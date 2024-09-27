Тур: 16.
2:2
Второй тайм: 81'
0'
0:1
8' ГолMateo Silvetti
15' Красная карточкаРамирес Педро
0:2
18' ПенальтиБанега Эвер
33' Желтая карточкаJonatan Goitia
45' Желтая карточкаМартино Анджело
1:2
45' ПенальтиJonathan Herrera1
2:2
45' ГолJonathan Herrera1
59' Желтая карточкаPablo Altamirano
Ход матча
8'
15'
18'
0:2
33'
45'
45'
45'
59'
14
Pablo
Monje
41
Tomas
Perez
10
Банега
Эвер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Pablo MonjeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Cristian Fabbiani
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Tomas PerezПолузащитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Якоб ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Lunari
История личных встреч
Депортиво Риестра
Ньюэллс Олд Бойз
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Депортиво Риестра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Herrera1
|8 (2)
|0.5
|Antony Alonso
|3
|0.19
|Brian Sanchez
|2
|0.13
|Браво Гонзало
|1
|0.06
|Alexander Diaz
|1
|0.06
|Alan Barrionuevo
|1
|0.06
|Nicolas Benegas
|1 (1)
|0.06
|Nicolas Sansotre
|0
|0
|Рамирес Педро
|0
|0
|Leonardo Landriel
|0
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Игнасио
|2
|0.13
|Мендес Армандо
|1
|0.06
|Банега Эвер
|1 (1)
|0.06
|Saul Salcedo
|1
|0.06
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0.06
|Агирре Брайан I
|1
|0.06
|Tomas Perez
|1
|0.06
|Mateo Silvetti
|1
|0.06
|Gabriel Carabajal
|0
|0
|Гарсия Хуан Мануэль
|0
|0
|Хайме Мисаэль
|0
|0
|Жеремиас Перес
|0
|0
Карточки
Депортиво Риестра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pablo Monje
|5
|1
|Milton Aaron Celiz
|6
|0
|Рамирес Педро
|4
|1
|Jonatan Goitia
|3
|0
|Nicolas Torres
|2
|0
|Brian Sanchez
|2
|0
|Alan Barrionuevo
|2
|0
|Delfor Minervino
|0
|1
|Кристиан Фаббиани
|1
|0
|Leonardo Landriel
|1
|0
|Maximiliano Brito Hernandez
|1
|0
|Nicolas Dematei
|1
|0
|Nicolas Benegas
|1
|0
|Jonathan Goya
|1
|0
|Walter Rodriguez
|1
|0
|Guillermo Pereira
|1
|0
|Rodrigo Sayavedra
|1
|0
|Yaison Murillo Mena
|1
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|1
|0
|Jonathan Herrera1
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартино Анджело
|7
|1
|Фернандес Родриго
|5
|1
|Рамирес Игнасио
|4
|0
|Фернандес Джулиан
|3
|0
|Кальдерара Брайан
|3
|0
|Веласкес Густаво
|2
|0
|Мендез Начо
|2
|0
|Мендес Армандо
|2
|0
|Агирре Брайан I
|2
|0
|Кардосо Фернандо
|1
|0
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|Ваньони Леонель
|1
|0
|Saul Salcedo
|1
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|1
|0
|Милевич Матко
|1
|0
|Франциско Гонсалес I
|1
|0
|Шотт Аугусто
|1
|0
|Диас Франко I
|1
|0
|Главинович Ян
|1
|0
|Tomas Perez
|1
|0
|Акунья Валентино
|1
|0
|Mateo Silvetti
|1
|0
|Pablo Altamirano
|1
|0
Результаты матчей
Депортиво Риестра
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Депортиво Риестра
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
0
4
Депортиво Риестра
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
12
2
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 13
1
8%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
1
50%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
4
50%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
3
60%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
18%
2
29%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
15
7
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 9
2
13%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
6
40%
4
57%
76-90
Пропущено
15
15
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
4
27%
2
13%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
5
33%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Депортиво Риестра
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Риестра - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1
Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Результаты матчей
Депортиво Риестра
Ньюэллс Олд Бойз
Точный счет
1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
9 раз 60%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Депортиво Риестра
Ньюэллс Олд Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
44
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
69
411
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|29 - 8
|33
|2.
|15
|7
|6
|2
|15 - 7
|27
|3.
|15
|7
|6
|2
|18 - 12
|27
|4.
|15
|7
|6
|2
|22 - 16
|27
|5.
|15
|7
|4
|4
|17 - 16
|25
|6.
|15
|7
|3
|5
|20 - 13
|24
|7.
|15
|7
|3
|5
|20 - 13
|24
|8.
|15
|6
|6
|3
|20 - 11
|24
|9.
|2:2
|16
|7
|3
|6
|17 - 17
|24
|10.
|15
|6
|4
|5
|16 - 14
|22
|11.
|15
|5
|6
|4
|19 - 15
|21
|12.
|15
|5
|6
|4
|19 - 19
|21
|13.
|15
|5
|4
|6
|17 - 16
|19
|14.
|15
|5
|4
|6
|13 - 14
|19
|15.
|15
|4
|7
|4
|18 - 22
|19
|16.
|14
|4
|6
|4
|17 - 17
|18
|17.
|15
|5
|3
|7
|11 - 16
|18
|18.
|15
|5
|3
|7
|9 - 15
|18
|19.
|15
|3
|9
|3
|9 - 10
|18
|20.
|15
|4
|5
|6
|15 - 16
|17
|21.
|15
|4
|5
|6
|18 - 20
|17
|22.
|15
|4
|5
|6
|13 - 17
|17
|23.
|2:2
|16
|4
|5
|7
|9 - 17
|17
|24.
|15
|3
|6
|6
|11 - 15
|15
|25.
|14
|3
|5
|6
|13 - 15
|14
|26.
|15
|3
|4
|8
|16 - 25
|13
|27.
|15
|2
|6
|7
|10 - 22
|12
|28.
|15
|2
|5
|8
|6 - 19
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|9
|7
|1
|1
|14 - 6
|22
|2.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|3.
|7
|6
|1
|0
|15 - 1
|19
|4.
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|5.
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|6.
|8
|5
|2
|1
|9 - 3
|17
|7.
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|8.
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|9.
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|10.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|11.
|8
|4
|3
|1
|13 - 10
|15
|12.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|13.
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|14.
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|15.
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|16.
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|17.
|7
|3
|2
|2
|4 - 4
|11
|18.
|2:2
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|19.
|8
|2
|5
|1
|5 - 5
|11
|20.
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|21.
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|22.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|23.
|8
|2
|3
|3
|5 - 6
|9
|24.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|25.
|7
|2
|2
|3
|3 - 5
|8
|26.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|27.
|7
|1
|3
|3
|5 - 6
|6
|28.
|7
|0
|2
|5
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|14
|2.
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|3.
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|4.
|8
|3
|1
|4
|8 - 8
|10
|5.
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|6.
|8
|2
|3
|3
|4 - 6
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|12.
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|13.
|7
|1
|4
|2
|6 - 10
|7
|14.
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|15.
|8
|2
|1
|5
|6 - 10
|7
|16.
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|17.
|8
|2
|1
|5
|3 - 10
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|9 - 10
|7
|19.
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|20.
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|21.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|22.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|23.
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|24.
|2:2
|8
|1
|3
|4
|4 - 10
|6
|25.
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|26.
|2:2
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|27.
|8
|0
|2
|6
|4 - 16
|2
|28.
|7
|0
|1
|6
|0 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|9 (2)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|8
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|7