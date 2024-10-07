Тур: 13.
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Чуриков ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
51 Синяк АнтонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бага Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
63 Агеев МихаилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
95 Лутцев АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бояринцев Денис
История личных встреч
Сокол
Ротор
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Сокол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Максименко Артём
|3
|0.25
|Карпицкий Егор
|2
|0.17
|Сасин Дмитрий
|1
|0.08
|Самко Владислав
|1
|0.08
|Чуриков Иван
|1
|0.08
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прищепа Дмитрий
|3
|0.25
|Шумских Алексей
|1
|0.08
|Кухарчук Илья
|1
|0.08
|Семёнов Андрей Игоревич
|1
|0.08
|Болотов Евгений
|1
|0.08
|Морозов Владислав
|1
|0.08
|Таликин Дамир
|1
|0.08
Карточки
Сокол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванов Дмитрий III
|3
|0
|Косаревский Пётр
|2
|0
|Синяк Антон
|2
|0
|Капленко Никита
|0
|1
|Молодцов Артём
|1
|0
|Сасин Дмитрий
|1
|0
|Бабаев Владлен
|1
|0
|Полубояринов Данил
|1
|0
|Максименко Артём
|1
|0
|Саадуев Шамиль
|1
|0
|Юзепчук Роман
|1
|0
|Чуриков Иван
|1
|0
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прищепа Дмитрий
|4
|0
|Болотов Евгений
|3
|0
|Мальцев Михаил
|1
|1
|Шумских Алексей
|2
|0
|Семёнов Андрей Игоревич
|2
|0
|Завезён Юрий
|2
|0
|Швецов Максим
|2
|0
|Тюрин Владислав
|2
|0
|Плотников Никита
|2
|0
|Кухарчук Илья
|1
|0
|Чагров Никита
|1
|0
|Агеев Михаил
|1
|0
|Морозов Владислав
|1
|0
|Касимов Тимур
|1
|0
|Шильников Глеб
|1
|0
Результаты матчей
Сокол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Ротор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Сокол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Ротор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
5
3
Сокол
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
Ротор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
3
60%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
1
11%
3
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
1
11%
2
22%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
10%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
30%
2
25%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Сокол
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Черноморец Нв - Сокол 3:0 Орёл - Сокол 2:3 Сокол - Сочи 1:1 Тюмень - Сокол 0:1
Родина Москва - Сокол 2:0 Сокол - Шинник 0:0 СКА-Хабаровск - Сокол 2:2 Сокол - Уфа 0:1 Сокол - Балтика 1:1 Урал - Сокол 0:0 Сокол - КАМАЗ 1:0 Сокол - Енисей 1:0 Чайка - Сокол 1:1 Крылья Советов - Сокол 6:0 Нефтехимик - Сокол 2:0 Минск - Сокол 2:0 КАМАЗ - Сокол 1:2 Сокол - Волгарь 1:0 Сокол - Тюмень 2:1 Сокол - Черноморец Нв 0:0
Ротор
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ротор - Алания 0:0 Волга Ульяновск - Ротор 1:1 Ротор - Черноморец Нв 1:2 Сочи - Ротор 0:0
Урал - Ротор 1:1 Ротор - Чайка 0:0 Родина Москва - Ротор 2:2 Ротор - Балтика 2:0 Тюмень - Ротор 0:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Шинник - Ротор 0:1 Ротор - Новосибирск 3:1 Новосибирск - Ротор 1:1 Уфа - Ротор 0:0 Ротор - Новосибирск 1:0 Чайка - Ротор 3:1 Челябинск - Ротор 2:1 Родина-2 Москва - Ротор 2:0
Результаты матчей
Сокол
Ротор
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Сокол
Ротор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
75
111
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|7
|0
|11 - 5
|25
|2.
|Заявка
|13
|5
|8
|0
|20 - 12
|23
|3.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|18 - 12
|22
|4.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|12 - 9
|21
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|6.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 14
|20
|7.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 13
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 16
|17
|9.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 13
|17
|10.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|13 - 15
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 21
|16
|12.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|9 - 8
|15
|13.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|8 - 11
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 10
|15
|15.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|8 - 9
|14
|16.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|9 - 13
|14
|17.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 18
|11
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|7 - 2
|18
|2.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|14 - 8
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 6
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|2.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|3.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 4
|9
|4.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|5.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|6.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 10
|8
|8.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 6
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|14.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 9
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 9
|3
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|6
|Сочи
|Крамарич Мартин
|6
|Енисей
|Ломакин Александр
|4
|Енисей
|Савельев Максим
|4
|Сочи
|Писарский Владимир
|4
|Уфа
|Перченок Александр
|7
|Алания
|Плиев Константин
|1 4
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|1 4
|Родина Москва
|Гордюшенко Астемир
|5
|Урал
|Бегич Сильвие
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сокол - Ротор
Исход игры
Сокол
28.1% (36)
Ничья
52.3% (67)
Ротор
19.5% (25)
Тотал 2.5
Больше
19.82% (22)
Меньше
80.18% (89)
Обе команды забьют
Да
72.07% (80)
Нет
27.93% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.3% (58)
1:0 Сокол
15.6% (20)
2:1 Сокол
8.6% (11)
1:2 Ротор
8.6% (11)
0:1 Ротор
4.7% (6)
0:0 Ничья
2.3% (3)
0:2 Ротор
1.6% (2)
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