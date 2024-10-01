  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 16.
Тигре
1:1
Второй тайм: 69'
Индепендьенте Авельянеда
0'
17' Желтая карточка
Lucas Gonzalez
21' Желтая карточка
Перес Дамиан
0:1
24' Гол
Авалос Габриэль
31' Желтая карточка
Марони Гонсало
1:1
52' Гол
Florian Monzon

Ход матча

17'
 
Lucas Gonzalez
21'
 
Перес Дамиан
24'
0:1
Авалос Габриэль
(Santiago Salle)
31'
Марони Гонсало
 
46'
Сармьенто Дарио
Армоа Блез
 
52'
Florian Monzon
(Santiago Gonzalez)
1:1
58'
 
Спорле Адриан
Перес Дамиан
58'
 
Пеллегрино Марко
Joaquin Laso
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Тигре
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
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2.90
Все Коэффициенты
24
Alan
Sosa
8
Гарай
Мартин
22
Brian
Leizza
30
Пас
Нехуэн
25
Valentin
Moreno
27
Santiago
Gonzalez
5
Кардосо
Агустин
18
Армоа
Блез
10
Марони
Гонсало
20
Гальван
Томас
23
Florian
Monzon
33
Рей
Родриго
35
Santiago
Salle
26
Kevin
Lomonaco
2
Joaquin
Laso
15
Перес
Дамиан
5
Лойола
Фелипе
23
Марконе
Иван
17
Lucas
Gonzalez
44
Монтиэль
Сантьяго
9
Авалос
Габриэль
24
Лопес
Сантьяго
Тигре
4-2-3-1
Индепендьенте Авельянеда
4-3-3

История личных встреч

Тигре
Индепендьенте Авельянеда

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед

20 матчей

20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
2:1
КПЛ
1:1
К
2:1
С
0:0
С
1:1
П
1:1
П
1:0
П
3:1
П
0:2
П
1:1
П
2:2
ПА
2:1
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
0:1
ПА
2:1
ПА
4:1
ПА
1:0
ПАК
4:1

Голы

Всего голов

6
12

Голов в среднем за матч

0.86
0.92

Среднее время на гол

105
97

Всего голов

23
6

Голов в среднем за матч

1.77
0.86

Среднее время на гол

50
105

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

1.45
0.9

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

62
100

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Florian Monzon 6 0.38
Марони Гонсало 3 (1) 0.19
Армоа Блез 3 0.19
Гальван Томас 2 0.13
Ортега Мартин 1 0.06
Рамирес Эрик 1 0.06
Феррейра Факундо 1 0.06
Nahuel Banegas 1 0.06
Bernardo Benitez 0 0
Santiago Gonzalez 0 0
Кардосо Агустин 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 4 (1) 0.25
Kevin Lomonaco 2 0.13
Лопес Сантьяго 1 0.06
Alex Luna 1 0.06
Монтиэль Сантьяго 1 0.06
Lucas Gonzalez 0 0
Исла Маурисио 0 0
Santiago Salle 0 0
Лойола Фелипе 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Leizza 2 1
Ортега Мартин 3 0
Leonel Ariel Miranda 2 0
Марони Гонсало 2 0
Пас Нехуэн 2 0
Гальван Томас 2 0
Ezequiel Forclaz 2 0
Фернандес Томас 1 0
Santiago Gonzalez 1 0
Контин Леандро 1 0
Кардосо Агустин 1 0
Рамирес Эрик 1 0
Alan Sosa 1 0
Гарай Мартин 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Florian Monzon 1 0
Нарделли Джан 1 0
Sebastian Medina 1 0
Angelo Marchese 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Сантьяго 5 1
Перес Дамиан 4 1
Марконе Иван 5 0
Joaquin Laso 5 0
Alexis Conelo 3 1
Вера Федерико 3 1
Alex Luna 3 1
Lucas Gonzalez 4 0
David Martinez 3 0
Kevin Lomonaco 3 0
Juan Fedorco 3 0
Diego Tarzia 3 0
Спорле Адриан 1 1
Исла Маурисио 2 0
Авалос Габриэль 2 0
Киньонес Джонни 2 0
Маэстро Пуч Игнасио 2 0
Манкуэльо Федерико 1 0
Рей Родриго 1 0
Агилар Фелипе 1 0
Невес Габриэль 1 0
Diego Segovia 1 0
Santiago Massa 1 0
Лойола Фелипе 1 0
Lautaro Millan 1 0

Результаты матчей

Тигре
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
2
Тигре
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

5
4
Тигре
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
2
20%
1
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

12
5
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
4
33%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
2
29%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Забито

17
8
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 9
4
24%
2
25%
1-15
3
18%
1
13%
16-30
2
12%
1
13%
31-45
3
18%
2
25%
46-60
2
12%
2
25%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Пропущено

21
11
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
5
24%
4
36%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
14%
1
9%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
4
19%
1
9%
61-75
4
19%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Уракан - Тигре 0:2 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1
Сармьенто - Тигре 0:0 Тигре - Годой Крус 0:2 Ланус - Тигре 3:2 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Тигре - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:1 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Тигре - Бельграно 1:4 Годой Крус - Тигре 1:0
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0
Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Олимпия Асунсьон 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Хувентуд Унида Университарио - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2

