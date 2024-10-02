Тур: 16.
2:0
Второй тайм: 82'
0'
25' Красная карточкаФернандес Дамиан
1:0
28' ПенальтиVictor Malcorra
58' Желтая карточкаЛовера Максимилиано
59' Желтая карточкаKevin Ortiz
2:0
76' ГолСандез Агустин
79' Желтая карточкаРомеро Брайан
79' Желтая карточкаFacundo Mallo
Ход матча
25'
28'
1:0
59'
76'
79'
79'
45
Kevin
Ortiz
25
Копетти
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Копетти ЭнцоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Хименес ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Матиас Леки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
История личных встреч
Росарио Сентраль
Велес Сарсфилд
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
22.2%
100%
2 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 14 побед
25 матчей
12%
32%
56%
3 победы 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
8%
64%
28%
2 победы 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
16%
28%
56%
4 победы 7 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
0.71
0.73
Среднее время на гол
126
123
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.91
1.14
Среднее время на гол
47
78
Всего голов
31
24
Голов в среднем за матч
1.24
0.96
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
Среднее время на гол
72
93
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Victor Malcorra
|3 (3)
|0.19
|Agustin Modica
|3
|0.19
|Facundo Mallo
|2
|0.13
|Laurtaro Giaccone
|1
|0.06
|Кампас Хаминтон
|1
|0.06
|Копетти Энцо
|1
|0.06
|Хименес Хуан
|1
|0.06
|Рубен Марко
|1
|0.06
|Tomas O'Connor
|1
|0.06
|Alan Rodriguez2
|1
|0.06
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0.06
|Сандез Агустин
|1
|0.06
|Fabricio Oviedo
|1
|0.06
|Ловера Максимилиано
|0
|0
|Комар Хуан
|0
|0
|Francesco Lo Celso
|0
|0
|Ибарра Франко
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Брайан
|9 (1)
|0.56
|Акино Клаудио
|7 (2)
|0.44
|Пиццини Франсиско
|4
|0.25
|Thiago Fernandez
|4
|0.25
|Майкл Сантос
|3
|0.19
|Гомес Элиас
|1
|0.06
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.06
|Ордоньес Кристиан
|0
|0
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Ortiz
|5
|0
|Carlos Quintana
|4
|0
|Facundo Mallo
|4
|0
|Ибарра Франко
|4
|0
|Damian Alberto Martinez
|3
|0
|Miguel Barbieri
|3
|0
|Tomas O'Connor
|3
|0
|Рубен Марко
|2
|0
|Мартинес Маурисио
|2
|0
|Emanuel Coronel
|2
|0
|Сандез Агустин
|2
|0
|Laurtaro Giaccone
|2
|0
|Хименес Хуан
|2
|0
|Victor Malcorra
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Ловера Максимилиано
|1
|0
|Кампас Хаминтон
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Elias Ocampo
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Валентин
|6
|0
|Бузат Агустин
|5
|0
|Roberto Garcia
|4
|0
|Фернандес Дамиан
|2
|1
|Маммана Эмануэль
|2
|1
|Ордоньес Кристиан
|2
|1
|Ромеро Брайан
|3
|0
|Пеллегрини Матиас
|2
|0
|Акино Клаудио
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Касерес Сантьяго
|1
|0
|Aaron Quiroz
|1
|0
|Thiago Fernandez
|1
|0
|Leonel Roldan
|1
|0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
4
Росарио Сентраль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Велес Сарсфилд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
4
15
Росарио Сентраль
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Велес Сарсфилд
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
47% (7)
7% (1)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
8
19
Голы по времени матча
Забито
10
14
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
5
50%
3
21%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
5
71%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
6
15
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
2
33%
2
13%
1-15
1
17%
4
27%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
50%
2
13%
76-90
Пропущено
10
1
8 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
100%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
29
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 12
4 Не забивали 1
2
13%
3
10%
1-15
3
19%
7
24%
16-30
2
13%
3
10%
31-45
1
6%
5
17%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
8
50%
5
17%
76-90
Пропущено
17
8
12 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 5
5
29%
29%
0
0%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
2
25%
31-45
2
12%
1
13%
46-60
1
6%
5
63%
61-75
2
12%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Платенсе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0
Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Тигре 1:1
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0
Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
Велес Сарсфилд
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:0
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Росарио Сентраль
Велес Сарсфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
43
16
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
26
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
141
411
87
114
411
114
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|16
|10
|3
|3
|29 - 10
|33
|2.
