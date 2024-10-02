  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 16.
Росарио Сентраль
3:0
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
25' Красная карточка
Фернандес Дамиан
1:0
28' Пенальти
Victor Malcorra
58' Желтая карточка
Ловера Максимилиано
59' Желтая карточка
Kevin Ortiz
2:0
76' Гол
Сандез Агустин
79' Желтая карточка
Ромеро Брайан
79' Желтая карточка
Facundo Mallo
3:0
85' Гол
Kevin Ortiz
90'+4
1
Броун
Хорхе
32
Emanuel
Coronel
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
3
Сандез
Агустин
5
Ибарра
Франко
45
Kevin
Ortiz
22
Laurtaro
Giaccone
10
Victor
Malcorra
7
Ловера
Максимилиано
25
Копетти
Энцо
1
Tomas
Marchiori
4
Roberto
Garcia
34
Фернандес
Дамиан
31
Гомес
Валентин
3
Гомес
Элиас
5
Элиас
Халиль
26
Бузат
Агустин
20
Пиццини
Франсиско
22
Акино
Клаудио
11
Пеллегрини
Матиас
9
Ромеро
Брайан
Росарио Сентраль
4-2-3-1
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Росарио Сентраль
Велес Сарсфилд

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

22.2%
100%
2 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 14 побед

25 матчей

12%
32%
56%
3 победы 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

8%
64%
28%
2 победы 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

16%
28%
56%
4 победы 7 ничьих 14 побед

История матчей

КПЛ
1:0
КПЛ
1:1
ЛП
0:0
ЛП
2:0
КПЛ
1:0
ЛП
1:0
CDAMCS
3:1
С
0:1
С
2:0
С
2:2
ТМК
0:2
ТМК
1:1
ТМК
1:2
П
2:0
П
2:3
П
0:0
П
0:0
П
4:1
П
2:3
ПА
0:0
ПА
1:2
ПА
1:1
ПА
2:1
ПА
2:1
ПА
0:2

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

0.71
0.73

Среднее время на гол

126
123

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.91
1.14

Среднее время на гол

47
78

Всего голов

31
24

Голов в среднем за матч

1.24
0.96

Тотал матчей

2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
22

Среднее время на гол

72
93

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Victor Malcorra 3 (3) 0.19
Agustin Modica 3 0.19
Facundo Mallo 2 0.13
Laurtaro Giaccone 1 0.06
Кампас Хаминтон 1 0.06
Копетти Энцо 1 0.06
Хименес Хуан 1 0.06
Рубен Марко 1 0.06
Tomas O'Connor 1 0.06
Alan Rodriguez2 1 0.06
Luca Martinez Dupuy 1 0.06
Сандез Агустин 1 0.06
Kevin Ortiz 1 0.06
Fabricio Oviedo 1 0.06
Ловера Максимилиано 0 0
Комар Хуан 0 0
Francesco Lo Celso 0 0
Ибарра Франко 0 0
Gaspar Duarte 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Брайан 9 (1) 0.56
Акино Клаудио 7 (2) 0.44
Пиццини Франсиско 4 0.25
Thiago Fernandez 4 0.25
Майкл Сантос 3 0.19
Гомес Элиас 1 0.06
Пеллегрини Матиас 1 0.06
Ордоньес Кристиан 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Ortiz 5 0
Carlos Quintana 4 0
Facundo Mallo 4 0
Ибарра Франко 4 0
Damian Alberto Martinez 3 0
Miguel Barbieri 3 0
Tomas O'Connor 3 0
Рубен Марко 2 0
Мартинес Маурисио 2 0
Emanuel Coronel 2 0
Сандез Агустин 2 0
Laurtaro Giaccone 2 0
Хименес Хуан 2 0
Victor Malcorra 1 0
Комар Хуан 1 0
Ловера Максимилиано 1 0
Кампас Хаминтон 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Elias Ocampo 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Валентин 6 0
Бузат Агустин 5 0
Roberto Garcia 4 0
Фернандес Дамиан 2 1
Маммана Эмануэль 2 1
Ордоньес Кристиан 2 1
Ромеро Брайан 3 0
Пеллегрини Матиас 2 0
Акино Клаудио 1 0
Гомес Элиас 1 0
Касерес Сантьяго 1 0
Aaron Quiroz 1 0
Thiago Fernandez 1 0
Leonel Roldan 1 0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
4
Росарио Сентраль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Велес Сарсфилд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

4
15
Росарио Сентраль
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Велес Сарсфилд
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
44% (7)
6% (1)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

8
19

Голы по времени матча

Забито

13
14
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
0
0%
1
7%
1-15
3
23%
3
21%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
7
54%
3
21%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
0
0%
5
50%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Забито

6
15
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
2
33%
2
13%
1-15
1
17%
4
27%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
50%
2
13%
76-90

Пропущено

10
1
8 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
100%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

19
29
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 12
4 Не забивали 2
2
11%
3
10%
1-15
4
21%
7
24%
16-30
2
11%
3
10%
31-45
1
5%
5
17%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
10
53%
5
17%
76-90

Пропущено

17
11
12 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
5
29%
29%
0
0%
1-15
4
24%
1
9%
16-30
3
18%
2
18%
31-45
2
12%
1
9%
46-60
1
6%
5
45%
61-75
2
12%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Платенсе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0
Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Тигре 1:1
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0
Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
Велес Сарсфилд

