Тур: 17.
1:0
Второй тайм: 58'
0'
12' Желтая карточкаКавани Эдинсон
24' Желтая карточкаFrancis Mac Allister
1:0
32' ГолМерентиель Мигель
45' Желтая карточкаХосе Херрейра
Ход матча
12'
32'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Брей
Леандро
22
Сенон
Кевин
21
Ороз
Николас
22
Лескано
Алан
10
Верон
Гастон
- Основной состав
-
12 Брей ЛеандроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сенон КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
34 Mateo Mendia
-
-
53 Joaquin Ruiz
-
-
Главный тренер: Мариано Андрес Эррон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ороз НиколасПолузащитник
-
22 Лескано АланПолузащитник
-
10 Верон ГастонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Tomas MolinaНападающий
- Нападающий
-
-
29 E. Viveros
-
-
-
-
-
Главный тренер: Cristian Zermatten
История личных встреч
Бока Хуниорс
Архентинос Хуниорс
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
7.1%
28.6%
9 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 6 побед
25 матчей
36%
48%
16%
9 побед 12 ничьих 4 победы
Первый тайм
32%
52%
16%
8 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.55
0.86
Среднее время на гол
58
105
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
0.79
0.82
Среднее время на гол
114
110
Всего голов
28
21
Голов в среднем за матч
1.12
0.84
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
Среднее время на гол
80
107
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|6 (1)
|0.35
|Milton Gimenez
|4
|0.24
|Фернандес Игнасио
|2
|0.12
|Кавани Эдинсон
|2
|0.12
|Медина Кристиан
|1
|0.06
|Агирре Брайан I
|1
|0.06
|Лема Кристиан
|1
|0.06
|Сараччи Марсело
|1
|0.06
|Jabes Saralegui
|1
|0.06
|Aaron Anselmino
|0
|0
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Сенон Кевин
|0
|0
|Бланко Лаутаро
|0
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Алан
|3 (1)
|0.18
|Хосе Херрейра
|2
|0.12
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.06
|Родригес Алан
|1
|0.06
|Гальван Джонатан
|1
|0.06
|Ороз Николас
|1
|0.06
|Альварес Франсиско
|1
|0.06
|Гонду Лусиано
|1
|0.06
|E. Viveros
|0
|0
|Ariel Gamarra
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Пол
|7
|0
|Лема Кристиан
|4
|1
|Фигаль Хорхе
|5
|0
|Бланко Лаутаро
|5
|0
|Milton Gimenez
|3
|1
|Рохо Маркос
|2
|1
|Сараччи Марсело
|2
|1
|Медель Гари
|3
|0
|Мерентиель Мигель
|3
|0
|Кавани Эдинсон
|1
|1
|Адвинкула Луис
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Дженсон Лукас
|1
|0
|Tomas Belmonte
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Баринага Хуан
|1
|0
|Агирре Брайан I
|1
|0
|Ди Лолло Лаутаро
|1
|0
|Aaron Anselmino
|1
|0
|Горосито Дилан
|1
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гальван Джонатан
|4
|2
|Альварес Франсиско
|3
|1
|Хосе Херрейра
|4
|0
|Вега Роман
|4
|0
|Годой Эрик
|2
|1
|Ороз Николас
|2
|0
|Francis Mac Allister
|2
|0
|Хередиа Леонардо
|2
|0
|Верон Гастон
|2
|0
|Лескано Алан
|2
|0
|Kevin Coronel
|2
|0
|Сантамария Тьяго
|2
|0
|Lucas Gomez
|1
|0
|Родригес Диего II
|1
|0
|Прието Себастьян
|1
|0
|Родригес Алан
|1
|0
|Паласио Тобиас
|1
|0
|Ariel Gamarra
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Архентинос Хуниорс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
0
Бока Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
7
12
Бока Хуниорс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Архентинос Хуниорс
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
8
12
Голы по времени матча
Забито
10
0
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
11 Не забивали 16
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
40%
3
27%
76-90
Забито
8
12
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
1
8%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
3
38%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
13
4
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
2
15%
2
50%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
25%
61-75
3
23%
1
25%
76-90
Забито
18
12
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 11
2
11%
1
8%
1-15
3
17%
2
17%
16-30
1
6%
4
33%
31-45
6
33%
4
33%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
5
28%
0
0%
76-90
Пропущено
18
15
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
3
17%
2
13%
1-15
4
22%
2
13%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
2
11%
4
27%
61-75
5
28%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1
Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Альмиранте Браун 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Насьональ Потоси 4:0
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0
Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Архентинос Хуниорс
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
1:0
3 раза 43%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
7 раз 100%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:0
4 раза 25%
3:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
11 раз 69%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Архентинос Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
54
34
45
25
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
511
511
412
313
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|3
|3
|30 - 11
|36
|2.
