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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 16.
Индепендьенте Ривадавия
1:1
Конец матча
Институто Кордоба
0'
0:1
19' Гол
Damian Puebla
1:1
26' Гол
Вилья Себастьян
47' Желтая карточка
Lautaro Rios
76' Желтая карточка
Jonas Acevedo
84' Желтая карточка
Juan Franco
90' Желтая карточка
Jonathan Bay
90'+6
1
Центурион
Эзекиль
41
Matias
Ruiz
Diaz
40
Ivan
Villalba
42
Sheyko
Studer
25
Мило
Федерико
17
Lautaro
Rios
26
Франко
Ромеро
24
Luis
Sequeira
13
Кавальяро
Хуан
10
Gonzalo
Alvez
22
Вилья
Себастьян
28
Роффо
Мануэль
2
Juan
Franco
31
Gonzalo
Requena
33
Miguel
Brizuela
12
Jonathan
Bay
7
Gregorio
Rodríguez
34
Stefano
Moreyra
30
Диас
Франко
I
19
Gaston
Lodico
22
Damian
Puebla
29
Russo
Cordero
Индепендьенте Ривадавия
4-4-2
Институто Кордоба
4-4-2

История личных встреч

Индепендьенте Ривадавия
Институто Кордоба

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

21 матч

23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед

История матчей

КПЛ
0:2
ПН
1:2
ПНЗB
2:1
ПНЗB
0:0
ПБ
2:0
ПБ
2:0
ПБ
1:0
ПБ
1:0
ПБ
0:3
ПБ
0:1
ПБ
0:1
ПБ
1:2
ПБ
2:2
ПБ
1:1
ПБ
0:0
ПБ
1:1
НБ
1:1
НБ
1:0
НБ
1:1
НБ
0:1
НБ
3:2

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

0.92
0.75

Среднее время на гол

97
120

Всего голов

8
15

Голов в среднем за матч

1
1.15

Среднее время на гол

90
78

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

0.95
1

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

94
90

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Ривадавия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вилья Себастьян 2 0.13
Lautaro Rios 1 0.06
Рамос Гонсало 1 0.06
Ромеро Гастон 1 0.06
Ivan Villalba 1 0.06
Fernando Romero III 1 0.06
Matias Reali 1 0.06
Francisco Petrasso 1 0.06
Франко Ромеро 1 (1) 0.06
Хэм Эзекиль 0 0
Victorio Gabriel Ramis 0 0
Antonio Napolitano 0 0
Gonzalo Alvez 0 0
Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Rodriguez III 5 0.31
Russo Cordero 4 0.25
Damian Puebla 3 0.19
Gregorio Rodríguez 3 0.19
Facundo Suarez 2 0.13
Gaston Lodico 1 0.06
Fernando Alarcon 1 0.06
Juan Franco 1 0.06
Gonzalo Requena 1 0.06
Lucas Rodriguez I 0 0
Jonas Acevedo 0 0
Giuliano Cerato 0 0
Nicolas Dubersarsky 0 0

Карточки

Индепендьенте Ривадавия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паласиос Тьяго 5 0
Bruno Felix Bianchi 4 0
Mauricio Asenjo 4 0
Франко Ромеро 3 0
Ivan Villalba 3 0
Victorio Gabriel Ramis 1 1
Francisco Petrasso 1 1
Luciano Andres Abecasis 2 0
Мило Федерико 2 0
Luciano Gomez 2 0
Luis Sequeira 2 0
Вилья Себастьян 2 0
Tobias Ostchega 2 0
Бургос Эстебан 1 0
Хэм Эзекиль 1 0
Mauro Angel Maidana 1 0
Fernando Romero III 1 0
Matias Ruiz Diaz 1 0
Agustin Mulet 1 0
Lautaro Rios 1 0
Matias Reali 1 0
Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jonas Acevedo 5 1
Nicolas Dubersarsky 5 0
Fernando Alarcon 4 0
Lucas Rodriguez I 3 0
Jonathan Bay 3 0
Russo Cordero 1 1
Juan Franco 2 0
Gaston Lodico 2 0
Miguel Brizuela 2 0
Stefano Moreyra 2 0
Gregorio Rodríguez 2 0
Rodrigo Pérez 1 0
Кабрера Виктор 1 0
Santiago Rodriguez III 1 0
Роффо Мануэль 1 0
Brahian Cuello 1 0
Facundo Suarez 1 0
Damian Puebla 1 0
Gonzalo Requena 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Ривадавия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Институто Кордоба
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
3
Индепендьенте Ривадавия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Институто Кордоба
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

3
12
Индепендьенте Ривадавия
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Институто Кордоба
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

5
15

Голы по времени матча

Забито

5
10
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
20%
1
10%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
20%
1
10%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
3
38%
76-90

Забито

5
12
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
2
40%
4
33%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
4
33%
76-90

Пропущено

11
5
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
9%
3
60%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
20%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

10
22
7 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
3
30%
5
23%
1-15
2
20%
3
14%
16-30
2
20%
5
23%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
3
30%
5
23%
76-90

Пропущено

16
13
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
13%
4
31%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
4
25%
3
23%
61-75
4
25%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Банфилд - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2
Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Архентино де Кильмес 1:0
Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Институто Кордоба 2:1 Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1
Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Тальерес Ремедиос 1:2 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0

