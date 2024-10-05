Тур: 17.
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Конти ХерманЗащитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Урси АгустинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Расинг Авельянеда
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед
25 матчей
32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
28%
36%
36%
7 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
24%
52%
24%
6 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
1.21
0.64
Среднее время на гол
74
141
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.45
1.07
Среднее время на гол
61
84
Всего голов
33
22
Голов в среднем за матч
1.32
0.88
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
68
102
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Брайан
|9 (1)
|0.56
|Акино Клаудио
|7 (2)
|0.44
|Пиццини Франсиско
|4
|0.25
|Thiago Fernandez
|4
|0.25
|Майкл Сантос
|3
|0.19
|Гомес Элиас
|1
|0.06
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.06
|Ордоньес Кристиан
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Рохер
|5 (1)
|0.31
|Gaston Martirena
|2
|0.13
|Мартинес Адриан
|2
|0.13
|Карбонеро Йохан
|2
|0.13
|Соса Сантьяго
|2
|0.13
|Альмендра Агустин
|1
|0.06
|Кинтеро Хуан
|1 (1)
|0.06
|Maximiliano Salas
|1
|0.06
|Рохас Габриэль
|1
|0.06
|Солари Сантьяго
|1
|0.06
|Сигали Леонардо
|1
|0.06
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0.06
|Baltasar Rodriguez
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Валентин
|6
|0
|Бузат Агустин
|5
|0
|Roberto Garcia
|4
|0
|Фернандес Дамиан
|2
|1
|Маммана Эмануэль
|2
|1
|Ордоньес Кристиан
|2
|1
|Ромеро Брайан
|3
|0
|Пеллегрини Матиас
|2
|0
|Акино Клаудио
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Касерес Сантьяго
|1
|0
|Aaron Quiroz
|1
|0
|Thiago Fernandez
|1
|0
|Leonel Roldan
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Адриан
|5
|1
|Солари Сантьяго
|3
|1
|Мартинес Рохер
|3
|0
|Maximiliano Salas
|3
|0
|Альмендра Агустин
|3
|0
|Juan Elordi
|2
|0
|Мура Факундо
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|2
|0
|Nazareno Colombo
|2
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|2
|0
|Рохас Габриэль
|2
|0
|Gaston Martirena
|2
|0
|Ди Чезаре Марко
|2
|0
|Baltasar Rodriguez
|2
|0
|Сигали Леонардо
|1
|0
|Сукулини Бруно
|1
|0
|Бассо Агустин
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Барриос Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Расинг Авельянеда
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Велес Сарсфилд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Расинг Авельянеда
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
13
12
Велес Сарсфилд
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
6% (1)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Расинг Авельянеда
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
14
15
Голы по времени матча
Забито
15
8
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
2
13%
1
13%
1-15
4
27%
2
25%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
3
20%
2
25%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
1
13%
76-90
Пропущено
1
11
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
100%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
14
12
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
7%
2
17%
1-15
3
21%
3
25%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
3
25%
61-75
3
21%
3
25%
76-90
Пропущено
10
4
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
50%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
5
50%
1
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
29
20
13 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 6
2 Не забивали 7
3
10%
3
15%
1-15
7
24%
5
25%
16-30
3
10%
3
15%
31-45
5
17%
2
10%
46-60
6
21%
3
15%
61-75
5
17%
4
20%
76-90
Пропущено
11
15
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
0
0%
4
27%
1-15
1
9%
4
27%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
5
45%
3
20%
61-75
2
18%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0
Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
Расинг Авельянеда
Точный счет
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
5
1 раз 11%
0
5 раз 63%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Велес Сарсфилд
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
44
34
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
35
45
26
18
26
18
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
97
88
610
412
412
214
214
115
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|9 (2)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|8
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Бельграно
|Хара Франко
|7 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4
Прогнозы на матч Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда
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