  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 16.
Архентинос Хуниорс
0:0
Конец матча
Атлетико Тукуман
0'
37' Желтая карточка
Kevin Coronel
90'+4
50
Родригес
Диего
II
14
Kevin
Coronel
16
Альварес
Франсиско
2
Паласио
Тобиас
6
Вега
Роман
8
Родригес
Алан
30
Francis
Mac
Allister
21
Ороз
Николас
22
Лескано
Алан
10
Верон
Гастон
11
Хосе
Херрейра
25
Tomas
Durso
15
Nestor
Breitenbruch
6
Gianluca
Ferrari
20
Nicolas
Romero
39
Matias
Orihuela
18
Renzo
Tesuri
8
Guillermo
Acosta
5
Adrian
Sanchez
10
Franco
Nicola
19
Marcelo
Estigarribia2
9
Баямич
Матео
Архентинос Хуниорс
4-3-1-2
Атлетико Тукуман
4-4-2

История личных встреч

Архентинос Хуниорс
Атлетико Тукуман

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

12 матчей

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

КПЛ
0:0
КПЛ
2:2
ЛП
1:2
ЛП
1:2
КПЛ
2:4
ЛП
4:3
С
0:2
С
0:0
С
2:2
П
0:3
ПА
1:1
ПА
2:1

Голы

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

1.4
1.71

Среднее время на гол

64
52

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.14
2

Среднее время на гол

78
45

Всего голов

15
22

Голов в среднем за матч

1.25
1.83

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

72
49

Бомбардиры внутри турнира

Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Алан 3 (1) 0.19
Хосе Херрейра 2 0.13
Ромеро Максимильяно 1 0.06
Родригес Алан 1 0.06
Гальван Джонатан 1 0.06
Ороз Николас 1 0.06
Альварес Франсиско 1 0.06
Гонду Лусиано 1 0.06
E. Viveros 0 0
Ariel Gamarra 0 0
Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Renzo Tesuri 4 0.25
Marcelo Estigarribia2 3 0.19
Mateo Agustin Coronel 3 (1) 0.19
Gianluca Ferrari 2 0.13
Баямич Матео 2 0.13
Luis Miguel Rodriguez 1 (1) 0.06
Перуцци Джино 1 0.06
Franco Nicola 1 0.06
Joaquin Pereyra1 0 0
Juan Infante 0 0

Карточки

Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гальван Джонатан 4 2
Альварес Франсиско 3 1
Вега Роман 4 0
Годой Эрик 2 1
Хосе Херрейра 3 0
Ороз Николас 2 0
Хередиа Леонардо 2 0
Верон Гастон 2 0
Лескано Алан 2 0
Kevin Coronel 2 0
Сантамария Тьяго 2 0
Lucas Gomez 1 0
Родригес Диего II 1 0
Francis Mac Allister 1 0
Прието Себастьян 1 0
Родригес Алан 1 0
Паласио Тобиас 1 0
Ariel Gamarra 1 0
Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matias De los Santos II 4 0
Renzo Tesuri 4 0
Adrian Sanchez 4 0
Nicolas Romero 4 0
Guillermo Acosta 3 0
Juan Infante 2 0
Francisco Flores 1 0
Mateo Agustin Coronel 1 0
Tomas Durso 1 0
Gianluca Ferrari 1 0
Justo Giani 1 0
Nicolas Castro1 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Атлетико Тукуман
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Архентинос Хуниорс
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Атлетико Тукуман
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

0
9
Архентинос Хуниорс
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Атлетико Тукуман
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

0
12

Голы по времени матча

Забито

12
6
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
8%
2
33%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
1
17%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Забито

0
11
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 5
16 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
1
14%
76-90

Забито

12
17
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
11 Не забивали 3
1
8%
3
18%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
4
33%
2
12%
31-45
4
33%
3
18%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
4
27%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0
Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Атлетико Тукуман - Бельграно 2:4 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0
Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 0:2 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенсорес де Бельграно 4:0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
Атлетико Тукуман

Точный счет

0:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
5 раз 63%
2
3 раза 38%

Точный счет

1:0
3 раза 43%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
7 раз 100%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
4 раза 25%
1:0
4 раза 25%
3:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
11 раз 69%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
1 раз 6%
1
9 раз 56%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Архентинос Хуниорс
Атлетико Тукуман

