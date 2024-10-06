Тур: 17.
2:0
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаDamian Puebla
22' Желтая карточкаElias Baez
1:0
39' ГолGonzalo Requena
50' Желтая карточкаDaniel Herrera
67' Желтая карточкаJonathan Bay
2:0
86' ГолRusso Cordero
90'+6
Ход матча
16'
22'
39'
1:0
50'
67'
86'
2:0
12
Jonathan
Bay
25
Гомес
Гастон
22
Кампи
Гастон
37
Elias
Baez
17
Ирала
Элиан
80
Муньяин
Икер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Диас ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
-
25 Гомес ГастонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
-
37 Elias BaezЗащитник
- Полузащитник
-
17 Ирала ЭлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Муньяин ИкерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Порра ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leandro Romagnoli
История личных встреч
Институто Кордоба
Сан-Лоренсо Альмагро
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Тотал матчей
2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
120
Бомбардиры внутри турнира
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Rodriguez III
|5
|0.29
|Russo Cordero
|5
|0.29
|Damian Puebla
|3
|0.18
|Gregorio Rodríguez
|3
|0.18
|Facundo Suarez
|2
|0.12
|Gonzalo Requena
|2
|0.12
|Gaston Lodico
|1
|0.06
|Fernando Alarcon
|1
|0.06
|Juan Franco
|1
|0.06
|Lucas Rodriguez I
|0
|0
|Jonas Acevedo
|0
|0
|Giuliano Cerato
|0
|0
|Nicolas Dubersarsky
|0
|0
|Jeremias Lazaro
|0
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ivan Leguizamon
|2 (2)
|0.13
|Куэльо Алексис
|2
|0.13
|Ирала Элиан
|2
|0.13
|Гиай Агустин
|2
|0.13
|Муньяин Икер
|2 (1)
|0.13
|Кампи Гастон
|1
|0.06
|Таррагона Кристиан
|1
|0.06
|Бланко Себастьян
|1
|0.06
|Феррейра Кристиан I
|1
|0.06
|Вомбергар Андрес
|1 (1)
|0.06
|Ремеди Эрик
|0
|0
|Nicolas Tripicchio
|0
|0
Карточки
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jonas Acevedo
|5
|1
|Nicolas Dubersarsky
|5
|0
|Fernando Alarcon
|4
|0
|Jonathan Bay
|4
|0
|Lucas Rodriguez I
|3
|0
|Russo Cordero
|1
|1
|Juan Franco
|2
|0
|Gaston Lodico
|2
|0
|Miguel Brizuela
|2
|0
|Stefano Moreyra
|2
|0
|Gregorio Rodríguez
|2
|0
|Damian Puebla
|2
|0
|Rodrigo Pérez
|1
|0
|Кабрера Виктор
|1
|0
|Santiago Rodriguez III
|1
|0
|Роффо Мануэль
|1
|0
|Brahian Cuello
|1
|0
|Facundo Suarez
|1
|0
|Gonzalo Requena
|1
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романа Джохан
|5
|0
|Кампи Гастон
|4
|0
|Таррагона Кристиан
|3
|0
|Браида Малком
|3
|0
|Ремеди Эрик
|3
|0
|Феррейра Кристиан I
|3
|0
|Бланко Себастьян
|2
|0
|Ариас Нахуэль
|2
|0
|Elias Baez
|2
|0
|Ezequiel Cerutti
|1
|0
|Карлос Санчес
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Вомбергар Андрес
|1
|0
|Гомес Гастон
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Куэльо Алексис
|1
|0
|Бустос Науэль
|1
|0
|Diego Herazo
|1
|0
|Лухан Гонсало
|1
|0
|Перуцци Франсиско
|1
|0
|Ирала Элиан
|1
|0
|Daniel Herrera
|1
|0
Результаты матчей
Институто Кордоба
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
3
Институто Кордоба
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
9
7
Институто Кордоба
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Сан-Лоренсо Альмагро
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
10
10
Голы по времени матча
Забито
14
6
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
3
50%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
5
36%
1
17%
76-90
Пропущено
5
9
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
60%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
1
10%
2
29%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
3
38%
1
14%
76-90
Забито
24
13
14 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
5
21%
0
0%
1-15
3
13%
5
38%
16-30
6
25%
2
15%
31-45
3
13%
1
8%
46-60
1
4%
2
15%
61-75
6
25%
3
23%
76-90
Пропущено
13
16
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
4
31%
3
19%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
1
8%
4
25%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
3
23%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Институто Кордоба 2:1 Банфилд - Институто Кордоба 1:2
Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Тальерес Ремедиос 1:2 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2
Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:2 Прогресс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Чакарита Хуниорс 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0
Результаты матчей
Институто Кордоба
Сан-Лоренсо Альмагро
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
Тоталы голов в матче
Институто Кордоба
Сан-Лоренсо Альмагро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
53
26
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
44
36
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
97
89
412
215
116
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|10 (2)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|8
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Бельграно
|Хара Франко
|7 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4