
Аль-Самтай Абдулла 1 0
Аль-Джувайхи Абдулазиз 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Аль-Хазм
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Аль-Хазм - Абха 2:1 Аль-Фатех - Аль-Хазм 2:1 Аль-Хазм - Аль-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:1
Аль-Хазм - Аль-Ахдуд 0:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Хазм 0:2 Аль-Хазм - Аль-Иттихад Джидда 2:3 Аль-Раед Бурайда - Аль-Хазм 2:0 Аль-Хазм - Дамак 0:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Хазм 4:0 Аль-Хазм - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:3 Аль-Таи - Аль-Хазм 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Хазм - Аль-Халидж 1:1 Аль-Хазм - Аль-Фейха 1:3 Аль-Иттифак - Аль-Хазм 1:1 Аль-Хазм - Аль-Ахли Джидда 0:4 Абха - Аль-Хазм 1:1 Аль-Хазм - Аль-Фатех 2:0 Аль-Рияд - Аль-Хазм 0:0
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Гранада - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Лузитано ДС - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Портимоненсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 4:2 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 6:0
1/16 финала
1 Аль-Ахдуд
2 Аль-Араби
4 Аль-Кадисия
1 Аль Орубах
Аль-Вахда Мекка
Аль-Фейсали Амман
Аль-Фейха
Аль-Батин
Аль-Хазм
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Таи
Аль-Халидж
Аль-Ахли Джидда
Аль-Джандал
Аль-Иттифак
Аль-Адах
Аль-Букайрия
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Джабалайн
Аль-Фатех
Аль-Иттихад Джидда
Аль-Айн
Аль-Хулуд
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Аль-Наджма
Дамак
Абха
Аль-Таавун Бурайда
Аль-Сафа
Аль-Рияд
Джидда Клаб
Аль-Раед Бурайда
1/8 финала
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1/2 финала
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Финал
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Топ бомбардиров
Аль-Кадисия Киньонес Хулиан 2 (1)
Аль-Араби _Quioto R. 2
Аль-Кадисия _Puertas C. 1 (1)
Аль-Вахда Мекка Игало Одион 1
Аль-Кадисия Обамеянг Пьер-Эмерик 1
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Ахдуд Лоу Дэмион 1
Аль-Хазм Аль-Дахиль Абдуррахман 1
Аль-Хазм Аль-Самтай Абдулла 1
Аль-Батин _Adams M. 1
Аль-Хазм Аль-Джувайхи Абдулазиз 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    52'
    Один из игроков "Аль-Хазма" оказывается у нас на газоне. Не исключено, что наставник хозяев решится на очередную в матче ротацию. 
  • 51'
    Уэсли отметился дальним ударом, но перед этим в отборе он нарушил правила против оппонента. Судейский свисток сразу же раздается на стадионе. 
  • Замена
    49'
    Судя по всему, вместо Габриэла Уэсли появился сейчас в составе "Аль-Насра". По крайней мере, дали нам режиссеры такие титры. 
  • 48'
    Дальний удар по воротам соперника нанес Садио Мане - мяч вышел цели полетел. Далеко не самый лучший удар мы увидели. 
  • Замена
    47'
    Замены были в перерыве. Сейчас будем определяться, кто на поле появился в составах коллективов. Но ротации точно были сделаны. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в нашем матче стартовал! Удачи соперникам, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма "Аль-Насра" впереди. Единственный пока мяч в поединке забил Садио Мане после фланговой передачи от Аль-Ганама. 0:1, а пока немного отдохнем.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-ОО-О-О-О-О-О-ОЛ! МАНЕ! 0:1!
    Они успевают забить в первом тайме! Аль-Ганам с правого фланга выполняет навес в штрафную "Аль-Хазма", и Садио ударом головой вколачивает сферу в сетку с пяти метров. 
  • Опасный момент
    45'
    ТАЛИСКА! Прострел с правого края последовал от Габриэла. Талиска в касание пробил, но слишком просто и по центру. Мяч прилетел в руки вратарю!
