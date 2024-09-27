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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 16.
Депортиво Риестра
3:3
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
0:1
8' Гол
Mateo Silvetti
15' Красная карточка
Рамирес Педро
0:2
18' Пенальти
Банега Эвер
33' Желтая карточка
Jonatan Goitia
45' Желтая карточка
Мартино Анджело
1:2
45' Пенальти
Jonathan Herrera1
2:2
45' Гол
Jonathan Herrera1
59' Желтая карточка
Pablo Altamirano
2:3
90' Гол
Mateo Silvetti
3:3
90' Гол
Nicolas Benegas
90'+8
1
Ignacio
Arce
15
Nicolas
Sansotre
40
Alan
Barrionuevo
3
Nicolas
Torres
5
Рамирес
Педро
10
Браво
Гонзало
14
Pablo
Monje
27
Jonatan
Goitia
35
Brian
Sanchez
33
Maximiliano
Brito
Hernandez
9
Jonathan
Herrera1
12
Маканьо
Рамиро
14
Мендес
Армандо
25
Веласкес
Густаво
6
Saul
Salcedo
23
Мартино
Анджело
24
Mateo
Silvetti
5
Фернандес
Родриго
41
Tomas
Perez
10
Банега
Эвер
9
Гарсия
Хуан
Мануэль
99
Рамирес
Игнасио
Депортиво Риестра
4-4-2
Ньюэллс Олд Бойз
4-4-2

История личных встреч

Депортиво Риестра
Ньюэллс Олд Бойз

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Депортиво Риестра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Herrera1 8 (2) 0.5
Antony Alonso 3 0.19
Brian Sanchez 2 0.13
Nicolas Benegas 2 (1) 0.13
Браво Гонзало 1 0.06
Alexander Diaz 1 0.06
Alan Barrionuevo 1 0.06
Nicolas Sansotre 0 0
Рамирес Педро 0 0
Leonardo Landriel 0 0
Ignacio Arce 0 0
Maximiliano Rodriguez1 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Игнасио 2 0.13
Mateo Silvetti 2 0.13
Мендес Армандо 1 0.06
Банега Эвер 1 (1) 0.06
Saul Salcedo 1 0.06
Каччьябуэ Жеронимо 1 0.06
Агирре Брайан I 1 0.06
Tomas Perez 1 0.06
Gabriel Carabajal 0 0
Гарсия Хуан Мануэль 0 0
Хайме Мисаэль 0 0
Жеремиас Перес 0 0

Карточки

Депортиво Риестра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pablo Monje 5 1
Milton Aaron Celiz 6 0
Рамирес Педро 4 1
Jonatan Goitia 3 0
Nicolas Torres 2 0
Brian Sanchez 2 0
Alan Barrionuevo 2 0
Delfor Minervino 0 1
Кристиан Фаббиани 1 0
Leonardo Landriel 1 0
Maximiliano Brito Hernandez 1 0
Nicolas Dematei 1 0
Nicolas Benegas 1 0
Jonathan Goya 1 0
Walter Rodriguez 1 0
Guillermo Pereira 1 0
Rodrigo Sayavedra 1 0
Yaison Murillo Mena 1 0
Maximiliano Rodriguez1 1 0
Jonathan Herrera1 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартино Анджело 7 1
Фернандес Родриго 5 1
Рамирес Игнасио 4 0
Фернандес Джулиан 3 0
Кальдерара Брайан 3 0
Веласкес Густаво 2 0
Мендез Начо 2 0
Мендес Армандо 2 0
Агирре Брайан I 2 0
Кардосо Фернандо 1 0
Gabriel Carabajal 1 0
Ваньони Леонель 1 0
Saul Salcedo 1 0
Каччьябуэ Жеронимо 1 0
Милевич Матко 1 0
Франциско Гонсалес I 1 0
Шотт Аугусто 1 0
Диас Франко I 1 0
Главинович Ян 1 0
Tomas Perez 1 0
Акунья Валентино 1 0
Mateo Silvetti 1 0
Pablo Altamirano 1 0

Результаты матчей

Депортиво Риестра
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
4
Депортиво Риестра
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

0
4
Депортиво Риестра
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (4)
69% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

15
5
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 13
1
7%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
40%
2
40%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
43%
5
45%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
3
60%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
18%
2
29%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

18
10
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 9
2
11%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
7
39%
5
50%
76-90

Пропущено

18
18
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
5
28%
2
11%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
2
11%
4
22%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
6
33%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Депортиво Риестра
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Риестра - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1
Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Депортиво Риестра - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1

