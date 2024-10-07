  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 17.
Бока Хуниорс
1:0
Второй тайм: 58'
Архентинос Хуниорс
0'
12' Желтая карточка
Кавани Эдинсон
24' Желтая карточка
Francis Mac Allister
1:0
32' Гол
Мерентиель Мигель
45' Желтая карточка
Хосе Херрейра
12
Брей
Леандро
17
Адвинкула
Луис
2
Лема
Кристиан
38
Aaron
Anselmino
23
Бланко
Лаутаро
22
Сенон
Кевин
21
Мирамон
Игнасио
30
Tomas
Belmonte
33
Агирре
Брайан
I
16
Мерентиель
Мигель
10
Кавани
Эдинсон
50
Родригес
Диего
II
14
Kevin
Coronel
16
Альварес
Франсиско
2
Паласио
Тобиас
6
Вега
Роман
8
Родригес
Алан
30
Francis
Mac
Allister
21
Ороз
Николас
22
Лескано
Алан
10
Верон
Гастон
11
Хосе
Херрейра
Бока Хуниорс
4-4-2
Архентинос Хуниорс
4-3-1-2

История личных встреч

Бока Хуниорс
Архентинос Хуниорс

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
7.1%
28.6%
9 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 6 побед

25 матчей

36%
48%
16%
9 побед 12 ничьих 4 победы

Первый тайм

32%
52%
16%
8 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
2:0
К
1:0
ЛП
1:1
КДМЭП
2:2
С
1:1
КДЛС
1:0
КДЛС
0:0
С
0:1
С
2:0
П
1:0
П
1:3
П
1:1
П
0:0
П
1:1
П
1:1
П
2:1
ПА
0:0
ПА
0:2
ПА
0:2
ПА
2:2
ПА
2:2
ПА
3:0
ПА
0:0
ПАК
4:0

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.55
0.86

Среднее время на гол

58
105

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

0.79
0.82

Среднее время на гол

114
110

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

1.12
0.84

Тотал матчей

2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
5
Больше 20%
Меньше 80%
20

Среднее время на гол

80
107

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 6 (1) 0.35
Milton Gimenez 4 0.24
Фернандес Игнасио 2 0.12
Кавани Эдинсон 2 0.12
Медина Кристиан 1 0.06
Агирре Брайан I 1 0.06
Лема Кристиан 1 0.06
Сараччи Марсело 1 0.06
Jabes Saralegui 1 0.06
Aaron Anselmino 0 0
Адвинкула Луис 0 0
Сенон Кевин 0 0
Бланко Лаутаро 0 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Алан 3 (1) 0.18
Хосе Херрейра 2 0.12
Ромеро Максимильяно 1 0.06
Родригес Алан 1 0.06
Гальван Джонатан 1 0.06
Ороз Николас 1 0.06
Альварес Франсиско 1 0.06
Гонду Лусиано 1 0.06
E. Viveros 0 0
Ariel Gamarra 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Пол 7 0
Лема Кристиан 4 1
Фигаль Хорхе 5 0
Бланко Лаутаро 5 0
Milton Gimenez 3 1
Рохо Маркос 2 1
Сараччи Марсело 2 1
Медель Гари 3 0
Мерентиель Мигель 3 0
Кавани Эдинсон 1 1
Адвинкула Луис 2 0
Фернандес Игнасио 2 0
Ромеро Серхио 1 0
Дженсон Лукас 1 0
Tomas Belmonte 1 0
Медина Кристиан 1 0
Баринага Хуан 1 0
Агирре Брайан I 1 0
Ди Лолло Лаутаро 1 0
Aaron Anselmino 1 0
Горосито Дилан 1 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гальван Джонатан 4 2
Альварес Франсиско 3 1
Хосе Херрейра 4 0
Вега Роман 4 0
Годой Эрик 2 1
Ороз Николас 2 0
Francis Mac Allister 2 0
Хередиа Леонардо 2 0
Верон Гастон 2 0
Лескано Алан 2 0
Kevin Coronel 2 0
Сантамария Тьяго 2 0
Lucas Gomez 1 0
Родригес Диего II 1 0
Прието Себастьян 1 0
Родригес Алан 1 0
Паласио Тобиас 1 0
Ariel Gamarra 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Архентинос Хуниорс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
0
Бока Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

7
12
Бока Хуниорс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Архентинос Хуниорс
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

8
12

Голы по времени матча

Забито

10
0
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
11 Не забивали 16
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
40%
3
27%
76-90

Забито

8
12
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
1
8%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
3
38%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

13
4
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
2
15%
2
50%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
25%
61-75
3
23%
1
25%
76-90

Забито

18
12
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 11
2
11%
1
8%
1-15
3
17%
2
17%
16-30
1
6%
4
33%
31-45
6
33%
4
33%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
5
28%
0
0%
76-90

Пропущено

18
15
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
3
17%
2
13%
1-15
4
22%
2
13%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
2
11%
4
27%
61-75
5
28%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1
Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Альмиранте Браун 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Насьональ Потоси 4:0
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0
Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Архентинос Хуниорс