Результаты матчей

Тигре
Индепендьенте Авельянеда

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
4 раза 50%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
7 раз 47%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
5
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Тигре
Индепендьенте Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
2
6
1.5
1
7
1
7
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
3
4
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
7
8
5
10
1.5
2
13
1
14
2.5
1
14
3.5
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 15 10 3 2 29 - 8 33
2.
Тальерес Кордоба
 16 8 6 2 23 - 16 30
3.
Уракан
 16 7 7 2 16 - 8 28
4.
Унион Санта-Фе
 16 7 6 3 18 - 13 27
5.
Атлетико Тукуман
 16 7 5 4 17 - 16 26
6.
Институто Кордоба
 16 7 4 5 21 - 14 25
7.
Расинг Авельянеда
 16 7 4 5 21 - 14 25
8.
Депортиво Риестра
 16 7 3 6 18 - 18 24
9.
Ривер Плейт
 16 6 6 4 20 - 12 24
10.
Бельграно
 16 6 6 4 21 - 19 24
11.
Химнасия Ла-Плата
 16 6 5 5 16 - 14 23
12.
Бока Хуниорс
 16 5 6 5 19 - 17 21
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 16 5 5 6 16 - 16 20
14.
Платенсе
 16 5 5 6 14 - 15 20
15.
Ланус
 16 4 8 4 18 - 22 20
16.
Росарио Сентраль
 15 5 4 6 17 - 16 19
17.
Годой Крус
 15 4 7 4 18 - 18 19
18.
Архентинос Хуниорс
 16 5 4 7 11 - 16 19
19.
Индепендьенте Ривадавия
 16 5 4 7 10 - 16 19
20.
Индепендьенте Авельянеда
 1:1 16 3 10 3 10 - 11 19
21.
Тигре
 1:1 16 4 6 6 19 - 21 18
22.
Сармьенто
 16 4 6 6 12 - 15 18
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 15 4 5 6 15 - 16 17
24.
Банфилд
 16 4 5 7 14 - 19 17
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 16 4 5 7 10 - 18 17
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 16 4 4 8 18 - 26 16
27.
Дефенса и Хустисия
 16 2 6 8 10 - 23 12
28.
Барракас Сентраль
 16 2 5 9 7 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 9 7 1 1 15 - 7 22
2.
Унион Санта-Фе
 8 6 2 0 12 - 2 20
3.
Велес Сарсфилд
 7 6 1 0 15 - 1 19
4.
Ривер Плейт
 9 5 3 1 17 - 6 18
5.
Архентинос Хуниорс
 9 5 3 1 11 - 5 18
6.
Бельграно
 9 5 3 1 14 - 9 18
7.
Тальерес Кордоба
 7 5 2 0 11 - 4 17
8.
Расинг Авельянеда
 8 5 2 1 12 - 4 17
9.
Уракан
 8 5 2 1 9 - 3 17
10.
Атлетико Тукуман
 8 5 2 1 11 - 7 17
11.
Ланус
 9 4 4 1 13 - 10 16
12.
Институто Кордоба
 7 4 2 1 12 - 5 14
13.
Бока Хуниорс
 7 4 2 1 10 - 5 14
14.
Химнасия Ла-Плата
 8 4 2 2 10 - 5 14
15.
Годой Крус
 8 3 4 1 13 - 9 13
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 4 1 10 - 6 13
17.
Росарио Сентраль
 7 3 3 1 10 - 7 12
18.
Индепендьенте Ривадавия
 8 3 3 2 5 - 5 12
19.
Сармьенто
 9 3 3 3 6 - 6 12
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 5 - 7 11
21.
Индепендьенте Авельянеда
 1:1 8 2 5 1 5 - 5 11
22.
Банфилд
 7 2 4 1 10 - 7 10
23.
Дефенса и Хустисия
 7 2 4 1 6 - 6 10
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 3 1 4 10 - 14 10
25.
Тигре
 1:1 9 2 4 3 11 - 13 10
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 2 3 3 7 - 7 9
27.
Платенсе
 7 2 2 3 3 - 5 8
28.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 14 - 7 14
2.
Тальерес Кордоба
 9 3 4 2 12 - 12 13
3.
Платенсе
 9 3 3 3 11 - 10 12
4.
Уракан
 8 2 5 1 7 - 5 11
5.
Институто Кордоба
 9 3 2 4 9 - 9 11
6.
Атлетико Тукуман
 8 2 3 3 6 - 9 9
7.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 3 3 6 - 9 9
8.
Барракас Сентраль
 9 2 3 4 5 - 8 9
9.
Тигре
 1:1 7 2 2 3 8 - 8 8
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 2 3 8 - 9 8
11.
Расинг Авельянеда
 8 2 2 4 9 - 10 8
12.
Индепендьенте Авельянеда
 1:1 8 1 5 2 5 - 6 8
13.
Росарио Сентраль
 8 2 1 5 7 - 9 7
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 2 1 5 6 - 10 7
15.
Индепендьенте Ривадавия
 8 2 1 5 5 - 11 7
16.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
17.
Банфилд
 9 2 1 6 4 - 12 7
18.
Бока Хуниорс
 9 1 4 4 9 - 12 7
19.
Сармьенто
 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Бельграно
 7 1 3 3 7 - 10 6
21.
Ривер Плейт
 7 1 3 3 3 - 6 6
22.
Годой Крус
 7 1 3 3 5 - 9 6
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 1 3 4 8 - 12 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 5 - 11 6
25.
Ланус
 7 0 4 3 5 - 12 4
26.
Депортиво Риестра
 7 0 2 5 3 - 11 2
27.
Дефенса и Хустисия
 9 0 2 7 4 - 17 2
28.
Архентинос Хуниорс
 7 0 1 6 0 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 9 (2)
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 8
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Бельграно Хара Франко 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 10
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Марони Гонсало получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Сантьяго Салле сделал результативную передачу.
  • 24'
    Г О О О О Л - Авалос Габриэль бьет в цель!
  • 21'
    Перес Дамиан получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Лукас Гонсалес получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится ничьей.
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Тигре
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
8.00
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3.80
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2.90
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