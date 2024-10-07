Тур: 17.
1:0
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаКавани Эдинсон
24' Желтая карточкаFrancis Mac Allister
1:0
32' ГолМерентиель Мигель
45' Желтая карточкаХосе Херрейра
84' Желтая карточкаЛема Кристиан
90' Желтая карточкаTomas Belmonte
90'+7
Ход матча
12'
32'
45'
84'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Брей
Леандро
22
Сенон
Кевин
21
Ороз
Николас
22
Лескано
Алан
10
Верон
Гастон
- Основной состав
-
12 Брей ЛеандроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сенон КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
34 Mateo Mendia
-
-
53 Joaquin Ruiz
-
-
Главный тренер: Мариано Андрес Эррон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ороз НиколасПолузащитник
-
22 Лескано АланПолузащитник
-
10 Верон ГастонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Tomas MolinaНападающий
- Нападающий
-
-
29 E. Viveros
-
-
-
-
-
Главный тренер: Cristian Zermatten
История личных встреч
Бока Хуниорс
Архентинос Хуниорс
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
7.1%
28.6%
9 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 6 побед
25 матчей
36%
48%
16%
9 побед 12 ничьих 4 победы
Первый тайм
32%
52%
16%
8 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.55
0.86
Среднее время на гол
58
105
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
0.79
0.82
Среднее время на гол
114
110
Всего голов
28
21
Голов в среднем за матч
1.12
0.84
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
Среднее время на гол
80
107
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|6 (1)
|0.35
|Milton Gimenez
|4
|0.24
|Фернандес Игнасио
|2
|0.12
|Кавани Эдинсон
|2
|0.12
|Медина Кристиан
|1
|0.06
|Агирре Брайан I
|1
|0.06
|Лема Кристиан
|1
|0.06
|Сараччи Марсело
|1
|0.06
|Jabes Saralegui
|1
|0.06
|Aaron Anselmino
|0
|0
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Сенон Кевин
|0
|0
|Бланко Лаутаро
|0
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Алан
|3 (1)
|0.18
|Хосе Херрейра
|2
|0.12
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.06
|Родригес Алан
|1
|0.06
|Гальван Джонатан
|1
|0.06
|Ороз Николас
|1
|0.06
|Альварес Франсиско
|1
|0.06
|Гонду Лусиано
|1
|0.06
|E. Viveros
|0
|0
|Ariel Gamarra
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Пол
|7
|0
|Лема Кристиан
|5
|1
|Фигаль Хорхе
|5
|0
|Бланко Лаутаро
|5
|0
|Milton Gimenez
|3
|1
|Рохо Маркос
|2
|1
|Сараччи Марсело
|2
|1
|Медель Гари
|3
|0
|Мерентиель Мигель
|3
|0
|Кавани Эдинсон
|1
|1
|Адвинкула Луис
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Tomas Belmonte
|2
|0
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Дженсон Лукас
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Баринага Хуан
|1
|0
|Агирре Брайан I
|1
|0
|Ди Лолло Лаутаро
|1
|0
|Aaron Anselmino
|1
|0
|Горосито Дилан
|1
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гальван Джонатан
|4
|2
|Альварес Франсиско
|3
|1
|Хосе Херрейра
|4
|0
|Вега Роман
|4
|0
|Годой Эрик
|2
|1
|Ороз Николас
|2
|0
|Francis Mac Allister
|2
|0
|Хередиа Леонардо
|2
|0
|Верон Гастон
|2
|0
|Лескано Алан
|2
|0
|Kevin Coronel
|2
|0
|Сантамария Тьяго
|2
|0
|Lucas Gomez
|1
|0
|Родригес Диего II
|1
|0
|Прието Себастьян
|1
|0
|Родригес Алан
|1
|0
|Паласио Тобиас
|1
|0
|Ariel Gamarra
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Архентинос Хуниорс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
0
Бока Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
7
12
Бока Хуниорс
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Архентинос Хуниорс
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
10
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
8
12
Голы по времени матча
Забито
11
0
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
11 Не забивали 17
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
5
12
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
40%
3
25%
76-90
Забито
8
12
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
0
0%
1
8%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
3
38%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
13
4
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
2
15%
2
50%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
25%
61-75
3
23%
1
25%
76-90
Забито
19
12
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 12
2
11%
1
8%
1-15
3
16%
2
17%
16-30
2
11%
4
33%
31-45
6
32%
4
33%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
5
26%
0
0%
76-90
Пропущено
18
16
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
3
17%
2
13%
1-15
4
22%
2
13%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
2
11%
4
25%
61-75
5
28%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бельграно - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1
Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Альмиранте Браун 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Насьональ Потоси 4:0
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0
Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Архентинос Хуниорс
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
1:0
4 раза 50%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
8 раз 100%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
0:0
4 раза 24%
3:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
12 раз 71%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Архентинос Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
54
35
45
26
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
512
512
413
314
215
116
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|10 (2)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|8
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Бельграно
|Хара Франко
|7 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4