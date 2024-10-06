  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 6.
Арис Лимасол
1:0
Первый тайм: 36'
Омония Никосия
0'
9' Желтая карточка
Хаммас Амин
1:0
25' Гол
Квилитая Георгий

Ход матча

9'
 
Хаммас Амин
25'
Квилитая Георгий
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арис Лимасол
Ничья
Омония Никосия
2.34
Реклама, betcity.ru
3.50
Реклама, fon.bet
3.40
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Арис Лимасол
Омония Никосия

История личных встреч

Арис Лимасол
Омония Никосия

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

23 матча

21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

17.4%
34.8%
47.8%
4 победы 8 ничьих 11 побед

История матчей

К
0:0
К
0:3
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
2:2
С
2:0
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
2:2
ПД
2:4
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:1
КК
1:1
КК
1:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.08
0.91

Среднее время на гол

83
99

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.73
1.42

Среднее время на гол

52
63

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

1.39
1.17

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

64
76

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Zakaria Sawo 2 0.33
Квилитая Георгий 2 (1) 0.33
Кокорин Александр 1 0.17
Гомис Янник 1 0.17
Струски Кароль 1 0.17
Моннор Джейден 1 0.17
Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стемпиньски Мариуш 2 0.33
Кулибали Сену 2 0.33
Саиду Алиу 2 0.33
Эвандро Коста 1 0.17
Семедо Вилли 1 0.17
Какулис Андроникос 1 0.17
Харалампус Харалампос 1 0.17

Карточки

Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урошевич Слободан 1 1
Гомис Янник 2 0
Бенгтссон Лео 2 0
Сане Мамаду 2 0
Alex Opoku Sarfo 2 0
Яго Стив 1 0
Квилитая Георгий 1 0
Ванаилсон Лусиано 1 0
Кажу 1 0
Струски Кароль 1 0
Николич Велько 1 0
Моннор Джейден 1 0
Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кусулос Янис 2 0
Дионку Альфа 2 0
Стемпиньски Мариуш 0 1
Эвандро Коста 1 0
Ацили Омер 1 0
Масурас Яннис 1 0
Хаммас Амин 1 0
Какулис Андроникос 1 0
Эракович Новица 1 0
Харалампус Харалампос 1 0

Результаты матчей

Арис Лимасол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Омония Никосия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Арис Лимасол
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Омония Никосия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
7
Арис Лимасол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Омония Никосия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
3
38%
4
40%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимасол
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Пафос - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:0 Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0
Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 Арис Лимасол - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2
Омония Никосия
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Омония Никосия - Викингур Рейкьявик 4:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 Анортосис - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 1:0
Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Зиря - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Омония Никосия - Зиря 6:0 Фехервар - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Фехервар 1:0 Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1 Омония Никосия - АЕК 1:1 Ракув - Омония Никосия 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Краковия - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0

Результаты матчей

Арис Лимасол
Омония Никосия

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Арис Лимасол
Омония Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2
2
3
2.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 1:0 6 4 2 0 9 - 2 14
2.
Пафос
 0:1 6 4 1 1 13 - 4 13
3.
Омония Никосия
 0:1 6 4 0 2 10 - 5 12
4.
АПОЭЛ
 5 3 1 1 11 - 4 10
5.
АЕЛ Лимасол
 5 3 0 2 12 - 10 9
6.
Анортосис
 6 2 2 2 8 - 8 8
7.
Омония Арадиппу
 6 2 2 2 5 - 6 8
8.
Кармиотисса
 6 2 2 2 6 - 8 8
9.
Аполлон
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
АЕК Ларнака
 5 2 1 2 7 - 7 7
11.
Эносис
 1:0 6 2 0 4 3 - 10 6
12.
Этникос Ахна
 6 1 2 3 11 - 16 5
13.
Неа Саламина
 6 1 0 5 8 - 18 3
14.
Омония 29-го Мая
 6 0 2 4 4 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 0:1 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Пафос
 0:1 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Арис Лимасол
 1:0 3 2 1 0 2 - 0 7
4.
Анортосис
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
АЕЛ Лимасол
 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Кармиотисса
 4 1 1 2 4 - 7 4
7.
Аполлон
 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Эносис
 1:0 4 1 0 3 1 - 7 3
10.
Омония Арадиппу
 3 0 2 1 1 - 4 2
11.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
АЕК Ларнака
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Омония 29-го Мая
 4 0 1 3 3 - 7 1
14.
Неа Саламина
 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 3 2 1 0 7 - 0 7
2.
Арис Лимасол
 1:0 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Пафос
 0:1 3 2 0 1 5 - 2 6
4.
АЕК Ларнака
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Омония Арадиппу
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Кармиотисса
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Аполлон
 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
Этникос Ахна
 4 1 1 2 7 - 11 4
9.
АЕЛ Лимасол
 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Эносис
 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Омония Никосия
 0:1 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Неа Саламина
 4 1 0 3 5 - 12 3
13.
Анортосис
 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Омония 29-го Мая
 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 5
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 4
Пафос Силва Андерсон 4
Анортосис Лопеш Рафаэл 4
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 3
Весь список

Топ нарушителей
Аполлон Diego Dorregaray 1 2
Омония Арадиппу Гомес Сана 3
Этникос Ахна Офори Ричард 3
Аполлон Бруно Араужо 3
Кармиотисса Думбия Абубакар 3
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арис Лимасол
Ничья
Омония Никосия
2.34
Реклама, betcity.ru
3.50
Реклама, fon.bet
3.40
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Арис Лимасол 1:0 Омония Никосия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Арис Лимасол
Омония Никосия
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный