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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Аль-Хазм
Аль-Наср Эр-Рияд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
8 матчей
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
Первый тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.5
1.75
Среднее время на гол
180
51
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
2.75
3.5
Среднее время на гол
32
25
Всего голов
13
21
Голов в среднем за матч
1.63
2.63
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
34
Результаты последних матчей
Аль-Хазм
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Аль-Хазм - Абха 2:1 Аль-Фатех - Аль-Хазм 2:1 Аль-Хазм - Аль-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:1
Аль-Хазм - Аль-Ахдуд 0:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Хазм 0:2 Аль-Хазм - Аль-Иттихад Джидда 2:3 Аль-Раед Бурайда - Аль-Хазм 2:0 Аль-Хазм - Дамак 0:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Хазм 4:0 Аль-Хазм - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:3 Аль-Таи - Аль-Хазм 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Хазм - Аль-Халидж 1:1 Аль-Хазм - Аль-Фейха 1:3 Аль-Иттифак - Аль-Хазм 1:1 Аль-Хазм - Аль-Ахли Джидда 0:4 Абха - Аль-Хазм 1:1 Аль-Хазм - Аль-Фатех 2:0 Аль-Рияд - Аль-Хазм 0:0
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Гранада - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Лузитано ДС - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Портимоненсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 4:2 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 6:0
1/16 финала
1/8 финала
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— ?
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1/4 финала
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— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Аль-Кадисия
|Киньонес Хулиан
|2 (1)
|Аль-Араби
|_Quioto R.
|2
|Аль-Кадисия
|_Puertas C.
|1 (1)
|Аль-Вахда Мекка
|Игало Одион
|1
|Аль-Кадисия
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|Аль-Ахдуд
|Лоу Дэмион
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд
Исход игры
Аль-Хазм
1.1% (1)
Ничья
2.1% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд
96.8% (92)
Тотал 2.5
Больше
80.22% (73)
Меньше
19.78% (18)
Обе команды забьют
Да
74.73% (68)
Нет
25.27% (23)
Популярный счёт
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
50.5% (48)
0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
15.8% (15)
1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
15.8% (15)
0:3 Аль-Наср Эр-Рияд
5.3% (5)
0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
3.2% (3)
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