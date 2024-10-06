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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 6.
АПОЭЛ
0:1
Конец матча
АЕК Ларнака
0'
19' Желтая карточка
Канталапьерда Аитор
29' Желтая карточка
Пицци Луиш
44' Желтая карточка
Роден Маркус
71' Желтая карточка
Понс Пере
0:1
77' Гол
Фараж Имад
79' Желтая карточка
90'+8
АПОЭЛ
АЕК Ларнака

История личных встреч

АПОЭЛ
АЕК Ларнака

39 матчей

61.5%
38.5%
24 победы 15 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
15 побед 18 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.1%
35.9%
7.105427357601E-15%
25 побед 14 ничьих 0 побед

23 матча

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

65.2%
34.8%
0 побед 15 ничьих 14 побед

Второй тайм

47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед

62 матча

38.7%
37.1%
24.2%
24 победы 23 ничьи 15 побед

Первый тайм

24.2%
53.2%
22.6%
15 побед 33 ничьи 14 побед

Второй тайм

40.3%
40.3%
19.4%
25 побед 25 ничьих 12 побед

История матчей

ТМК
0:0
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
2:2
ПД
0:3
ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
1:0
ТМК
2:2
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
3:0
ТМС
1:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:0
К
3:3
К
1:1
ПД
2:2
ПД
1:0
С
1:1
К
1:2
ПД
1:3
К
2:0
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
0:3
ПД
1:2
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
4:4
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
0:0
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
1:0

Голы

Всего голов

43
36

Голов в среднем за матч

1.34
1.2

Среднее время на гол

66
75

Всего голов

30
28

Голов в среднем за матч

1
0.88

Среднее время на гол

90
102

Всего голов

73
64

Голов в среднем за матч

1.18
1.03

Тотал матчей

2.5
55
Больше 89%
Меньше 11%
7
40
Больше 65%
Меньше 35%
22
26
Больше 42%
Меньше 58%
36
10
Больше 16%
Меньше 84%
52
2
Больше 3%
Меньше 97%
60
2
Больше 3%
Меньше 97%
60
1
Больше 2%
Меньше 98%
61
1
Больше 2%
Меньше 98%
61

Среднее время на гол

76
87

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 3 0.5
Шебаке Иссам 2 0.33
Пицци Луиш 1 0.17
Донис Анастасиос 1 0.17
Сарфо Кингсли 1 0.17
Кинтилья Хави 1 0.17
Маркиньос XXIII 1 0.17
Корбу Мариус 1 0.17
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруну Гама 2 0.33
Роден Маркус 1 0.17
Экполо Годсвилл 1 0.17
Фараж Имад 1 0.17
Enzo Cabrera2 1 0.17

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пицци Луиш 2 0
Костадинов Георги 2 0
Техера Серхио 1 0
Двали Лаша 1 0
Донис Анастасиос 1 0
Ндонгаля Дьемерси 1 0
Шебаке Иссам 1 0
Маркиньос XXIII 1 0
Сациас Яннис 1 0
Абанья Дэвид 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Enzo Cabrera2 3 0
Роден Маркус 2 0
Ангельски Кароль 2 0
Канталапьерда Аитор 2 0
Фараж Имад 2 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Понс Пере 1 0
Мирамон Хорхе 1 0
Миличевич Хрвое 1 0

Результаты матчей

АПОЭЛ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
АЕК Ларнака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

1
0
АПОЭЛ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
АЕК Ларнака
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
1
АПОЭЛ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
АЕК Ларнака
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

8
1

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
100%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
2
18%
3
50%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
4
44%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
4
44%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Шемрок Роверс - АПОЭЛ 1:1 Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1
Эносис - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Нови Пазар 2:2 Спартак Субботица - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0
АЕК Ларнака
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
АЕК Ларнака - Акритас Хлоракас 5:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 2:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 1:0
АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 АЕК Ларнака - Пакш 0:2 Пакш - АЕК Ларнака 3:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 ПАОК - АЕК Ларнака 2:1 Ден Бош - АЕК Ларнака 2:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Пафос 3:0

Результаты матчей

АПОЭЛ
АЕК Ларнака

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

АПОЭЛ
АЕК Ларнака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
1
1.5
2
2
2
1
2.5
1
3
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
3
3
3
3
2.5
1
5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 6 5 1 0 15 - 4 16
2.
Арис Лимасол
 6 4 2 0 10 - 2 14
3.
Омония Никосия
 6 4 0 2 10 - 6 12
4.
АПОЭЛ
 6 3 1 2 11 - 5 10
5.
АЕК Ларнака
 6 3 1 2 8 - 7 10
6.
АЕЛ Лимасол
 5 3 0 2 12 - 10 9
7.
Анортосис
 6 2 2 2 8 - 8 8
8.
Омония Арадиппу
 6 2 2 2 5 - 6 8
9.
Кармиотисса
 6 2 2 2 6 - 8 8
10.
Аполлон
 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Этникос Ахна
 6 1 2 3 11 - 16 5
12.
Эносис
 6 1 0 5 3 - 12 3
13.
Неа Саламина
 6 1 0 5 8 - 18 3
14.
Омония 29-го Мая
 6 0 2 4 4 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Пафос
 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Арис Лимасол
 3 2 1 0 3 - 0 7
4.
Анортосис
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
АЕЛ Лимасол
 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Кармиотисса
 4 1 1 2 4 - 7 4
7.
Аполлон
 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
АПОЭЛ
 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Омония Арадиппу
 3 0 2 1 1 - 4 2
10.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
АЕК Ларнака
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Омония 29-го Мая
 4 0 1 3 3 - 7 1
13.
Неа Саламина
 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Эносис
 4 0 0 4 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
АЕК Ларнака
 4 3 0 1 6 - 3 9
3.
АПОЭЛ
 3 2 1 0 7 - 0 7
4.
Арис Лимасол
 3 2 1 0 7 - 2 7
5.
Омония Арадиппу
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Кармиотисса
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Аполлон
 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
Этникос Ахна
 4 1 1 2 7 - 11 4
9.
АЕЛ Лимасол
 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Эносис
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Омония Никосия
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Неа Саламина
 4 1 0 3 5 - 12 3
13.
Анортосис
 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Омония 29-го Мая
 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 5
Пафос Жайро 4
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 4
Пафос Силва Андерсон 4
Анортосис Лопеш Рафаэл 4
Весь список

Топ нарушителей
Арис Лимасол Яго Стив 1 2
Аполлон Diego Dorregaray 1 2
Эносис Elisha Sam 1 2
Эносис Менди Проспер 1 2
Омония Арадиппу Гомес Сана 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Роден Маркус получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Пицци Луиш получил желтую карточку от судьи
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