Тур: 7.
0:2
Второй тайм: 47'
Ход матча
20'
0:1
23'
0:2
- Основной состав
-
40 Флорес ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
93 Баре ЙоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
25 Jalil Saadi
-
Главный тренер: David Badia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
-
3 КажуЗащитник
- Полузащитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Семеду ЭдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
91 Mislav Zadro
-
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
Этникос Ахна
Арис Лимасол
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед
23 матча
26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.42
1.27
Среднее время на гол
63
70
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
1.64
1.75
Среднее время на гол
55
51
Всего голов
35
35
Голов в среднем за матч
1.52
1.52
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
59
59
Бомбардиры внутри турнира
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Andereggen
|4
|0.57
|Гонсалес Пабло II
|2
|0.29
|Офори Ричард
|1
|0.14
|Де Ириондо Мануэль
|1
|0.14
|Стилиану Мариос
|1
|0.14
|Липски Патрик
|1
|0.14
|Julian Bonetto
|1
|0.14
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квилитая Георгий
|4 (2)
|0.57
|Zakaria Sawo
|2
|0.29
|Кокорин Александр
|1
|0.14
|Маямбела Михлали
|1
|0.14
|Кажу
|1
|0.14
|Гомис Янник
|1
|0.14
|Струски Кароль
|1
|0.14
|Моннор Джейден
|1
|0.14
Карточки
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Офори Ричард
|3
|0
|Панайоту Панайотис
|1
|1
|Де Ириондо Мануэль
|2
|0
|Стилиану Мариос
|2
|0
|Julian Bonetto
|2
|0
|Брено Родригес
|1
|0
|Гонсалес Пабло II
|1
|0
|Липски Патрик
|1
|0
|Nicolas Andereggen
|1
|0
|Баханак Патрик
|1
|0
|Jalil Saadi
|1
|0
|Флорес Лукас
|1
|0
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яго Стив
|2
|1
|Урошевич Слободан
|1
|1
|Гомис Янник
|2
|0
|Бенгтссон Лео
|2
|0
|Струски Кароль
|2
|0
|Сане Мамаду
|2
|0
|Alex Opoku Sarfo
|2
|0
|Квилитая Георгий
|1
|0
|Ванаилсон Лусиано
|1
|0
|Кажу
|1
|0
|Николич Велько
|1
|0
|Моннор Джейден
|1
|0
Результаты матчей
Этникос Ахна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Арис Лимасол
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
1
Этникос Ахна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Арис Лимасол
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
6
3
Этникос Ахна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Арис Лимасол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
10
4
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
1
0%
0%
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
10
0
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
12
10
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
17%
2
20%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
1
8%
3
30%
76-90
Пропущено
15
2
4 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
5
33%
1
50%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Этникос Ахна
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Анортосис - Этникос Ахна 0:0 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 5:2 Этникос Ахна - Закакиу 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 2:2
АЕК Ларнака - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эльбасани - Этникос Ахна 0:0 Атромитос - Этникос Ахна 5:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 6:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Закакиу 6:2 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Этникос Ахна - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1
Арис Лимасол
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:0 Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3
Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 Арис Лимасол - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3
Результаты матчей
Этникос Ахна
Арис Лимасол
Точный счет
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Этникос Ахна
Арис Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
21
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
51
33
15
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|19 - 4
|19
|2.
|2:0
|7
|5
|2
|0
|12 - 2
|17
|3.
|7
|4
|1
|2
|16 - 5
|13
|4.
|7
|4
|0
|3
|10 - 7
|12
|5.
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|12 - 10
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 12
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|7
|2
|0
|5
|4 - 12
|6
|12.
|0:2
|7
|1
|2
|4
|11 - 18
|5
|13.
|6
|1
|0
|5
|8 - 18
|3
|14.
|6
|0
|2
|4
|4 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|12 - 2
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|3.
|2:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|9.
|4
|0
|2
|2
|1 - 9
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|0:2
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|14.
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|12 - 0
|10
|2.
|2:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|7.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|9.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|7 - 11
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|5 - 12
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|5
|Пафос
|Жайро
|5
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|4
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|4
|Пафос
|Силва Андерсон
|4
|Арис Лимасол
|Яго Стив
|1 2
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 2
|Эносис
|Elisha Sam
|1 2
|Эносис
|Менди Проспер
|1 2
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|3