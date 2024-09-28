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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 16.
Эстудиантес Ла-Плата
1:0
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
1:0
4' Гол
Каррильо Гидо
1:0
25' Не забитый пенальти
Каррильо Гидо
44' Желтая карточка
Молинас Аарон
44' Желтая карточка
Перес Энцо
69' Желтая карточка
Осорио Абель
78' Желтая карточка
Lucas Ferreira
84' Желтая карточка
Bautista Kociubinski
90'+7
12
Matias
Mansilla
20
Eric
Meza
14
Боселли
Себастьян
26
Лолло
Лусиано
15
Арзамендия
Сантьяго
5
Аскасибар
Сантьяго
22
Перес
Энцо
10
Пьятти
Пабло
7
Соса
Хосе
32
Паласиос
Тьяго
9
Каррильо
Гидо
23
Болонья
Энрике
14
Ezequiel
Cannavo
6
Lucas
Ferreira
21
Минго
Сантьяго
Рамос
3
Сото
Алексис
5
Facundo
Gutierrez
17
Gabriel
Alanis
8
Julian
Alejo
Lopez
16
Молинас
Аарон
37
Рамирес
Матиас
9
Juan
Bautista
Miritello
Эстудиантес Ла-Плата
4-2-3-1
Дефенса и Хустисия
4-1-4-1

История личных встреч

Эстудиантес Ла-Плата
Дефенса и Хустисия

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

15 матчей

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

13.3%
66.7%
20%
2 победы 10 ничьих 3 победы

История матчей

КПЛ
1:0
К
1:0
КПЛ
2:1
ЛП
1:1
ЛП
1:2
ЛП
2:1
К
1:0
КДЛС
2:1
С
1:2
С
1:1
С
0:1
П
1:2
П
2:1
П
0:1
П
0:0

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1
0.71

Среднее время на гол

90
126

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.14
1.13

Среднее время на гол

78
80

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.07
0.93

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8

Среднее время на гол

84
96

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каррильо Гидо 5 0.31
Пьятти Пабло 2 0.13
Edwin Cetre 2 (1) 0.13
Аскасибар Сантьяго 2 0.13
Javier Correa 1 0.06
Eros Mancuso 1 0.06
Mauro Menzdez 1 0.06
Ромеро Саид 1 0.06
Соса Хосе 1 (1) 0.06
Luciano Gimenez 0 0
Паласиос Тьяго 0 0
Маньома Алексис 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Молинас Аарон 3 0.19
Gabriel Alanis 2 0.13
Nicolas Fernandez I 1 0.06
Matias Sosa 1 0.06
Минго Сантьяго Рамос 1 0.06
Осорио Абель 1 0.06
Luciano Herrera 0 0
Juan Bautista Miritello 0 0
Lucas Ferreira 0 0
Facundo Echevarria 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аскасибар Сантьяго 5 1
Gaston Benedetti 6 0
Перес Энцо 4 0
Паласиос Тьяго 4 0
Facundo Rodriguez2 3 0
Лолло Лусиано 2 0
Javier Correa 2 0
Невес Габриэль 2 0
Bautista Kociubinski 2 0
Eros Mancuso 2 0
Соса Хосе 1 0
Пьятти Пабло 1 0
Каррильо Гидо 1 0
Сукуи Фернандо 1 0
Matias Mansilla 1 0
Арзамендия Сантьяго 1 0
Edwin Cetre 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Ромеро Саид 1 0
Luciano Gimenez 1 0
Маньома Алексис 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сото Алексис 5 1
Lucas Ferreira 5 1
Luciano Herrera 5 0
Минго Сантьяго Рамос 4 0
Молинас Аарон 4 0
Nicolas Palavecino 2 1
Facundo Gutierrez 2 0
Dario Caceres 2 0
Осорио Абель 2 0
Benjamin Schamine 2 0
Гонсалес Максимилиано 0 1
Matias Sosa 1 0
Лопес Кевин 1 0
Victor Emanuel Aguilera 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Rodrigo Bogarin 1 0
Nicolas Fernandez I 1 0
Рамирес Матиас 1 0
Julian Alejo Lopez 1 0
Juan Bautista Miritello 1 0
Ezequiel Cannavo 1 0
Ignacio Galvan 1 0
Francisco Marco 1 0
Francisco Meneghini 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла-Плата
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Дефенса и Хустисия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
4
Эстудиантес Ла-Плата
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

5
6
Эстудиантес Ла-Плата
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Дефенса и Хустисия
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

10
4
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
1
10%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
1
25%
76-90

Пропущено

6
17
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
17%
5
29%
29%
1-15
1
17%
2
12%
16-30
1
17%
2
12%
31-45
1
17%
5
29%
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
18%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
2
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
2
33%
3
43%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

10
5
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

16
11
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
3
19%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
3
27%
31-45
4
25%
3
27%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
2
18%
76-90

Пропущено

16
22
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
3
19%
5
23%
1-15
1
6%
4
18%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
4
25%
6
27%
46-60
3
19%
1
5%
61-75
3
19%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1
Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Уачипато 3:4 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Стронгест - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль 1:0 Дефенса и Хустисия - Черчиль Бразерз 1:0
Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия - Сесар Вальехо 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия 3:0 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1

