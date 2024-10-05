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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 17.
Уракан
1:1
Второй тайм: 74'
Сармьенто
0'
1:0
16' Гол
Тобио Фернандо
1:1
30' Гол
Моралес Иван
51' Желтая карточка
Ронкалья Факундо
66' Желтая карточка
Эчеверрия Родриго

Ход матча

16'
Тобио Фернандо
1:0
30'
1:1
Моралес Иван
(Joaquin Gho)
46'
Бурдиссо Гильермо
Тобио Фернандо
 
51'
 
Ронкалья Факундо
52'
 
Matias Rosales
Ронкалья Факундо
58'
Абила Рамон
Walter Mazzanti
 
66'
Эчеверрия Родриго
 
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Уракан
Ничья
Сармьенто
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Все Коэффициенты
1
Галиндес
Эрнан
29
Де
ла
Фуэнте
Эрнан
2
Тобио
Фернандо
3
Lucas
Carrizo
13
Guillermo
Benitez1
24
Federico
Fattori
10
Walter
Mazzanti
20
Эчеверрия
Родриго
5
Аларкон
Вильям
28
Соньора
Алан
43
Рамирес
Эрик
Иван
42
Акоста
Лукас
II
14
Ронкалья
Факундо
3
Гастон
Сауро
2
Инсаурральде
Хуан
29
Elias
Sebastian
Lopez
26
Yair
Arismendi
10
Гайтан
Николас
52
Emiliano
Mendez
5
Гарсия
Мануэль
28
Joaquin
Gho
18
Моралес
Иван
Уракан
4-1-4-1
Сармьенто
5-3-2

История личных встреч

Уракан
Сармьенто

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

12 матчей

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
4:1
ЛП
0:0
КПЛ
3:0
П
0:0
П
3:0
ПБ
2:2
ПБ
0:0
ПБ
3:1
ПБ
1:0
ПБ
1:0
ПБ
2:1

Голы

Всего голов

16
1

Голов в среднем за матч

2.29
0.2

Среднее время на гол

39
450

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.6
0.57

Среднее время на гол

150
157

Всего голов

19
5

Голов в среднем за матч

1.58
0.42

Тотал матчей

2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
216

Бомбардиры внутри турнира

Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуссетто Игнасио 5 (2) 0.29
Фертоли Эктор 3 0.18
Аларкон Вильям 2 0.12
Тобио Фернандо 2 0.12
Эчеверрия Родриго 2 0.12
Walter Mazzanti 1 0.06
Рамирес Эрик Иван 1 0.06
Соньора Алан 1 0.06
Cesar Ibanez 0 0
Federico Fattori 0 0
Lucas Carrizo 0 0
Francisco Ramirez 0 0
Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joaquin Gho 2 0.12
Гарсия Мануэль 2 0.12
Elias Sebastian Lopez 2 0.12
Emiliano Mendez 1 0.06
Gabriel Gudino 1 0.06
Моралес Иван 1 0.06
Naya Ezequeil 1 0.06
Agustin Fontana 1 (1) 0.06
Лисандро Лопес III 1 (1) 0.06
Valentin Burgoa 0 0
Гайтан Николас 0 0
Sergio Quiroga 0 0

Карточки

Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Carrizo 7 0
Аларкон Вильям 3 1
Guillermo Benitez1 3 1
Frank Kudelka 2 1
Cesar Ibanez 3 0
Rodrigo Cabral 3 0
Federico Fattori 2 0
Walter Mazzanti 2 0
Pablo Siles 2 0
Francisco Ramirez 2 0
Тобио Фернандо 1 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Эчеверрия Родриго 1 0
Lucas Souto 1 0
Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yair Arismendi 4 0
Инсаурральде Хуан 3 0
Emiliano Mendez 3 0
Nahuel Gallardo 1 1
Годой Фернандо 2 0
Гарсия Мануэль 2 0
Акоста Лукас II 2 0
Matias Rosales 2 0
Juan Andrada 2 0
Elias Sebastian Lopez 2 0
Joaquin Gho 2 0
Гастон Сауро 1 0
Ронкалья Факундо 1 0
Gabriel Diaz 1 0
Agustin Fontana 1 0
Gabriel Gudino 1 0
Лисандро Лопес III 1 0
Моралес Иван 1 0
Valentin Burgoa 1 0
Emanuel Hernandez 1 0
Franco Paredes 1 0
Juan Guasone 1 0
Naya Ezequeil 1 0
Manuel Monaco 1 0

Результаты матчей

Уракан
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сармьенто
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
5
Уракан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сармьенто
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

7
4
Уракан
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Сармьенто
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
75% (12)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
2
22%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
33%
76-90

Забито

7
5
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Забито

16
11
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
5 Не забивали 7
4
25%
1
9%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
19%
3
27%
76-90

Пропущено

8
16
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
13%
1
6%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
25%
1
6%
61-75
3
38%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Уракан
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Годой Крус - Уракан 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Тальерес Ремедиос - Уракан 0:1 Депортиво Риестра - Уракан 1:0
Уракан - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Уракан - Бельграно 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Платенсе - Уракан 0:0 Барракас Сентраль - Уракан 0:2 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Уракан 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0
Сармьенто
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 1:3 Годой Крус - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0
Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Сармьенто - Платенсе 0:1 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0