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Росарио Сентраль
Велес Сарсфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
4
3
2
6
2.5
3
4
1
7
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
2
2
6
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
14
2
5
11
1.5
8
8
2
14
2.5
4
12
1
15
3.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 16 10 3 3 29 - 11 33
2.
Тальерес Кордоба
 16 8 6 2 23 - 16 30
3.
Уракан
 16 7 7 2 16 - 8 28
4.
Унион Санта-Фе
 16 7 6 3 18 - 13 27
5.
Атлетико Тукуман
 16 7 5 4 17 - 16 26
6.
Институто Кордоба
 16 7 4 5 21 - 14 25
7.
Расинг Авельянеда
 16 7 4 5 21 - 14 25
8.
Депортиво Риестра
 16 7 3 6 18 - 18 24
9.
Ривер Плейт
 16 6 6 4 20 - 12 24
10.
Бельграно
 16 6 6 4 21 - 19 24
11.
Химнасия Ла-Плата
 16 6 5 5 16 - 14 23
12.
Росарио Сентраль
 16 6 4 6 20 - 16 22
13.
Бока Хуниорс
 16 5 6 5 19 - 17 21
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 16 5 5 6 16 - 16 20
15.
Платенсе
 16 5 5 6 14 - 15 20
16.
Ланус
 16 4 8 4 18 - 22 20
17.
Годой Крус
 15 4 7 4 18 - 18 19
18.
Архентинос Хуниорс
 16 5 4 7 11 - 16 19
19.
Индепендьенте Ривадавия
 16 5 4 7 10 - 16 19
20.
Индепендьенте Авельянеда
 16 3 10 3 10 - 11 19
21.
Тигре
 16 4 6 6 19 - 21 18
22.
Сармьенто
 16 4 6 6 12 - 15 18
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 15 4 5 6 15 - 16 17
24.
Банфилд
 16 4 5 7 14 - 19 17
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 16 4 5 7 10 - 18 17
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 16 4 4 8 18 - 26 16
27.
Дефенса и Хустисия
 16 2 6 8 10 - 23 12
28.
Барракас Сентраль
 16 2 5 9 7 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 9 7 1 1 15 - 7 22
2.
Унион Санта-Фе
 8 6 2 0 12 - 2 20
3.
Велес Сарсфилд
 7 6 1 0 15 - 1 19
4.
Ривер Плейт
 9 5 3 1 17 - 6 18
5.
Архентинос Хуниорс
 9 5 3 1 11 - 5 18
6.
Бельграно
 9 5 3 1 14 - 9 18
7.
Тальерес Кордоба
 7 5 2 0 11 - 4 17
8.
Расинг Авельянеда
 8 5 2 1 12 - 4 17
9.
Уракан
 8 5 2 1 9 - 3 17
10.
Атлетико Тукуман
 8 5 2 1 11 - 7 17
11.
Ланус
 9 4 4 1 13 - 10 16
12.
Росарио Сентраль
 8 4 3 1 13 - 7 15
13.
Институто Кордоба
 7 4 2 1 12 - 5 14
14.
Бока Хуниорс
 7 4 2 1 10 - 5 14
15.
Химнасия Ла-Плата
 8 4 2 2 10 - 5 14
16.
Годой Крус
 8 3 4 1 13 - 9 13
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 4 1 10 - 6 13
18.
Индепендьенте Ривадавия
 8 3 3 2 5 - 5 12
19.
Сармьенто
 9 3 3 3 6 - 6 12
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 5 - 7 11
21.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 5 1 5 - 5 11
22.
Банфилд
 7 2 4 1 10 - 7 10
23.
Дефенса и Хустисия
 7 2 4 1 6 - 6 10
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 3 1 4 10 - 14 10
25.
Тигре
 9 2 4 3 11 - 13 10
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 2 3 3 7 - 7 9
27.
Платенсе
 7 2 2 3 3 - 5 8
28.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 9 4 2 3 14 - 10 14
2.
Тальерес Кордоба
 9 3 4 2 12 - 12 13
3.
Платенсе
 9 3 3 3 11 - 10 12
4.
Уракан
 8 2 5 1 7 - 5 11
5.
Институто Кордоба
 9 3 2 4 9 - 9 11
6.
Атлетико Тукуман
 8 2 3 3 6 - 9 9
7.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 3 3 6 - 9 9
8.
Барракас Сентраль
 9 2 3 4 5 - 8 9
9.
Тигре
 7 2 2 3 8 - 8 8
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 2 3 8 - 9 8
11.
Расинг Авельянеда
 8 2 2 4 9 - 10 8
12.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 5 2 5 - 6 8
13.
Росарио Сентраль
 8 2 1 5 7 - 9 7
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 2 1 5 6 - 10 7
15.
Индепендьенте Ривадавия
 8 2 1 5 5 - 11 7
16.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
17.
Банфилд
 9 2 1 6 4 - 12 7
18.
Бока Хуниорс
 9 1 4 4 9 - 12 7
19.
Бельграно
 7 1 3 3 7 - 10 6
20.
Ривер Плейт
 7 1 3 3 3 - 6 6
21.
Сармьенто
 7 1 3 3 6 - 9 6
22.
Годой Крус
 7 1 3 3 5 - 9 6
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 1 3 4 8 - 12 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 5 - 11 6
25.
Ланус
 7 0 4 3 5 - 12 4
26.
Депортиво Риестра
 7 0 2 5 3 - 11 2
27.
Дефенса и Хустисия
 9 0 2 7 4 - 17 2
28.
Архентинос Хуниорс
 7 0 1 6 0 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 9 (2)
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 8
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Бельграно Хара Франко 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 10
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Весь список
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