Результаты матчей

Эстудиантес Ла-Плата
Дефенса и Хустисия

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
4 раза 44%

Точный счет

2:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
4
2 раза 13%
2
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
7 раз 44%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Ла-Плата
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5
1
6
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
4
5
1
7
1.5
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
9
7
3
13
1.5
1
15
2
14
2.5
2
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 15 10 3 2 29 - 8 33
2.
Уракан
 16 7 7 2 16 - 8 28
3.
Унион Санта-Фе
 15 7 6 2 18 - 12 27
4.
Тальерес Кордоба
 15 7 6 2 22 - 16 27
5.
Атлетико Тукуман
 15 7 4 4 17 - 16 25
6.
Институто Кордоба
 16 7 4 5 21 - 14 25
7.
Расинг Авельянеда
 15 7 3 5 20 - 13 24
8.
Ривер Плейт
 15 6 6 3 20 - 11 24
9.
Депортиво Риестра
 16 7 3 6 18 - 18 24
10.
Химнасия Ла-Плата
 15 6 4 5 16 - 14 22
11.
Бока Хуниорс
 15 5 6 4 19 - 15 21
12.
Бельграно
 15 5 6 4 19 - 19 21
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 16 5 5 6 16 - 16 20
14.
Росарио Сентраль
 15 5 4 6 17 - 16 19
15.
Платенсе
 15 5 4 6 13 - 14 19
16.
Годой Крус
 15 4 7 4 18 - 18 19
17.
Ланус
 15 4 7 4 18 - 22 19
18.
Индепендьенте Ривадавия
 16 5 4 7 10 - 16 19
19.
Архентинос Хуниорс
 15 5 3 7 11 - 16 18
20.
Индепендьенте Авельянеда
 15 3 9 3 9 - 10 18
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 15 4 5 6 15 - 16 17
22.
Тигре
 15 4 5 6 18 - 20 17
23.
Банфилд
 16 4 5 7 14 - 19 17
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 16 4 5 7 10 - 18 17
25.
Сармьенто
 15 3 6 6 11 - 15 15
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 15 3 4 8 16 - 25 13
27.
Дефенса и Хустисия
 16 2 6 8 10 - 23 12
28.
Барракас Сентраль
 15 2 5 8 6 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 9 7 1 1 15 - 7 22
2.
Унион Санта-Фе
 8 6 2 0 12 - 2 20
3.
Велес Сарсфилд
 7 6 1 0 15 - 1 19
4.
Ривер Плейт
 8 5 3 0 17 - 5 18
5.
Тальерес Кордоба
 7 5 2 0 11 - 4 17
6.
Архентинос Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
7.
Уракан
 8 5 2 1 9 - 3 17
8.
Атлетико Тукуман
 8 5 2 1 11 - 7 17
9.
Расинг Авельянеда
 7 5 1 1 11 - 3 16
10.
Ланус
 8 4 3 1 13 - 10 15
11.
Бельграно
 8 4 3 1 12 - 9 15
12.
Институто Кордоба
 7 4 2 1 12 - 5 14
13.
Бока Хуниорс
 7 4 2 1 10 - 5 14
14.
Химнасия Ла-Плата
 8 4 2 2 10 - 5 14
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 4 1 10 - 6 13
16.
Годой Крус
 8 3 4 1 13 - 9 13
17.
Росарио Сентраль
 7 3 3 1 10 - 7 12
18.
Индепендьенте Ривадавия
 8 3 3 2 5 - 5 12
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 5 - 7 11
20.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 5 1 5 - 5 11
21.
Банфилд
 7 2 4 1 10 - 7 10
22.
Дефенса и Хустисия
 7 2 4 1 6 - 6 10
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 2 3 3 7 - 7 9
24.
Сармьенто
 8 2 3 3 5 - 6 9
25.
Тигре
 8 2 3 3 10 - 12 9
26.
Платенсе
 7 2 2 3 3 - 5 8
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 2 1 4 8 - 13 7
28.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 14 - 7 14
2.
Платенсе
 8 3 2 3 10 - 9 11
3.
Уракан
 8 2 5 1 7 - 5 11
4.
Институто Кордоба
 9 3 2 4 9 - 9 11
5.
Тальерес Кордоба
 8 2 4 2 11 - 12 10
6.
Барракас Сентраль
 8 2 3 3 4 - 6 9
7.
Тигре
 7 2 2 3 8 - 8 8
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 2 3 8 - 9 8
9.
Атлетико Тукуман
 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
Расинг Авельянеда
 8 2 2 4 9 - 10 8
12.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 4 - 5 7
13.
Унион Санта-Фе
 7 1 4 2 6 - 10 7
14.
Росарио Сентраль
 8 2 1 5 7 - 9 7
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 2 1 5 6 - 10 7
16.
Индепендьенте Ривадавия
 8 2 1 5 5 - 11 7
17.
Бока Хуниорс
 8 1 4 3 9 - 10 7
18.
Банфилд
 9 2 1 6 4 - 12 7
19.
Бельграно
 7 1 3 3 7 - 10 6
20.
Ривер Плейт
 7 1 3 3 3 - 6 6
21.
Сармьенто
 7 1 3 3 6 - 9 6
22.
Годой Крус
 7 1 3 3 5 - 9 6
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 1 3 4 8 - 12 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 5 - 11 6
25.
Ланус
 7 0 4 3 5 - 12 4
26.
Депортиво Риестра
 7 0 2 5 3 - 11 2
27.
Дефенса и Хустисия
 9 0 2 7 4 - 17 2
28.
Архентинос Хуниорс
 7 0 1 6 0 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 9 (2)
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 8
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Ривер Плейт Борха Мигель 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 10
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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