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
1:0
3 раза 43%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
7 раз 100%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:0
4 раза 25%
3:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
11 раз 69%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Архентинос Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
4
3
4
1.5
4
5
2
5
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
1
8
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
5
11
5
11
1.5
4
12
3
13
2.5
2
14
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 17 11 3 3 30 - 11 36
2.
Уракан
 17 8 7 2 19 - 9 31
3.
Тальерес Кордоба
 17 8 7 2 23 - 16 31
4.
Институто Кордоба
 17 8 4 5 23 - 14 28
5.
Унион Санта-Фе
 17 7 6 4 18 - 15 27
6.
Атлетико Тукуман
 16 7 5 4 17 - 16 26
7.
Расинг Авельянеда
 17 7 4 6 21 - 15 25
8.
Ривер Плейт
 17 6 7 4 20 - 12 25
9.
Бельграно
 17 6 7 4 21 - 19 25
10.
Депортиво Риестра
 17 7 3 7 19 - 21 24
11.
Бока Хуниорс
 1:0 17 6 6 5 20 - 17 24
12.
Химнасия Ла-Плата
 17 6 5 6 16 - 15 23
13.
Росарио Сентраль
 16 6 4 6 20 - 16 22
14.
Годой Крус
 16 5 7 4 19 - 18 22
15.
Индепендьенте Авельянеда
 17 4 10 3 13 - 12 22
16.
Платенсе
 17 5 6 6 14 - 15 21
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 16 5 5 6 16 - 16 20
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 17 5 5 7 12 - 19 20
19.
Ланус
 17 4 8 5 19 - 24 20
20.
Индепендьенте Ривадавия
 16 5 4 7 10 - 16 19
21.
Архентинос Хуниорс
 0:1 17 5 4 8 11 - 17 19
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 17 5 4 8 20 - 26 19
23.
Тигре
 16 4 6 6 19 - 21 18
24.
Сармьенто
 17 4 6 7 13 - 18 18
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 16 4 5 7 15 - 18 17
26.
Банфилд
 16 4 5 7 14 - 19 17
27.
Дефенса и Хустисия
 16 2 6 8 10 - 23 12
28.
Барракас Сентраль
 16 2 5 9 7 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 7 1 0 16 - 1 22
2.
Депортиво Риестра
 9 7 1 1 15 - 7 22
3.
Унион Санта-Фе
 9 6 2 1 12 - 4 20
4.
Уракан
 9 6 2 1 12 - 4 20
5.
Тальерес Кордоба
 8 5 3 0 11 - 4 18
6.
Ривер Плейт
 9 5 3 1 17 - 6 18
7.
Архентинос Хуниорс
 0:1 9 5 3 1 11 - 5 18
8.
Бельграно
 9 5 3 1 14 - 9 18
9.
Институто Кордоба
 8 5 2 1 14 - 5 17
10.
Расинг Авельянеда
 8 5 2 1 12 - 4 17
11.
Бока Хуниорс
 1:0 8 5 2 1 11 - 5 17
12.
Атлетико Тукуман
 8 5 2 1 11 - 7 17
13.
Ланус
 9 4 4 1 13 - 10 16
14.
Росарио Сентраль
 8 4 3 1 13 - 7 15
15.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 2 3 10 - 6 14
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 7 - 8 14
17.
Индепендьенте Авельянеда
 9 3 5 1 8 - 6 14
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 4 1 10 - 6 13
19.
Годой Крус
 8 3 4 1 13 - 9 13
20.
Индепендьенте Ривадавия
 8 3 3 2 5 - 5 12
21.
Сармьенто
 9 3 3 3 6 - 6 12
22.
Банфилд
 7 2 4 1 10 - 7 10
23.
Дефенса и Хустисия
 7 2 4 1 6 - 6 10
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 3 1 4 10 - 14 10
25.
Тигре
 9 2 4 3 11 - 13 10
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 2 3 3 7 - 7 9
27.
Платенсе
 8 2 3 3 3 - 5 9
28.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 9 4 2 3 14 - 10 14
2.
Тальерес Кордоба
 9 3 4 2 12 - 12 13
3.
Платенсе
 9 3 3 3 11 - 10 12
4.
Уракан
 8 2 5 1 7 - 5 11
5.
Институто Кордоба
 9 3 2 4 9 - 9 11
6.
Атлетико Тукуман
 8 2 3 3 6 - 9 9
7.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 3 3 6 - 9 9
8.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 3 4 10 - 12 9
10.
Барракас Сентраль
 9 2 3 4 5 - 8 9
11.
Тигре
 7 2 2 3 8 - 8 8
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 2 2 4 8 - 11 8
13.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 5 2 5 - 6 8
14.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 9 - 11 8
15.
Росарио Сентраль
 8 2 1 5 7 - 9 7
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 2 1 5 6 - 10 7
17.
Индепендьенте Ривадавия
 8 2 1 5 5 - 11 7
18.
Бельграно
 8 1 4 3 7 - 10 7
19.
Ривер Плейт
 8 1 4 3 3 - 6 7
20.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
21.
Банфилд
 9 2 1 6 4 - 12 7
22.
Бока Хуниорс
 1:0 9 1 4 4 9 - 12 7
23.
Сармьенто
 8 1 3 4 7 - 12 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 5 - 11 6
25.
Ланус
 8 0 4 4 6 - 14 4
26.
Депортиво Риестра
 8 0 2 6 4 - 14 2
27.
Дефенса и Хустисия
 9 0 2 7 4 - 17 2
28.
Архентинос Хуниорс
 0:1 8 0 1 7 0 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 10 (2)
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 8
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Бельграно Хара Франко 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Весь список
  • 12'
    Кавани Эдинсон получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бока Хуниорс
Ничья
Архентинос Хуниорс
4.40
2.95
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4.70
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