  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 16.
Бельграно
2:0
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
28' Желтая карточка
Эстебан Ролон
40' Желтая карточка
Дельгадо Рафаэль
42' Желтая карточка
Факундо-Томас Киньон
57' Желтая карточка
Фигаль Хорхе
0:0
59' Не забитый пенальти
Хара Франко
1:0
59' Гол
Хара Франко
63' Желтая карточка
Баринага Хуан
2:0
69' Гол
Nicolas Fernandez I
72' Желтая карточка
Хара Франко
73' Желтая карточка
Nicolas Fernandez I
90'+6
25
Эспинола
Хуан
2
Anibal
Leguizamon
6
Ребола
Алехандро
33
Дельгадо
Рафаэль
8
Gabriel
Compagnucci
53
Juan
Velazquez
16
Эстебан
Ролон
23
Факундо-Томас
Киньон
24
Метильи
Франсиско
Гонсалес
22
Nicolas
Fernandez
I
29
Хара
Франко
12
Брей
Леандро
24
Баринага
Хуан
4
Фигаль
Хорхе
38
Aaron
Anselmino
23
Бланко
Лаутаро
30
Tomas
Belmonte
43
Milton
Delgado
36
Медина
Кристиан
22
Сенон
Кевин
16
Мерентиель
Мигель
10
Кавани
Эдинсон
Бельграно
3-4-1-2
Бока Хуниорс
4-4-2

История личных встреч

Бельграно
Бока Хуниорс

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

14 матчей

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

КПЛ
3:2
КПЛ
4:3
ЛП
2:0
С
1:1
С
4:0
П
3:0
П
0:1
П
0:1
П
2:3
П
1:2
П
0:0
П
3:1
П
1:1
ПА
0:0

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
0.71

Среднее время на гол

63
126

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

2
1.43

Среднее время на гол

45
63

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.71
1.07

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

52
84

Бомбардиры внутри турнира

Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хара Франко 7 0.44
Nicolas Fernandez I 3 0.19
Рейна Брайан 2 0.13
Суарес Матиас 2 0.13
Факундо-Томас Киньон 1 0.06
Чаварриа Пабло 1 0.06
Эстебан Ролон 1 0.06
Anibal Leguizamon 1 0.06
Баринага Хуан 1 0.06
Mariano Troilo 1 0.06
Geronimo Heredia 1 0.06
Метильи Франсиско Гонсалес 0 0
Марин Матиас 0 0
Ленциони Факундо 0 0
Juan Velazquez 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 5 (1) 0.31
Milton Gimenez 4 0.25
Фернандес Игнасио 2 0.13
Кавани Эдинсон 2 0.13
Медина Кристиан 1 0.06
Агирре Брайан I 1 0.06
Лема Кристиан 1 0.06
Сараччи Марсело 1 0.06
Jabes Saralegui 1 0.06
Aaron Anselmino 0 0
Адвинкула Луис 0 0
Сенон Кевин 0 0
Бланко Лаутаро 0 0

Карточки

Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mariano Troilo 6 0
Хара Франко 4 0
Дельгадо Рафаэль 4 0
Чаварриа Пабло 2 1
Факундо-Томас Киньон 3 0
Рейна Брайан 3 0
Лонго Сантьяго 3 0
Agustin Baldi 3 0
Мерьяно Николас 1 1
Морено Матиас 1 1
Nicolas Fernandez I 2 0
Эстебан Ролон 2 0
Ребола Алехандро 2 0
Gabriel Compagnucci 2 0
Марин Матиас 1 0
Фачелло Франсиско 1 0
Juan Velazquez 1 0
Juan Cruz Real 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Пол 7 0
Лема Кристиан 4 1
Фигаль Хорхе 5 0
Бланко Лаутаро 5 0
Milton Gimenez 3 1
Рохо Маркос 2 1
Сараччи Марсело 2 1
Медель Гари 3 0
Мерентиель Мигель 3 0
Адвинкула Луис 2 0
Фернандес Игнасио 2 0
Кавани Эдинсон 0 1
Ромеро Серхио 1 0
Дженсон Лукас 1 0
Tomas Belmonte 1 0
Медина Кристиан 1 0
Баринага Хуан 1 0
Агирре Брайан I 1 0
Ди Лолло Лаутаро 1 0
Aaron Anselmino 1 0
Горосито Дилан 1 0

Результаты матчей

Бельграно
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Бока Хуниорс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
4
Бельграно
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Бока Хуниорс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

5
10
Бельграно
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Бока Хуниорс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

12
14

Голы по времени матча

Забито

15
8
3 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
13%
3
38%
46-60
6
40%
0
0%
61-75
4
27%
3
38%
76-90

Пропущено

8
13
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
3
38%
2
15%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
1
13%
3
23%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
1
14%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
2
40%
76-90

Забито

22
18
6 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
3
14%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
3
14%
6
33%
46-60
7
32%
1
6%
61-75
6
27%
5
28%
76-90

Пропущено

18
18
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
6%
3
17%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
6
33%
2
11%
31-45
4
22%
2
11%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
5
28%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Бельграно
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атлетико Тукуман - Бельграно 2:4 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1
Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Уракан - Бельграно 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Ланус - Бельграно 3:2 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Бельграно 1:1 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Бельграно - Реал Томайпо 1:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Бельграно - Дельфин 1:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1
Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Альмиранте Браун 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Насьональ Потоси 4:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0

