Тур: 16.
2:0
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаЭстебан Ролон
40' Желтая карточкаДельгадо Рафаэль
42' Желтая карточкаФакундо-Томас Киньон
57' Желтая карточкаФигаль Хорхе
0:0
59' Не забитый пенальтиХара Франко
1:0
59' ГолХара Франко
63' Желтая карточкаБаринага Хуан
2:0
69' ГолNicolas Fernandez I
72' Желтая карточкаХара Франко
73' Желтая карточкаNicolas Fernandez I
90'+6
Ход матча
28'
40'
57'
59'
0:0
59'
1:0
63'
69'
72'
Прогноз на матч от Liveresult
29
Хара
Франко
12
Брей
Леандро
22
Сенон
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Марин МатиасНападающий
-
11 Рейна БрайанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Cruz Real
- Основной состав
-
12 Брей ЛеандроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сенон КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Mateo Mendia
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Бельграно
Бока Хуниорс
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
14 матчей
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.43
0.71
Среднее время на гол
63
126
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
2
1.43
Среднее время на гол
45
63
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.71
1.07
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
52
84
Бомбардиры внутри турнира
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хара Франко
|7
|0.44
|Nicolas Fernandez I
|3
|0.19
|Рейна Брайан
|2
|0.13
|Суарес Матиас
|2
|0.13
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0.06
|Чаварриа Пабло
|1
|0.06
|Эстебан Ролон
|1
|0.06
|Anibal Leguizamon
|1
|0.06
|Баринага Хуан
|1
|0.06
|Mariano Troilo
|1
|0.06
|Geronimo Heredia
|1
|0.06
|Метильи Франсиско Гонсалес
|0
|0
|Марин Матиас
|0
|0
|Ленциони Факундо
|0
|0
|Juan Velazquez
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|5 (1)
|0.31
|Milton Gimenez
|4
|0.25
|Фернандес Игнасио
|2
|0.13
|Кавани Эдинсон
|2
|0.13
|Медина Кристиан
|1
|0.06
|Агирре Брайан I
|1
|0.06
|Лема Кристиан
|1
|0.06
|Сараччи Марсело
|1
|0.06
|Jabes Saralegui
|1
|0.06
|Aaron Anselmino
|0
|0
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Сенон Кевин
|0
|0
|Бланко Лаутаро
|0
|0
Карточки
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mariano Troilo
|6
|0
|Хара Франко
|4
|0
|Дельгадо Рафаэль
|4
|0
|Чаварриа Пабло
|2
|1
|Факундо-Томас Киньон
|3
|0
|Рейна Брайан
|3
|0
|Лонго Сантьяго
|3
|0
|Agustin Baldi
|3
|0
|Мерьяно Николас
|1
|1
|Морено Матиас
|1
|1
|Nicolas Fernandez I
|2
|0
|Эстебан Ролон
|2
|0
|Ребола Алехандро
|2
|0
|Gabriel Compagnucci
|2
|0
|Марин Матиас
|1
|0
|Фачелло Франсиско
|1
|0
|Juan Velazquez
|1
|0
|Juan Cruz Real
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Пол
|7
|0
|Лема Кристиан
|4
|1
|Фигаль Хорхе
|5
|0
|Бланко Лаутаро
|5
|0
|Milton Gimenez
|3
|1
|Рохо Маркос
|2
|1
|Сараччи Марсело
|2
|1
|Медель Гари
|3
|0
|Мерентиель Мигель
|3
|0
|Адвинкула Луис
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Кавани Эдинсон
|0
|1
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Дженсон Лукас
|1
|0
|Tomas Belmonte
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Баринага Хуан
|1
|0
|Агирре Брайан I
|1
|0
|Ди Лолло Лаутаро
|1
|0
|Aaron Anselmino
|1
|0
|Горосито Дилан
|1
|0
Результаты матчей
Бельграно
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Бока Хуниорс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
7
4
Бельграно
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Бока Хуниорс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
5
10
Бельграно
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Бока Хуниорс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
12
14
Голы по времени матча
Забито
15
8
3 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
13%
3
38%
46-60
6
40%
0
0%
61-75
4
27%
3
38%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
3
38%
2
15%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
1
13%
3
23%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
1
14%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
2
40%
76-90
Забито
22
18
6 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
3
14%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
3
14%
6
33%
46-60
7
32%
1
6%
61-75
6
27%
5
28%
76-90
Пропущено
18
18
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
6%
3
17%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
6
33%
2
11%
31-45
4
22%
2
11%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
5
28%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Бельграно
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атлетико Тукуман - Бельграно 2:4 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 0:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1
Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Уракан - Бельграно 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Ланус - Бельграно 3:2 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Бельграно 1:1 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Бельграно - Реал Томайпо 1:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Бельграно - Дельфин 1:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1
Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Альмиранте Браун 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Насьональ Потоси 4:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0
Результаты матчей
Бельграно
Бока Хуниорс
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Бельграно
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
52
45
34
18
25
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
54
25
27
16
18
16
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
106
610
511
214
313
214
115
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|9 (2)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|8
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Бельграно
|Хара Франко
|7 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4