Тур: 6.
2:0
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаХаммас Амин
1:0
25' ГолКвилитая Георгий
1:0
41' Не забитый пенальтиМаямбела Михлали
45' Желтая карточкаЯго Стив
51' Желтая карточкаКулибали Сену
53' Желтая карточкаПанайоту Николас
2:0
54' ГолКвилитая Георгий
57' Желтая карточкаСтруски Кароль
88' Красная карточкаЯго Стив
90' Желтая карточкаЛойзу Лойзос
90'+8
Ход матча
9'
25'
1:0
41'
1:0
45'
51'
53'
54'
2:0
57'
66'
88'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
3 КажуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Полузащитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Сане МамадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Семеду ЭдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Mislav Zadro
-
27 Zakaria Sawo
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
-
99 Саиду АлиуПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
-
20 Марич МатеоПолузащитник
- Нападающий
-
21 Симич ВелькоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
-
10 Ацили ОмерНападающий
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
История личных встреч
Арис Лимасол
Омония Никосия
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
23 матча
21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
17.4%
34.8%
47.8%
4 победы 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.08
0.91
Среднее время на гол
83
99
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.73
1.42
Среднее время на гол
52
63
Всего голов
32
27
Голов в среднем за матч
1.39
1.17
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
64
76
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квилитая Георгий
|4 (1)
|0.67
|Zakaria Sawo
|2
|0.33
|Кокорин Александр
|1
|0.17
|Гомис Янник
|1
|0.17
|Струски Кароль
|1
|0.17
|Моннор Джейден
|1
|0.17
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стемпиньски Мариуш
|2
|0.33
|Кулибали Сену
|2
|0.33
|Саиду Алиу
|2
|0.33
|Эвандро Коста
|1
|0.17
|Семедо Вилли
|1
|0.17
|Какулис Андроникос
|1
|0.17
|Харалампус Харалампос
|1
|0.17
Карточки
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яго Стив
|2
|1
|Урошевич Слободан
|1
|1
|Гомис Янник
|2
|0
|Бенгтссон Лео
|2
|0
|Струски Кароль
|2
|0
|Сане Мамаду
|2
|0
|Alex Opoku Sarfo
|2
|0
|Квилитая Георгий
|1
|0
|Ванаилсон Лусиано
|1
|0
|Кажу
|1
|0
|Николич Велько
|1
|0
|Моннор Джейден
|1
|0
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кусулос Янис
|2
|0
|Дионку Альфа
|2
|0
|Стемпиньски Мариуш
|0
|1
|Эвандро Коста
|1
|0
|Ацили Омер
|1
|0
|Масурас Яннис
|1
|0
|Хаммас Амин
|1
|0
|Какулис Андроникос
|1
|0
|Кулибали Сену
|1
|0
|Панайоту Николас
|1
|0
|Лойзу Лойзос
|1
|0
|Эракович Новица
|1
|0
|Харалампус Харалампос
|1
|0
Результаты матчей
Арис Лимасол
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Омония Никосия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Арис Лимасол
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Омония Никосия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
7
Арис Лимасол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Омония Никосия
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
7
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
3
30%
4
40%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Лимасол
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Пафос - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:0 Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0
Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 Арис Лимасол - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2
Омония Никосия
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Омония Никосия - Викингур Рейкьявик 4:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 Анортосис - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 1:0
Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Зиря - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Омония Никосия - Зиря 6:0 Фехервар - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Фехервар 1:0 Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1 Омония Никосия - АЕК 1:1 Ракув - Омония Никосия 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Краковия - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0
Результаты матчей
Арис Лимасол
Омония Никосия
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Арис Лимасол
Омония Никосия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
33
24
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|15 - 4
|16
|2.
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|3.
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|4.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|5.
|5
|3
|0
|2
|12 - 10
|9
|6.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|6
|1
|2
|3
|11 - 16
|5
|12.
|6
|1
|0
|5
|3 - 12
|3
|13.
|6
|1
|0
|5
|8 - 18
|3
|14.
|6
|0
|2
|4
|4 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|14.
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|7 - 11
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|5 - 12
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|5
|Пафос
|Жайро
|4
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|4
|Пафос
|Силва Андерсон
|4
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|4
|Арис Лимасол
|Яго Стив
|1 2
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 2
|Эносис
|Elisha Sam
|1 2
|Эносис
|Менди Проспер
|1 2
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|3