Тур: 16.
1:1
Конец матча
0'
0:1
19' ГолDamian Puebla
1:1
26' ГолВилья Себастьян
47' Желтая карточкаLautaro Rios
76' Желтая карточкаJonas Acevedo
84' Желтая карточкаJuan Franco
90' Желтая карточкаJonathan Bay
90'+6
Ход матча
19'
0:1
26'
1:1
47'
76'
84'
90'
17
Lautaro
Rios
12
Jonathan
Bay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Lautaro RiosПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Alfredo Berti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Диас ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
История личных встреч
Индепендьенте Ривадавия
Институто Кордоба
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
21 матч
23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
0.92
0.75
Среднее время на гол
97
120
Всего голов
8
15
Голов в среднем за матч
1
1.15
Среднее время на гол
90
78
Всего голов
20
21
Голов в среднем за матч
0.95
1
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
94
90
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вилья Себастьян
|2
|0.13
|Lautaro Rios
|1
|0.06
|Рамос Гонсало
|1
|0.06
|Ромеро Гастон
|1
|0.06
|Ivan Villalba
|1
|0.06
|Fernando Romero III
|1
|0.06
|Matias Reali
|1
|0.06
|Francisco Petrasso
|1
|0.06
|Франко Ромеро
|1 (1)
|0.06
|Хэм Эзекиль
|0
|0
|Victorio Gabriel Ramis
|0
|0
|Antonio Napolitano
|0
|0
|Gonzalo Alvez
|0
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Rodriguez III
|5
|0.31
|Russo Cordero
|4
|0.25
|Damian Puebla
|3
|0.19
|Gregorio Rodríguez
|3
|0.19
|Facundo Suarez
|2
|0.13
|Gaston Lodico
|1
|0.06
|Fernando Alarcon
|1
|0.06
|Juan Franco
|1
|0.06
|Gonzalo Requena
|1
|0.06
|Lucas Rodriguez I
|0
|0
|Jonas Acevedo
|0
|0
|Giuliano Cerato
|0
|0
|Nicolas Dubersarsky
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паласиос Тьяго
|5
|0
|Bruno Felix Bianchi
|4
|0
|Mauricio Asenjo
|4
|0
|Франко Ромеро
|3
|0
|Ivan Villalba
|3
|0
|Victorio Gabriel Ramis
|1
|1
|Francisco Petrasso
|1
|1
|Luciano Andres Abecasis
|2
|0
|Мило Федерико
|2
|0
|Luciano Gomez
|2
|0
|Luis Sequeira
|2
|0
|Вилья Себастьян
|2
|0
|Tobias Ostchega
|2
|0
|Бургос Эстебан
|1
|0
|Хэм Эзекиль
|1
|0
|Mauro Angel Maidana
|1
|0
|Fernando Romero III
|1
|0
|Matias Ruiz Diaz
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Lautaro Rios
|1
|0
|Matias Reali
|1
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jonas Acevedo
|5
|1
|Nicolas Dubersarsky
|5
|0
|Fernando Alarcon
|4
|0
|Lucas Rodriguez I
|3
|0
|Jonathan Bay
|3
|0
|Russo Cordero
|1
|1
|Juan Franco
|2
|0
|Gaston Lodico
|2
|0
|Miguel Brizuela
|2
|0
|Stefano Moreyra
|2
|0
|Gregorio Rodríguez
|2
|0
|Rodrigo Pérez
|1
|0
|Кабрера Виктор
|1
|0
|Santiago Rodriguez III
|1
|0
|Роффо Мануэль
|1
|0
|Brahian Cuello
|1
|0
|Facundo Suarez
|1
|0
|Damian Puebla
|1
|0
|Gonzalo Requena
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Ривадавия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Институто Кордоба
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
3
Индепендьенте Ривадавия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Институто Кордоба
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
3
12
Индепендьенте Ривадавия
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Институто Кордоба
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
5
15
Голы по времени матча
Забито
5
10
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
20%
1
10%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
20%
1
10%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
3
38%
76-90
Забито
5
12
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
2
40%
4
33%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
4
33%
76-90
Пропущено
11
5
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
9%
3
60%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
20%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
10
22
7 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
3
30%
5
23%
1-15
2
20%
3
14%
16-30
2
20%
5
23%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
3
30%
5
23%
76-90
Пропущено
16
13
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
13%
4
31%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
4
25%
3
23%
61-75
4
25%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Банфилд - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2
Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Архентино де Кильмес 1:0
Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Институто Кордоба 2:1 Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1
Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Тальерес Ремедиос 1:2 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0
Результаты матчей
Индепендьенте Ривадавия
Институто Кордоба
Точный счет
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
7 раз 44%
2
1 раз 6%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Ривадавия
Институто Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
63
17
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
115
115
79
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|9 (2)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|8
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|7