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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 7.
Этникос Ахна
0:2
Второй тайм: 47'
Арис Лимасол
0'
0:1
20' Гол
Маямбела Михлали
0:2
23' Гол
Кажу

Ход матча

20'
0:1
Маямбела Михлали
23'
0:2
Кажу
Лучшие коэффициенты
Этникос Ахна
Ничья
Арис Лимасол
6.70
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4.70
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4.33
Все Коэффициенты
Этникос Ахна
Арис Лимасол

История личных встреч

Этникос Ахна
Арис Лимасол

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед

23 матча

26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

ПД
2:6
К
1:2
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
0:3
К
1:4
ВД
0:0
ПД
0:4
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
2:0
ПД
1:2
КК
3:0
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
2:2

Голы

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.42
1.27

Среднее время на гол

63
70

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.64
1.75

Среднее время на гол

55
51

Всего голов

35
35

Голов в среднем за матч

1.52
1.52

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

59
59

Бомбардиры внутри турнира

Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Andereggen 4 0.57
Гонсалес Пабло II 2 0.29
Офори Ричард 1 0.14
Де Ириондо Мануэль 1 0.14
Стилиану Мариос 1 0.14
Липски Патрик 1 0.14
Julian Bonetto 1 0.14
Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квилитая Георгий 4 (2) 0.57
Zakaria Sawo 2 0.29
Кокорин Александр 1 0.14
Маямбела Михлали 1 0.14
Кажу 1 0.14
Гомис Янник 1 0.14
Струски Кароль 1 0.14
Моннор Джейден 1 0.14

Карточки

Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Ричард 3 0
Панайоту Панайотис 1 1
Де Ириондо Мануэль 2 0
Стилиану Мариос 2 0
Julian Bonetto 2 0
Брено Родригес 1 0
Гонсалес Пабло II 1 0
Липски Патрик 1 0
Nicolas Andereggen 1 0
Баханак Патрик 1 0
Jalil Saadi 1 0
Флорес Лукас 1 0
Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яго Стив 2 1
Урошевич Слободан 1 1
Гомис Янник 2 0
Бенгтссон Лео 2 0
Струски Кароль 2 0
Сане Мамаду 2 0
Alex Opoku Sarfo 2 0
Квилитая Георгий 1 0
Ванаилсон Лусиано 1 0
Кажу 1 0
Николич Велько 1 0
Моннор Джейден 1 0

Результаты матчей

Этникос Ахна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Арис Лимасол
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
1
Этникос Ахна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Арис Лимасол
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

6
3
Этникос Ахна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Арис Лимасол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

10
4

Голы по времени матча

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
1
0%
0%

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

10
0
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

12
10
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
17%
2
20%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
1
8%
3
30%
76-90

Пропущено

15
2
4 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
5
33%
1
50%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Этникос Ахна
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Анортосис - Этникос Ахна 0:0 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 5:2 Этникос Ахна - Закакиу 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 2:2
АЕК Ларнака - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эльбасани - Этникос Ахна 0:0 Атромитос - Этникос Ахна 5:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 6:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Закакиу 6:2 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Этникос Ахна - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1
Арис Лимасол
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:0 Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3
Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 Арис Лимасол - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3

Результаты матчей

Этникос Ахна
Арис Лимасол

Точный счет

2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Этникос Ахна
Арис Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
1
1
3
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
5
1
1.5
3
3
1
5
2.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 7 6 1 0 19 - 4 19
2.
Арис Лимасол
 2:0 7 5 2 0 12 - 2 17
3.
АПОЭЛ
 7 4 1 2 16 - 5 13
4.
Омония Никосия
 7 4 0 3 10 - 7 12
5.
АЕК Ларнака
 6 3 1 2 8 - 7 10
6.
АЕЛ Лимасол
 5 3 0 2 12 - 10 9
7.
Анортосис
 6 2 2 2 8 - 8 8
8.
Омония Арадиппу
 7 2 2 3 5 - 11 8
9.
Кармиотисса
 7 2 2 3 6 - 12 8
10.
Аполлон
 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Эносис
 7 2 0 5 4 - 12 6
12.
Этникос Ахна
 0:2 7 1 2 4 11 - 18 5
13.
Неа Саламина
 6 1 0 5 8 - 18 3
14.
Омония 29-го Мая
 6 0 2 4 4 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 3 1 0 12 - 2 10
2.
Омония Никосия
 4 3 0 1 7 - 2 9
3.
Арис Лимасол
 2:0 3 2 1 0 3 - 0 7
4.
Анортосис
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
АЕЛ Лимасол
 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Кармиотисса
 4 1 1 2 4 - 7 4
7.
Аполлон
 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
АПОЭЛ
 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Омония Арадиппу
 4 0 2 2 1 - 9 2
10.
АЕК Ларнака
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Этникос Ахна
 0:2 3 0 1 2 4 - 7 1
12.
Омония 29-го Мая
 4 0 1 3 3 - 7 1
13.
Неа Саламина
 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Эносис
 4 0 0 4 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 4 3 1 0 12 - 0 10
2.
Арис Лимасол
 2:0 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
Пафос
 3 3 0 0 7 - 2 9
4.
АЕК Ларнака
 4 3 0 1 6 - 3 9
5.
Омония Арадиппу
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Эносис
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
Аполлон
 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
Кармиотисса
 3 1 1 1 2 - 5 4
9.
Этникос Ахна
 0:2 4 1 1 2 7 - 11 4
10.
АЕЛ Лимасол
 2 1 0 1 5 - 5 3
11.
Омония Никосия
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Неа Саламина
 4 1 0 3 5 - 12 3
13.
Анортосис
 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Омония 29-го Мая
 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 5
Пафос Жайро 5
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 4
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 4
Пафос Силва Андерсон 4
Весь список

Топ нарушителей
Арис Лимасол Яго Стив 1 2
Аполлон Diego Dorregaray 1 2
Эносис Elisha Sam 1 2
Эносис Менди Проспер 1 2
Омония Арадиппу Гомес Сана 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Г О О О О Л - Кажу бьет в цель!
  • 20'
    Г О О О О Л - Маямбела Михлали бьет в цель!
  • 3'
    ГОООООЛ Арис Лимасол забивает
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Этникос Ахна
Ничья
Арис Лимасол
6.70
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4.70
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4.33
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Этникос Ахна 0:2 Арис Лимасол онлайн

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Этникос Ахна
Арис Лимасол
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