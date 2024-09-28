Тур: 16.
2:1
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаCristian Nunez
1:0
30' ПенальтиМуньяин Икер
40' Желтая карточкаBruno Christian Sepulveda
45' Желтая карточкаEzequiel Cerutti
1:1
45' ПенальтиBruno Christian Sepulveda
45' Вторая желтая карточкаCristian Nunez
2:1
51' ГолМуньяин Икер
53' Желтая карточкаМунуа Густаво
79' Желтая карточкаРомана Джохан
86' Желтая карточкаБланко Себастьян
90' Желтая карточкаКампи Гастон
90'+6
Ход матча
27'
30'
1:0
45'
45'
45'
51'
2:1
53'
79'
86'
90'
25
Гомес
Гастон
22
Кампи
Гастон
37
Elias
Baez
17
Ирала
Элиан
80
Муньяин
Икер
- Основной состав
-
25 Гомес ГастонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
-
37 Elias BaezЗащитник
-
17 Ирала ЭлианПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Муньяин ИкерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Порра ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
12 Orlando Gill
-
Главный тренер: Leandro Romagnoli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Juan BisanzПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Девекки ХосеВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
История личных встреч
Сан-Лоренсо Альмагро
Банфилд
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 4 победы
25 матчей
36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
20%
48%
32%
5 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
64%
16%
5 побед 16 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.33
0.77
Среднее время на гол
67
117
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.23
0.92
Среднее время на гол
73
98
Всего голов
32
21
Голов в среднем за матч
1.28
0.84
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
Среднее время на гол
70
107
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ivan Leguizamon
|2 (2)
|0.13
|Куэльо Алексис
|2
|0.13
|Ирала Элиан
|2
|0.13
|Гиай Агустин
|2
|0.13
|Муньяин Икер
|2 (1)
|0.13
|Кампи Гастон
|1
|0.07
|Таррагона Кристиан
|1
|0.07
|Бланко Себастьян
|1
|0.07
|Феррейра Кристиан I
|1
|0.07
|Вомбергар Андрес
|1 (1)
|0.07
|Ремеди Эрик
|0
|0
|Nicolas Tripicchio
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|5 (1)
|0.31
|Bruno Christian Sepulveda
|4 (1)
|0.25
|Диас Дамиан
|1
|0.06
|Гарате Леандро
|1
|0.06
|Jesus Soraire
|1
|0.06
|Alejandro Maciel
|1
|0.06
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0.06
|Де Ритис Матиас
|1
|0.06
|Juan Alvarez2
|0
|0
|Матиас Гонсалез
|0
|0
|Mauricio Roldan
|0
|0
|Geronimo Rivera
|0
|0
Карточки
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романа Джохан
|5
|0
|Кампи Гастон
|4
|0
|Браида Малком
|3
|0
|Ремеди Эрик
|3
|0
|Феррейра Кристиан I
|3
|0
|Бланко Себастьян
|2
|0
|Таррагона Кристиан
|2
|0
|Ариас Нахуэль
|2
|0
|Ezequiel Cerutti
|1
|0
|Карлос Санчес
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Вомбергар Андрес
|1
|0
|Гомес Гастон
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Куэльо Алексис
|1
|0
|Бустос Науэль
|1
|0
|Diego Herazo
|1
|0
|Лухан Гонсало
|1
|0
|Перуцци Франсиско
|1
|0
|Ирала Элиан
|1
|0
|Elias Baez
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Nunez
|7
|1
|Alejandro Maciel
|5
|1
|Инсуа Эмануэль
|4
|0
|Ezequiel Bonifacio
|3
|0
|Aaron Quiroz
|1
|1
|Juan Bisanz
|1
|1
|Jesus Soraire
|2
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|2
|0
|Martin Ezequiel Canete
|2
|0
|Ignacio Rodriguez
|2
|0
|Родригес Йонатан
|2
|0
|Mauricio Roldan
|2
|0
|Де Ритис Матиас
|2
|0
|Мунуа Густаво
|1
|0
|Матиас Гонсалез
|1
|0
|Milton Gimenez
|1
|0
|Эрнандес Николас
|1
|0
|Yvo Calleros
|1
|0
|Facundo Sanguinetti
|1
|0
|Ramiro Di Luciano
|1
|0
|Энрике Гиллермо
|1
|0
|Juan Iribarren
|1
|0
|Хулио Фальсьони
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Банфилд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
2
Сан-Лоренсо Альмагро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Банфилд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
3
9
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Банфилд
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
7
12
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
2
29%
1
8%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
1
14%
4
33%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
2
20%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
4
40%
61-75
1
17%
3
30%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Забито
13
14
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
0
0%
1
7%
1-15
5
38%
3
21%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
2
15%
4
29%
61-75
3
23%
3
21%
76-90
Пропущено
14
19
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
3
21%
2
11%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
3
21%
2
11%
31-45
2
14%
5
26%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
4
29%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0
Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:2 Прогресс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Чакарита Хуниорс 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1
Банфилд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Банфилд - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Барракас Сентраль - Банфилд 0:1 Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Банфилд 0:0
Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Тальерес Ремедиос - Банфилд 1:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Платенсе - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Банфилд - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Банфилд - Сьюдад де Боливар 6:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Результаты матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
Банфилд
Точный счет
0:1
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
2:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
Точный счет
0:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
Тоталы голов в матче
Сан-Лоренсо Альмагро
Банфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
26
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
45
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
115
411
313
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|9 (2)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|8
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4