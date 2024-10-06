Тур: 6.
0:1
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаКанталапьерда Аитор
29' Желтая карточкаПицци Луиш
44' Желтая карточкаРоден Маркус
71' Желтая карточкаПонс Пере
0:1
77' ГолФараж Имад
90'+8
Ход матча
29'
44'
71'
77'
0:1
79'
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
-
29 Шебаке ИссамЗащитник
- Защитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
-
17 Абанья ДэвидПолузащитник
-
21 Пицци ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
4 ЧиприаноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ба АльгассимПолузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Корбу МариусПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Домингес Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Нападающий
-
18 Ерсон ЧаконНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
История личных встреч
АПОЭЛ
АЕК Ларнака
39 матчей
61.5%
38.5%
24 победы 15 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
15 побед 18 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.1%
35.9%
7.105427357601E-15%
25 побед 14 ничьих 0 побед
23 матча
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
65.2%
34.8%
0 побед 15 ничьих 14 побед
Второй тайм
47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед
62 матча
38.7%
37.1%
24.2%
24 победы 23 ничьи 15 побед
Первый тайм
24.2%
53.2%
22.6%
15 побед 33 ничьи 14 побед
Второй тайм
40.3%
40.3%
19.4%
25 побед 25 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
36
Голов в среднем за матч
1.34
1.2
Среднее время на гол
66
75
Всего голов
30
28
Голов в среднем за матч
1
0.88
Среднее время на гол
90
102
Всего голов
73
64
Голов в среднем за матч
1.18
1.03
Тотал матчей
2.5
55
Больше 89%
Меньше 11%
7
40
Больше 65%
Меньше 35%
22
26
Больше 42%
Меньше 58%
36
10
Больше 16%
Меньше 84%
52
2
Больше 3%
Меньше 97%
60
2
Больше 3%
Меньше 97%
60
1
Больше 2%
Меньше 98%
61
1
Больше 2%
Меньше 98%
61
Среднее время на гол
76
87
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Араби Юссеф
|3
|0.5
|Шебаке Иссам
|2
|0.33
|Пицци Луиш
|1
|0.17
|Донис Анастасиос
|1
|0.17
|Сарфо Кингсли
|1
|0.17
|Кинтилья Хави
|1
|0.17
|Маркиньос XXIII
|1
|0.17
|Корбу Мариус
|1
|0.17
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруну Гама
|2
|0.33
|Роден Маркус
|1
|0.17
|Экполо Годсвилл
|1
|0.17
|Фараж Имад
|1
|0.17
|Enzo Cabrera2
|1
|0.17
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пицци Луиш
|2
|0
|Костадинов Георги
|2
|0
|Техера Серхио
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Донис Анастасиос
|1
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0
|Шебаке Иссам
|1
|0
|Маркиньос XXIII
|1
|0
|Сациас Яннис
|1
|0
|Абанья Дэвид
|1
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enzo Cabrera2
|3
|0
|Роден Маркус
|2
|0
|Ангельски Кароль
|2
|0
|Канталапьерда Аитор
|2
|0
|Фараж Имад
|2
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Понс Пере
|1
|0
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|Миличевич Хрвое
|1
|0
Результаты матчей
АПОЭЛ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
АЕК Ларнака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
1
0
АПОЭЛ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
АЕК Ларнака
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
1
АПОЭЛ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
АЕК Ларнака
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
8
1
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
100%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
6
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
2
18%
3
50%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
4
44%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
4
44%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Шемрок Роверс - АПОЭЛ 1:1 Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1
Эносис - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Нови Пазар 2:2 Спартак Субботица - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0
АЕК Ларнака
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
АЕК Ларнака - Акритас Хлоракас 5:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 2:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 1:0
АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 АЕК Ларнака - Пакш 0:2 Пакш - АЕК Ларнака 3:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 ПАОК - АЕК Ларнака 2:1 Ден Бош - АЕК Ларнака 2:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Пафос 3:0
Результаты матчей
АПОЭЛ
АЕК Ларнака
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
АПОЭЛ
АЕК Ларнака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
21
22
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
33
33
33
15
15
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|5
|Пафос
|Жайро
|4
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|4
|Пафос
|Силва Андерсон
|4
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|4
|Арис Лимасол
|Яго Стив
|1 2
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 2
|Эносис
|Elisha Sam
|1 2
|Эносис
|Менди Проспер
|1 2
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|3