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
3
5
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
11
0.5
Больше Меньше
13
3
4
12
1.5
4
12
2
14
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 15 10 3 2 29 - 8 33
2.
Тальерес Кордоба
 16 8 6 2 23 - 16 30
3.
Уракан
 16 7 7 2 16 - 8 28
4.
Унион Санта-Фе
 16 7 6 3 18 - 13 27
5.
Атлетико Тукуман
 16 7 5 4 17 - 16 26
6.
Институто Кордоба
 16 7 4 5 21 - 14 25
7.
Расинг Авельянеда
 1:1 16 7 4 5 21 - 14 25
8.
Депортиво Риестра
 16 7 3 6 18 - 18 24
9.
Ривер Плейт
 16 6 6 4 20 - 12 24
10.
Бельграно
 16 6 6 4 21 - 19 24
11.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 16 6 5 5 16 - 14 23
12.
Бока Хуниорс
 16 5 6 5 19 - 17 21
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 16 5 5 6 16 - 16 20
14.
Платенсе
 1:1 16 5 5 6 14 - 15 20
15.
Ланус
 0:0 16 4 8 4 18 - 22 20
16.
Росарио Сентраль
 15 5 4 6 17 - 16 19
17.
Годой Крус
 15 4 7 4 18 - 18 19
18.
Архентинос Хуниорс
 16 5 4 7 11 - 16 19
19.
Индепендьенте Ривадавия
 16 5 4 7 10 - 16 19
20.
Индепендьенте Авельянеда
 15 3 9 3 9 - 10 18
21.
Сармьенто
 16 4 6 6 12 - 15 18
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 15 4 5 6 15 - 16 17
23.
Тигре
 15 4 5 6 18 - 20 17
24.
Банфилд
 16 4 5 7 14 - 19 17
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 16 4 5 7 10 - 18 17
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 16 4 4 8 18 - 26 16
27.
Дефенса и Хустисия
 16 2 6 8 10 - 23 12
28.
Барракас Сентраль
 16 2 5 9 7 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 9 7 1 1 15 - 7 22
2.
Унион Санта-Фе
 8 6 2 0 12 - 2 20
3.
Велес Сарсфилд
 7 6 1 0 15 - 1 19
4.
Ривер Плейт
 9 5 3 1 17 - 6 18
5.
Архентинос Хуниорс
 9 5 3 1 11 - 5 18
6.
Бельграно
 9 5 3 1 14 - 9 18
7.
Тальерес Кордоба
 7 5 2 0 11 - 4 17
8.
Расинг Авельянеда
 1:1 8 5 2 1 12 - 4 17
9.
Уракан
 8 5 2 1 9 - 3 17
10.
Атлетико Тукуман
 8 5 2 1 11 - 7 17
11.
Ланус
 0:0 9 4 4 1 13 - 10 16
12.
Институто Кордоба
 7 4 2 1 12 - 5 14
13.
Бока Хуниорс
 7 4 2 1 10 - 5 14
14.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 8 4 2 2 10 - 5 14
15.
Годой Крус
 8 3 4 1 13 - 9 13
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 4 1 10 - 6 13
17.
Росарио Сентраль
 7 3 3 1 10 - 7 12
18.
Индепендьенте Ривадавия
 8 3 3 2 5 - 5 12
19.
Сармьенто
 9 3 3 3 6 - 6 12
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 5 - 7 11
21.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 5 1 5 - 5 11
22.
Банфилд
 7 2 4 1 10 - 7 10
23.
Дефенса и Хустисия
 7 2 4 1 6 - 6 10
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 3 1 4 10 - 14 10
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 2 3 3 7 - 7 9
26.
Тигре
 8 2 3 3 10 - 12 9
27.
Платенсе
 1:1 7 2 2 3 3 - 5 8
28.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 14 - 7 14
2.
Тальерес Кордоба
 9 3 4 2 12 - 12 13
3.
Платенсе
 1:1 9 3 3 3 11 - 10 12
4.
Уракан
 8 2 5 1 7 - 5 11
5.
Институто Кордоба
 9 3 2 4 9 - 9 11
6.
Атлетико Тукуман
 8 2 3 3 6 - 9 9
7.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 8 2 3 3 6 - 9 9
8.
Барракас Сентраль
 9 2 3 4 5 - 8 9
9.
Тигре
 7 2 2 3 8 - 8 8
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 2 3 8 - 9 8
11.
Расинг Авельянеда
 1:1 8 2 2 4 9 - 10 8
12.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 4 - 5 7
13.
Росарио Сентраль
 8 2 1 5 7 - 9 7
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 2 1 5 6 - 10 7
15.
Индепендьенте Ривадавия
 8 2 1 5 5 - 11 7
16.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
17.
Банфилд
 9 2 1 6 4 - 12 7
18.
Бока Хуниорс
 9 1 4 4 9 - 12 7
19.
Сармьенто
 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Бельграно
 7 1 3 3 7 - 10 6
21.
Ривер Плейт
 7 1 3 3 3 - 6 6
22.
Годой Крус
 7 1 3 3 5 - 9 6
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 1 3 4 8 - 12 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 5 - 11 6
25.
Ланус
 0:0 7 0 4 3 5 - 12 4
26.
Депортиво Риестра
 7 0 2 5 3 - 11 2
27.
Дефенса и Хустисия
 9 0 2 7 4 - 17 2
28.
Архентинос Хуниорс
 7 0 1 6 0 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 9 (2)
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 8
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Бельграно Хара Франко 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 10
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Кевин Коронель получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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