Тур: 17.
0:0
Первый тайм: 9'
0'
26
Мендез
Начо
41
Tomas
Perez
21
Касерес
Хуан
22
Солер
Хулио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Мендез НачоПолузащитник
-
41 Tomas PerezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
55 Якоб ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Lunari
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Касерес ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Солер ХулиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Ируста ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Акино ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Зилински Рикардо
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Ланус
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед
29 матчей
41.4%
37.9%
20.7%
12 побед 11 ничьих 6 побед
Первый тайм
37.9%
41.4%
20.7%
11 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
22
Голов в среднем за матч
1.42
1.29
Среднее время на гол
63
69
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.12
0.92
Среднее время на гол
80
98
Всего голов
36
33
Голов в среднем за матч
1.24
1.14
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
72
79
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Игнасио
|2
|0.12
|Mateo Silvetti
|2
|0.12
|Мендес Армандо
|1
|0.06
|Банега Эвер
|1 (1)
|0.06
|Saul Salcedo
|1
|0.06
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0.06
|Агирре Брайан I
|1
|0.06
|Tomas Perez
|1
|0.06
|Gabriel Carabajal
|0
|0
|Гарсия Хуан Мануэль
|0
|0
|Хайме Мисаэль
|0
|0
|Жеремиас Перес
|0
|0
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боу Вальтер
|6 (1)
|0.35
|Морено Марселино
|3
|0.18
|Торрес Джонатан
|3
|0.18
|Сальвио Эдуардо
|2
|0.12
|Mateo Sanabria
|1
|0.06
|Каррера Рамиро
|1
|0.06
|Пенья Фелипе
|1
|0.06
|Родригес Агустин
|1
|0.06
|Акино Дилан
|0
|0
|Nicolas Morgantini
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартино Анджело
|7
|1
|Фернандес Родриго
|5
|1
|Рамирес Игнасио
|4
|0
|Фернандес Джулиан
|3
|0
|Кальдерара Брайан
|3
|0
|Веласкес Густаво
|2
|0
|Мендез Начо
|2
|0
|Мендес Армандо
|2
|0
|Агирре Брайан I
|2
|0
|Кардосо Фернандо
|1
|0
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|Ваньони Леонель
|1
|0
|Saul Salcedo
|1
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0
|Милевич Матко
|1
|0
|Франциско Гонсалес I
|1
|0
|Шотт Аугусто
|1
|0
|Диас Франко I
|1
|0
|Главинович Ян
|1
|0
|Tomas Perez
|1
|0
|Акунья Валентино
|1
|0
|Mateo Silvetti
|1
|0
|Pablo Altamirano
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Raul Loaiza
|5
|0
|Морено Марселино
|4
|0
|Торрес Джонатан
|2
|1
|Лусиатти Брайан
|2
|1
|Гонсалес Максимилиано
|1
|1
|Акоста Лаутаро
|2
|0
|Каррера Рамиро
|2
|0
|Домингес Нери
|2
|0
|Пенья Фелипе
|2
|0
|Ricardo Zielinski
|2
|0
|Боу Вальтер
|0
|1
|Родригес Агустин
|0
|1
|Перес Гонсало
|1
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|Альварес Фавио
|1
|0
|Агуэрре Алан
|1
|0
|Leandro Diaz III
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Боджо Лусиано
|1
|0
|Касерес Хуан
|1
|0
|Клаа Николас
|1
|0
|Акино Дилан
|1
|0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Ланус
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
5
Ньюэллс Олд Бойз
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Ланус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
5
14
Ньюэллс Олд Бойз
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Ланус
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
6
19
Голы по времени матча
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
2
40%
76-90
Пропущено
7
12
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
2
29%
1
8%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
5
42%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Забито
5
14
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 9
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
40%
3
21%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
5
45%
4
44%
76-90
Забито
10
19
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
9 Не забивали 5
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
4
21%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
5
50%
5
26%
76-90
Пропущено
18
21
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 13
2
11%
2
10%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
3
17%
6
29%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
5
28%
8
38%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0
Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3
Ланус
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Индепендьенте Медельин - Ланус 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Ланус - Индепендьенте Медельин 0:0
Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Ланус - Годой Крус 1:1 Ланус - ЛДУ Кито 3:1 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 ЛДУ Кито - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Ланус - Тигре 3:2 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Ланус - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Ланус - Куяба 0:1 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
Ланус
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Ньюэллс Олд Бойз
Ланус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
72
17
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
43
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
115
214
511
115
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|3
|3
|30 - 11
|36
|2.
