  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 17.
Институто Кордоба
1:0
Перерыв
Сан-Лоренсо Альмагро
0'
16' Желтая карточка
Damian Puebla
22' Желтая карточка
Elias Baez
1:0
39' Гол
Gonzalo Requena

Ход матча

16'
Damian Puebla
 
22'
 
Elias Baez
39'
Gonzalo Requena
1:0
Лучшие коэффициенты
Институто Кордоба
Ничья
Сан-Лоренсо Альмагро
4.20
3.00
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4.15
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Все Коэффициенты
28
Роффо
Мануэль
4
Giuliano
Cerato
31
Gonzalo
Requena
6
Fernando
Alarcon
12
Jonathan
Bay
47
Nicolas
Dubersarsky
19
Gaston
Lodico
7
Gregorio
Rodríguez
22
Damian
Puebla
11
Damian
Batallini
9
Facundo
Suarez
25
Гомес
Гастон
35
Лухан
Гонсало
36
Daniel
Herrera
22
Кампи
Гастон
37
Elias
Baez
5
Ремеди
Эрик
17
Ирала
Элиан
7
Ezequiel
Cerutti
77
Бустос
Науэль
80
Муньяин
Икер
28
Куэльо
Алексис
Институто Кордоба
4-2-3-1
Сан-Лоренсо Альмагро
4-2-3-1

История личных встреч

Институто Кордоба
Сан-Лоренсо Альмагро

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ЛП
2:0
КА
1:2
П
1:1
П
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
120

Бомбардиры внутри турнира

Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Rodriguez III 5 0.29
Russo Cordero 4 0.24
Damian Puebla 3 0.18
Gregorio Rodríguez 3 0.18
Facundo Suarez 2 0.12
Gonzalo Requena 2 0.12
Gaston Lodico 1 0.06
Fernando Alarcon 1 0.06
Juan Franco 1 0.06
Lucas Rodriguez I 0 0
Jonas Acevedo 0 0
Giuliano Cerato 0 0
Nicolas Dubersarsky 0 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Leguizamon 2 (2) 0.13
Куэльо Алексис 2 0.13
Ирала Элиан 2 0.13
Гиай Агустин 2 0.13
Муньяин Икер 2 (1) 0.13
Кампи Гастон 1 0.06
Таррагона Кристиан 1 0.06
Бланко Себастьян 1 0.06
Феррейра Кристиан I 1 0.06
Вомбергар Андрес 1 (1) 0.06
Ремеди Эрик 0 0
Nicolas Tripicchio 0 0

Карточки

Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jonas Acevedo 5 1
Nicolas Dubersarsky 5 0
Fernando Alarcon 4 0
Lucas Rodriguez I 3 0
Jonathan Bay 3 0
Russo Cordero 1 1
Juan Franco 2 0
Gaston Lodico 2 0
Miguel Brizuela 2 0
Stefano Moreyra 2 0
Gregorio Rodríguez 2 0
Damian Puebla 2 0
Rodrigo Pérez 1 0
Кабрера Виктор 1 0
Santiago Rodriguez III 1 0
Роффо Мануэль 1 0
Brahian Cuello 1 0
Facundo Suarez 1 0
Gonzalo Requena 1 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романа Джохан 5 0
Кампи Гастон 4 0
Таррагона Кристиан 3 0
Браида Малком 3 0
Ремеди Эрик 3 0
Феррейра Кристиан I 3 0
Бланко Себастьян 2 0
Ариас Нахуэль 2 0
Elias Baez 2 0
Ezequiel Cerutti 1 0
Карлос Санчес 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Вомбергар Андрес 1 0
Гомес Гастон 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Куэльо Алексис 1 0
Бустос Науэль 1 0
Diego Herazo 1 0
Лухан Гонсало 1 0
Перуцци Франсиско 1 0
Ирала Элиан 1 0

Результаты матчей

Институто Кордоба
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
3
Институто Кордоба
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

9
7
Институто Кордоба
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

10
10

Голы по времени матча

Забито

12
6
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
3
50%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
33%
1
17%
76-90

Пропущено

5
7
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
3
60%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
1
10%
2
29%
76-90

Пропущено

8
7
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
3
38%
1
14%
76-90

Забито

22
13
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
5
23%
0
0%
1-15
3
14%
5
38%
16-30
5
23%
2
15%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
5
23%
3
23%
76-90

Пропущено

13
14
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
4
31%
3
21%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
3
23%
1
7%
61-75
3
23%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Институто Кордоба 2:1 Банфилд - Институто Кордоба 1:2
Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Тальерес Ремедиос 1:2 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2
Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:2 Прогресс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Чакарита Хуниорс 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0

