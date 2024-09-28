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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 16.
Сан-Лоренсо Альмагро
2:1
Конец матча
Банфилд
0'
27' Желтая карточка
Cristian Nunez
1:0
30' Пенальти
Муньяин Икер
40' Желтая карточка
Bruno Christian Sepulveda
45' Желтая карточка
Ezequiel Cerutti
1:1
45' Пенальти
Bruno Christian Sepulveda
45' Вторая желтая карточка
Cristian Nunez
2:1
51' Гол
Муньяин Икер
53' Желтая карточка
Мунуа Густаво
79' Желтая карточка
Романа Джохан
86' Желтая карточка
Бланко Себастьян
90' Желтая карточка
Кампи Гастон
90'+6
25
Гомес
Гастон
35
Лухан
Гонсало
4
Романа
Джохан
22
Кампи
Гастон
37
Elias
Baez
17
Ирала
Элиан
5
Ремеди
Эрик
80
Муньяин
Икер
77
Бустос
Науэль
7
Ezequiel
Cerutti
28
Куэльо
Алексис
1
Facundo
Sanguinetti
34
Ramiro
Di
Luciano
2
Alexis
Maldonado
3
Эрнандес
Николас
15
Де
Ритис
Матиас
5
Cristian
Nunez
24
Martin
Ezequiel
Canete
22
Juan
Alvarez2
17
Juan
Bisanz
7
Geronimo
Rivera
9
Bruno
Christian
Sepulveda
Сан-Лоренсо Альмагро
4-2-3-1
Банфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Лоренсо Альмагро
Банфилд

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 4 победы

25 матчей

36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

20%
48%
32%
5 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
64%
16%
5 побед 16 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
1:1
КПЛ
0:0
ЛП
1:1
КПЛ
0:0
КДМЭП
4:1
С
0:1
С
2:0
С
0:1
П
1:0
КС
4:1
КС
2:0
П
1:1
П
0:0
П
0:2
П
1:1
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
2:1
ПА
2:0
ПА
0:1
ПА
3:1
ПА
1:3
ПА
3:2
ПА
1:0

Голы

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.33
0.77

Среднее время на гол

67
117

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.23
0.92

Среднее время на гол

73
98

Всего голов

32
21

Голов в среднем за матч

1.28
0.84

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
22

Среднее время на гол

70
107

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Leguizamon 2 (2) 0.13
Куэльо Алексис 2 0.13
Ирала Элиан 2 0.13
Гиай Агустин 2 0.13
Муньяин Икер 2 (1) 0.13
Кампи Гастон 1 0.07
Таррагона Кристиан 1 0.07
Бланко Себастьян 1 0.07
Феррейра Кристиан I 1 0.07
Вомбергар Андрес 1 (1) 0.07
Ремеди Эрик 0 0
Nicolas Tripicchio 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 5 (1) 0.31
Bruno Christian Sepulveda 4 (1) 0.25
Диас Дамиан 1 0.06
Гарате Леандро 1 0.06
Jesus Soraire 1 0.06
Alejandro Maciel 1 0.06
Martin Ezequiel Canete 1 0.06
Де Ритис Матиас 1 0.06
Juan Alvarez2 0 0
Матиас Гонсалез 0 0
Mauricio Roldan 0 0
Geronimo Rivera 0 0

Карточки

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романа Джохан 5 0
Кампи Гастон 4 0
Браида Малком 3 0
Ремеди Эрик 3 0
Феррейра Кристиан I 3 0
Бланко Себастьян 2 0
Таррагона Кристиан 2 0
Ариас Нахуэль 2 0
Ezequiel Cerutti 1 0
Карлос Санчес 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Вомбергар Андрес 1 0
Гомес Гастон 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Куэльо Алексис 1 0
Бустос Науэль 1 0
Diego Herazo 1 0
Лухан Гонсало 1 0
Перуцци Франсиско 1 0
Ирала Элиан 1 0
Elias Baez 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Nunez 7 1
Alejandro Maciel 5 1
Инсуа Эмануэль 4 0
Ezequiel Bonifacio 3 0
Aaron Quiroz 1 1
Juan Bisanz 1 1
Jesus Soraire 2 0
Bruno Christian Sepulveda 2 0
Martin Ezequiel Canete 2 0
Ignacio Rodriguez 2 0
Родригес Йонатан 2 0
Mauricio Roldan 2 0
Де Ритис Матиас 2 0
Мунуа Густаво 1 0
Матиас Гонсалез 1 0
Milton Gimenez 1 0
Эрнандес Николас 1 0
Yvo Calleros 1 0
Facundo Sanguinetti 1 0
Ramiro Di Luciano 1 0
Энрике Гиллермо 1 0
Juan Iribarren 1 0
Хулио Фальсьони 1 0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Банфилд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
2
Сан-Лоренсо Альмагро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Банфилд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

3
9
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Банфилд
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

7
12
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
2
29%
1
8%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
1
14%
4
33%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
2
20%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
4
40%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Забито

13
14
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
0
0%
1
7%
1-15
5
38%
3
21%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
2
15%
4
29%
61-75
3
23%
3
21%
76-90

Пропущено

14
19
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
3
21%
2
11%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
3
21%
2
11%
31-45
2
14%
5
26%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
4
29%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0
Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:2 Прогресс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Чакарита Хуниорс 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1
Банфилд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Банфилд - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Барракас Сентраль - Банфилд 0:1 Банфилд - Институто Кордоба 1:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Банфилд 0:0
Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Тальерес Ремедиос - Банфилд 1:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Платенсе - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Банфилд - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Банфилд - Сьюдад де Боливар 6:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1

