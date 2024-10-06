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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 6.
Эносис
1:0
Первый тайм: 36'
Пафос
0'
8' Желтая карточка
Сильва Хонатан
24' Желтая карточка
Силва Андерсон
1:0
29' Гол
Niv Fliter
35' Желтая карточка
Ruben Hoogenhout

Ход матча

8'
 
Сильва Хонатан
24'
 
Силва Андерсон
29'
Niv Fliter
1:0
35'
Ruben Hoogenhout
 
Лучшие коэффициенты
Эносис
Ничья
Пафос
9.60
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Все Коэффициенты
Эносис
Пафос

История личных встреч

Эносис
Пафос

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

21 матч

19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

14.3%
38.1%
47.6%
3 победы 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
1:2
К
1:1
К
2:2
ПД
1:1
ПД
1:0
К
2:0
К
3:2
ВД
2:2
ВД
3:1
ПД
3:3
ПД
2:1
ВД
0:0

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.18
1

Среднее время на гол

76
90

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.9
1.18

Среднее время на гол

47
76

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

1.52
1.1

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

59
82

Бомбардиры внутри турнира

Эносис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самбу Бассала 1 0.17
Niv Gotliv 1 0.17
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андерсон 4 0.67
Жайро 3 0.5
Жажа Коэльо 2 0.33
Гольдар Давид 1 0.17
Родригеш Педру 1 0.17
Шуньич Иван 1 0.17
Драгомир Влад 1 0.17

Карточки

Эносис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Isaac Nortey 3 0
Niv Gotliv 3 0
Michalis Charalampous 1 1
Самбу Бассала 2 0
Elisha Sam 2 0
Ilija Milicevic 2 0
Andreas Christofi 2 0
Edson Silva 1 0
Marco Krainz 1 0
Sean Ioannou 1 0
Менди Проспер 1 0
Demetris Mavroudis 1 0
Адебайо Аделие 1 0
Андреу Эвангелос 1 0
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Хонатан 2 0
Шуньич Иван 2 0
Наме Мустафа 2 0
Жажа Коэльо 1 0
Гольдар Давид 1 0
Люккассен Деррик 1 0
Бруно V 1 0
Коррея Жоау 1 0
Нател Лео 1 0
Драгомир Влад 1 0

Результаты матчей

Эносис
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Пафос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Эносис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Пафос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
8
Эносис
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Пафос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
8

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
100%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Забито

2
13
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
100%
3
23%
76-90

Пропущено

10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
3
30%
1
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эносис
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аполлон - Эносис 3:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Омония 29-го Мая - Эносис 0:1
Эносис - Кармиотисса 0:1 Эносис - Ахиронас Онисилос 1:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Анагенниси Дерини - Эносис 1:2 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Эносис - АСИЛ Лыси 3:4 Пейе 2014 - Эносис 1:4 Эносис - Ипсонас Лимасол 1:2 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Айя-Напа - Эносис 1:3 АСИЛ Лыси - Эносис 1:2 Эносис - Пейе 2014 0:0 Ипсонас Лимасол - Эносис 2:2 Эносис - Омония 29-го Мая 2:1
Пафос
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Петрокуб - Пафос 1:4 Пафос - Арис Лимасол 1:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3
Пафос - Неа Саламина 4:0 Пафос - Анортосис 3:1 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 Пафос - ЦСКА-1948 4:0 ЦСКА-1948 - Пафос 2:1 Пафос - Жальгирис 3:0 Жальгирис - Пафос 2:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Пафос - Легия 1:0 Пафос - Илирия 5:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Омония Никосия - Пафос 0:3

Результаты матчей

Эносис
Пафос

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Эносис
Пафос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 1:0 6 4 2 0 9 - 2 14
2.
Пафос
 0:1 6 4 1 1 13 - 4 13
3.
Омония Никосия
 0:1 6 4 0 2 10 - 5 12
4.
АПОЭЛ
 5 3 1 1 11 - 4 10
5.
АЕЛ Лимасол
 5 3 0 2 12 - 10 9
6.
Анортосис
 6 2 2 2 8 - 8 8
7.
Омония Арадиппу
 6 2 2 2 5 - 6 8
8.
Кармиотисса
 6 2 2 2 6 - 8 8
9.
Аполлон
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
АЕК Ларнака
 5 2 1 2 7 - 7 7
11.
Эносис
 1:0 6 2 0 4 3 - 10 6
12.
Этникос Ахна
 6 1 2 3 11 - 16 5
13.
Неа Саламина
 6 1 0 5 8 - 18 3
14.
Омония 29-го Мая
 6 0 2 4 4 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 0:1 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Пафос
 0:1 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Арис Лимасол
 1:0 3 2 1 0 2 - 0 7
4.
Анортосис
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
АЕЛ Лимасол
 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Кармиотисса
 4 1 1 2 4 - 7 4
7.
Аполлон
 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Эносис
 1:0 4 1 0 3 1 - 7 3
10.
Омония Арадиппу
 3 0 2 1 1 - 4 2
11.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
АЕК Ларнака
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Омония 29-го Мая
 4 0 1 3 3 - 7 1
14.
Неа Саламина
 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 3 2 1 0 7 - 0 7
2.
Арис Лимасол
 1:0 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Пафос
 0:1 3 2 0 1 5 - 2 6
4.
АЕК Ларнака
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Омония Арадиппу
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Кармиотисса
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Аполлон
 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
Этникос Ахна
 4 1 1 2 7 - 11 4
9.
АЕЛ Лимасол
 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Эносис
 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Омония Никосия
 0:1 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Неа Саламина
 4 1 0 3 5 - 12 3
13.
Анортосис
 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Омония 29-го Мая
 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 5
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 4
Пафос Силва Андерсон 4
Анортосис Лопеш Рафаэл 4
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 3
Весь список

Топ нарушителей
Аполлон Diego Dorregaray 1 2
Омония Арадиппу Гомес Сана 3
Этникос Ахна Офори Ричард 3
Аполлон Бруно Араужо 3
Кармиотисса Думбия Абубакар 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 35'
    Рубен Хугенхаут получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Г О О О О Л - Niv Fliter бьет в цель!
  • 24'
    Силва Андерсон получил желтую карточку от судьи
  • 8'
    Сильва Хонатан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Эносис
Ничья
Пафос
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