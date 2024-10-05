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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 17.
Велес Сарсфилд
1:0
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
42' Желтая карточка
Маммана Эмануэль
51' Желтая карточка
Соса Сантьяго
53' Желтая карточка
Рохас Габриэль
1:0
86' Гол
Ромеро Брайан
90'+6
1
Tomas
Marchiori
4
Roberto
Garcia
2
Маммана
Эмануэль
31
Гомес
Валентин
3
Гомес
Элиас
32
Ордоньес
Кристиан
26
Бузат
Агустин
20
Пиццини
Франсиско
22
Акино
Клаудио
27
Thiago
Fernandez
9
Ромеро
Брайан
21
Ариас
Габриэль
3
Ди
Чезаре
Марко
13
Соса
Сантьяго
35
Santiago
Quiros
15
Gaston
Martirena
27
Рохас
Габриэль
32
Альмендра
Агустин
5
Juan
Ignacio
Nardoni
8
Кинтеро
Хуан
9
Мартинес
Адриан
10
Мартинес
Рохер
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Расинг Авельянеда
3-4-1-2

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Расинг Авельянеда

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед

25 матчей

32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

28%
36%
36%
7 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

24%
52%
24%
6 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
2:0
ЛП
0:0
КПЛ
0:0
КДМЭП
2:1
С
2:2
С
2:0
С
2:1
П
0:3
П
3:1
ТМК
0:1
П
2:0
П
0:1
П
0:1
П
0:0
П
1:0
П
2:1
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
0:2
ПА
3:1
ПА
4:2
ПА
2:2
ПА
0:0
ПАК
1:1

Голы

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

1.21
0.64

Среднее время на гол

74
141

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.45
1.07

Среднее время на гол

61
84

Всего голов

33
22

Голов в среднем за матч

1.32
0.88

Тотал матчей

2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

68
102

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Брайан 10 (1) 0.59
Акино Клаудио 7 (2) 0.41
Thiago Fernandez 4 0.24
Пиццини Франсиско 4 0.24
Майкл Сантос 3 0.18
Гомес Элиас 1 0.06
Пеллегрини Матиас 1 0.06
Ордоньес Кристиан 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Рохер 5 (1) 0.29
Gaston Martirena 2 0.12
Мартинес Адриан 2 0.12
Карбонеро Йохан 2 0.12
Соса Сантьяго 2 0.12
Альмендра Агустин 1 0.06
Кинтеро Хуан 1 (1) 0.06
Maximiliano Salas 1 0.06
Рохас Габриэль 1 0.06
Солари Сантьяго 1 0.06
Сигали Леонардо 1 0.06
Juan Ignacio Nardoni 1 0.06
Baltasar Rodriguez 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Валентин 6 0
Бузат Агустин 5 0
Маммана Эмануэль 3 1
Roberto Garcia 4 0
Фернандес Дамиан 2 1
Ордоньес Кристиан 2 1
Ромеро Брайан 3 0
Пеллегрини Матиас 2 0
Акино Клаудио 1 0
Гомес Элиас 1 0
Касерес Сантьяго 1 0
Aaron Quiroz 1 0
Thiago Fernandez 1 0
Leonel Roldan 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Адриан 5 1
Солари Сантьяго 3 1
Мартинес Рохер 3 0
Maximiliano Salas 3 0
Альмендра Агустин 3 0
Рохас Габриэль 3 0
Соса Сантьяго 2 0
Juan Elordi 2 0
Мура Факундо 2 0
Карбонеро Йохан 2 0
Nazareno Colombo 2 0
Juan Ignacio Nardoni 2 0
Gaston Martirena 2 0
Ди Чезаре Марко 2 0
Baltasar Rodriguez 2 0
Сигали Леонардо 1 0
Сукулини Бруно 1 0
Бассо Агустин 1 0
Барриос Мартин 1 0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Расинг Авельянеда
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Велес Сарсфилд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Расинг Авельянеда
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

13
12
Велес Сарсфилд
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
12% (2)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
18% (3)
18% (3)
Расинг Авельянеда
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

14
15

Голы по времени матча

Забито

16
8
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 14
2
13%
1
13%
1-15
4
25%
2
25%
16-30
1
6%
2
25%
31-45
3
19%
2
25%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
1
13%
76-90

Пропущено

1
12
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
1 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
100%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

14
12
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
7%
2
17%
1-15
3
21%
3
25%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
3
25%
61-75
3
21%
3
25%
76-90

Пропущено

10
4
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
50%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
5
50%
1
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

30
20
13 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 6
2 Не забивали 8
3
10%
3
15%
1-15
7
23%
5
25%
16-30
3
10%
3
15%
31-45
5
17%
2
10%
46-60
6
20%
3
15%
61-75
6
20%
4
20%
76-90

Пропущено

11
16
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
0
0%
4
25%
1-15
1
9%
4
25%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
5
45%
3
19%
61-75
2
18%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Расинг Авельянеда - Платенсе 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0
Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
Расинг Авельянеда