  • Угловой
    45'
    Угловой заработали игроки гостей после навеса с правого края. Зайед после навеса в штрафную играет на выходе. Мяч в его перчатках оказывается. 
  • Желтая карточка
    45'
    Аль-Дахиль остановил атаку соперника по правому флангу. Это привело к тому, что получил карточку желтого цвета игрок "Аль-Хазма". 
  • Дополнительное время
    45'
    Шесть минут добавил судья. 
  • 44'
    По левому флангу Габриэл разгонял атаку своей команды, но его навес в центр штрафной был слишком предсказуемым. На выходе сыграл вратарь, который нейтрализовал угрозу. 
  • 43'
    Отлично ведут себя фанаты обеих команд. Не хватает нашему матчу чуточку остроты. Немного перчинки в виде голов. Забитый хозяевами гол сильно бы подогрел интригу. 
  • 41'
    Талиска получил мяч от Мане, выполнил подачу в сторону штрафной соперника - Зайед сыграл на выходе. Мяч в его перчатках оказался снова. 
  • Бонусы букмекеров
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    • 40'
      Пять минут до конца тайма остается. В воротах Зайед сыграл. Забрал он мяч после подачи в свои перчатки. Талиска от досады даже хлопнул в ладоши в прыжке. 
    • 38'
      Да, ждали мы более агрессивного футбола в исполнении "Аль-Насра" в первом тайме. Но атакующая игра гостей сошла на "нет" у нас. 
    • Замена
      37'
      Кто-то у игроков "Аль-Насра" ушел с поля. Видимо, травма. Но замену с титрами нам не дали. Будем разбираться, кто на поле появился. Ага, вместо Мухтара Али Аль-Хайбари вышел. 
    • 36'
      Аут заработали игроки "Аль-Насра". Слева получил Талиска передачу, выполнил навес в центр штрафной, где никого из партнеров не оказалось. 
    • Фол, нарушение
      34'
      Аль-Джувайхи теперь досталось от соперника по ногам. Начал предъявлять он претензии рефери, который так и не показал нарушителю желтую карточку. 
    • Желтая карточка
      33'
      Аль-Джувайхи срубил убегающего в центре поля соперника. В итоге футболист хозяев получил в свой пассив карточку желтого цвета. 
    • Угловой
      31'
      Угловой удар не лучшим образом разыграли сейчас футболисты "Аль-Хазма". Гости смогли уверенно отбиться от наступления оппонента. 
    • 30'
      Полчаса сыграли на поле соперники. Да, без Роналду не так хорошо перемещается впереди "Аль-Наср", но в составе команды есть прекрасные игроки, которые могут решить эпизод в одиночку. 
    • 28'
      Аль-Рашид с дальней дистанции нанес удар по воротам соперника, почувствовав, что сзади его настигает соперник. Мяч выше перекладины улетает. 
    • 27'
      "Аль-Наср" завершил новую свою атаку ударом Талиски. Мяч полетел чуть выше перекладины. Не самый лучший выстрел мы с вами увидели. 
    • Угловой
      25'
      Угловой "Аль-Хазм" за счет атаки по правого флангу заработал сейчас. Последовал прострел в центр штрафной, но этот навес ни к чему интересному не привел.
    • Фол, нарушение
      24'
      Аль-Хабаши получает по ногам. Встречу он продолжит. Все с ним в порядке. Будем надеяться, что без травмы обойдется. 
    • 22'
      Мане нанес удар по воротам соперника - мяч летит чуть выше перекладины. Очень близок "Аль-Наср" к тому, что гости забьют гол в рамку противника. 
    • 21'
      Хозяева попытались провести атаку по левому флангу, но подача с левого края получается не самой точной. Мяч в руки голкиперу прилетает.
    • 19'
      Вратарям никогда не нравилось, когда в их ворота прилетал мяч, пусть даже после удара из офсайда. Считается, что это плохая примета. Но верит ли в приметы Заид?
