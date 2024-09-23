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Аль-Хазм
 
Позже
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогнозы 95
Аль-Хазм 1.1% (1)
X 2.1% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд 96.8% (92)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Хазм
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
12.00
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7.42
7.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Аль-Хазм
Аль-Наср Эр-Рияд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

8 матчей

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
4:4
ПЛ
1:5
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
5:1

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.5
1.75

Среднее время на гол

180
51

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

2.75
3.5

Среднее время на гол

32
25

Всего голов

13
21

Голов в среднем за матч

1.63
2.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
34

Результаты последних матчей

Аль-Хазм
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Аль-Хазм - Абха 2:1 Аль-Фатех - Аль-Хазм 2:1 Аль-Хазм - Аль-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:1
Аль-Хазм - Аль-Ахдуд 0:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Хазм 0:2 Аль-Хазм - Аль-Иттихад Джидда 2:3 Аль-Раед Бурайда - Аль-Хазм 2:0 Аль-Хазм - Дамак 0:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Хазм 4:0 Аль-Хазм - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:3 Аль-Таи - Аль-Хазм 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Хазм - Аль-Халидж 1:1 Аль-Хазм - Аль-Фейха 1:3 Аль-Иттифак - Аль-Хазм 1:1 Аль-Хазм - Аль-Ахли Джидда 0:4 Абха - Аль-Хазм 1:1 Аль-Хазм - Аль-Фатех 2:0 Аль-Рияд - Аль-Хазм 0:0
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Гранада - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Лузитано ДС - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Портимоненсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 4:2 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 6:0
1/16 финала
1 Аль-Ахдуд
2 Аль-Араби
4 Аль-Кадисия
1 Аль Орубах
Аль-Вахда Мекка
Аль-Фейсали Амман
Аль-Фейха
Аль-Батин
Аль-Хазм
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Таи
Аль-Халидж
Аль-Ахли Джидда
Аль-Джандал
Аль-Иттифак
Аль-Адах
Аль-Букайрия
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Джабалайн
Аль-Фатех
Аль-Иттихад Джидда
Аль-Айн
Аль-Хулуд
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Аль-Наджма
Дамак
Абха
Аль-Таавун Бурайда
Аль-Сафа
Аль-Рияд
Джидда Клаб
Аль-Раед Бурайда
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Топ бомбардиров
Аль-Кадисия Киньонес Хулиан 2 (1)
Аль-Араби _Quioto R. 2
Аль-Кадисия _Puertas C. 1 (1)
Аль-Вахда Мекка Игало Одион 1
Аль-Кадисия Обамеянг Пьер-Эмерик 1
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Ахдуд Лоу Дэмион 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 сентября 2024, осталось 8 часов 32 минуты.



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    • Прогнозы 95
    Аль-Хазм 1.1% (1)
    X 2.1% (2)
    Аль-Наср Эр-Рияд 96.8% (92)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Хазм
    Ничья
    Аль-Наср Эр-Рияд
    12.00
    Реклама, pari.ru
    7.42
    7.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Хазм
    1.1% (1)
    Ничья
    2.1% (2)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    96.8% (92)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.22% (73)
    Меньше
    19.78% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    74.73% (68)
    Нет
    25.27% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    50.5% (48)
    0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    15.8% (15)
    1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    15.8% (15)
    0:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    5.3% (5)
    0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    3.2% (3)
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