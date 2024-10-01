Тур: 16.
0:0
Конец матча
Ход матча
37'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Ороз
Николас
22
Лескано
Алан
10
Верон
Гастон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ороз НиколасПолузащитник
-
22 Лескано АланПолузащитник
-
10 Верон ГастонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Tomas MolinaНападающий
- Нападающий
-
-
29 E. Viveros
-
-
-
-
Главный тренер: Cristian Zermatten
- Основной состав
-
25 Tomas DursoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
26 Каштру ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
40 Justo Giani
-
41 Rodrigo Melo
-
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
История личных встреч
Архентинос Хуниорс
Атлетико Тукуман
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
12 матчей
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
1.4
1.71
Среднее время на гол
64
52
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.14
2
Среднее время на гол
78
45
Всего голов
15
22
Голов в среднем за матч
1.25
1.83
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
72
49
Бомбардиры внутри турнира
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Алан
|3 (1)
|0.19
|Хосе Херрейра
|2
|0.13
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.06
|Родригес Алан
|1
|0.06
|Гальван Джонатан
|1
|0.06
|Ороз Николас
|1
|0.06
|Альварес Франсиско
|1
|0.06
|Гонду Лусиано
|1
|0.06
|E. Viveros
|0
|0
|Ariel Gamarra
|0
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Renzo Tesuri
|4
|0.25
|Marcelo Estigarribia2
|3
|0.19
|Mateo Agustin Coronel
|3 (1)
|0.19
|Gianluca Ferrari
|2
|0.13
|Баямич Матео
|2
|0.13
|Luis Miguel Rodriguez
|1 (1)
|0.06
|Перуцци Джино
|1
|0.06
|Franco Nicola
|1
|0.06
|Joaquin Pereyra1
|0
|0
|Juan Infante
|0
|0
Карточки
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гальван Джонатан
|4
|2
|Альварес Франсиско
|3
|1
|Вега Роман
|4
|0
|Годой Эрик
|2
|1
|Хосе Херрейра
|3
|0
|Ороз Николас
|2
|0
|Хередиа Леонардо
|2
|0
|Верон Гастон
|2
|0
|Лескано Алан
|2
|0
|Kevin Coronel
|2
|0
|Сантамария Тьяго
|2
|0
|Lucas Gomez
|1
|0
|Родригес Диего II
|1
|0
|Francis Mac Allister
|1
|0
|Прието Себастьян
|1
|0
|Родригес Алан
|1
|0
|Паласио Тобиас
|1
|0
|Ariel Gamarra
|1
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matias De los Santos II
|4
|0
|Renzo Tesuri
|4
|0
|Adrian Sanchez
|4
|0
|Nicolas Romero
|4
|0
|Guillermo Acosta
|3
|0
|Juan Infante
|2
|0
|Francisco Flores
|1
|0
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0
|Tomas Durso
|1
|0
|Gianluca Ferrari
|1
|0
|Justo Giani
|1
|0
|Nicolas Castro1
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Атлетико Тукуман
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Архентинос Хуниорс
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Атлетико Тукуман
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
0
9
Архентинос Хуниорс
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Атлетико Тукуман
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
0
12
Голы по времени матча
Забито
12
6
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
8%
2
33%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
1
17%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Забито
0
11
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 5
16 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
1
14%
76-90
Забито
12
17
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
11 Не забивали 3
1
8%
3
18%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
4
33%
2
12%
31-45
4
33%
3
18%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
15
16
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
4
27%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0
Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Атлетико Тукуман - Бельграно 2:4 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0
Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 0:2 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенсорес де Бельграно 4:0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
Атлетико Тукуман
Точный счет
0:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
5 раз 63%
2
3 раза 38%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
7 раз 100%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
4 раза 25%
1:0
4 раза 25%
3:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
11 раз 69%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
1 раз 6%
1
9 раз 56%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
Тоталы голов в матче
Архентинос Хуниорс
Атлетико Тукуман
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
45
35
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
511
Больше Меньше
133
412
412
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|29 - 8
|33
|2.
|16
|8
|6
|2
|23 - 16
|30
|3.
|16
|7
|7
|2
|16 - 8
|28
|4.
|16
|7
|6
|3
|18 - 13
|27
|5.
|16
|7
|5
|4
|17 - 16
|26
|6.
|16
|7
|4
|5
|21 - 14
|25
|7.
|1:1
|16
|7
|4
|5
|21 - 14
|25
|8.
|16
|7
|3
|6
|18 - 18
|24
|9.
|16
|6
|6
|4
|20 - 12
|24
|10.
|16
|6
|6
|4
|21 - 19
|24
|11.
|0:0
|16
|6
|5
|5
|16 - 14
|23
|12.
|16
|5
|6
|5
|19 - 17
|21
|13.
|16
|5
|5
|6
|16 - 16
|20
|14.
|1:1
|16
|5
|5
|6
|14 - 15
|20
|15.
|0:0
|16
|4
|8
|4
|18 - 22
|20
|16.
|15
|5
|4
|6
|17 - 16
|19
|17.
|15
|4
|7
|4
|18 - 18
|19
|18.
|16
|5
|4
|7
|11 - 16
|19
|19.
|16
|5
|4
|7
|10 - 16
|19
|20.
|15
|3
|9
|3
|9 - 10
|18
|21.
|16
|4
|6
|6
|12 - 15
|18
|22.
|15
|4
|5
|6
|15 - 16
|17
|23.
|15
|4
|5
|6
|18 - 20
|17
|24.
|16
|4
|5
|7
|14 - 19
|17
|25.
|16
|4
|5
|7
|10 - 18
|17
|26.
|16
|4
|4
|8
|18 - 26
|16
|27.
|16
|2
|6
|8
|10 - 23
|12
|28.
|16
|2
|5
|9
|7 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|15 - 7
|22
|2.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|3.
|7
|6
|1
|0
|15 - 1
|19
|4.
|9
|5
|3
|1
|17 - 6
|18
|5.
|9
|5
|3
|1
|11 - 5
|18
|6.
|9
|5
|3
|1
|14 - 9
|18
|7.
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|8.
|1:1
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|9.
|8
|5
|2
|1
|9 - 3
|17
|10.
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|11.
|0:0
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|12.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|13.
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|14.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|15.
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|16.
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|17.
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|18.
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|19.
|9
|3
|3
|3
|6 - 6
|12
|20.
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|21.
|8
|2
|5
|1
|5 - 5
|11
|22.
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|23.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|24.
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|25.
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|26.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|27.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|3 - 5
|8
|28.
|7
|0
|2
|5
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|14
|2.
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|3.
|1:1
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|4.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|5.
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|6.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|7.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|8.
|9
|2
|3
|4
|5 - 8
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|11.
|1:1
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|12.
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|13.
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|14.
|8
|2
|1
|5
|6 - 10
|7
|15.
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|16.
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|17.
|9
|2
|1
|6
|4 - 12
|7
|18.
|9
|1
|4
|4
|9 - 12
|7
|19.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|20.
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|21.
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|22.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|23.
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|24.
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|25.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|26.
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|27.
|9
|0
|2
|7
|4 - 17
|2
|28.
|7
|0
|1
|6
|0 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|9 (2)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|8
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Бельграно
|Хара Франко
|7 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4