    • Офсайд
      18'
      Гол все-таки назрел, но он не засчитан! Отправляет мяч в сетку ворот соперника из офсайда Садио Мане. Да, на повторе видно "вне игры" у сенегальца. 
    • 17'
      Где-то витает в воздухе гол, который могут в самое ближайшее время забить хозяева. Обступили они чужую штрафную, но пока открыть счет на табло не могут.
    • 15'
      Опережает Заид в рамке сейчас Мане. Готовился Садио в чужой штрафной прокинуть мяч мимо голкипера хозяев, но последний бросился в ноги и обстановку разрядил. 
    • 14'
      Аль-Хабаши наносит дальний удар по воротам соперника - мяч улетает выше цели. "Аль-Хазм" при случае также пытается угрожать рамке соперника. 
    • 13'
      Потеряли мяч после подачи углового игроки "Аль-Насра". Пытались со сферой разбежаться хозяевам, но передача того же Аль-Рашида на ход партнеру подкачала. 
    • Угловой
      11'
      Аль-Рашид успевает сыграть на подстраховке сейчас и нейтрализовать подачу соперника. В итоге угловой удар снова гости заработали. 
    • Штанга
      10'
      МОМЕНТ! Талиска! Классный удар со штрафного от игрока "Аль-Насра". Мяч попадает в перекладину и вылетает в поле. Чудом гости не открывают счет в матче!
    • Фол, нарушение
      9'
      Сбивают оппоненты Талиску на подступах к штрафной. Опасный стандарт для гостей. Посмотрим, что со штрафного без Роналду придумает "Аль-Наср". 
    • Угловой
      7'
      Угловой у ворот соперника гостевой коллектив подал, но ничего опасного со стандарт приезжая команда не смогла придумать. Тем не менее, у "Аль-Насра" мяч остается. 
    • Желтая карточка
      6'
      Аль-Самтай получает карточку желтого цвета за свой фол против Отавио. Сам же 25-й номер "Аль-Насра" продолжает лежать на газоне. Ему оказывается помощь.
    • Травма, повреждение
      5'
      Отавио в центре поля получает от соперника удар по ногам. Там, судя по всему, еще и повреждение игрок "Аль-Насра" получает. Такой подкатище опасный....
    • Опасный момент
      3'
      МОМЕНТ! Талиска и Мане в одной атаке гостей пробивали по воротам оппонента. Оба раза они промахнулись, но эффект был устрашающим!
    • 2'
      Игроки хозяев вышли на поле сегодня дать бой оппоненту. "Аль-Наср" ожидаемо котируется фаворитом, но сможет ли он оправдать мнение букмекеров?
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встрече 1/16 финала Кубка Короля Саудовской Аравии. Удачи командам, поехали!
    • До матча
    • Травма, повреждение
      53'
      Аль-Аазми получает повреждение. Держится он за ногу и пределы поля покидает. Не исключен тот факт, что ему ротация потребуется в итоге. 
    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Наш спортивный портал приветствует всех на матче 1/16 финала Кубка Короля Саудовской Аравии. В очном матче встретятся "Аль-Хазм" и "Аль-Наср".

      Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 44.6% пользователей.
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    Прогнозы 112
    Аль-Хазм 1.8% (2)
    X 1.8% (2)
    Аль-Наср Эр-Рияд 96.4% (108)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Хазм
    Ничья
    Аль-Наср Эр-Рияд
    9.10
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    Где смотреть матч Аль-Хазм 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Хазм 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Хазм
    1.8% (2)
    Ничья
    1.8% (2)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    96.4% (108)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.88% (81)
    Меньше
    22.12% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    71.15% (74)
    Нет
    28.85% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    44.6% (50)
    0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    17.9% (20)
    1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    16.1% (18)
    0:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    6.3% (7)
    0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    2.7% (3)
    1:4 Аль-Наср Эр-Рияд
    1.8% (2)
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    Аль-Хазм
    Аль-Наср Эр-Рияд
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