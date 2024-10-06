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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 6.
Арис Лимасол
2:0
Конец матча
Омония Никосия
0'
9' Желтая карточка
Хаммас Амин
1:0
25' Гол
Квилитая Георгий
1:0
41' Не забитый пенальти
Маямбела Михлали
45' Желтая карточка
Яго Стив
51' Желтая карточка
Кулибали Сену
53' Желтая карточка
Панайоту Николас
2:0
54' Гол
Квилитая Георгий
57' Желтая карточка
Струски Кароль
88' Красная карточка
Яго Стив
90' Желтая карточка
Лойзу Лойзос
90'+8
Арис Лимасол
Омония Никосия

История личных встреч

Арис Лимасол
Омония Никосия

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

23 матча

21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

17.4%
34.8%
47.8%
4 победы 8 ничьих 11 побед

История матчей

К
0:0
К
0:3
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
2:2
С
2:0
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
2:2
ПД
2:4
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:1
КК
1:1
КК
1:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.08
0.91

Среднее время на гол

83
99

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.73
1.42

Среднее время на гол

52
63

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

1.39
1.17

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

64
76

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квилитая Георгий 4 (1) 0.67
Zakaria Sawo 2 0.33
Кокорин Александр 1 0.17
Гомис Янник 1 0.17
Струски Кароль 1 0.17
Моннор Джейден 1 0.17
Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стемпиньски Мариуш 2 0.33
Кулибали Сену 2 0.33
Саиду Алиу 2 0.33
Эвандро Коста 1 0.17
Семедо Вилли 1 0.17
Какулис Андроникос 1 0.17
Харалампус Харалампос 1 0.17

Карточки

Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яго Стив 2 1
Урошевич Слободан 1 1
Гомис Янник 2 0
Бенгтссон Лео 2 0
Струски Кароль 2 0
Сане Мамаду 2 0
Alex Opoku Sarfo 2 0
Квилитая Георгий 1 0
Ванаилсон Лусиано 1 0
Кажу 1 0
Николич Велько 1 0
Моннор Джейден 1 0
Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кусулос Янис 2 0
Дионку Альфа 2 0
Стемпиньски Мариуш 0 1
Эвандро Коста 1 0
Ацили Омер 1 0
Масурас Яннис 1 0
Хаммас Амин 1 0
Какулис Андроникос 1 0
Кулибали Сену 1 0
Панайоту Николас 1 0
Лойзу Лойзос 1 0
Эракович Новица 1 0
Харалампус Харалампос 1 0

Результаты матчей

Арис Лимасол
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Омония Никосия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Арис Лимасол
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Омония Никосия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
7
Арис Лимасол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Омония Никосия
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
3
30%
4
40%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимасол
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Пафос - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:0 Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0
Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 Арис Лимасол - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2
Омония Никосия
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Омония Никосия - Викингур Рейкьявик 4:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 Анортосис - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 1:0
Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Зиря - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Омония Никосия - Зиря 6:0 Фехервар - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Фехервар 1:0 Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1 Омония Никосия - АЕК 1:1 Ракув - Омония Никосия 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Краковия - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0

Результаты матчей

Арис Лимасол
Омония Никосия

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Арис Лимасол
Омония Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
3
3
2
4
2.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 6 5 1 0 15 - 4 16
2.
Арис Лимасол
 6 4 2 0 10 - 2 14
3.
Омония Никосия
 6 4 0 2 10 - 6 12
4.
АПОЭЛ
 0:0 6 3 2 1 11 - 4 11
5.
АЕЛ Лимасол
 5 3 0 2 12 - 10 9
6.
АЕК Ларнака
 0:0 6 2 2 2 7 - 7 8
7.
Анортосис
 6 2 2 2 8 - 8 8
8.
Омония Арадиппу
 6 2 2 2 5 - 6 8
9.
Кармиотисса
 6 2 2 2 6 - 8 8
10.
Аполлон
 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Этникос Ахна
 6 1 2 3 11 - 16 5
12.
Эносис
 6 1 0 5 3 - 12 3
13.
Неа Саламина
 6 1 0 5 8 - 18 3
14.
Омония 29-го Мая
 6 0 2 4 4 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Пафос
 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Арис Лимасол
 3 2 1 0 3 - 0 7
4.
Анортосис
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
АЕЛ Лимасол
 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
АПОЭЛ
 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Кармиотисса
 4 1 1 2 4 - 7 4
8.
Аполлон
 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Омония Арадиппу
 3 0 2 1 1 - 4 2
10.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
АЕК Ларнака
 0:0 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Омония 29-го Мая
 4 0 1 3 3 - 7 1
13.
Неа Саламина
 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Эносис
 4 0 0 4 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
АПОЭЛ
 0:0 3 2 1 0 7 - 0 7
3.
Арис Лимасол
 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
АЕК Ларнака
 0:0 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Омония Арадиппу
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Кармиотисса
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Аполлон
 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
Этникос Ахна
 4 1 1 2 7 - 11 4
9.
АЕЛ Лимасол
 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Эносис
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Омония Никосия
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Неа Саламина
 4 1 0 3 5 - 12 3
13.
Анортосис
 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Омония 29-го Мая
 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 5
Пафос Жайро 4
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 4
Пафос Силва Андерсон 4
Анортосис Лопеш Рафаэл 4
Весь список

Топ нарушителей
Арис Лимасол Яго Стив 1 2
Аполлон Diego Dorregaray 1 2
Эносис Elisha Sam 1 2
Эносис Менди Проспер 1 2
Омония Арадиппу Гомес Сана 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Яго Стив получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Маямбела Михлали пробил пенальти, но не смог забить!
    • 25'
      Г О О О О Л - Квилитая Георгий бьет в цель!
    • 9'
      Хаммас Амин получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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