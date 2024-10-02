Тур: 16.
1:1
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаLucas Gonzalez
21' Желтая карточкаПерес Дамиан
0:1
24' ГолАвалос Габриэль
31' Желтая карточкаМарони Гонсало
1:1
52' ГолFlorian Monzon
77' Желтая карточкаРамирес Эрик
90'+5
Ход матча
17'
21'
24'
31'
52'
77'
24
Alan
Sosa
22
Brian
Leizza
30
Пас
Нехуэн
18
Армоа
Блез
33
Рей
Родриго
15
Перес
Дамиан
23
Марконе
Иван
- Основной состав
-
24 Alan SosaВратарь
- Защитник
-
22 Brian LeizzaЗащитник
-
30 Пас НехуэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Армоа БлезПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Себастьян Домингес
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Diego Tarzia
-
19 Alex Luna
-
-
29 Juan Fedorco
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
История личных встреч
Тигре
Индепендьенте Авельянеда
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед
20 матчей
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
12
Голов в среднем за матч
0.86
0.92
Среднее время на гол
105
97
Всего голов
23
6
Голов в среднем за матч
1.77
0.86
Среднее время на гол
50
105
Всего голов
29
18
Голов в среднем за матч
1.45
0.9
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
62
100
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Florian Monzon
|6
|0.38
|Марони Гонсало
|3 (1)
|0.19
|Армоа Блез
|3
|0.19
|Гальван Томас
|2
|0.13
|Ортега Мартин
|1
|0.06
|Рамирес Эрик
|1
|0.06
|Феррейра Факундо
|1
|0.06
|Nahuel Banegas
|1
|0.06
|Bernardo Benitez
|0
|0
|Santiago Gonzalez
|0
|0
|Кардосо Агустин
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|4 (1)
|0.25
|Kevin Lomonaco
|2
|0.13
|Лопес Сантьяго
|1
|0.06
|Alex Luna
|1
|0.06
|Монтиэль Сантьяго
|1
|0.06
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|Исла Маурисио
|0
|0
|Santiago Salle
|0
|0
|Лойола Фелипе
|0
|0
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Leizza
|2
|1
|Ортега Мартин
|3
|0
|Leonel Ariel Miranda
|2
|0
|Марони Гонсало
|2
|0
|Рамирес Эрик
|2
|0
|Пас Нехуэн
|2
|0
|Гальван Томас
|2
|0
|Ezequiel Forclaz
|2
|0
|Фернандес Томас
|1
|0
|Santiago Gonzalez
|1
|0
|Контин Леандро
|1
|0
|Кардосо Агустин
|1
|0
|Alan Sosa
|1
|0
|Гарай Мартин
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Florian Monzon
|1
|0
|Нарделли Джан
|1
|0
|Sebastian Medina
|1
|0
|Angelo Marchese
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Сантьяго
|5
|1
|Перес Дамиан
|4
|1
|Марконе Иван
|5
|0
|Joaquin Laso
|5
|0
|Alexis Conelo
|3
|1
|Вера Федерико
|3
|1
|Alex Luna
|3
|1
|Lucas Gonzalez
|4
|0
|David Martinez
|3
|0
|Kevin Lomonaco
|3
|0
|Juan Fedorco
|3
|0
|Diego Tarzia
|3
|0
|Спорле Адриан
|1
|1
|Исла Маурисио
|2
|0
|Авалос Габриэль
|2
|0
|Киньонес Джонни
|2
|0
|Маэстро Пуч Игнасио
|2
|0
|Манкуэльо Федерико
|1
|0
|Рей Родриго
|1
|0
|Агилар Фелипе
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Diego Segovia
|1
|0
|Santiago Massa
|1
|0
|Лойола Фелипе
|1
|0
|Lautaro Millan
|1
|0
Результаты матчей
Тигре
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
3
Тигре
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
5
4
Тигре
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
13% (2)
38% (6)
Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
9
7
Голы по времени матча
Забито
11
5
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
2
18%
1
20%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
4
36%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
13
6
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
4
31%
2
33%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
2
29%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Забито
18
9
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 9
4
22%
2
22%
1-15
3
17%
2
22%
16-30
2
11%
1
11%
31-45
4
22%
2
22%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
3
17%
0
0%
76-90
Пропущено
22
12
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 7
5
23%
4
33%
1-15
1
5%
3
25%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
5
23%
1
8%
46-60
4
18%
1
8%
61-75
4
18%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Уракан - Тигре 0:2 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1
Сармьенто - Тигре 0:0 Тигре - Годой Крус 0:2 Ланус - Тигре 3:2 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Тигре - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:1 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Тигре - Бельграно 1:4 Годой Крус - Тигре 1:0
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0
Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Олимпия Асунсьон 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Хувентуд Унида Университарио - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2
Результаты матчей
Тигре
Индепендьенте Авельянеда
Точный счет
1:1
4 раза 44%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:0
4 раза 50%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
5 раз 31%
0:2
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
7 раз 44%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
5
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Тигре
Индепендьенте Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
44
27
17
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
44
34
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
88
511
214
115
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|16
|10
|3
|3
|29 - 10
|33
|2.
