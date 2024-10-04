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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 6.
Кармиотисса
1:0
Второй тайм: 58'
Аполлон
0'
4' Желтая карточка
Вернон де Марко
1:0
33' Гол
Гиусис Христос

Ход матча

4'
 
Вернон де Марко
33'
Гиусис Христос
1:0
37'
 
Дрожджек Домагой
Сагаль Анхело
Лучшие коэффициенты
Кармиотисса
Ничья
Аполлон
6.10
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4.30
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4.33
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Все Коэффициенты
Кармиотисса
Аполлон

История личных встреч

Кармиотисса
Аполлон

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

14 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
7:1
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
3:4
ПД
1:0
ПД
3:4
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:2
ТМС
4:0
К
2:1
К
1:5
ПД
3:0
ПД
0:6

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

2.63
2.83

Среднее время на гол

34
31

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

1.93
1.79

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

46
50

Бомбардиры внутри турнира

Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гиусис Христос 2 0.33
Посо Хосе 1 0.17
Цмилянич Борис 1 0.17
Стоянович Лука 1 (1) 0.17
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 2 0.4
Вайссбек Гаэтан 2 0.4
Змрхаль Яромир 1 0.2
Diego Dorregaray 1 (1) 0.2

Карточки

Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиусис Христос 1 1
Квирквия Мате 2 0
Думбия Абубакар 2 0
Ковачевич Боян 2 0
Джорджевич Лука 1 0
Шимич Стефан 1 0
Цмилянич Борис 1 0
Грэдинару Рэзван 1 0
Хочко Дени 1 0
Делмиро 1 0
Эпасси Дэвис 1 0
Пантели Стилианос 1 0
Неофуту Андреас III 1 0
Кукалаш Ставрош 1 0
Imrane Daouda Bamba 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diego Dorregaray 2 1
Вурос Праксителис 2 0
Бруно Араужо 2 0
Буасгар Кентен 2 0
Вайссбек Гаэтан 2 0
Д'Алмейда Сесси 0 1
Леувенбург Петер 1 0
Вернон де Марко 1 0
Селестин Жюльен 1 0
Шполярич Данило 1 0
Малеккидис Георгос 1 0

Результаты матчей

Кармиотисса
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Аполлон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Кармиотисса
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аполлон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
3
Кармиотисса
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Аполлон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
100%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
2
33%
76-90

Пропущено

8
4
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
3
38%
1
25%
61-75
2
25%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Кармиотисса
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Омония Арадиппу - Кармиотисса 1:1 Кармиотисса - Омония 29-го Мая 1:1 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 Эносис - Кармиотисса 0:1
Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Аполлон - Кармиотисса 7:1 Слобода - Кармиотисса 1:1 Кармиотисса - Хапоэль Хайфа 1:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Отеллос 6:6 Закакиу - Кармиотисса 2:5 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2 Кармиотисса - Аполлон 0:0 Отеллос - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Закакиу 0:0
Аполлон
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Аполлон - Эносис 3:1 Отеллос - Аполлон 0:4 Арис Лимасол - Аполлон 0:0 Неа Саламина - Аполлон 3:1
Анортосис - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 Аполлон - Кармиотисса 7:1 Жилина - Аполлон 1:2 Аполлон - Аль-Гарафа 1:1 Аполлон - Отеллос 4:1 Закакиу - Аполлон 1:5 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Пафос - Аполлон 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:2 Отеллос - Аполлон 0:1 Аполлон - Закакиу 1:0

Результаты матчей

Кармиотисса
Аполлон

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Кармиотисса
Аполлон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 5 4 1 0 13 - 3 13
2.
Омония Никосия
 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Арис Лимасол
 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
АПОЭЛ
 5 3 1 1 11 - 4 10
5.
Кармиотисса
 1:0 6 2 2 2 5 - 8 8
6.
Аполлон
 0:1 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
АЕК Ларнака
 5 2 1 2 7 - 7 7
8.
АЕЛ Лимасол
 4 2 0 2 7 - 8 6
9.
Анортосис
 5 1 2 2 5 - 7 5
10.
Омония Арадиппу
 5 1 2 2 3 - 5 5
11.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 9 - 11 5
12.
Эносис
 5 1 0 4 2 - 10 3
13.
Неа Саламина
 5 1 0 4 7 - 15 3
14.
Омония 29-го Мая
 5 0 2 3 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Пафос
 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Арис Лимасол
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Кармиотисса
 1:0 4 1 1 2 3 - 7 4
5.
Аполлон
 0:1 2 1 0 1 4 - 3 3
6.
Анортосис
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
АЕЛ Лимасол
 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Омония Арадиппу
 3 0 2 1 1 - 4 2
10.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
АЕК Ларнака
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Омония 29-го Мая
 3 0 1 2 2 - 5 1
13.
Неа Саламина
 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Эносис
 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 3 2 1 0 7 - 0 7
2.
Арис Лимасол
 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Пафос
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
АЕК Ларнака
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Кармиотисса
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Аполлон
 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Этникос Ахна
 3 1 1 1 5 - 6 4
8.
Омония Арадиппу
 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
АЕЛ Лимасол
 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Омония Никосия
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Эносис
 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Неа Саламина
 3 1 0 2 4 - 9 3
13.
Анортосис
 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Омония 29-го Мая
 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Силва Андерсон 4
Анортосис Лопеш Рафаэл 4
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 3
Пафос Жайро 3
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 3
Весь список

Топ нарушителей
Аполлон Diego Dorregaray 1 2
Омония Арадиппу Гомес Сана 3
Этникос Ахна Офори Ричард 3
АЕК Ларнака Enzo Cabrera2 3
Эносис Isaac Nortey 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Кармиотисса
Ничья
Аполлон
6.10
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