Результаты матчей

Бельграно
Бока Хуниорс

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Бельграно
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
5
1.5
3
4
1
8
2.5
2
5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
4
2
5
1.5
2
7
1
6
2.5
1
8
1
6
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
6
6
10
1.5
5
11
2
14
2.5
3
13
2
14
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 15 10 3 2 29 - 8 33
2.
Уракан
 16 7 7 2 16 - 8 28
3.
Унион Санта-Фе
 15 7 6 2 18 - 12 27
4.
Тальерес Кордоба
 15 7 6 2 22 - 16 27
5.
Атлетико Тукуман
 15 7 4 4 17 - 16 25
6.
Институто Кордоба
 16 7 4 5 21 - 14 25
7.
Расинг Авельянеда
 15 7 3 5 20 - 13 24
8.
Ривер Плейт
 15 6 6 3 20 - 11 24
9.
Депортиво Риестра
 16 7 3 6 18 - 18 24
10.
Бельграно
 16 6 6 4 21 - 19 24
11.
Химнасия Ла-Плата
 15 6 4 5 16 - 14 22
12.
Бока Хуниорс
 16 5 6 5 19 - 17 21
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 16 5 5 6 16 - 16 20
14.
Росарио Сентраль
 15 5 4 6 17 - 16 19
15.
Платенсе
 15 5 4 6 13 - 14 19
16.
Годой Крус
 15 4 7 4 18 - 18 19
17.
Ланус
 15 4 7 4 18 - 22 19
18.
Индепендьенте Ривадавия
 16 5 4 7 10 - 16 19
19.
Архентинос Хуниорс
 15 5 3 7 11 - 16 18
20.
Индепендьенте Авельянеда
 15 3 9 3 9 - 10 18
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 15 4 5 6 15 - 16 17
22.
Тигре
 15 4 5 6 18 - 20 17
23.
Банфилд
 16 4 5 7 14 - 19 17
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 16 4 5 7 10 - 18 17
25.
Сармьенто
 15 3 6 6 11 - 15 15
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 15 3 4 8 16 - 25 13
27.
Дефенса и Хустисия
 16 2 6 8 10 - 23 12
28.
Барракас Сентраль
 15 2 5 8 6 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 9 7 1 1 15 - 7 22
2.
Унион Санта-Фе
 8 6 2 0 12 - 2 20
3.
Велес Сарсфилд
 7 6 1 0 15 - 1 19
4.
Ривер Плейт
 8 5 3 0 17 - 5 18
5.
Бельграно
 9 5 3 1 14 - 9 18
6.
Тальерес Кордоба
 7 5 2 0 11 - 4 17
7.
Архентинос Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
8.
Уракан
 8 5 2 1 9 - 3 17
9.
Атлетико Тукуман
 8 5 2 1 11 - 7 17
10.
Расинг Авельянеда
 7 5 1 1 11 - 3 16
11.
Ланус
 8 4 3 1 13 - 10 15
12.
Институто Кордоба
 7 4 2 1 12 - 5 14
13.
Бока Хуниорс
 7 4 2 1 10 - 5 14
14.
Химнасия Ла-Плата
 8 4 2 2 10 - 5 14
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 4 1 10 - 6 13
16.
Годой Крус
 8 3 4 1 13 - 9 13
17.
Росарио Сентраль
 7 3 3 1 10 - 7 12
18.
Индепендьенте Ривадавия
 8 3 3 2 5 - 5 12
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 5 - 7 11
20.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 5 1 5 - 5 11
21.
Банфилд
 7 2 4 1 10 - 7 10
22.
Дефенса и Хустисия
 7 2 4 1 6 - 6 10
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 2 3 3 7 - 7 9
24.
Сармьенто
 8 2 3 3 5 - 6 9
25.
Тигре
 8 2 3 3 10 - 12 9
26.
Платенсе
 7 2 2 3 3 - 5 8
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 2 1 4 8 - 13 7
28.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 14 - 7 14
2.
Платенсе
 8 3 2 3 10 - 9 11
3.
Уракан
 8 2 5 1 7 - 5 11
4.
Институто Кордоба
 9 3 2 4 9 - 9 11
5.
Тальерес Кордоба
 8 2 4 2 11 - 12 10
6.
Барракас Сентраль
 8 2 3 3 4 - 6 9
7.
Тигре
 7 2 2 3 8 - 8 8
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 2 3 8 - 9 8
9.
Атлетико Тукуман
 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
Расинг Авельянеда
 8 2 2 4 9 - 10 8
12.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 4 - 5 7
13.
Унион Санта-Фе
 7 1 4 2 6 - 10 7
14.
Росарио Сентраль
 8 2 1 5 7 - 9 7
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 2 1 5 6 - 10 7
16.
Индепендьенте Ривадавия
 8 2 1 5 5 - 11 7
17.
Банфилд
 9 2 1 6 4 - 12 7
18.
Бока Хуниорс
 9 1 4 4 9 - 12 7
19.
Бельграно
 7 1 3 3 7 - 10 6
20.
Ривер Плейт
 7 1 3 3 3 - 6 6
21.
Сармьенто
 7 1 3 3 6 - 9 6
22.
Годой Крус
 7 1 3 3 5 - 9 6
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 1 3 4 8 - 12 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 5 - 11 6
25.
Ланус
 7 0 4 3 5 - 12 4
26.
Депортиво Риестра
 7 0 2 5 3 - 11 2
27.
Дефенса и Хустисия
 9 0 2 7 4 - 17 2
28.
Архентинос Хуниорс
 7 0 1 6 0 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 9 (2)
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 8
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Бельграно Хара Франко 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 10
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
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