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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 6.
АПОЭЛ
0:0
Второй тайм: 68'
АЕК Ларнака
0'
19' Желтая карточка
Канталапьерда Аитор
29' Желтая карточка
Пицци Луиш
44' Желтая карточка
Роден Маркус

Ход матча

19'
 
Канталапьерда Аитор
29'
Пицци Луиш
 
44'
 
Роден Маркус
60'
Техера Серхио
Костадинов Георги
 
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АПОЭЛ
АЕК Ларнака

История личных встреч

АПОЭЛ
АЕК Ларнака

39 матчей

61.5%
38.5%
24 победы 15 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
15 побед 18 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.1%
35.9%
7.105427357601E-15%
25 побед 14 ничьих 0 побед

23 матча

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

65.2%
34.8%
0 побед 15 ничьих 14 побед

Второй тайм

47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед

62 матча

38.7%
37.1%
24.2%
24 победы 23 ничьи 15 побед

Первый тайм

24.2%
53.2%
22.6%
15 побед 33 ничьи 14 побед

Второй тайм

40.3%
40.3%
19.4%
25 побед 25 ничьих 12 побед

История матчей

ТМК
0:0
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
2:2
ПД
0:3
ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
1:0
ТМК
2:2
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
3:0
ТМС
1:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:0
К
3:3
К
1:1
ПД
2:2
ПД
1:0
С
1:1
К
1:2
ПД
1:3
К
2:0
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
0:3
ПД
1:2
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
4:4
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
0:0
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
1:0

Голы

Всего голов

43
36

Голов в среднем за матч

1.34
1.2

Среднее время на гол

66
75

Всего голов

30
28

Голов в среднем за матч

1
0.88

Среднее время на гол

90
102

Всего голов

73
64

Голов в среднем за матч

1.18
1.03

Тотал матчей

2.5
55
Больше 89%
Меньше 11%
7
40
Больше 65%
Меньше 35%
22
26
Больше 42%
Меньше 58%
36
10
Больше 16%
Меньше 84%
52
2
Больше 3%
Меньше 97%
60
2
Больше 3%
Меньше 97%
60
1
Больше 2%
Меньше 98%
61
1
Больше 2%
Меньше 98%
61

Среднее время на гол

76
87

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 3 0.5
Шебаке Иссам 2 0.33
Пицци Луиш 1 0.17
Донис Анастасиос 1 0.17
Сарфо Кингсли 1 0.17
Кинтилья Хави 1 0.17
Маркиньос XXIII 1 0.17
Корбу Мариус 1 0.17
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруну Гама 2 0.33
Роден Маркус 1 0.17
Экполо Годсвилл 1 0.17
Enzo Cabrera2 1 0.17

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пицци Луиш 2 0
Костадинов Георги 2 0
Техера Серхио 1 0
Двали Лаша 1 0
Донис Анастасиос 1 0
Ндонгаля Дьемерси 1 0
Шебаке Иссам 1 0
Маркиньос XXIII 1 0
Сациас Яннис 1 0
Абанья Дэвид 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Enzo Cabrera2 3 0
Роден Маркус 2 0
Ангельски Кароль 2 0
Канталапьерда Аитор 2 0
Фараж Имад 2 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Мирамон Хорхе 1 0
Миличевич Хрвое 1 0

Результаты матчей

АПОЭЛ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
АЕК Ларнака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

1
0
АПОЭЛ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
АЕК Ларнака
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
1
АПОЭЛ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
АЕК Ларнака
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

8
1

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
100%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
5
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
40%
46-60
3
27%
1
20%
61-75
2
18%
2
40%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
4
44%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
4
44%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Шемрок Роверс - АПОЭЛ 1:1 Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1
Эносис - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Нови Пазар 2:2 Спартак Субботица - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0
АЕК Ларнака
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
АЕК Ларнака - Акритас Хлоракас 5:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 2:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 1:0
АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 АЕК Ларнака - Пакш 0:2 Пакш - АЕК Ларнака 3:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 ПАОК - АЕК Ларнака 2:1 Ден Бош - АЕК Ларнака 2:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Пафос 3:0

Результаты матчей

АПОЭЛ
АЕК Ларнака

Точный счет

1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

АПОЭЛ
АЕК Ларнака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
2
1
2
1
2.5
1
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
3
2
3
2
2.5
1
4
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 6 5 1 0 15 - 4 16
2.
Арис Лимасол
 6 4 2 0 10 - 2 14
3.
Омония Никосия
 6 4 0 2 10 - 6 12
4.
АПОЭЛ
 0:0 6 3 2 1 11 - 4 11
5.
АЕЛ Лимасол
 5 3 0 2 12 - 10 9
6.
АЕК Ларнака
 0:0 6 2 2 2 7 - 7 8
7.
Анортосис
 6 2 2 2 8 - 8 8
8.
Омония Арадиппу
 6 2 2 2 5 - 6 8
9.
Кармиотисса
 6 2 2 2 6 - 8 8
10.
Аполлон
 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Этникос Ахна
 6 1 2 3 11 - 16 5
12.
Эносис
 6 1 0 5 3 - 12 3
13.
Неа Саламина
 6 1 0 5 8 - 18 3
14.
Омония 29-го Мая
 6 0 2 4 4 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Пафос
 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Арис Лимасол
 3 2 1 0 3 - 0 7
4.
Анортосис
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
АЕЛ Лимасол
 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
АПОЭЛ
 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Кармиотисса
 4 1 1 2 4 - 7 4
8.
Аполлон
 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Омония Арадиппу
 3 0 2 1 1 - 4 2
10.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
АЕК Ларнака
 0:0 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Омония 29-го Мая
 4 0 1 3 3 - 7 1
13.
Неа Саламина
 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Эносис
 4 0 0 4 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
АПОЭЛ
 0:0 3 2 1 0 7 - 0 7
3.
Арис Лимасол
 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
АЕК Ларнака
 0:0 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Омония Арадиппу
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Кармиотисса
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Аполлон
 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
Этникос Ахна
 4 1 1 2 7 - 11 4
9.
АЕЛ Лимасол
 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Эносис
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Омония Никосия
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Неа Саламина
 4 1 0 3 5 - 12 3
13.
Анортосис
 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Омония 29-го Мая
 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 5
Пафос Жайро 4
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 4
Пафос Силва Андерсон 4
Анортосис Лопеш Рафаэл 4
Весь список

Топ нарушителей
Арис Лимасол Яго Стив 1 2
Аполлон Diego Dorregaray 1 2
Эносис Elisha Sam 1 2
Эносис Менди Проспер 1 2
Омония Арадиппу Гомес Сана 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    Костадинов Георги уходит с поля. Техера Серхио выходит вместо него
  • 52'
    ГОООООЛ АПОЭЛ забивает
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Роден Маркус получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Пицци Луиш получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Канталапьерда Аитор получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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