Результаты матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
Банфилд

Точный счет

0:1
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
2:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
5 раз 56%
1
4 раза 44%

Точный счет

0:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Сан-Лоренсо Альмагро
Банфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
5
2
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
11
5
4
11
1.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 15 10 3 2 29 - 8 33
2.
Уракан
 15 7 6 2 15 - 7 27
3.
Унион Санта-Фе
 15 7 6 2 18 - 12 27
4.
Тальерес Кордоба
 15 7 6 2 22 - 16 27
5.
Атлетико Тукуман
 15 7 4 4 17 - 16 25
6.
Институто Кордоба
 16 7 4 5 21 - 14 25
7.
Расинг Авельянеда
 15 7 3 5 20 - 13 24
8.
Ривер Плейт
 15 6 6 3 20 - 11 24
9.
Депортиво Риестра
 16 7 3 6 18 - 18 24
10.
Химнасия Ла-Плата
 15 6 4 5 16 - 14 22
11.
Бока Хуниорс
 15 5 6 4 19 - 15 21
12.
Бельграно
 15 5 6 4 19 - 19 21
13.
Росарио Сентраль
 15 5 4 6 17 - 16 19
14.
Платенсе
 15 5 4 6 13 - 14 19
15.
Ланус
 15 4 7 4 18 - 22 19
16.
Индепендьенте Ривадавия
 16 5 4 7 10 - 16 19
17.
Годой Крус
 14 4 6 4 17 - 17 18
18.
Архентинос Хуниорс
 15 5 3 7 11 - 16 18
19.
Индепендьенте Авельянеда
 15 3 9 3 9 - 10 18
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 15 4 5 6 15 - 16 17
21.
Эстудиантес Ла-Плата
 15 4 5 6 15 - 16 17
22.
Тигре
 15 4 5 6 18 - 20 17
23.
Банфилд
 16 4 5 7 14 - 19 17
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 16 4 5 7 10 - 18 17
25.
Сармьенто
 15 3 6 6 11 - 15 15
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 15 3 4 8 16 - 25 13
27.
Дефенса и Хустисия
 15 2 6 7 10 - 22 12
28.
Барракас Сентраль
 15 2 5 8 6 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 9 7 1 1 15 - 7 22
2.
Унион Санта-Фе
 8 6 2 0 12 - 2 20
3.
Велес Сарсфилд
 7 6 1 0 15 - 1 19
4.
Ривер Плейт
 8 5 3 0 17 - 5 18
5.
Тальерес Кордоба
 7 5 2 0 11 - 4 17
6.
Уракан
 8 5 2 1 9 - 3 17
7.
Архентинос Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
8.
Атлетико Тукуман
 8 5 2 1 11 - 7 17
9.
Расинг Авельянеда
 7 5 1 1 11 - 3 16
10.
Бельграно
 8 4 3 1 12 - 9 15
11.
Ланус
 8 4 3 1 13 - 10 15
12.
Институто Кордоба
 7 4 2 1 12 - 5 14
13.
Бока Хуниорс
 7 4 2 1 10 - 5 14
14.
Химнасия Ла-Плата
 8 4 2 2 10 - 5 14
15.
Годой Крус
 7 3 3 1 12 - 8 12
16.
Росарио Сентраль
 7 3 3 1 10 - 7 12
17.
Индепендьенте Ривадавия
 8 3 3 2 5 - 5 12
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 5 - 7 11
19.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 5 1 5 - 5 11
20.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 4 1 9 - 6 10
21.
Банфилд
 7 2 4 1 10 - 7 10
22.
Дефенса и Хустисия
 7 2 4 1 6 - 6 10
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 2 3 3 7 - 7 9
24.
Сармьенто
 8 2 3 3 5 - 6 9
25.
Тигре
 8 2 3 3 10 - 12 9
26.
Платенсе
 7 2 2 3 3 - 5 8
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 2 1 4 8 - 13 7
28.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 14 - 7 14
2.
Платенсе
 8 3 2 3 10 - 9 11
3.
Институто Кордоба
 9 3 2 4 9 - 9 11
4.
Уракан
 7 2 4 1 6 - 4 10
5.
Тальерес Кордоба
 8 2 4 2 11 - 12 10
6.
Барракас Сентраль
 8 2 3 3 4 - 6 9
7.
Тигре
 7 2 2 3 8 - 8 8
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 2 3 8 - 9 8
9.
Атлетико Тукуман
 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
Расинг Авельянеда
 8 2 2 4 9 - 10 8
12.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 4 - 5 7
13.
Унион Санта-Фе
 7 1 4 2 6 - 10 7
14.
Росарио Сентраль
 8 2 1 5 7 - 9 7
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 2 1 5 6 - 10 7
16.
Индепендьенте Ривадавия
 8 2 1 5 5 - 11 7
17.
Бока Хуниорс
 8 1 4 3 9 - 10 7
18.
Банфилд
 9 2 1 6 4 - 12 7
19.
Ривер Плейт
 7 1 3 3 3 - 6 6
20.
Бельграно
 7 1 3 3 7 - 10 6
21.
Сармьенто
 7 1 3 3 6 - 9 6
22.
Годой Крус
 7 1 3 3 5 - 9 6
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 1 3 4 8 - 12 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 5 - 11 6
25.
Ланус
 7 0 4 3 5 - 12 4
26.
Депортиво Риестра
 7 0 2 5 3 - 11 2
27.
Дефенса и Хустисия
 8 0 2 6 4 - 16 2
28.
Архентинос Хуниорс
 7 0 1 6 0 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 9 (2)
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 8
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Ривер Плейт Борха Мигель 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 10
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Банфилд онлайн

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