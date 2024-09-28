Тур: 16.
1:0
Конец матча
0'
1:0
4' ГолКаррильо Гидо
1:0
25' Не забитый пенальтиКаррильо Гидо
44' Желтая карточкаМолинас Аарон
44' Желтая карточкаПерес Энцо
69' Желтая карточкаОсорио Абель
78' Желтая карточкаLucas Ferreira
84' Желтая карточкаBautista Kociubinski
90'+7
Ход матча
4'
1:0
25'
1:0
44'
44'
46'
46'
69'
78'
20
Eric
Meza
22
Перес
Энцо
10
Пьятти
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Перес ЭнцоПолузащитник
-
10 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
31 Roman Gomez
-
-
-
18 Edwin Cetre
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Перес СесарПолузащитник
-
30 Лопес КевинПолузащитник
-
32 Matias SosaПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo de Muner
История личных встреч
Эстудиантес Ла-Плата
Дефенса и Хустисия
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы
15 матчей
26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
13.3%
66.7%
20%
2 победы 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1
0.71
Среднее время на гол
90
126
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.14
1.13
Среднее время на гол
78
80
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.07
0.93
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
Среднее время на гол
84
96
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каррильо Гидо
|5
|0.31
|Пьятти Пабло
|2
|0.13
|Edwin Cetre
|2 (1)
|0.13
|Аскасибар Сантьяго
|2
|0.13
|Javier Correa
|1
|0.06
|Eros Mancuso
|1
|0.06
|Mauro Menzdez
|1
|0.06
|Ромеро Саид
|1
|0.06
|Соса Хосе
|1 (1)
|0.06
|Luciano Gimenez
|0
|0
|Паласиос Тьяго
|0
|0
|Маньома Алексис
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Молинас Аарон
|3
|0.19
|Gabriel Alanis
|2
|0.13
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.06
|Matias Sosa
|1
|0.06
|Минго Сантьяго Рамос
|1
|0.06
|Осорио Абель
|1
|0.06
|Luciano Herrera
|0
|0
|Juan Bautista Miritello
|0
|0
|Lucas Ferreira
|0
|0
|Facundo Echevarria
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аскасибар Сантьяго
|5
|1
|Gaston Benedetti
|6
|0
|Перес Энцо
|4
|0
|Паласиос Тьяго
|4
|0
|Facundo Rodriguez2
|3
|0
|Лолло Лусиано
|2
|0
|Javier Correa
|2
|0
|Невес Габриэль
|2
|0
|Bautista Kociubinski
|2
|0
|Eros Mancuso
|2
|0
|Соса Хосе
|1
|0
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Каррильо Гидо
|1
|0
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|Matias Mansilla
|1
|0
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0
|Edwin Cetre
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Ромеро Саид
|1
|0
|Luciano Gimenez
|1
|0
|Маньома Алексис
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сото Алексис
|5
|1
|Lucas Ferreira
|5
|1
|Luciano Herrera
|5
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|4
|0
|Молинас Аарон
|4
|0
|Nicolas Palavecino
|2
|1
|Facundo Gutierrez
|2
|0
|Dario Caceres
|2
|0
|Осорио Абель
|2
|0
|Benjamin Schamine
|2
|0
|Гонсалес Максимилиано
|0
|1
|Matias Sosa
|1
|0
|Лопес Кевин
|1
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Rodrigo Bogarin
|1
|0
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|Рамирес Матиас
|1
|0
|Julian Alejo Lopez
|1
|0
|Juan Bautista Miritello
|1
|0
|Ezequiel Cannavo
|1
|0
|Ignacio Galvan
|1
|0
|Francisco Marco
|1
|0
|Francisco Meneghini
|1
|0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла-Плата
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Дефенса и Хустисия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
4
Эстудиантес Ла-Плата
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
5
6
Эстудиантес Ла-Плата
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Дефенса и Хустисия
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
10
4
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
1
10%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
1
25%
76-90
Пропущено
6
17
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
17%
5
29%
29%
1-15
1
17%
2
12%
16-30
1
17%
2
12%
31-45
1
17%
5
29%
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
18%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
2
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
2
33%
3
43%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
10
5
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
16
11
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
3
19%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
3
27%
31-45
4
25%
3
27%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
2
18%
76-90
Пропущено
16
22
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
3
19%
5
23%
1-15
1
6%
4
18%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
4
25%
6
27%
46-60
3
19%
1
5%
61-75
3
19%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1
Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Уачипато 3:4 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Стронгест - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Барракас Сентраль 1:0 Дефенса и Хустисия - Черчиль Бразерз 1:0
Институто Кордоба - Дефенса и Хустисия 4:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия - Сесар Вальехо 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия 3:0 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1
Результаты матчей
Эстудиантес Ла-Плата
Дефенса и Хустисия
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
Точный счет
2:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
4
2 раза 13%
2
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
7 раз 44%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Эстудиантес Ла-Плата
Дефенса и Хустисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
52
26
16
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
45
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
97
313
115
214
214
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|9 (2)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|8
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4