  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 16.
Расинг Авельянеда
1:1
Второй тайм: 78'
Платенсе
0'
0:1
2' Гол
Guido Mainero
1:1
38' Гол
Соса Сантьяго

Ход матча

2'
0:1
Guido Mainero
(Franco Minerva)
38'
Соса Сантьяго
(Кинтеро Хуан)
1:1
40'
 
Шор Игнасио
Franco Minerva
46'
 
Carlos Villalba
Fernando Juarez III
65'
Карбонеро Йохан
Рохас Габриэль
 
65'
Baltasar Rodriguez
Альмендра Агустин
 
76'
 
Лотти Аугусто
Mateo Pellegrino
76'
 
Ivan Gomez
Vicente Taborda
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Платенсе
1.70
Реклама, bettery.ru
3.60
Реклама, ligastavok.ru
6.20
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
21
Ариас
Габриэль
3
Ди
Чезаре
Марко
13
Соса
Сантьяго
35
Santiago
Quiros
15
Gaston
Martirena
5
Juan
Ignacio
Nardoni
32
Альмендра
Агустин
27
Рохас
Габриэль
8
Кинтеро
Хуан
9
Мартинес
Адриан
7
Maximiliano
Salas
31
Juan
Cozzani
4
Bautista
Barros
Schelotto
24
Oscar
Salomon
6
Gaston
Suso
18
Sasha
Marcich
14
Leonel
Picco
8
Fernando
Juarez
III
7
Guido
Mainero
16
Vicente
Taborda
29
Franco
Minerva
9
Mateo
Pellegrino
Расинг Авельянеда
3-4-3
Платенсе
4-2-3-1

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Платенсе

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

КПЛ
0:0
КПЛ
1:2
ЛП
3:0
ЛП
0:1
КПЛ
0:1
ЛП
0:1
КПЛ
0:2

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
0.8

Среднее время на гол

180
112

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.6
1.5

Среднее время на гол

150
60

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.57
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

157
90

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Рохер 5 (1) 0.31
Gaston Martirena 2 0.13
Мартинес Адриан 2 0.13
Карбонеро Йохан 2 0.13
Соса Сантьяго 2 0.13
Альмендра Агустин 1 0.06
Кинтеро Хуан 1 (1) 0.06
Maximiliano Salas 1 0.06
Рохас Габриэль 1 0.06
Солари Сантьяго 1 0.06
Сигали Леонардо 1 0.06
Juan Ignacio Nardoni 1 0.06
Baltasar Rodriguez 0 0
Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Pellegrino 7 (2) 0.44
Guido Mainero 3 0.19
Ronaldo Martinez 2 0.13
Sasha Marcich 1 0.06
Franco Minerva 1 0.06
Bautista Barros Schelotto 0 0
Лотти Аугусто 0 0
Agustin Ocampo 0 0
Carlos Villalba 0 0
Agustin Quiroga 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Адриан 5 1
Солари Сантьяго 3 1
Мартинес Рохер 3 0
Maximiliano Salas 3 0
Альмендра Агустин 3 0
Juan Elordi 2 0
Мура Факундо 2 0
Карбонеро Йохан 2 0
Nazareno Colombo 2 0
Juan Ignacio Nardoni 2 0
Рохас Габриэль 2 0
Gaston Martirena 2 0
Ди Чезаре Марко 2 0
Baltasar Rodriguez 2 0
Сигали Леонардо 1 0
Сукулини Бруно 1 0
Бассо Агустин 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Барриос Мартин 1 0
Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sasha Marcich 4 1
Fernando Juarez III 4 0
Leonel Picco 4 0
Bautista Barros Schelotto 4 0
Juan Cozzani 2 1
Ivan Gomez 3 0
Ignacio Vazquez 3 0
Ronaldo Martinez 2 0
Gaston Suso 2 0
Guido Mainero 2 0
Carlos Villalba 2 0
Agustin Ocampo 1 0
Шор Игнасио 1 0
Franco Zapiola 1 0
Juan Pablo Pignani 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0
Agustin Quiroga 1 0
Franco Minerva 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Платенсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
3
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Платенсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

8
2
Расинг Авельянеда
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Платенсе
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

8
5

Голы по времени матча

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
2
18%
2
20%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
3
27%
1
10%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
33%
1
11%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
6
67%
76-90

Забито

8
3
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
1
13%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

11
5
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
18%
1
20%
1-15
3
27%
1
20%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
3
27%
1
20%
76-90

Забито

19
13
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
3
16%
3
23%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
2
11%
3
23%
31-45
2
11%
4
31%
46-60
3
16%
2
15%
61-75
4
21%
1
8%
76-90

Пропущено

14
14
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
21%
2
14%
1-15
4
29%
1
7%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
3
21%
7
50%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1
Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Уачипато 6:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:1 Уачипато - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Авельянеда - Спортиво Лукеньо 3:0 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Расинг Авельянеда - Кокимбо Юнидо 3:0
Платенсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Платенсе - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:1 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Платенсе 0:2
Платенсе - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Платенсе 2:0 Платенсе - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Платенсе - Уракан 0:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Сармьенто - Платенсе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Платенсе - Годой Крус 1:2 Платенсе - Олимпо 0:0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Платенсе

