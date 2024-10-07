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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 13.
Сокол
 
Позже
Ротор
Прогнозы 129
Сокол 27.9% (36)
X 51.9% (67)
Ротор 20.2% (26)
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Сокол
Ротор

История личных встреч

Сокол
Ротор

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Сокол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максименко Артём 3 0.25
Карпицкий Егор 2 0.17
Сасин Дмитрий 1 0.08
Самко Владислав 1 0.08
Чуриков Иван 1 0.08
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прищепа Дмитрий 3 0.25
Шумских Алексей 1 0.08
Кухарчук Илья 1 0.08
Семёнов Андрей Игоревич 1 0.08
Болотов Евгений 1 0.08
Морозов Владислав 1 0.08
Таликин Дамир 1 0.08

Карточки

Сокол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванов Дмитрий III 3 0
Косаревский Пётр 2 0
Синяк Антон 2 0
Капленко Никита 0 1
Молодцов Артём 1 0
Сасин Дмитрий 1 0
Бабаев Владлен 1 0
Полубояринов Данил 1 0
Максименко Артём 1 0
Саадуев Шамиль 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Чуриков Иван 1 0
Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прищепа Дмитрий 4 0
Болотов Евгений 3 0
Мальцев Михаил 1 1
Шумских Алексей 2 0
Семёнов Андрей Игоревич 2 0
Завезён Юрий 2 0
Швецов Максим 2 0
Тюрин Владислав 2 0
Плотников Никита 2 0
Кухарчук Илья 1 0
Чагров Никита 1 0
Агеев Михаил 1 0
Морозов Владислав 1 0
Касимов Тимур 1 0
Шильников Глеб 1 0

Результаты матчей

Сокол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Ротор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Сокол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Ротор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

5
3
Сокол
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
Ротор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
3
60%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
1
11%
3
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
10%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
30%
2
25%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Сокол
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Черноморец Нв - Сокол 3:0 Орёл - Сокол 2:3 Сокол - Сочи 1:1 Тюмень - Сокол 0:1
Родина Москва - Сокол 2:0 Сокол - Шинник 0:0 СКА-Хабаровск - Сокол 2:2 Сокол - Уфа 0:1 Сокол - Балтика 1:1 Урал - Сокол 0:0 Сокол - КАМАЗ 1:0 Сокол - Енисей 1:0 Чайка - Сокол 1:1 Крылья Советов - Сокол 6:0 Нефтехимик - Сокол 2:0 Минск - Сокол 2:0 КАМАЗ - Сокол 1:2 Сокол - Волгарь 1:0 Сокол - Тюмень 2:1 Сокол - Черноморец Нв 0:0
Ротор
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ротор - Алания 0:0 Волга Ульяновск - Ротор 1:1 Ротор - Черноморец Нв 1:2 Сочи - Ротор 0:0
Урал - Ротор 1:1 Ротор - Чайка 0:0 Родина Москва - Ротор 2:2 Ротор - Балтика 2:0 Тюмень - Ротор 0:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Шинник - Ротор 0:1 Ротор - Новосибирск 3:1 Новосибирск - Ротор 1:1 Уфа - Ротор 0:0 Ротор - Новосибирск 1:0 Чайка - Ротор 3:1 Челябинск - Ротор 2:1 Родина-2 Москва - Ротор 2:0

Результаты матчей

Сокол
Ротор

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Сокол
Ротор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
5
1
11
1.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 13 6 7 0 11 - 5 25
2.
Торпедо Москва
 Заявка 13 5 8 0 20 - 12 23
3.
Урал
 Заявка 13 6 4 3 18 - 12 22
4.
Балтика
 Заявка 13 5 6 2 12 - 9 21
5.
Черноморец Нв
 Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
6.
Сочи
 Заявка 13 5 5 3 22 - 14 20
7.
Родина Москва
 Заявка 13 4 6 3 14 - 13 18
8.
Чайка
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
9.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 5 4 11 - 13 17
10.
Енисей
 Заявка 13 5 1 7 13 - 15 16
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 4 4 5 14 - 21 16
12.
Ротор
 Заявка 12 3 6 3 9 - 8 15
13.
Сокол
 Заявка 12 3 6 3 8 - 11 15
14.
КАМАЗ
 Заявка 13 4 3 6 12 - 10 15
15.
Алания
 Заявка 13 3 5 5 8 - 9 14
16.
Шинник
 Заявка 13 3 5 5 9 - 13 14
17.
Уфа
 Заявка 13 2 5 6 13 - 18 11
18.
Тюмень
 Заявка 13 1 3 9 9 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 8 5 3 0 7 - 2 18
2.
Урал
 Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
3.
Нефтехимик
 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
4.
Черноморец Нв
 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5.
Торпедо Москва
 Заявка 7 3 4 0 14 - 8 13
6.
Балтика
 Заявка 6 3 3 0 6 - 2 12
7.
Сочи
 Заявка 6 3 2 1 12 - 4 11
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
9.
Шинник
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
10.
Енисей
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
11.
Чайка
 Заявка 6 2 3 1 11 - 6 9
12.
Родина Москва
 Заявка 6 2 3 1 6 - 4 9
13.
Сокол
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
14.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
15.
Ротор
 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
16.
Алания
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
17.
Уфа
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
18.
Тюмень
 Заявка 6 0 2 4 2 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 6 2 4 0 6 - 4 10
2.
Ротор
 Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
3.
Алания
 Заявка 7 2 3 2 5 - 4 9
4.
Сочи
 Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
5.
Балтика
 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
6.
Родина Москва
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
7.
Чайка
 Заявка 7 2 2 3 4 - 10 8
8.
Арсенал Тула
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
9.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
КАМАЗ
 Заявка 7 2 1 4 5 - 6 7
11.
Черноморец Нв
 Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
12.
Уфа
 Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
13.
Сокол
 Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
14.
Енисей
 Заявка 7 2 0 5 4 - 9 6
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
16.
Тюмень
 Заявка 7 1 1 5 7 - 14 4
17.
Шинник
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
18.
Нефтехимик
 Заявка 6 0 3 3 2 - 9 3
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 6
Сочи Крамарич Мартин 6
Енисей Ломакин Александр 4
Енисей Савельев Максим 4
Сочи Писарский Владимир 4
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 7
Алания Плиев Константин 1 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 4
Родина Москва Гордюшенко Астемир 5
Урал Бегич Сильвие 1 3
Весь список
  • До матча
  • Главный судья: Галимов Евгений (Екатеринбург);
    Первый помощник: Лысенко Дмитрий (Благовещенск);
    Второй помощник: Калиниченко Ярослав (Пермь);
    Резервный судья: Шишкин Павел (Тамбов).
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча тринадцатого тура Российской Мелбет-Первой лиги, в котором сыграют «Сокол» и «Ротор». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сокол - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 октября 2024, осталось 2 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 89 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 129
Сокол 27.9% (36)
X 51.9% (67)
Ротор 20.2% (26)
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Сокол - Ротор

Исход игры
Сокол
28.1% (36)
Ничья
52.3% (67)
Ротор
19.5% (25)
Тотал 2.5
Больше
19.82% (22)
Меньше
80.18% (89)
Обе команды забьют
Да
72.07% (80)
Нет
27.93% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.3% (58)
1:0 Сокол
15.6% (20)
2:1 Сокол
8.6% (11)
1:2 Ротор
8.6% (11)
0:1 Ротор
4.7% (6)
0:0 Ничья
2.3% (3)
0:2 Ротор
1.6% (2)
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