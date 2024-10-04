Тур: 6.
2:0
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаВернон де Марко
1:0
35' ГолГиусис Христос
2:0
63' ГолПосо Хосе
72' Желтая карточкаЦмилянич Борис
78' Желтая карточкаБруно Араужо
79' Желтая карточкаДумбия Абубакар
86' Желтая карточкаАнтониу Минас
89' Желтая карточкаСелестин Жюльен
90'+6
Ход матча
35'
1:0
63'
2:0
72'
78'
79'
86'
89'
- Основной состав
-
93 Эпасси ДэвисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Шимич СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Посо ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 ДелмироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
87 Бакич ДушанНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Simos Tarapoulouzis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
История личных встреч
Кармиотисса
Аполлон
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
14 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
2.63
2.83
Среднее время на гол
34
31
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
1.93
1.79
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
46
50
Бомбардиры внутри турнира
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Посо Хосе
|2
|0.33
|Гиусис Христос
|2
|0.33
|Цмилянич Борис
|1
|0.17
|Стоянович Лука
|1 (1)
|0.17
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|2
|0.4
|Вайссбек Гаэтан
|2
|0.4
|Змрхаль Яромир
|1
|0.2
|Diego Dorregaray
|1 (1)
|0.2
Карточки
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Думбия Абубакар
|3
|0
|Гиусис Христос
|1
|1
|Квирквия Мате
|2
|0
|Цмилянич Борис
|2
|0
|Ковачевич Боян
|2
|0
|Джорджевич Лука
|1
|0
|Шимич Стефан
|1
|0
|Грэдинару Рэзван
|1
|0
|Хочко Дени
|1
|0
|Делмиро
|1
|0
|Антониу Минас
|1
|0
|Эпасси Дэвис
|1
|0
|Пантели Стилианос
|1
|0
|Неофуту Андреас III
|1
|0
|Кукалаш Ставрош
|1
|0
|Imrane Daouda Bamba
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diego Dorregaray
|2
|1
|Бруно Араужо
|3
|0
|Вурос Праксителис
|2
|0
|Буасгар Кентен
|2
|0
|Селестин Жюльен
|2
|0
|Вайссбек Гаэтан
|2
|0
|Д'Алмейда Сесси
|0
|1
|Леувенбург Петер
|1
|0
|Вернон де Марко
|1
|0
|Шполярич Данило
|1
|0
|Малеккидис Георгос
|1
|0
Результаты матчей
Кармиотисса
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Аполлон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Кармиотисса
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аполлон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
3
Кармиотисса
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Аполлон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
3
43%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
33%
76-90
Пропущено
8
6
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
3
38%
2
33%
61-75
2
25%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Кармиотисса
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Омония Арадиппу - Кармиотисса 1:1 Кармиотисса - Омония 29-го Мая 1:1 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 Эносис - Кармиотисса 0:1
Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Аполлон - Кармиотисса 7:1 Слобода - Кармиотисса 1:1 Кармиотисса - Хапоэль Хайфа 1:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Отеллос 6:6 Закакиу - Кармиотисса 2:5 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2 Кармиотисса - Аполлон 0:0 Отеллос - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Закакиу 0:0
Аполлон
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Аполлон - Эносис 3:1 Отеллос - Аполлон 0:4 Арис Лимасол - Аполлон 0:0 Неа Саламина - Аполлон 3:1
Анортосис - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 Аполлон - Кармиотисса 7:1 Жилина - Аполлон 1:2 Аполлон - Аль-Гарафа 1:1 Аполлон - Отеллос 4:1 Закакиу - Аполлон 1:5 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Пафос - Аполлон 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:2 Отеллос - Аполлон 0:1 Аполлон - Закакиу 1:0
Результаты матчей
Кармиотисса
Аполлон
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Кармиотисса
Аполлон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
15
23
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Силва Андерсон
|4
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|4
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|3
|Пафос
|Жайро
|3
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|3
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 2
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|3
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|3
|Аполлон
|Бруно Араужо
|3
|Кармиотисса
|Думбия Абубакар
|3