|16
|8
|6
|2
|23 - 16
|30
|3.
|16
|7
|7
|2
|16 - 8
|28
|4.
|16
|7
|6
|3
|18 - 13
|27
|5.
|16
|7
|5
|4
|17 - 16
|26
|6.
|16
|7
|4
|5
|21 - 14
|25
|7.
|16
|7
|4
|5
|21 - 14
|25
|8.
|16
|7
|3
|6
|18 - 18
|24
|9.
|16
|6
|6
|4
|20 - 12
|24
|10.
|16
|6
|6
|4
|21 - 19
|24
|11.
|16
|6
|5
|5
|16 - 14
|23
|12.
|2:0
|16
|6
|4
|6
|19 - 16
|22
|13.
|16
|5
|6
|5
|19 - 17
|21
|14.
|16
|5
|5
|6
|16 - 16
|20
|15.
|16
|5
|5
|6
|14 - 15
|20
|16.
|16
|4
|8
|4
|18 - 22
|20
|17.
|15
|4
|7
|4
|18 - 18
|19
|18.
|16
|5
|4
|7
|11 - 16
|19
|19.
|16
|5
|4
|7
|10 - 16
|19
|20.
|16
|3
|10
|3
|10 - 11
|19
|21.
|16
|4
|6
|6
|19 - 21
|18
|22.
|16
|4
|6
|6
|12 - 15
|18
|23.
|15
|4
|5
|6
|15 - 16
|17
|24.
|16
|4
|5
|7
|14 - 19
|17
|25.
|16
|4
|5
|7
|10 - 18
|17
|26.
|16
|4
|4
|8
|18 - 26
|16
|27.
|16
|2
|6
|8
|10 - 23
|12
|28.
|16
|2
|5
|9
|7 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|15 - 7
|22
|2.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|3.
|0:2
|7
|6
|1
|0
|15 - 1
|19
|4.
|9
|5
|3
|1
|17 - 6
|18
|5.
|9
|5
|3
|1
|11 - 5
|18
|6.
|9
|5
|3
|1
|14 - 9
|18
|7.
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|8.
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|9.
|8
|5
|2
|1
|9 - 3
|17
|10.
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|11.
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|12.
|2:0
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|13.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|14.
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|15.
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|16.
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|17.
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|18.
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|19.
|9
|3
|3
|3
|6 - 6
|12
|20.
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|21.
|8
|2
|5
|1
|5 - 5
|11
|22.
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|23.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|24.
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|25.
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|26.
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|27.
|7
|2
|2
|3
|3 - 5
|8
|28.
|7
|0
|2
|5
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|2.
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|3.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|4.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|5.
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|6.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|7.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|8.
|9
|2
|3
|4
|5 - 8
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|12.
|8
|1
|5
|2
|5 - 6
|8
|13.
|2:0
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|14.
|8
|2
|1
|5
|6 - 10
|7
|15.
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|16.
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|17.
|9
|2
|1
|6
|4 - 12
|7
|18.
|9
|1
|4
|4
|9 - 12
|7
|19.
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|20.
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|21.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|22.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|23.
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|24.
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|25.
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|26.
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|27.
|9
|0
|2
|7
|4 - 17
|2
|28.
|7
|0
|1
|6
|0 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|9 (2)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|8
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Бельграно
|Хара Франко
|7 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4