Результаты матчей

Институто Кордоба
Сан-Лоренсо Альмагро

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%

Тоталы голов в матче

Институто Кордоба
Сан-Лоренсо Альмагро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
4
3
1.5
2
6
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
3
3
6
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
9
6
7
9
1.5
4
11
2
14
2.5
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 17 11 3 3 30 - 11 36
2.
Уракан
 17 8 7 2 19 - 9 31
3.
Тальерес Кордоба
 16 8 6 2 23 - 16 30
4.
Институто Кордоба
 1:0 17 8 4 5 22 - 14 28
5.
Унион Санта-Фе
 17 7 6 4 18 - 15 27
6.
Атлетико Тукуман
 16 7 5 4 17 - 16 26
7.
Расинг Авельянеда
 17 7 4 6 21 - 15 25
8.
Депортиво Риестра
 16 7 3 6 18 - 18 24
9.
Ривер Плейт
 16 6 6 4 20 - 12 24
10.
Бельграно
 16 6 6 4 21 - 19 24
11.
Химнасия Ла-Плата
 17 6 5 6 16 - 15 23
12.
Росарио Сентраль
 16 6 4 6 20 - 16 22
13.
Годой Крус
 16 5 7 4 19 - 18 22
14.
Бока Хуниорс
 16 5 6 5 19 - 17 21
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 16 5 5 6 16 - 16 20
16.
Платенсе
 16 5 5 6 14 - 15 20
17.
Ньюэллс Олд Бойз
 17 5 5 7 12 - 19 20
18.
Ланус
 17 4 8 5 19 - 24 20
19.
Архентинос Хуниорс
 16 5 4 7 11 - 16 19
20.
Индепендьенте Ривадавия
 16 5 4 7 10 - 16 19
21.
Индепендьенте Авельянеда
 16 3 10 3 10 - 11 19
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 17 5 4 8 20 - 26 19
23.
Тигре
 16 4 6 6 19 - 21 18
24.
Сармьенто
 17 4 6 7 13 - 18 18
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:1 16 4 5 7 15 - 17 17
26.
Банфилд
 16 4 5 7 14 - 19 17
27.
Дефенса и Хустисия
 16 2 6 8 10 - 23 12
28.
Барракас Сентраль
 16 2 5 9 7 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 7 1 0 16 - 1 22
2.
Депортиво Риестра
 9 7 1 1 15 - 7 22
3.
Унион Санта-Фе
 9 6 2 1 12 - 4 20
4.
Уракан
 9 6 2 1 12 - 4 20
5.
Ривер Плейт
 9 5 3 1 17 - 6 18
6.
Архентинос Хуниорс
 9 5 3 1 11 - 5 18
7.
Бельграно
 9 5 3 1 14 - 9 18
8.
Тальерес Кордоба
 7 5 2 0 11 - 4 17
9.
Институто Кордоба
 1:0 8 5 2 1 13 - 5 17
10.
Расинг Авельянеда
 8 5 2 1 12 - 4 17
11.
Атлетико Тукуман
 8 5 2 1 11 - 7 17
12.
Ланус
 9 4 4 1 13 - 10 16
13.
Росарио Сентраль
 8 4 3 1 13 - 7 15
14.
Бока Хуниорс
 7 4 2 1 10 - 5 14
15.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 2 3 10 - 6 14
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 7 - 8 14
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 4 1 10 - 6 13
18.
Годой Крус
 8 3 4 1 13 - 9 13
19.
Индепендьенте Ривадавия
 8 3 3 2 5 - 5 12
20.
Сармьенто
 9 3 3 3 6 - 6 12
21.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 5 1 5 - 5 11
22.
Банфилд
 7 2 4 1 10 - 7 10
23.
Дефенса и Хустисия
 7 2 4 1 6 - 6 10
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 3 1 4 10 - 14 10
25.
Тигре
 9 2 4 3 11 - 13 10
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:1 8 2 3 3 7 - 7 9
27.
Платенсе
 7 2 2 3 3 - 5 8
28.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 9 4 2 3 14 - 10 14
2.
Тальерес Кордоба
 9 3 4 2 12 - 12 13
3.
Платенсе
 9 3 3 3 11 - 10 12
4.
Уракан
 8 2 5 1 7 - 5 11
5.
Институто Кордоба
 1:0 9 3 2 4 9 - 9 11
6.
Атлетико Тукуман
 8 2 3 3 6 - 9 9
7.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 3 3 6 - 9 9
8.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 3 4 10 - 12 9
10.
Барракас Сентраль
 9 2 3 4 5 - 8 9
11.
Тигре
 7 2 2 3 8 - 8 8
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:1 8 2 2 4 8 - 10 8
13.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 5 2 5 - 6 8
14.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 9 - 11 8
15.
Росарио Сентраль
 8 2 1 5 7 - 9 7
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 2 1 5 6 - 10 7
17.
Индепендьенте Ривадавия
 8 2 1 5 5 - 11 7
18.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
19.
Банфилд
 9 2 1 6 4 - 12 7
20.
Бока Хуниорс
 9 1 4 4 9 - 12 7
21.
Бельграно
 7 1 3 3 7 - 10 6
22.
Ривер Плейт
 7 1 3 3 3 - 6 6
23.
Сармьенто
 8 1 3 4 7 - 12 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 5 - 11 6
25.
Ланус
 8 0 4 4 6 - 14 4
26.
Депортиво Риестра
 7 0 2 5 3 - 11 2
27.
Дефенса и Хустисия
 9 0 2 7 4 - 17 2
28.
Архентинос Хуниорс
 7 0 1 6 0 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 10 (2)
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 8
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Бельграно Хара Франко 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
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Институто Кордоба
Ничья
Сан-Лоренсо Альмагро
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