Точный счет

2:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Платенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
4
3
1.5
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
3
5
2
6
2.5
1
7
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
9
6
6
9
1.5
3
12
4
11
2.5
1
14
2
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 15 10 3 2 29 - 8 33
2.
Тальерес Кордоба
 16 8 6 2 23 - 16 30
3.
Уракан
 16 7 7 2 16 - 8 28
4.
Унион Санта-Фе
 16 7 6 3 18 - 13 27
5.
Атлетико Тукуман
 16 7 5 4 17 - 16 26
6.
Институто Кордоба
 16 7 4 5 21 - 14 25
7.
Расинг Авельянеда
 1:1 16 7 4 5 21 - 14 25
8.
Депортиво Риестра
 16 7 3 6 18 - 18 24
9.
Ривер Плейт
 16 6 6 4 20 - 12 24
10.
Бельграно
 16 6 6 4 21 - 19 24
11.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 16 6 5 5 16 - 14 23
12.
Бока Хуниорс
 16 5 6 5 19 - 17 21
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 16 5 5 6 16 - 16 20
14.
Платенсе
 1:1 16 5 5 6 14 - 15 20
15.
Ланус
 0:0 16 4 8 4 18 - 22 20
16.
Росарио Сентраль
 15 5 4 6 17 - 16 19
17.
Годой Крус
 15 4 7 4 18 - 18 19
18.
Архентинос Хуниорс
 16 5 4 7 11 - 16 19
19.
Индепендьенте Ривадавия
 16 5 4 7 10 - 16 19
20.
Индепендьенте Авельянеда
 15 3 9 3 9 - 10 18
21.
Сармьенто
 16 4 6 6 12 - 15 18
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 15 4 5 6 15 - 16 17
23.
Тигре
 15 4 5 6 18 - 20 17
24.
Банфилд
 16 4 5 7 14 - 19 17
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 16 4 5 7 10 - 18 17
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 16 4 4 8 18 - 26 16
27.
Дефенса и Хустисия
 16 2 6 8 10 - 23 12
28.
Барракас Сентраль
 16 2 5 9 7 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 9 7 1 1 15 - 7 22
2.
Унион Санта-Фе
 8 6 2 0 12 - 2 20
3.
Велес Сарсфилд
 7 6 1 0 15 - 1 19
4.
Ривер Плейт
 9 5 3 1 17 - 6 18
5.
Архентинос Хуниорс
 9 5 3 1 11 - 5 18
6.
Бельграно
 9 5 3 1 14 - 9 18
7.
Тальерес Кордоба
 7 5 2 0 11 - 4 17
8.
Расинг Авельянеда
 1:1 8 5 2 1 12 - 4 17
9.
Уракан
 8 5 2 1 9 - 3 17
10.
Атлетико Тукуман
 8 5 2 1 11 - 7 17
11.
Ланус
 0:0 9 4 4 1 13 - 10 16
12.
Институто Кордоба
 7 4 2 1 12 - 5 14
13.
Бока Хуниорс
 7 4 2 1 10 - 5 14
14.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 8 4 2 2 10 - 5 14
15.
Годой Крус
 8 3 4 1 13 - 9 13
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 4 1 10 - 6 13
17.
Росарио Сентраль
 7 3 3 1 10 - 7 12
18.
Индепендьенте Ривадавия
 8 3 3 2 5 - 5 12
19.
Сармьенто
 9 3 3 3 6 - 6 12
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 5 - 7 11
21.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 5 1 5 - 5 11
22.
Банфилд
 7 2 4 1 10 - 7 10
23.
Дефенса и Хустисия
 7 2 4 1 6 - 6 10
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 3 1 4 10 - 14 10
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 2 3 3 7 - 7 9
26.
Тигре
 8 2 3 3 10 - 12 9
27.
Платенсе
 1:1 7 2 2 3 3 - 5 8
28.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 14 - 7 14
2.
Тальерес Кордоба
 9 3 4 2 12 - 12 13
3.
Платенсе
 1:1 9 3 3 3 11 - 10 12
4.
Уракан
 8 2 5 1 7 - 5 11
5.
Институто Кордоба
 9 3 2 4 9 - 9 11
6.
Атлетико Тукуман
 8 2 3 3 6 - 9 9
7.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 8 2 3 3 6 - 9 9
8.
Барракас Сентраль
 9 2 3 4 5 - 8 9
9.
Тигре
 7 2 2 3 8 - 8 8
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 2 3 8 - 9 8
11.
Расинг Авельянеда
 1:1 8 2 2 4 9 - 10 8
12.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 4 - 5 7
13.
Росарио Сентраль
 8 2 1 5 7 - 9 7
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 2 1 5 6 - 10 7
15.
Индепендьенте Ривадавия
 8 2 1 5 5 - 11 7
16.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
17.
Банфилд
 9 2 1 6 4 - 12 7
18.
Бока Хуниорс
 9 1 4 4 9 - 12 7
19.
Сармьенто
 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Бельграно
 7 1 3 3 7 - 10 6
21.
Ривер Плейт
 7 1 3 3 3 - 6 6
22.
Годой Крус
 7 1 3 3 5 - 9 6
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 1 3 4 8 - 12 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 5 - 11 6
25.
Ланус
 0:0 7 0 4 3 5 - 12 4
26.
Депортиво Риестра
 7 0 2 5 3 - 11 2
27.
Дефенса и Хустисия
 9 0 2 7 4 - 17 2
28.
Архентинос Хуниорс
 7 0 1 6 0 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 9 (2)
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 8
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Бельграно Хара Франко 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 10
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Платенсе
1.70
Реклама, bettery.ru
3.60
Реклама, ligastavok.ru
6.20
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Расинг Авельянеда 1:1 Платенсе онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Расинг Авельянеда
Платенсе
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный