Тур: 16.
3:0
Конец матча
0'
25' Красная карточкаФернандес Дамиан
1:0
28' ПенальтиVictor Malcorra
58' Желтая карточкаЛовера Максимилиано
59' Желтая карточкаKevin Ortiz
2:0
76' ГолСандез Агустин
79' Желтая карточкаРомеро Брайан
79' Желтая карточкаFacundo Mallo
3:0
85' ГолKevin Ortiz
90'+4
Ход матча
25'
28'
1:0
59'
76'
79'
79'
85'
3:0
45
Kevin
Ortiz
25
Копетти
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Копетти ЭнцоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Хименес ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Матиас Леки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
История личных встреч
Росарио Сентраль
Велес Сарсфилд
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
22.2%
100%
2 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 14 побед
25 матчей
12%
32%
56%
3 победы 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
8%
64%
28%
2 победы 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
16%
28%
56%
4 победы 7 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
0.71
0.73
Среднее время на гол
126
123
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.91
1.14
Среднее время на гол
47
78
Всего голов
31
24
Голов в среднем за матч
1.24
0.96
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
Среднее время на гол
72
93
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Victor Malcorra
|3 (3)
|0.19
|Agustin Modica
|3
|0.19
|Facundo Mallo
|2
|0.13
|Laurtaro Giaccone
|1
|0.06
|Кампас Хаминтон
|1
|0.06
|Копетти Энцо
|1
|0.06
|Хименес Хуан
|1
|0.06
|Рубен Марко
|1
|0.06
|Tomas O'Connor
|1
|0.06
|Alan Rodriguez2
|1
|0.06
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0.06
|Сандез Агустин
|1
|0.06
|Kevin Ortiz
|1
|0.06
|Fabricio Oviedo
|1
|0.06
|Ловера Максимилиано
|0
|0
|Комар Хуан
|0
|0
|Francesco Lo Celso
|0
|0
|Ибарра Франко
|0
|0
|Gaspar Duarte
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Брайан
|9 (1)
|0.56
|Акино Клаудио
|7 (2)
|0.44
|Пиццини Франсиско
|4
|0.25
|Thiago Fernandez
|4
|0.25
|Майкл Сантос
|3
|0.19
|Гомес Элиас
|1
|0.06
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.06
|Ордоньес Кристиан
|0
|0
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Ortiz
|5
|0
|Carlos Quintana
|4
|0
|Facundo Mallo
|4
|0
|Ибарра Франко
|4
|0
|Damian Alberto Martinez
|3
|0
|Miguel Barbieri
|3
|0
|Tomas O'Connor
|3
|0
|Рубен Марко
|2
|0
|Мартинес Маурисио
|2
|0
|Emanuel Coronel
|2
|0
|Сандез Агустин
|2
|0
|Laurtaro Giaccone
|2
|0
|Хименес Хуан
|2
|0
|Victor Malcorra
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Ловера Максимилиано
|1
|0
|Кампас Хаминтон
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Elias Ocampo
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Валентин
|6
|0
|Бузат Агустин
|5
|0
|Roberto Garcia
|4
|0
|Фернандес Дамиан
|2
|1
|Маммана Эмануэль
|2
|1
|Ордоньес Кристиан
|2
|1
|Ромеро Брайан
|3
|0
|Пеллегрини Матиас
|2
|0
|Акино Клаудио
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Касерес Сантьяго
|1
|0
|Aaron Quiroz
|1
|0
|Thiago Fernandez
|1
|0
|Leonel Roldan
|1
|0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
4
Росарио Сентраль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Велес Сарсфилд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
4
15
Росарио Сентраль
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Велес Сарсфилд
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
44% (7)
6% (1)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
8
19
Голы по времени матча
Забито
13
14
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
0
0%
1
7%
1-15
3
23%
3
21%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
7
54%
3
21%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
0
0%
5
50%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Забито
6
15
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
2
33%
2
13%
1-15
1
17%
4
27%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
50%
2
13%
76-90
Пропущено
10
1
8 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
100%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
19
29
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 12
4 Не забивали 2
2
11%
3
10%
1-15
4
21%
7
24%
16-30
2
11%
3
10%
31-45
1
5%
5
17%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
10
53%
5
17%
76-90
Пропущено
17
11
12 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
5
29%
29%
0
0%
1-15
4
24%
1
9%
16-30
3
18%
2
18%
31-45
2
12%
1
9%
46-60
1
6%
5
45%
61-75
2
12%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Платенсе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 1:0
Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Тигре 1:1
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 4:0
Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 0:5 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
Велес Сарсфилд
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Росарио Сентраль
Велес Сарсфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
35
43
26
34
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
72
26
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
142
511
88
214
412
115
214
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|9 (2)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|8
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Бельграно
|Хара Франко
|7 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4