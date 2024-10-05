Тур: 17.
0'
1:0
16' ГолТобио Фернандо
1:1
30' ГолМоралес Иван
51' Желтая карточкаРонкалья Факундо
66' Желтая карточкаЭчеверрия Родриго
Ход матча
16'
1:0
30'
1:1
51'
28
Соньора
Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Соньора АланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Alejo Toledo
-
22 Pablo Siles
-
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Joaquin GhoНападающий
-
18 Моралес ИванНападающий
- Запасные игроки
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Thyago Ayala
-
-
-
-
-
16 Juan Guasone
-
Главный тренер: Israel Damonte
История личных встреч
Уракан
Сармьенто
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
12 матчей
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
1
Голов в среднем за матч
2.29
0.2
Среднее время на гол
39
450
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.6
0.57
Среднее время на гол
150
157
Всего голов
19
5
Голов в среднем за матч
1.58
0.42
Тотал матчей
2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
56
216
Бомбардиры внутри турнира
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пуссетто Игнасио
|5 (2)
|0.29
|Фертоли Эктор
|3
|0.18
|Аларкон Вильям
|2
|0.12
|Тобио Фернандо
|2
|0.12
|Эчеверрия Родриго
|2
|0.12
|Walter Mazzanti
|1
|0.06
|Рамирес Эрик Иван
|1
|0.06
|Соньора Алан
|1
|0.06
|Cesar Ibanez
|0
|0
|Federico Fattori
|0
|0
|Lucas Carrizo
|0
|0
|Francisco Ramirez
|0
|0
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joaquin Gho
|2
|0.12
|Гарсия Мануэль
|2
|0.12
|Elias Sebastian Lopez
|2
|0.12
|Emiliano Mendez
|1
|0.06
|Gabriel Gudino
|1
|0.06
|Моралес Иван
|1
|0.06
|Naya Ezequeil
|1
|0.06
|Agustin Fontana
|1 (1)
|0.06
|Лисандро Лопес III
|1 (1)
|0.06
|Valentin Burgoa
|0
|0
|Гайтан Николас
|0
|0
|Sergio Quiroga
|0
|0
Карточки
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Carrizo
|7
|0
|Аларкон Вильям
|3
|1
|Guillermo Benitez1
|3
|1
|Frank Kudelka
|2
|1
|Cesar Ibanez
|3
|0
|Rodrigo Cabral
|3
|0
|Federico Fattori
|2
|0
|Walter Mazzanti
|2
|0
|Pablo Siles
|2
|0
|Francisco Ramirez
|2
|0
|Тобио Фернандо
|1
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Эчеверрия Родриго
|1
|0
|Lucas Souto
|1
|0
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yair Arismendi
|4
|0
|Инсаурральде Хуан
|3
|0
|Emiliano Mendez
|3
|0
|Nahuel Gallardo
|1
|1
|Годой Фернандо
|2
|0
|Гарсия Мануэль
|2
|0
|Акоста Лукас II
|2
|0
|Matias Rosales
|2
|0
|Juan Andrada
|2
|0
|Elias Sebastian Lopez
|2
|0
|Joaquin Gho
|2
|0
|Гастон Сауро
|1
|0
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|Gabriel Diaz
|1
|0
|Agustin Fontana
|1
|0
|Gabriel Gudino
|1
|0
|Лисандро Лопес III
|1
|0
|Моралес Иван
|1
|0
|Valentin Burgoa
|1
|0
|Emanuel Hernandez
|1
|0
|Franco Paredes
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
|Naya Ezequeil
|1
|0
|Manuel Monaco
|1
|0
Результаты матчей
Уракан
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сармьенто
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
5
Уракан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сармьенто
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
7
4
Уракан
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Сармьенто
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
75% (12)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
2
22%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
33%
76-90
Забито
7
5
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Забито
16
11
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
5 Не забивали 7
4
25%
1
9%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
19%
3
27%
76-90
Пропущено
8
16
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
13%
1
6%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
25%
1
6%
61-75
3
38%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Уракан
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Годой Крус - Уракан 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Тальерес Ремедиос - Уракан 0:1 Депортиво Риестра - Уракан 1:0
Уракан - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Уракан - Бельграно 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Платенсе - Уракан 0:0 Барракас Сентраль - Уракан 0:2 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Уракан 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0
Сармьенто
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:0 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 1:3 Годой Крус - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0
Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Сармьенто - Платенсе 0:1 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0
Результаты матчей
Уракан
Сармьенто
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Уракан
Сармьенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
54
26
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
52
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
106
313
214
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|3
|3
|29 - 11
|33
|2.
