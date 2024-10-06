Тур: 17.
1:0
Перерыв
Ход матча
16'
22'
39'
1:0
12
Jonathan
Bay
25
Гомес
Гастон
22
Кампи
Гастон
37
Elias
Baez
17
Ирала
Элиан
80
Муньяин
Икер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Диас ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
-
25 Гомес ГастонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
-
37 Elias BaezЗащитник
- Полузащитник
-
17 Ирала ЭлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Муньяин ИкерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Порра ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leandro Romagnoli
История личных встреч
Институто Кордоба
Сан-Лоренсо Альмагро
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Тотал матчей
2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
120
Бомбардиры внутри турнира
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Rodriguez III
|5
|0.29
|Russo Cordero
|4
|0.24
|Damian Puebla
|3
|0.18
|Gregorio Rodríguez
|3
|0.18
|Facundo Suarez
|2
|0.12
|Gonzalo Requena
|2
|0.12
|Gaston Lodico
|1
|0.06
|Fernando Alarcon
|1
|0.06
|Juan Franco
|1
|0.06
|Lucas Rodriguez I
|0
|0
|Jonas Acevedo
|0
|0
|Giuliano Cerato
|0
|0
|Nicolas Dubersarsky
|0
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ivan Leguizamon
|2 (2)
|0.13
|Куэльо Алексис
|2
|0.13
|Ирала Элиан
|2
|0.13
|Гиай Агустин
|2
|0.13
|Муньяин Икер
|2 (1)
|0.13
|Кампи Гастон
|1
|0.06
|Таррагона Кристиан
|1
|0.06
|Бланко Себастьян
|1
|0.06
|Феррейра Кристиан I
|1
|0.06
|Вомбергар Андрес
|1 (1)
|0.06
|Ремеди Эрик
|0
|0
|Nicolas Tripicchio
|0
|0
Карточки
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jonas Acevedo
|5
|1
|Nicolas Dubersarsky
|5
|0
|Fernando Alarcon
|4
|0
|Lucas Rodriguez I
|3
|0
|Jonathan Bay
|3
|0
|Russo Cordero
|1
|1
|Juan Franco
|2
|0
|Gaston Lodico
|2
|0
|Miguel Brizuela
|2
|0
|Stefano Moreyra
|2
|0
|Gregorio Rodríguez
|2
|0
|Damian Puebla
|2
|0
|Rodrigo Pérez
|1
|0
|Кабрера Виктор
|1
|0
|Santiago Rodriguez III
|1
|0
|Роффо Мануэль
|1
|0
|Brahian Cuello
|1
|0
|Facundo Suarez
|1
|0
|Gonzalo Requena
|1
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романа Джохан
|5
|0
|Кампи Гастон
|4
|0
|Таррагона Кристиан
|3
|0
|Браида Малком
|3
|0
|Ремеди Эрик
|3
|0
|Феррейра Кристиан I
|3
|0
|Бланко Себастьян
|2
|0
|Ариас Нахуэль
|2
|0
|Elias Baez
|2
|0
|Ezequiel Cerutti
|1
|0
|Карлос Санчес
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Вомбергар Андрес
|1
|0
|Гомес Гастон
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Куэльо Алексис
|1
|0
|Бустос Науэль
|1
|0
|Diego Herazo
|1
|0
|Лухан Гонсало
|1
|0
|Перуцци Франсиско
|1
|0
|Ирала Элиан
|1
|0
Результаты матчей
Институто Кордоба
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
3
Институто Кордоба
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
9
7
Институто Кордоба
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
10
10
Голы по времени матча
Забито
12
6
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
3
50%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
33%
1
17%
76-90
Пропущено
5
7
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
3
60%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
1
10%
2
29%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
3
38%
1
14%
76-90
Забито
22
13
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
5
23%
0
0%
1-15
3
14%
5
38%
16-30
5
23%
2
15%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
5
23%
3
23%
76-90
Пропущено
13
14
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
4
31%
3
21%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
3
23%
1
7%
61-75
3
23%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Институто Кордоба 2:1 Банфилд - Институто Кордоба 1:2
Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Тальерес Ремедиос 1:2 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2
Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:2 Прогресс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Чакарита Хуниорс 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0
Результаты матчей
Институто Кордоба
Сан-Лоренсо Альмагро
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
Тоталы голов в матче
Институто Кордоба
Сан-Лоренсо Альмагро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
43
26
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
43
36
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
96
79
411
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|3
|3
|30 - 11
|36
|2.