Результаты матчей

Уракан
Сармьенто

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Уракан
Сармьенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
4
2
6
1.5
1
8
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
7
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
6
3
13
1.5
2
14
2
14
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 16 10 3 3 29 - 11 33
2.
Тальерес Кордоба
 16 8 6 2 23 - 16 30
3.
Уракан
 1:1 17 7 8 2 17 - 9 29
4.
Унион Санта-Фе
 17 7 6 4 18 - 15 27
5.
Атлетико Тукуман
 16 7 5 4 17 - 16 26
6.
Институто Кордоба
 16 7 4 5 21 - 14 25
7.
Расинг Авельянеда
 16 7 4 5 21 - 14 25
8.
Депортиво Риестра
 16 7 3 6 18 - 18 24
9.
Ривер Плейт
 16 6 6 4 20 - 12 24
10.
Бельграно
 16 6 6 4 21 - 19 24
11.
Химнасия Ла-Плата
 16 6 5 5 16 - 14 23
12.
Росарио Сентраль
 16 6 4 6 20 - 16 22
13.
Бока Хуниорс
 16 5 6 5 19 - 17 21
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 16 5 5 6 16 - 16 20
15.
Платенсе
 16 5 5 6 14 - 15 20
16.
Ланус
 16 4 8 4 18 - 22 20
17.
Годой Крус
 15 4 7 4 18 - 18 19
18.
Архентинос Хуниорс
 16 5 4 7 11 - 16 19
19.
Индепендьенте Ривадавия
 16 5 4 7 10 - 16 19
20.
Индепендьенте Авельянеда
 16 3 10 3 10 - 11 19
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 17 5 4 8 20 - 26 19
22.
Сармьенто
 1:1 17 4 7 6 13 - 16 19
23.
Тигре
 16 4 6 6 19 - 21 18
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 15 4 5 6 15 - 16 17
25.
Банфилд
 16 4 5 7 14 - 19 17
26.
Ньюэллс Олд Бойз
 16 4 5 7 10 - 18 17
27.
Дефенса и Хустисия
 16 2 6 8 10 - 23 12
28.
Барракас Сентраль
 16 2 5 9 7 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 9 7 1 1 15 - 7 22
2.
Унион Санта-Фе
 9 6 2 1 12 - 4 20
3.
Велес Сарсфилд
 7 6 1 0 15 - 1 19
4.
Ривер Плейт
 9 5 3 1 17 - 6 18
5.
Архентинос Хуниорс
 9 5 3 1 11 - 5 18
6.
Уракан
 1:1 9 5 3 1 10 - 4 18
7.
Бельграно
 9 5 3 1 14 - 9 18
8.
Тальерес Кордоба
 7 5 2 0 11 - 4 17
9.
Расинг Авельянеда
 8 5 2 1 12 - 4 17
10.
Атлетико Тукуман
 8 5 2 1 11 - 7 17
11.
Ланус
 9 4 4 1 13 - 10 16
12.
Росарио Сентраль
 8 4 3 1 13 - 7 15
13.
Институто Кордоба
 7 4 2 1 12 - 5 14
14.
Бока Хуниорс
 7 4 2 1 10 - 5 14
15.
Химнасия Ла-Плата
 8 4 2 2 10 - 5 14
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 4 1 10 - 6 13
17.
Годой Крус
 8 3 4 1 13 - 9 13
18.
Индепендьенте Ривадавия
 8 3 3 2 5 - 5 12
19.
Сармьенто
 1:1 9 3 3 3 6 - 6 12
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 5 - 7 11
21.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 5 1 5 - 5 11
22.
Банфилд
 7 2 4 1 10 - 7 10
23.
Дефенса и Хустисия
 7 2 4 1 6 - 6 10
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 3 1 4 10 - 14 10
25.
Тигре
 9 2 4 3 11 - 13 10
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 2 3 3 7 - 7 9
27.
Платенсе
 7 2 2 3 3 - 5 8
28.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 9 4 2 3 14 - 10 14
2.
Тальерес Кордоба
 9 3 4 2 12 - 12 13
3.
Платенсе
 9 3 3 3 11 - 10 12
4.
Уракан
 1:1 8 2 5 1 7 - 5 11
5.
Институто Кордоба
 9 3 2 4 9 - 9 11
6.
Атлетико Тукуман
 8 2 3 3 6 - 9 9
7.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 3 3 6 - 9 9
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 3 4 10 - 12 9
9.
Барракас Сентраль
 9 2 3 4 5 - 8 9
10.
Тигре
 7 2 2 3 8 - 8 8
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 2 3 8 - 9 8
12.
Расинг Авельянеда
 8 2 2 4 9 - 10 8
13.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 5 2 5 - 6 8
14.
Росарио Сентраль
 8 2 1 5 7 - 9 7
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 2 1 5 6 - 10 7
16.
Индепендьенте Ривадавия
 8 2 1 5 5 - 11 7
17.
Сармьенто
 1:1 8 1 4 3 7 - 10 7
18.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
19.
Банфилд
 9 2 1 6 4 - 12 7
20.
Бока Хуниорс
 9 1 4 4 9 - 12 7
21.
Ривер Плейт
 7 1 3 3 3 - 6 6
22.
Бельграно
 7 1 3 3 7 - 10 6
23.
Годой Крус
 7 1 3 3 5 - 9 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 5 - 11 6
25.
Ланус
 7 0 4 3 5 - 12 4
26.
Депортиво Риестра
 7 0 2 5 3 - 11 2
27.
Дефенса и Хустисия
 9 0 2 7 4 - 17 2
28.
Архентинос Хуниорс
 7 0 1 6 0 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 9 (2)
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 8
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Бельграно Хара Франко 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
Уракан
Ничья
Сармьенто
1.80
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7.30
6.70
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