Замены были в перерыве. Сейчас будем определяться, кто на поле появился в составах коллективов. Но ротации точно были сделаны.

Дальний удар по воротам соперника нанес Садио Мане - мяч вышел цели полетел. Далеко не самый лучший удар мы увидели.

Судя по всему, вместо Габриэла Уэсли появился сейчас в составе "Аль-Насра". По крайней мере, дали нам режиссеры такие титры.

Уэсли отметился дальним ударом, но перед этим в отборе он нарушил правила против оппонента. Судейский свисток сразу же раздается на стадионе.

Один из игроков "Аль-Хазма" оказывается у нас на газоне. Не исключено, что наставник хозяев решится на очередную в матче ротацию.

Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма "Аль-Насра" впереди. Единственный пока мяч в поединке забил Садио Мане после фланговой передачи от Аль-Ганама. 0:1, а пока немного отдохнем.

Талиска получил мяч от Мане, выполнил подачу в сторону штрафной соперника - Зайед сыграл на выходе. Мяч в его перчатках оказался снова.

Отлично ведут себя фанаты обеих команд. Не хватает нашему матчу чуточку остроты. Немного перчинки в виде голов. Забитый хозяевами гол сильно бы подогрел интригу.

По левому флангу Габриэл разгонял атаку своей команды, но его навес в центр штрафной был слишком предсказуемым. На выходе сыграл вратарь, который нейтрализовал угрозу.

Аль-Дахиль остановил атаку соперника по правому флангу. Это привело к тому, что получил карточку желтого цвета игрок "Аль-Хазма".

Угловой заработали игроки гостей после навеса с правого края. Зайед после навеса в штрафную играет на выходе. Мяч в его перчатках оказывается.

ТАЛИСКА! Прострел с правого края последовал от Габриэла. Талиска в касание пробил, но слишком просто и по центру. Мяч прилетел в руки вратарю!

ГО-О-О-О-О-ОО-О-О-О-О-О-ОЛ! МАНЕ! 0:1! Они успевают забить в первом тайме! Аль-Ганам с правого фланга выполняет навес в штрафную "Аль-Хазма", и Садио ударом головой вколачивает сферу в сетку с пяти метров.

40' Пять минут до конца тайма остается. В воротах Зайед сыграл. Забрал он мяч после подачи в свои перчатки. Талиска от досады даже хлопнул в ладоши в прыжке.

38' Да, ждали мы более агрессивного футбола в исполнении "Аль-Насра" в первом тайме. Но атакующая игра гостей сошла на "нет" у нас.

37' Кто-то у игроков "Аль-Насра" ушел с поля. Видимо, травма. Но замену с титрами нам не дали. Будем разбираться, кто на поле появился. Ага, вместо Мухтара Али Аль-Хайбари вышел.

36' Аут заработали игроки "Аль-Насра". Слева получил Талиска передачу, выполнил навес в центр штрафной, где никого из партнеров не оказалось.

34' Аль-Джувайхи теперь досталось от соперника по ногам. Начал предъявлять он претензии рефери, который так и не показал нарушителю желтую карточку.

33' Аль-Джувайхи срубил убегающего в центре поля соперника. В итоге футболист хозяев получил в свой пассив карточку желтого цвета.

31' Угловой удар не лучшим образом разыграли сейчас футболисты "Аль-Хазма". Гости смогли уверенно отбиться от наступления оппонента.

30' Полчаса сыграли на поле соперники. Да, без Роналду не так хорошо перемещается впереди "Аль-Наср", но в составе команды есть прекрасные игроки, которые могут решить эпизод в одиночку.

28' Аль-Рашид с дальней дистанции нанес удар по воротам соперника, почувствовав, что сзади его настигает соперник. Мяч выше перекладины улетает.