Результаты матчей

Индепендьенте Ривадавия
Институто Кордоба

Точный счет

1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
7 раз 44%
2
1 раз 6%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Ривадавия
Институто Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
3
1
7
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
11
5
1
15
1.5
7
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 15 10 3 2 29 - 8 33
2.
Уракан
 15 7 6 2 15 - 7 27
3.
Унион Санта-Фе
 15 7 6 2 18 - 12 27
4.
Тальерес Кордоба
 15 7 6 2 22 - 16 27
5.
Атлетико Тукуман
 15 7 4 4 17 - 16 25
6.
Институто Кордоба
 16 7 4 5 21 - 14 25
7.
Расинг Авельянеда
 15 7 3 5 20 - 13 24
8.
Ривер Плейт
 15 6 6 3 20 - 11 24
9.
Депортиво Риестра
 16 7 3 6 18 - 18 24
10.
Химнасия Ла-Плата
 15 6 4 5 16 - 14 22
11.
Бока Хуниорс
 15 5 6 4 19 - 15 21
12.
Бельграно
 15 5 6 4 19 - 19 21
13.
Росарио Сентраль
 15 5 4 6 17 - 16 19
14.
Платенсе
 15 5 4 6 13 - 14 19
15.
Ланус
 15 4 7 4 18 - 22 19
16.
Индепендьенте Ривадавия
 16 5 4 7 10 - 16 19
17.
Годой Крус
 14 4 6 4 17 - 17 18
18.
Архентинос Хуниорс
 15 5 3 7 11 - 16 18
19.
Индепендьенте Авельянеда
 15 3 9 3 9 - 10 18
20.
Эстудиантес Ла-Плата
 15 4 5 6 15 - 16 17
21.
Тигре
 15 4 5 6 18 - 20 17
22.
Банфилд
 15 4 5 6 13 - 17 17
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 16 4 5 7 10 - 18 17
24.
Сармьенто
 15 3 6 6 11 - 15 15
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 3 5 6 13 - 15 14
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 15 3 4 8 16 - 25 13
27.
Дефенса и Хустисия
 15 2 6 7 10 - 22 12
28.
Барракас Сентраль
 15 2 5 8 6 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 9 7 1 1 15 - 7 22
2.
Унион Санта-Фе
 8 6 2 0 12 - 2 20
3.
Велес Сарсфилд
 7 6 1 0 15 - 1 19
4.
Ривер Плейт
 8 5 3 0 17 - 5 18
5.
Тальерес Кордоба
 7 5 2 0 11 - 4 17
6.
Уракан
 8 5 2 1 9 - 3 17
7.
Архентинос Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
8.
Атлетико Тукуман
 8 5 2 1 11 - 7 17
9.
Расинг Авельянеда
 7 5 1 1 11 - 3 16
10.
Бельграно
 8 4 3 1 12 - 9 15
11.
Ланус
 8 4 3 1 13 - 10 15
12.
Институто Кордоба
 7 4 2 1 12 - 5 14
13.
Бока Хуниорс
 7 4 2 1 10 - 5 14
14.
Химнасия Ла-Плата
 8 4 2 2 10 - 5 14
15.
Годой Крус
 7 3 3 1 12 - 8 12
16.
Росарио Сентраль
 7 3 3 1 10 - 7 12
17.
Индепендьенте Ривадавия
 8 3 3 2 5 - 5 12
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 5 - 7 11
19.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 5 1 5 - 5 11
20.
Банфилд
 7 2 4 1 10 - 7 10
21.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 4 1 9 - 6 10
22.
Дефенса и Хустисия
 7 2 4 1 6 - 6 10
23.
Сармьенто
 8 2 3 3 5 - 6 9
24.
Тигре
 8 2 3 3 10 - 12 9
25.
Платенсе
 7 2 2 3 3 - 5 8
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 2 1 4 8 - 13 7
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 1 3 3 5 - 6 6
28.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 14 - 7 14
2.
Платенсе
 8 3 2 3 10 - 9 11
3.
Институто Кордоба
 9 3 2 4 9 - 9 11
4.
Уракан
 7 2 4 1 6 - 4 10
5.
Тальерес Кордоба
 8 2 4 2 11 - 12 10
6.
Барракас Сентраль
 8 2 3 3 4 - 6 9
7.
Тигре
 7 2 2 3 8 - 8 8
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 2 3 8 - 9 8
9.
Атлетико Тукуман
 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
Расинг Авельянеда
 8 2 2 4 9 - 10 8
12.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 4 - 5 7
13.
Унион Санта-Фе
 7 1 4 2 6 - 10 7
14.
Росарио Сентраль
 8 2 1 5 7 - 9 7
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 2 1 5 6 - 10 7
16.
Индепендьенте Ривадавия
 8 2 1 5 5 - 11 7
17.
Банфилд
 8 2 1 5 3 - 10 7
18.
Бока Хуниорс
 8 1 4 3 9 - 10 7
19.
Ривер Плейт
 7 1 3 3 3 - 6 6
20.
Бельграно
 7 1 3 3 7 - 10 6
21.
Сармьенто
 7 1 3 3 6 - 9 6
22.
Годой Крус
 7 1 3 3 5 - 9 6
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 1 3 4 8 - 12 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 5 - 11 6
25.
Ланус
 7 0 4 3 5 - 12 4
26.
Депортиво Риестра
 7 0 2 5 3 - 11 2
27.
Дефенса и Хустисия
 8 0 2 6 4 - 16 2
28.
Архентинос Хуниорс
 7 0 1 6 0 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 9 (2)
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 8
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Ривер Плейт Борха Мигель 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 10
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 7
Весь список
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    • 46'
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