|17
|8
|7
|2
|19 - 9
|31
|3.
|16
|8
|6
|2
|23 - 16
|30
|4.
|17
|7
|6
|4
|18 - 15
|27
|5.
|16
|7
|5
|4
|17 - 16
|26
|6.
|16
|7
|4
|5
|21 - 14
|25
|7.
|17
|7
|4
|6
|21 - 15
|25
|8.
|16
|7
|3
|6
|18 - 18
|24
|9.
|16
|6
|6
|4
|20 - 12
|24
|10.
|16
|6
|6
|4
|21 - 19
|24
|11.
|0:0
|17
|6
|6
|5
|16 - 14
|24
|12.
|16
|6
|4
|6
|20 - 16
|22
|13.
|16
|5
|6
|5
|19 - 17
|21
|14.
|0:0
|17
|4
|9
|4
|18 - 22
|21
|15.
|16
|5
|5
|6
|16 - 16
|20
|16.
|16
|5
|5
|6
|14 - 15
|20
|17.
|0:0
|16
|4
|8
|4
|18 - 18
|20
|18.
|16
|5
|4
|7
|11 - 16
|19
|19.
|16
|5
|4
|7
|10 - 16
|19
|20.
|16
|3
|10
|3
|10 - 11
|19
|21.
|17
|5
|4
|8
|20 - 26
|19
|22.
|16
|4
|6
|6
|19 - 21
|18
|23.
|17
|4
|6
|7
|13 - 18
|18
|24.
|0:0
|17
|4
|6
|7
|10 - 18
|18
|25.
|15
|4
|5
|6
|15 - 16
|17
|26.
|16
|4
|5
|7
|14 - 19
|17
|27.
|16
|2
|6
|8
|10 - 23
|12
|28.
|16
|2
|5
|9
|7 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|16 - 1
|22
|2.
|9
|7
|1
|1
|15 - 7
|22
|3.
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|4.
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|5.
|9
|5
|3
|1
|17 - 6
|18
|6.
|9
|5
|3
|1
|11 - 5
|18
|7.
|9
|5
|3
|1
|14 - 9
|18
|8.
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|9.
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|10.
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|11.
|0:0
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|12.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|13.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|10 - 5
|15
|14.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|15.
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|16.
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|17.
|0:0
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|18.
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|19.
|9
|3
|3
|3
|6 - 6
|12
|20.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|5 - 7
|12
|21.
|8
|2
|5
|1
|5 - 5
|11
|22.
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|23.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|24.
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|25.
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|26.
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|27.
|7
|2
|2
|3
|3 - 5
|8
|28.
|7
|0
|2
|5
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|2
|3
|14 - 10
|14
|2.
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|3.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|4.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|5.
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|6.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|7.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|8.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|9.
|9
|2
|3
|4
|5 - 8
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|11.
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|12.
|8
|1
|5
|2
|5 - 6
|8
|13.
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|14.
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|15.
|8
|2
|1
|5
|6 - 10
|7
|16.
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|17.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|19.
|9
|2
|1
|6
|4 - 12
|7
|20.
|9
|1
|4
|4
|9 - 12
|7
|21.
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|22.
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|23.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|24.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|25.
|0:0
|8
|0
|5
|3
|5 - 12
|5
|26.
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|27.
|9
|0
|2
|7
|4 - 17
|2
|28.
|7
|0
|1
|6
|0 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|10 (2)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|8
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Бельграно
|Хара Франко
|7 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4