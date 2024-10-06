Тур: 6.
0'
8' Желтая карточкаСильва Хонатан
24' Желтая карточкаСилва Андерсон
1:0
29' ГолNiv Fliter
35' Желтая карточкаRuben Hoogenhout
38' Желтая карточкаНател Лео
56' Желтая карточкаМенди Проспер
71' Красная карточкаМенди Проспер
1:1
76' ГолЖайро
81' Желтая карточкаАдебайо Аделие
88' Желтая карточкаPiotr Janczukowicz
1:2
88' ГолГольдар Давид
90' Желтая карточкаКориню Жереми
90' Красная карточкаElisha Sam
90' Красная карточкаPiotr Janczukowicz
90' Желтая карточкаMarco Krainz
90'+12
Ход матча
24'
29'
1:0
35'
38'
56'
71'
76'
1:1
81'
88'
1:2
90'
90'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Marco KrainzПолузащитник
- Нападающий
-
-
10 Niv Gotliv
-
27 Niv Fliter
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
14 Loizos Kosma
-
19 Elisha Sam
-
-
-
80 Edson Silva
-
Главный тренер: Ori Guttman
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Коррея ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Шуньич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 БруноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Жажа КоэльоПолузащитник
-
10 ЖайроНападающий
-
70 Элиа МариосНападающий
-
Главный тренер: Карседо Хуан Карлос
История личных встреч
Эносис
Пафос
10 матчей
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
21 матч
19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
14.3%
38.1%
47.6%
3 победы 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.18
1
Среднее время на гол
76
90
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.9
1.18
Среднее время на гол
47
76
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
1.52
1.1
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
59
82
Бомбардиры внутри турнира
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Самбу Бассала
|1
|0.17
|Niv Gotliv
|1
|0.17
|Niv Fliter
|1
|0.17
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|4
|0.67
|Силва Андерсон
|4
|0.67
|Жажа Коэльо
|2
|0.33
|Гольдар Давид
|2
|0.33
|Родригеш Педру
|1
|0.17
|Шуньич Иван
|1
|0.17
|Драгомир Влад
|1
|0.17
Карточки
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Elisha Sam
|2
|1
|Менди Проспер
|2
|1
|Isaac Nortey
|3
|0
|Niv Gotliv
|3
|0
|Michalis Charalampous
|1
|1
|Piotr Janczukowicz
|1
|1
|Marco Krainz
|2
|0
|Самбу Бассала
|2
|0
|Адебайо Аделие
|2
|0
|Ilija Milicevic
|2
|0
|Andreas Christofi
|2
|0
|Edson Silva
|1
|0
|Ruben Hoogenhout
|1
|0
|Sean Ioannou
|1
|0
|Кориню Жереми
|1
|0
|Demetris Mavroudis
|1
|0
|Андреу Эвангелос
|1
|0
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Хонатан
|2
|0
|Шуньич Иван
|2
|0
|Нател Лео
|2
|0
|Наме Мустафа
|2
|0
|Жажа Коэльо
|1
|0
|Гольдар Давид
|1
|0
|Люккассен Деррик
|1
|0
|Бруно V
|1
|0
|Коррея Жоау
|1
|0
|Драгомир Влад
|1
|0
|Силва Андерсон
|1
|0
Результаты матчей
Эносис
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Пафос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Эносис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Пафос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
8
Эносис
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Пафос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
1
7
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
5
71%
76-90
Пропущено
9
2
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
2
100%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Забито
2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Забито
3
15
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
2
13%
1-15
1
33%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
67%
5
33%
76-90
Пропущено
12
4
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
3
25%
2
50%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
50%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эносис
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аполлон - Эносис 3:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Омония 29-го Мая - Эносис 0:1
Эносис - Кармиотисса 0:1 Эносис - Ахиронас Онисилос 1:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Анагенниси Дерини - Эносис 1:2 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Эносис - АСИЛ Лыси 3:4 Пейе 2014 - Эносис 1:4 Эносис - Ипсонас Лимасол 1:2 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Айя-Напа - Эносис 1:3 АСИЛ Лыси - Эносис 1:2 Эносис - Пейе 2014 0:0 Ипсонас Лимасол - Эносис 2:2 Эносис - Омония 29-го Мая 2:1
Пафос
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Петрокуб - Пафос 1:4 Пафос - Арис Лимасол 1:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3
Пафос - Неа Саламина 4:0 Пафос - Анортосис 3:1 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 Пафос - ЦСКА-1948 4:0 ЦСКА-1948 - Пафос 2:1 Пафос - Жальгирис 3:0 Жальгирис - Пафос 2:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Пафос - Легия 1:0 Пафос - Илирия 5:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Омония Никосия - Пафос 0:3
Результаты матчей
Эносис
Пафос
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Эносис
Пафос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|15 - 4
|16
|2.
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|3.
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|4.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|5.
|5
|3
|0
|2
|12 - 10
|9
|6.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|6
|1
|2
|3
|11 - 16
|5
|12.
|6
|1
|0
|5
|3 - 12
|3
|13.
|6
|1
|0
|5
|8 - 18
|3
|14.
|6
|0
|2
|4
|4 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|14.
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|7 - 11
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|5 - 12
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|5
|Пафос
|Жайро
|4
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|4
|Пафос
|Силва Андерсон
|4
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|4
|Арис Лимасол
|Яго Стив
|1 2
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 2
|Эносис
|Elisha Sam
|1 2
|Эносис
|Менди Проспер
|1 2
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|3