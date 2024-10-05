  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 17.
Ньюэллс Олд Бойз
2:1
Конец матча
Ланус
0'
0:1
54' Гол
Морено Марселино
1:1
64' Пенальти
Рамирес Игнасио
69' Желтая карточка
Кардосо Фернандо
78' Желтая карточка
Mateo Silvetti
87' Желтая карточка
Милевич Матко
90' Желтая карточка
Веласкес Густаво
2:1
90' Гол
Милевич Матко
90'+7
12
Маканьо
Рамиро
14
Мендес
Армандо
25
Веласкес
Густаво
6
Saul
Salcedo
23
Мартино
Анджело
26
Мендез
Начо
41
Tomas
Perez
17
Gabriel
Carabajal
24
Mateo
Silvetti
9
Гарсия
Хуан
Мануэль
99
Рамирес
Игнасио
26
Лосада
Науэль
21
Касерес
Хуан
24
Искиэрдос
Карлос
23
Домингес
Нери
22
Солер
Хулио
4
Перес
Гонсало
8
Боджо
Лусиано
14
Сальвио
Эдуардо
10
Морено
Марселино
32
Каррера
Рамиро
9
Боу
Вальтер
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3
Ланус
4-2-3-1

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Ланус

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

29 матчей

41.4%
37.9%
20.7%
12 побед 11 ничьих 6 побед

Первый тайм

37.9%
41.4%
20.7%
11 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

КПЛ
0:2
КПЛ
1:0
ЛП
1:0
ЛП
2:0
ЛП
1:2
КПЛ
1:3
КДМЗ4
3:1
КДМЗ4
2:4
С
1:1
С
2:0
С
1:0
П
1:1
П
3:0
П
2:1
П
1:1
П
0:0
П
1:1
П
2:2
П
0:3
П
0:1
П
0:0
ПА
2:2
ПА
2:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
0:2
ПА
2:1
ПА
2:1
ПАК
1:1

Голы

Всего голов

17
22

Голов в среднем за матч

1.42
1.29

Среднее время на гол

63
69

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.12
0.92

Среднее время на гол

80
98

Всего голов

36
33

Голов в среднем за матч

1.24
1.14

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

72
79

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Игнасио 3 (1) 0.18
Mateo Silvetti 2 0.12
Мендес Армандо 1 0.06
Банега Эвер 1 (1) 0.06
Saul Salcedo 1 0.06
Каччьябуэ Жеронимо 1 0.06
Милевич Матко 1 0.06
Агирре Брайан I 1 0.06
Tomas Perez 1 0.06
Gabriel Carabajal 0 0
Гарсия Хуан Мануэль 0 0
Хайме Мисаэль 0 0
Жеремиас Перес 0 0
Кьяверано Джовани 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Вальтер 6 (1) 0.35
Морено Марселино 4 0.24
Торрес Джонатан 3 0.18
Сальвио Эдуардо 2 0.12
Каррера Рамиро 1 0.06
Mateo Sanabria 1 0.06
Пенья Фелипе 1 0.06
Родригес Агустин 1 0.06
Акино Дилан 0 0
Nicolas Morgantini 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартино Анджело 7 1
Фернандес Родриго 5 1
Рамирес Игнасио 4 0
Фернандес Джулиан 3 0
Веласкес Густаво 3 0
Кальдерара Брайан 3 0
Кардосо Фернандо 2 0
Мендез Начо 2 0
Милевич Матко 2 0
Мендес Армандо 2 0
Агирре Брайан I 2 0
Mateo Silvetti 2 0
Gabriel Carabajal 1 0
Ваньони Леонель 1 0
Saul Salcedo 1 0
Каччьябуэ Жеронимо 1 0
Франциско Гонсалес I 1 0
Шотт Аугусто 1 0
Диас Франко I 1 0
Главинович Ян 1 0
Tomas Perez 1 0
Акунья Валентино 1 0
Pablo Altamirano 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Raul Loaiza 5 0
Морено Марселино 4 0
Торрес Джонатан 2 1
Лусиатти Брайан 2 1
Гонсалес Максимилиано 1 1
Акоста Лаутаро 2 0
Каррера Рамиро 2 0
Домингес Нери 2 0
Пенья Фелипе 2 0
Ricardo Zielinski 2 0
Боу Вальтер 0 1
Родригес Агустин 0 1
Перес Гонсало 1 0
Искиэрдос Карлос 1 0
Альварес Фавио 1 0
Агуэрре Алан 1 0
Leandro Diaz III 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Боджо Лусиано 1 0
Касерес Хуан 1 0
Клаа Николас 1 0
Акино Дилан 1 0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Ланус
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
6
Ньюэллс Олд Бойз
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Ланус
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

5
14
Ньюэллс Олд Бойз
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Ланус
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

6
20

Голы по времени матча

Забито

7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
4
57%
2
33%
76-90

Пропущено

8
14
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
2
25%
1
7%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
4
50%
5
36%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
5
36%
76-90

Забито

5
14
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
40%
3
21%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
5
45%
4
44%
76-90

Забито

12
20
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 11
9 Не забивали 5
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
4
20%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
2
17%
2
10%
61-75
6
50%
5
25%
76-90

Пропущено

19
23
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 14
2
11%
2
9%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
1
4%
31-45
4
21%
6
26%
46-60
1
5%
5
22%
61-75
5
26%
9
39%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0
Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3
Ланус
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Индепендьенте Медельин - Ланус 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Ланус - Индепендьенте Медельин 0:0
Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Ланус - Годой Крус 1:1 Ланус - ЛДУ Кито 3:1 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 ЛДУ Кито - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Ланус - Тигре 3:2 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Ланус - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Ланус - Куяба 0:1 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
Ланус

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Ньюэллс Олд Бойз
Ланус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
5
3
1
7
1.5
1
7
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
12
5
3
14
1.5
5
12
1
16
2.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 17 11 3 3 30 - 11 36
2.
Уракан
 17 8 7 2 19 - 9 31
3.
Тальерес Кордоба
 16 8 6 2 23 - 16 30
4.
Институто Кордоба
 1:0 17 8 4 5 22 - 14 28
5.
Унион Санта-Фе
 17 7 6 4 18 - 15 27
6.
Атлетико Тукуман
 16 7 5 4 17 - 16 26
7.
Расинг Авельянеда
 17 7 4 6 21 - 15 25
8.
Депортиво Риестра
 16 7 3 6 18 - 18 24
9.
Ривер Плейт
 16 6 6 4 20 - 12 24
10.
Бельграно
 16 6 6 4 21 - 19 24
11.
Химнасия Ла-Плата
 17 6 5 6 16 - 15 23
12.
Росарио Сентраль
 16 6 4 6 20 - 16 22
13.
Годой Крус
 16 5 7 4 19 - 18 22
14.
Бока Хуниорс
 16 5 6 5 19 - 17 21
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 16 5 5 6 16 - 16 20
16.
Платенсе
 16 5 5 6 14 - 15 20
17.
Ньюэллс Олд Бойз
 17 5 5 7 12 - 19 20
18.
Ланус
 17 4 8 5 19 - 24 20
19.
Архентинос Хуниорс
 16 5 4 7 11 - 16 19
20.
Индепендьенте Ривадавия
 16 5 4 7 10 - 16 19
21.
Индепендьенте Авельянеда
 16 3 10 3 10 - 11 19
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 17 5 4 8 20 - 26 19
23.
Тигре
 16 4 6 6 19 - 21 18
24.
Сармьенто
 17 4 6 7 13 - 18 18
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:1 16 4 5 7 15 - 17 17
26.
Банфилд
 16 4 5 7 14 - 19 17
27.
Дефенса и Хустисия
 16 2 6 8 10 - 23 12
28.
Барракас Сентраль
 16 2 5 9 7 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 7 1 0 16 - 1 22
2.
Депортиво Риестра
 9 7 1 1 15 - 7 22
3.
Унион Санта-Фе
 9 6 2 1 12 - 4 20
4.
Уракан
 9 6 2 1 12 - 4 20
5.
Ривер Плейт
 9 5 3 1 17 - 6 18
6.
Архентинос Хуниорс
 9 5 3 1 11 - 5 18
7.
Бельграно
 9 5 3 1 14 - 9 18
8.
Тальерес Кордоба
 7 5 2 0 11 - 4 17
9.
Институто Кордоба
 1:0 8 5 2 1 13 - 5 17
10.
Расинг Авельянеда
 8 5 2 1 12 - 4 17
11.
Атлетико Тукуман
 8 5 2 1 11 - 7 17
12.
Ланус
 9 4 4 1 13 - 10 16
13.
Росарио Сентраль
 8 4 3 1 13 - 7 15
14.
Бока Хуниорс
 7 4 2 1 10 - 5 14
15.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 2 3 10 - 6 14
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 7 - 8 14
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 4 1 10 - 6 13
18.
Годой Крус
 8 3 4 1 13 - 9 13
19.
Индепендьенте Ривадавия
 8 3 3 2 5 - 5 12
20.
Сармьенто
 9 3 3 3 6 - 6 12
21.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 5 1 5 - 5 11
22.
Банфилд
 7 2 4 1 10 - 7 10
23.
Дефенса и Хустисия
 7 2 4 1 6 - 6 10
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 3 1 4 10 - 14 10
25.
Тигре
 9 2 4 3 11 - 13 10
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:1 8 2 3 3 7 - 7 9
27.
Платенсе
 7 2 2 3 3 - 5 8
28.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 9 4 2 3 14 - 10 14
2.
Тальерес Кордоба
 9 3 4 2 12 - 12 13
3.
Платенсе
 9 3 3 3 11 - 10 12
4.
Уракан
 8 2 5 1 7 - 5 11
5.
Институто Кордоба
 1:0 9 3 2 4 9 - 9 11
6.
Атлетико Тукуман
 8 2 3 3 6 - 9 9
7.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 3 3 6 - 9 9
8.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 3 4 10 - 12 9
10.
Барракас Сентраль
 9 2 3 4 5 - 8 9
11.
Тигре
 7 2 2 3 8 - 8 8
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:1 8 2 2 4 8 - 10 8
13.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 5 2 5 - 6 8
14.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 9 - 11 8
15.
Росарио Сентраль
 8 2 1 5 7 - 9 7
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 2 1 5 6 - 10 7
17.
Индепендьенте Ривадавия
 8 2 1 5 5 - 11 7
18.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
19.
Банфилд
 9 2 1 6 4 - 12 7
20.
Бока Хуниорс
 9 1 4 4 9 - 12 7
21.
Бельграно
 7 1 3 3 7 - 10 6
22.
Ривер Плейт
 7 1 3 3 3 - 6 6
23.
Сармьенто
 8 1 3 4 7 - 12 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 5 - 11 6
25.
Ланус
 8 0 4 4 6 - 14 4
26.
Депортиво Риестра
 7 0 2 5 3 - 11 2
27.
Дефенса и Хустисия
 9 0 2 7 4 - 17 2
28.
Архентинос Хуниорс
 7 0 1 6 0 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 10 (2)
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 8
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Бельграно Хара Франко 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Весь список
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      Домингес Нери уходит с поля. Пенья Фелипе выходит вместо него
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    Где смотреть матч Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ланус онлайн

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