|17
|8
|7
|2
|19 - 9
|31
|3.
|16
|8
|6
|2
|23 - 16
|30
|4.
|1:0
|17
|8
|4
|5
|22 - 14
|28
|5.
|17
|7
|6
|4
|18 - 15
|27
|6.
|16
|7
|5
|4
|17 - 16
|26
|7.
|17
|7
|4
|6
|21 - 15
|25
|8.
|16
|7
|3
|6
|18 - 18
|24
|9.
|16
|6
|6
|4
|20 - 12
|24
|10.
|16
|6
|6
|4
|21 - 19
|24
|11.
|17
|6
|5
|6
|16 - 15
|23
|12.
|16
|6
|4
|6
|20 - 16
|22
|13.
|16
|5
|7
|4
|19 - 18
|22
|14.
|16
|5
|6
|5
|19 - 17
|21
|15.
|16
|5
|5
|6
|16 - 16
|20
|16.
|16
|5
|5
|6
|14 - 15
|20
|17.
|17
|5
|5
|7
|12 - 19
|20
|18.
|17
|4
|8
|5
|19 - 24
|20
|19.
|16
|5
|4
|7
|11 - 16
|19
|20.
|16
|5
|4
|7
|10 - 16
|19
|21.
|16
|3
|10
|3
|10 - 11
|19
|22.
|17
|5
|4
|8
|20 - 26
|19
|23.
|16
|4
|6
|6
|19 - 21
|18
|24.
|17
|4
|6
|7
|13 - 18
|18
|25.
|0:1
|16
|4
|5
|7
|15 - 17
|17
|26.
|16
|4
|5
|7
|14 - 19
|17
|27.
|16
|2
|6
|8
|10 - 23
|12
|28.
|16
|2
|5
|9
|7 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|16 - 1
|22
|2.
|9
|7
|1
|1
|15 - 7
|22
|3.
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|4.
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|5.
|9
|5
|3
|1
|17 - 6
|18
|6.
|9
|5
|3
|1
|11 - 5
|18
|7.
|9
|5
|3
|1
|14 - 9
|18
|8.
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|9.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|13 - 5
|17
|10.
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|11.
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|12.
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|13.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|14.
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|15.
|9
|4
|2
|3
|10 - 6
|14
|16.
|9
|4
|2
|3
|7 - 8
|14
|17.
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|18.
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|19.
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|20.
|9
|3
|3
|3
|6 - 6
|12
|21.
|8
|2
|5
|1
|5 - 5
|11
|22.
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|23.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|24.
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|25.
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|26.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|27.
|7
|2
|2
|3
|3 - 5
|8
|28.
|7
|0
|2
|5
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|2
|3
|14 - 10
|14
|2.
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|3.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|4.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|5.
|1:0
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|6.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|7.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|8.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|9.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|10.
|9
|2
|3
|4
|5 - 8
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|12.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|13.
|8
|1
|5
|2
|5 - 6
|8
|14.
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|15.
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|16.
|8
|2
|1
|5
|6 - 10
|7
|17.
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|19.
|9
|2
|1
|6
|4 - 12
|7
|20.
|9
|1
|4
|4
|9 - 12
|7
|21.
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|22.
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|23.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|24.
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|25.
|8
|0
|4
|4
|6 - 14
|4
|26.
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|27.
|9
|0
|2
|7
|4 - 17
|2
|28.
|7
|0
|1
|6
|0 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|10 (2)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|8
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Бельграно
|Хара Франко
|7 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4