Результаты матчей

Депортиво Риестра
Ньюэллс Олд Бойз

Точный счет

1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Депортиво Риестра
Ньюэллс Олд Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
4
5
4
1.5
1
7
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
7
9
5
11
1.5
2
14
2
14
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 15 10 3 2 29 - 8 33
2.
Уракан
 15 7 6 2 15 - 7 27
3.
Унион Санта-Фе
 15 7 6 2 18 - 12 27
4.
Тальерес Кордоба
 15 7 6 2 22 - 16 27
5.
Атлетико Тукуман
 15 7 4 4 17 - 16 25
6.
Институто Кордоба
 15 7 3 5 20 - 13 24
7.
Расинг Авельянеда
 15 7 3 5 20 - 13 24
8.
Ривер Плейт
 15 6 6 3 20 - 11 24
9.
Депортиво Риестра
 16 7 3 6 18 - 18 24
10.
Химнасия Ла-Плата
 15 6 4 5 16 - 14 22
11.
Бока Хуниорс
 15 5 6 4 19 - 15 21
12.
Бельграно
 15 5 6 4 19 - 19 21
13.
Росарио Сентраль
 15 5 4 6 17 - 16 19
14.
Платенсе
 15 5 4 6 13 - 14 19
15.
Ланус
 15 4 7 4 18 - 22 19
16.
Годой Крус
 14 4 6 4 17 - 17 18
17.
Архентинос Хуниорс
 15 5 3 7 11 - 16 18
18.
Индепендьенте Ривадавия
 15 5 3 7 9 - 15 18
19.
Индепендьенте Авельянеда
 15 3 9 3 9 - 10 18
20.
Эстудиантес Ла-Плата
 15 4 5 6 15 - 16 17
21.
Тигре
 15 4 5 6 18 - 20 17
22.
Банфилд
 15 4 5 6 13 - 17 17
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 16 4 5 7 10 - 18 17
24.
Сармьенто
 15 3 6 6 11 - 15 15
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 3 5 6 13 - 15 14
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 15 3 4 8 16 - 25 13
27.
Дефенса и Хустисия
 15 2 6 7 10 - 22 12
28.
Барракас Сентраль
 15 2 5 8 6 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 9 7 1 1 15 - 7 22
2.
Унион Санта-Фе
 8 6 2 0 12 - 2 20
3.
Велес Сарсфилд
 7 6 1 0 15 - 1 19
4.
Ривер Плейт
 8 5 3 0 17 - 5 18
5.
Тальерес Кордоба
 7 5 2 0 11 - 4 17
6.
Уракан
 8 5 2 1 9 - 3 17
7.
Архентинос Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
8.
Атлетико Тукуман
 8 5 2 1 11 - 7 17
9.
Расинг Авельянеда
 7 5 1 1 11 - 3 16
10.
Бельграно
 8 4 3 1 12 - 9 15
11.
Ланус
 8 4 3 1 13 - 10 15
12.
Институто Кордоба
 7 4 2 1 12 - 5 14
13.
Бока Хуниорс
 7 4 2 1 10 - 5 14
14.
Химнасия Ла-Плата
 8 4 2 2 10 - 5 14
15.
Годой Крус
 7 3 3 1 12 - 8 12
16.
Росарио Сентраль
 7 3 3 1 10 - 7 12
17.
Индепендьенте Ривадавия
 7 3 2 2 4 - 4 11
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 5 - 7 11
19.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 5 1 5 - 5 11
20.
Банфилд
 7 2 4 1 10 - 7 10
21.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 4 1 9 - 6 10
22.
Дефенса и Хустисия
 7 2 4 1 6 - 6 10
23.
Сармьенто
 8 2 3 3 5 - 6 9
24.
Тигре
 8 2 3 3 10 - 12 9
25.
Платенсе
 7 2 2 3 3 - 5 8
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 2 1 4 8 - 13 7
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 3 3 5 - 6 6
28.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 14 - 7 14
2.
Платенсе
 8 3 2 3 10 - 9 11
3.
Уракан
 7 2 4 1 6 - 4 10
4.
Институто Кордоба
 8 3 1 4 8 - 8 10
5.
Тальерес Кордоба
 8 2 4 2 11 - 12 10
6.
Барракас Сентраль
 8 2 3 3 4 - 6 9
7.
Тигре
 7 2 2 3 8 - 8 8
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 2 3 8 - 9 8
9.
Атлетико Тукуман
 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
Расинг Авельянеда
 8 2 2 4 9 - 10 8
12.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 4 - 5 7
13.
Унион Санта-Фе
 7 1 4 2 6 - 10 7
14.
Росарио Сентраль
 8 2 1 5 7 - 9 7
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 2 1 5 6 - 10 7
16.
Индепендьенте Ривадавия
 8 2 1 5 5 - 11 7
17.
Банфилд
 8 2 1 5 3 - 10 7
18.
Бока Хуниорс
 8 1 4 3 9 - 10 7
19.
Ривер Плейт
 7 1 3 3 3 - 6 6
20.
Бельграно
 7 1 3 3 7 - 10 6
21.
Сармьенто
 7 1 3 3 6 - 9 6
22.
Годой Крус
 7 1 3 3 5 - 9 6
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 1 3 4 8 - 12 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 5 - 11 6
25.
Ланус
 7 0 4 3 5 - 12 4
26.
Депортиво Риестра
 7 0 2 5 3 - 11 2
27.
Дефенса и Хустисия
 8 0 2 6 4 - 16 2
28.
Архентинос Хуниорс
 7 0 1 6 0 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 9 (2)
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 8
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Ривер Плейт Борха Мигель 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 10
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Nicolas Sansotre сделал результативную передачу.
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