Точный счет

1:0
3 раза 38%
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
5
1 раз 11%
0
6 раз 67%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
3:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Велес Сарсфилд
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
4
4
3
5
2.5
2
6
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
3
6
4
5
1.5
2
7
1
8
2.5
2
7
1
8
3.5
2
7
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
9
8
8
9
1.5
6
11
4
13
2.5
4
13
2
15
3.5
2
15
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 17 11 3 3 30 - 11 36
2.
Уракан
 17 8 7 2 19 - 9 31
3.
Тальерес Кордоба
 16 8 6 2 23 - 16 30
4.
Унион Санта-Фе
 17 7 6 4 18 - 15 27
5.
Атлетико Тукуман
 16 7 5 4 17 - 16 26
6.
Институто Кордоба
 16 7 4 5 21 - 14 25
7.
Расинг Авельянеда
 17 7 4 6 21 - 15 25
8.
Депортиво Риестра
 16 7 3 6 18 - 18 24
9.
Ривер Плейт
 16 6 6 4 20 - 12 24
10.
Бельграно
 16 6 6 4 21 - 19 24
11.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 17 6 6 5 16 - 14 24
12.
Росарио Сентраль
 16 6 4 6 20 - 16 22
13.
Бока Хуниорс
 16 5 6 5 19 - 17 21
14.
Ланус
 0:0 17 4 9 4 18 - 22 21
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 16 5 5 6 16 - 16 20
16.
Платенсе
 16 5 5 6 14 - 15 20
17.
Годой Крус
 0:0 16 4 8 4 18 - 18 20
18.
Архентинос Хуниорс
 16 5 4 7 11 - 16 19
19.
Индепендьенте Ривадавия
 16 5 4 7 10 - 16 19
20.
Индепендьенте Авельянеда
 16 3 10 3 10 - 11 19
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 17 5 4 8 20 - 26 19
22.
Тигре
 16 4 6 6 19 - 21 18
23.
Сармьенто
 17 4 6 7 13 - 18 18
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 17 4 6 7 10 - 18 18
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 15 4 5 6 15 - 16 17
26.
Банфилд
 16 4 5 7 14 - 19 17
27.
Дефенса и Хустисия
 16 2 6 8 10 - 23 12
28.
Барракас Сентраль
 16 2 5 9 7 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 7 1 0 16 - 1 22
2.
Депортиво Риестра
 9 7 1 1 15 - 7 22
3.
Унион Санта-Фе
 9 6 2 1 12 - 4 20
4.
Уракан
 9 6 2 1 12 - 4 20
5.
Ривер Плейт
 9 5 3 1 17 - 6 18
6.
Архентинос Хуниорс
 9 5 3 1 11 - 5 18
7.
Бельграно
 9 5 3 1 14 - 9 18
8.
Тальерес Кордоба
 7 5 2 0 11 - 4 17
9.
Расинг Авельянеда
 8 5 2 1 12 - 4 17
10.
Атлетико Тукуман
 8 5 2 1 11 - 7 17
11.
Ланус
 0:0 9 4 4 1 13 - 10 16
12.
Росарио Сентраль
 8 4 3 1 13 - 7 15
13.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 9 4 3 2 10 - 5 15
14.
Институто Кордоба
 7 4 2 1 12 - 5 14
15.
Бока Хуниорс
 7 4 2 1 10 - 5 14
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 4 1 10 - 6 13
17.
Годой Крус
 0:0 8 3 4 1 13 - 9 13
18.
Индепендьенте Ривадавия
 8 3 3 2 5 - 5 12
19.
Сармьенто
 9 3 3 3 6 - 6 12
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 9 3 3 3 5 - 7 12
21.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 5 1 5 - 5 11
22.
Банфилд
 7 2 4 1 10 - 7 10
23.
Дефенса и Хустисия
 7 2 4 1 6 - 6 10
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 3 1 4 10 - 14 10
25.
Тигре
 9 2 4 3 11 - 13 10
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 2 3 3 7 - 7 9
27.
Платенсе
 7 2 2 3 3 - 5 8
28.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 9 4 2 3 14 - 10 14
2.
Тальерес Кордоба
 9 3 4 2 12 - 12 13
3.
Платенсе
 9 3 3 3 11 - 10 12
4.
Уракан
 8 2 5 1 7 - 5 11
5.
Институто Кордоба
 9 3 2 4 9 - 9 11
6.
Атлетико Тукуман
 8 2 3 3 6 - 9 9
7.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 8 2 3 3 6 - 9 9
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 3 4 10 - 12 9
9.
Барракас Сентраль
 9 2 3 4 5 - 8 9
10.
Тигре
 7 2 2 3 8 - 8 8
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 2 3 8 - 9 8
12.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 5 2 5 - 6 8
13.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 9 - 11 8
14.
Росарио Сентраль
 8 2 1 5 7 - 9 7
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 2 1 5 6 - 10 7
16.
Индепендьенте Ривадавия
 8 2 1 5 5 - 11 7
17.
Годой Крус
 0:0 8 1 4 3 5 - 9 7
18.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
19.
Банфилд
 9 2 1 6 4 - 12 7
20.
Бока Хуниорс
 9 1 4 4 9 - 12 7
21.
Ривер Плейт
 7 1 3 3 3 - 6 6
22.
Бельграно
 7 1 3 3 7 - 10 6
23.
Сармьенто
 8 1 3 4 7 - 12 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 8 1 3 4 5 - 11 6
25.
Ланус
 0:0 8 0 5 3 5 - 12 5
26.
Депортиво Риестра
 7 0 2 5 3 - 11 2
27.
Дефенса и Хустисия
 9 0 2 7 4 - 17 2
28.
Архентинос Хуниорс
 7 0 1 6 0 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 10 (2)
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 8
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Бельграно Хара Франко 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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