|16
|8
|6
|2
|23 - 16
|30
|3.
|16
|7
|7
|2
|16 - 8
|28
|4.
|16
|7
|6
|3
|18 - 13
|27
|5.
|16
|7
|5
|4
|17 - 16
|26
|6.
|16
|7
|4
|5
|21 - 14
|25
|7.
|16
|7
|4
|5
|21 - 14
|25
|8.
|16
|7
|3
|6
|18 - 18
|24
|9.
|16
|6
|6
|4
|20 - 12
|24
|10.
|16
|6
|6
|4
|21 - 19
|24
|11.
|16
|6
|5
|5
|16 - 14
|23
|12.
|2:0
|16
|6
|4
|6
|19 - 16
|22
|13.
|16
|5
|6
|5
|19 - 17
|21
|14.
|16
|5
|5
|6
|16 - 16
|20
|15.
|16
|5
|5
|6
|14 - 15
|20
|16.
|16
|4
|8
|4
|18 - 22
|20
|17.
|15
|4
|7
|4
|18 - 18
|19
|18.
|16
|5
|4
|7
|11 - 16
|19
|19.
|16
|5
|4
|7
|10 - 16
|19
|20.
|16
|3
|10
|3
|10 - 11
|19
|21.
|16
|4
|6
|6
|19 - 21
|18
|22.
|16
|4
|6
|6
|12 - 15
|18
|23.
|15
|4
|5
|6
|15 - 16
|17
|24.
|16
|4
|5
|7
|14 - 19
|17
|25.
|16
|4
|5
|7
|10 - 18
|17
|26.
|16
|4
|4
|8
|18 - 26
|16
|27.
|16
|2
|6
|8
|10 - 23
|12
|28.
|16
|2
|5
|9
|7 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|15 - 7
|22
|2.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|3.
|0:2
|7
|6
|1
|0
|15 - 1
|19
|4.
|9
|5
|3
|1
|17 - 6
|18
|5.
|9
|5
|3
|1
|11 - 5
|18
|6.
|9
|5
|3
|1
|14 - 9
|18
|7.
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|8.
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|9.
|8
|5
|2
|1
|9 - 3
|17
|10.
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|11.
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|12.
|2:0
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|13.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|14.
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|15.
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|16.
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|17.
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|18.
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|19.
|9
|3
|3
|3
|6 - 6
|12
|20.
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|21.
|8
|2
|5
|1
|5 - 5
|11
|22.
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|23.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|24.
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|25.
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|26.
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|27.
|7
|2
|2
|3
|3 - 5
|8
|28.
|7
|0
|2
|5
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|2.
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|3.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|4.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|5.
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|6.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|7.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|8.
|9
|2
|3
|4
|5 - 8
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|12.
|8
|1
|5
|2
|5 - 6
|8
|13.
|2:0
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|14.
|8
|2
|1
|5
|6 - 10
|7
|15.
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|16.
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|17.
|9
|2
|1
|6
|4 - 12
|7
|18.
|9
|1
|4
|4
|9 - 12
|7
|19.
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|20.
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|21.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|22.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|23.
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|24.
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|25.
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|26.
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|27.
|9
|0
|2
|7
|4 - 17
|2
|28.
|7
|0
|1
|6
|0 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|9 (2)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|8
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Бельграно
|Хара Франко
|7 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4