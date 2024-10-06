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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 6.
Эносис
1:2
Конец матча
Пафос
0'
8' Желтая карточка
Сильва Хонатан
24' Желтая карточка
Силва Андерсон
1:0
29' Гол
Niv Fliter
35' Желтая карточка
Ruben Hoogenhout
38' Желтая карточка
Нател Лео
56' Желтая карточка
Менди Проспер
71' Красная карточка
Менди Проспер
1:1
76' Гол
Жайро
81' Желтая карточка
Адебайо Аделие
88' Желтая карточка
Piotr Janczukowicz
1:2
88' Гол
Гольдар Давид
90' Желтая карточка
Кориню Жереми
90' Красная карточка
Elisha Sam
90' Красная карточка
Piotr Janczukowicz
90' Желтая карточка
Marco Krainz
90'+12
Эносис
Пафос

История личных встреч

Эносис
Пафос

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

21 матч

19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

14.3%
38.1%
47.6%
3 победы 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
1:2
К
1:1
К
2:2
ПД
1:1
ПД
1:0
К
2:0
К
3:2
ВД
2:2
ВД
3:1
ПД
3:3
ПД
2:1
ВД
0:0

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.18
1

Среднее время на гол

76
90

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.9
1.18

Среднее время на гол

47
76

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

1.52
1.1

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

59
82

Бомбардиры внутри турнира

Эносис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самбу Бассала 1 0.17
Niv Gotliv 1 0.17
Niv Fliter 1 0.17
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 4 0.67
Силва Андерсон 4 0.67
Жажа Коэльо 2 0.33
Гольдар Давид 2 0.33
Родригеш Педру 1 0.17
Шуньич Иван 1 0.17
Драгомир Влад 1 0.17

Карточки

Эносис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Elisha Sam 2 1
Менди Проспер 2 1
Isaac Nortey 3 0
Niv Gotliv 3 0
Michalis Charalampous 1 1
Piotr Janczukowicz 1 1
Marco Krainz 2 0
Самбу Бассала 2 0
Адебайо Аделие 2 0
Ilija Milicevic 2 0
Andreas Christofi 2 0
Edson Silva 1 0
Ruben Hoogenhout 1 0
Sean Ioannou 1 0
Кориню Жереми 1 0
Demetris Mavroudis 1 0
Андреу Эвангелос 1 0
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Хонатан 2 0
Шуньич Иван 2 0
Нател Лео 2 0
Наме Мустафа 2 0
Жажа Коэльо 1 0
Гольдар Давид 1 0
Люккассен Деррик 1 0
Бруно V 1 0
Коррея Жоау 1 0
Драгомир Влад 1 0
Силва Андерсон 1 0

Результаты матчей

Эносис
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Пафос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Эносис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Пафос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
8
Эносис
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Пафос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
5
71%
76-90

Пропущено

9
2
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
2
100%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Забито

3
15
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
2
13%
1-15
1
33%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
67%
5
33%
76-90

Пропущено

12
4
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
3
25%
2
50%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эносис
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аполлон - Эносис 3:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Омония 29-го Мая - Эносис 0:1
Эносис - Кармиотисса 0:1 Эносис - Ахиронас Онисилос 1:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Анагенниси Дерини - Эносис 1:2 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Эносис - АСИЛ Лыси 3:4 Пейе 2014 - Эносис 1:4 Эносис - Ипсонас Лимасол 1:2 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Айя-Напа - Эносис 1:3 АСИЛ Лыси - Эносис 1:2 Эносис - Пейе 2014 0:0 Ипсонас Лимасол - Эносис 2:2 Эносис - Омония 29-го Мая 2:1
Пафос
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Петрокуб - Пафос 1:4 Пафос - Арис Лимасол 1:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3
Пафос - Неа Саламина 4:0 Пафос - Анортосис 3:1 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 Пафос - ЦСКА-1948 4:0 ЦСКА-1948 - Пафос 2:1 Пафос - Жальгирис 3:0 Жальгирис - Пафос 2:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Пафос - Легия 1:0 Пафос - Илирия 5:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Омония Никосия - Пафос 0:3

Результаты матчей

Эносис
Пафос

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Эносис
Пафос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 6 5 1 0 15 - 4 16
2.
Арис Лимасол
 6 4 2 0 10 - 2 14
3.
Омония Никосия
 6 4 0 2 10 - 6 12
4.
АПОЭЛ
 0:0 6 3 2 1 11 - 4 11
5.
АЕЛ Лимасол
 5 3 0 2 12 - 10 9
6.
АЕК Ларнака
 0:0 6 2 2 2 7 - 7 8
7.
Анортосис
 6 2 2 2 8 - 8 8
8.
Омония Арадиппу
 6 2 2 2 5 - 6 8
9.
Кармиотисса
 6 2 2 2 6 - 8 8
10.
Аполлон
 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Этникос Ахна
 6 1 2 3 11 - 16 5
12.
Эносис
 6 1 0 5 3 - 12 3
13.
Неа Саламина
 6 1 0 5 8 - 18 3
14.
Омония 29-го Мая
 6 0 2 4 4 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Пафос
 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Арис Лимасол
 3 2 1 0 3 - 0 7
4.
Анортосис
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
АЕЛ Лимасол
 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
АПОЭЛ
 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Кармиотисса
 4 1 1 2 4 - 7 4
8.
Аполлон
 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Омония Арадиппу
 3 0 2 1 1 - 4 2
10.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
АЕК Ларнака
 0:0 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Омония 29-го Мая
 4 0 1 3 3 - 7 1
13.
Неа Саламина
 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Эносис
 4 0 0 4 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
АПОЭЛ
 0:0 3 2 1 0 7 - 0 7
3.
Арис Лимасол
 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
АЕК Ларнака
 0:0 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Омония Арадиппу
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Кармиотисса
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Аполлон
 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
Этникос Ахна
 4 1 1 2 7 - 11 4
9.
АЕЛ Лимасол
 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Эносис
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Омония Никосия
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Неа Саламина
 4 1 0 3 5 - 12 3
13.
Анортосис
 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Омония 29-го Мая
 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 5
Пафос Жайро 4
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 4
Пафос Силва Андерсон 4
Анортосис Лопеш Рафаэл 4
Весь список

Топ нарушителей
Арис Лимасол Яго Стив 1 2
Аполлон Diego Dorregaray 1 2
Эносис Elisha Sam 1 2
Эносис Менди Проспер 1 2
Омония Арадиппу Гомес Сана 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Marco Krainz получил желтую карточку от судьи
  • 97'
    УДАЛЕНИЕ! - Piotr Janczukowicz увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 96'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 94'
    Коррея Жоау уходит с поля. Люккассен Деррик выходит вместо него
  • 94'
    УДАЛЕНИЕ! - Elisha Sam увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 90'
    Кориню Жереми получил желтую карточку от судьи
  • 88'
    Г О О О О Л - Гольдар Давид бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Нател Лео получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Рубен Хугенхаут получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Г О О О О Л - Niv Fliter бьет в цель!
    • 24'
      Силва Андерсон получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Сильва Хонатан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эносис 1:2 Пафос онлайн

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