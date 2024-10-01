Тур: 16.
1:1
Второй тайм: 78'
Ход матча
2'
0:1
38'
1:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
-
20 Конти ХерманЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Урси АгустинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Juan Elordi
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
- Основной состав
-
31 Juan CozzaniВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Шор ИгнасиоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Gomez
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Платенсе
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
0.8
Среднее время на гол
180
112
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.6
1.5
Среднее время на гол
150
60
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.57
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
157
90
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Рохер
|5 (1)
|0.31
|Gaston Martirena
|2
|0.13
|Мартинес Адриан
|2
|0.13
|Карбонеро Йохан
|2
|0.13
|Соса Сантьяго
|2
|0.13
|Альмендра Агустин
|1
|0.06
|Кинтеро Хуан
|1 (1)
|0.06
|Maximiliano Salas
|1
|0.06
|Рохас Габриэль
|1
|0.06
|Солари Сантьяго
|1
|0.06
|Сигали Леонардо
|1
|0.06
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0.06
|Baltasar Rodriguez
|0
|0
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Pellegrino
|7 (2)
|0.44
|Guido Mainero
|3
|0.19
|Ronaldo Martinez
|2
|0.13
|Sasha Marcich
|1
|0.06
|Franco Minerva
|1
|0.06
|Bautista Barros Schelotto
|0
|0
|Лотти Аугусто
|0
|0
|Agustin Ocampo
|0
|0
|Carlos Villalba
|0
|0
|Agustin Quiroga
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Адриан
|5
|1
|Солари Сантьяго
|3
|1
|Мартинес Рохер
|3
|0
|Maximiliano Salas
|3
|0
|Альмендра Агустин
|3
|0
|Juan Elordi
|2
|0
|Мура Факундо
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|2
|0
|Nazareno Colombo
|2
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|2
|0
|Рохас Габриэль
|2
|0
|Gaston Martirena
|2
|0
|Ди Чезаре Марко
|2
|0
|Baltasar Rodriguez
|2
|0
|Сигали Леонардо
|1
|0
|Сукулини Бруно
|1
|0
|Бассо Агустин
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Барриос Мартин
|1
|0
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sasha Marcich
|4
|1
|Fernando Juarez III
|4
|0
|Leonel Picco
|4
|0
|Bautista Barros Schelotto
|4
|0
|Juan Cozzani
|2
|1
|Ivan Gomez
|3
|0
|Ignacio Vazquez
|3
|0
|Ronaldo Martinez
|2
|0
|Gaston Suso
|2
|0
|Guido Mainero
|2
|0
|Carlos Villalba
|2
|0
|Agustin Ocampo
|1
|0
|Шор Игнасио
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
|Juan Pablo Pignani
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
|Agustin Quiroga
|1
|0
|Franco Minerva
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Платенсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
3
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Платенсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
8
2
Расинг Авельянеда
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Платенсе
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
8
5
Голы по времени матча
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
2
18%
2
20%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
3
27%
1
10%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
33%
1
11%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
6
67%
76-90
Забито
8
3
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
1
13%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
11
5
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
18%
1
20%
1-15
3
27%
1
20%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
3
27%
1
20%
76-90
Забито
19
13
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
3
16%
3
23%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
2
11%
3
23%
31-45
2
11%
4
31%
46-60
3
16%
2
15%
61-75
4
21%
1
8%
76-90
Пропущено
14
14
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
21%
2
14%
1-15
4
29%
1
7%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
3
21%
7
50%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1
Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0
Платенсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Платенсе - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2
Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Платенсе - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Платенсе - Уракан 0:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Сармьенто - Платенсе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Платенсе - Годой Крус 1:2 Платенсе - Олимпо 0:0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Платенсе
Точный счет
2:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Платенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
43
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
62
26
35
26
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
96
69
312
411
114
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|29 - 8
|33
|2.
|16
|8
|6
|2
|23 - 16
|30
|3.
|16
|7
|7
|2
|16 - 8
|28
|4.
|16
|7
|6
|3
|18 - 13
|27
|5.
|16
|7
|5
|4
|17 - 16
|26
|6.
|16
|7
|4
|5
|21 - 14
|25
|7.
|1:1
|16
|7
|4
|5
|21 - 14
|25
|8.
|16
|7
|3
|6
|18 - 18
|24
|9.
|16
|6
|6
|4
|20 - 12
|24
|10.
|16
|6
|6
|4
|21 - 19
|24
|11.
|0:0
|16
|6
|5
|5
|16 - 14
|23
|12.
|16
|5
|6
|5
|19 - 17
|21
|13.
|16
|5
|5
|6
|16 - 16
|20
|14.
|1:1
|16
|5
|5
|6
|14 - 15
|20
|15.
|0:0
|16
|4
|8
|4
|18 - 22
|20
|16.
|15
|5
|4
|6
|17 - 16
|19
|17.
|15
|4
|7
|4
|18 - 18
|19
|18.
|16
|5
|4
|7
|11 - 16
|19
|19.
|16
|5
|4
|7
|10 - 16
|19
|20.
|15
|3
|9
|3
|9 - 10
|18
|21.
|16
|4
|6
|6
|12 - 15
|18
|22.
|15
|4
|5
|6
|15 - 16
|17
|23.
|15
|4
|5
|6
|18 - 20
|17
|24.
|16
|4
|5
|7
|14 - 19
|17
|25.
|16
|4
|5
|7
|10 - 18
|17
|26.
|16
|4
|4
|8
|18 - 26
|16
|27.
|16
|2
|6
|8
|10 - 23
|12
|28.
|16
|2
|5
|9
|7 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|15 - 7
|22
|2.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|3.
|7
|6
|1
|0
|15 - 1
|19
|4.
|9
|5
|3
|1
|17 - 6
|18
|5.
|9
|5
|3
|1
|11 - 5
|18
|6.
|9
|5
|3
|1
|14 - 9
|18
|7.
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|8.
|1:1
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|9.
|8
|5
|2
|1
|9 - 3
|17
|10.
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|11.
|0:0
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|12.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|13.
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|14.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|15.
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|16.
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|17.
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|18.
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|19.
|9
|3
|3
|3
|6 - 6
|12
|20.
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|21.
|8
|2
|5
|1
|5 - 5
|11
|22.
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|23.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|24.
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|25.
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|26.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|27.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|3 - 5
|8
|28.
|7
|0
|2
|5
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|14
|2.
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|3.
|1:1
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|4.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|5.
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|6.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|7.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|8.
|9
|2
|3
|4
|5 - 8
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|11.
|1:1
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|12.
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|13.
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|14.
|8
|2
|1
|5
|6 - 10
|7
|15.
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|16.
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|17.
|9
|2
|1
|6
|4 - 12
|7
|18.
|9
|1
|4
|4
|9 - 12
|7
|19.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|20.
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|21.
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|22.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|23.
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|24.
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|25.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|26.
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|27.
|9
|0
|2
|7
|4 - 17
|2
|28.
|7
|0
|1
|6
|0 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|9 (2)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|8
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Бельграно
|Хара Франко
|7 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4