|16
|8
|6
|2
|23 - 16
|30
|3.
|1:1
|17
|7
|8
|2
|17 - 9
|29
|4.
|17
|7
|6
|4
|18 - 15
|27
|5.
|16
|7
|5
|4
|17 - 16
|26
|6.
|16
|7
|4
|5
|21 - 14
|25
|7.
|16
|7
|4
|5
|21 - 14
|25
|8.
|16
|7
|3
|6
|18 - 18
|24
|9.
|16
|6
|6
|4
|20 - 12
|24
|10.
|16
|6
|6
|4
|21 - 19
|24
|11.
|16
|6
|5
|5
|16 - 14
|23
|12.
|16
|6
|4
|6
|20 - 16
|22
|13.
|16
|5
|6
|5
|19 - 17
|21
|14.
|16
|5
|5
|6
|16 - 16
|20
|15.
|16
|5
|5
|6
|14 - 15
|20
|16.
|16
|4
|8
|4
|18 - 22
|20
|17.
|15
|4
|7
|4
|18 - 18
|19
|18.
|16
|5
|4
|7
|11 - 16
|19
|19.
|16
|5
|4
|7
|10 - 16
|19
|20.
|16
|3
|10
|3
|10 - 11
|19
|21.
|17
|5
|4
|8
|20 - 26
|19
|22.
|1:1
|17
|4
|7
|6
|13 - 16
|19
|23.
|16
|4
|6
|6
|19 - 21
|18
|24.
|15
|4
|5
|6
|15 - 16
|17
|25.
|16
|4
|5
|7
|14 - 19
|17
|26.
|16
|4
|5
|7
|10 - 18
|17
|27.
|16
|2
|6
|8
|10 - 23
|12
|28.
|16
|2
|5
|9
|7 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|15 - 7
|22
|2.
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|3.
|7
|6
|1
|0
|15 - 1
|19
|4.
|9
|5
|3
|1
|17 - 6
|18
|5.
|9
|5
|3
|1
|11 - 5
|18
|6.
|1:1
|9
|5
|3
|1
|10 - 4
|18
|7.
|9
|5
|3
|1
|14 - 9
|18
|8.
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|9.
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|10.
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|11.
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|12.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|13.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|14.
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|15.
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|16.
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|17.
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|18.
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|19.
|1:1
|9
|3
|3
|3
|6 - 6
|12
|20.
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|21.
|8
|2
|5
|1
|5 - 5
|11
|22.
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|23.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|24.
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|25.
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|26.
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|27.
|7
|2
|2
|3
|3 - 5
|8
|28.
|7
|0
|2
|5
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|2
|3
|14 - 10
|14
|2.
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|3.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|4.
|1:1
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|5.
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|6.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|7.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|8.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|9.
|9
|2
|3
|4
|5 - 8
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|11.
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|12.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|13.
|8
|1
|5
|2
|5 - 6
|8
|14.
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|15.
|8
|2
|1
|5
|6 - 10
|7
|16.
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|17.
|1:1
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|19.
|9
|2
|1
|6
|4 - 12
|7
|20.
|9
|1
|4
|4
|9 - 12
|7
|21.
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|22.
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|23.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|24.
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|25.
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|26.
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|27.
|9
|0
|2
|7
|4 - 17
|2
|28.
|7
|0
|1
|6
|0 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|9 (2)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|8
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Бельграно
|Хара Франко
|7 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4