|17
|8
|7
|2
|19 - 9
|31
|3.
|17
|8
|7
|2
|23 - 16
|31
|4.
|17
|8
|4
|5
|23 - 14
|28
|5.
|17
|7
|6
|4
|18 - 15
|27
|6.
|16
|7
|5
|4
|17 - 16
|26
|7.
|17
|7
|4
|6
|21 - 15
|25
|8.
|17
|6
|7
|4
|20 - 12
|25
|9.
|17
|6
|7
|4
|21 - 19
|25
|10.
|17
|7
|3
|7
|19 - 21
|24
|11.
|1:0
|17
|6
|6
|5
|20 - 17
|24
|12.
|17
|6
|5
|6
|16 - 15
|23
|13.
|16
|6
|4
|6
|20 - 16
|22
|14.
|16
|5
|7
|4
|19 - 18
|22
|15.
|17
|4
|10
|3
|13 - 12
|22
|16.
|17
|5
|6
|6
|14 - 15
|21
|17.
|16
|5
|5
|6
|16 - 16
|20
|18.
|17
|5
|5
|7
|12 - 19
|20
|19.
|17
|4
|8
|5
|19 - 24
|20
|20.
|16
|5
|4
|7
|10 - 16
|19
|21.
|0:1
|17
|5
|4
|8
|11 - 17
|19
|22.
|17
|5
|4
|8
|20 - 26
|19
|23.
|16
|4
|6
|6
|19 - 21
|18
|24.
|17
|4
|6
|7
|13 - 18
|18
|25.
|16
|4
|5
|7
|15 - 18
|17
|26.
|16
|4
|5
|7
|14 - 19
|17
|27.
|16
|2
|6
|8
|10 - 23
|12
|28.
|16
|2
|5
|9
|7 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|16 - 1
|22
|2.
|9
|7
|1
|1
|15 - 7
|22
|3.
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|4.
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|5.
|8
|5
|3
|0
|11 - 4
|18
|6.
|9
|5
|3
|1
|17 - 6
|18
|7.
|0:1
|9
|5
|3
|1
|11 - 5
|18
|8.
|9
|5
|3
|1
|14 - 9
|18
|9.
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|10.
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|11.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|12.
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|13.
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|14.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|15.
|9
|4
|2
|3
|10 - 6
|14
|16.
|9
|4
|2
|3
|7 - 8
|14
|17.
|9
|3
|5
|1
|8 - 6
|14
|18.
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|19.
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|20.
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|21.
|9
|3
|3
|3
|6 - 6
|12
|22.
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|23.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|24.
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|25.
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|26.
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|27.
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|28.
|7
|0
|2
|5
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|2
|3
|14 - 10
|14
|2.
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|3.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|4.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|5.
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|6.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|7.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|8.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|9.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|10.
|9
|2
|3
|4
|5 - 8
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|12.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|13.
|8
|1
|5
|2
|5 - 6
|8
|14.
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|15.
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|16.
|8
|2
|1
|5
|6 - 10
|7
|17.
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|3 - 6
|7
|20.
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|21.
|9
|2
|1
|6
|4 - 12
|7
|22.
|1:0
|9
|1
|4
|4
|9 - 12
|7
|23.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|24.
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|25.
|8
|0
|4
|4
|6 - 14
|4
|26.
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|27.
|9
|0
|2
|7
|4 - 17
|2
|28.
|0:1
|8
|0
|1
|7
|0 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|10 (2)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|8
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Бельграно
|Хара Франко
|7 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4