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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 7.
Этникос Ахна
1:2
Конец матча
Арис Лимасол
0'
0:1
20' Гол
Маямбела Михлали
0:2
23' Гол
Кажу
55' Желтая карточка
Гонсалес Пабло II
1:2
72' Гол
Nicolas Andereggen
78' Желтая карточка
Де Ириондо Мануэль
83' Желтая карточка
Николич Велько
84' Желтая карточка
Giorgos Nicolas Angelopoulos
89' Желтая карточка
Коррейя Андерсон
90'+7
Этникос Ахна
Арис Лимасол

История личных встреч

Этникос Ахна
Арис Лимасол

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед

23 матча

26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

ПД
2:6
К
1:2
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
0:3
К
1:4
ВД
0:0
ПД
0:4
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
2:0
ПД
1:2
КК
3:0
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
2:2

Голы

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.42
1.27

Среднее время на гол

63
70

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.64
1.75

Среднее время на гол

55
51

Всего голов

35
35

Голов в среднем за матч

1.52
1.52

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

59
59

Бомбардиры внутри турнира

Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Andereggen 5 0.71
Гонсалес Пабло II 2 0.29
Офори Ричард 1 0.14
Де Ириондо Мануэль 1 0.14
Стилиану Мариос 1 0.14
Липски Патрик 1 0.14
Julian Bonetto 1 0.14
Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квилитая Георгий 4 (2) 0.57
Zakaria Sawo 2 0.29
Кокорин Александр 1 0.14
Маямбела Михлали 1 0.14
Кажу 1 0.14
Гомис Янник 1 0.14
Струски Кароль 1 0.14
Моннор Джейден 1 0.14

Карточки

Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Ричард 3 0
Де Ириондо Мануэль 3 0
Панайоту Панайотис 1 1
Гонсалес Пабло II 2 0
Стилиану Мариос 2 0
Julian Bonetto 2 0
Брено Родригес 1 0
Липски Патрик 1 0
Nicolas Andereggen 1 0
Баханак Патрик 1 0
Giorgos Nicolas Angelopoulos 1 0
Jalil Saadi 1 0
Флорес Лукас 1 0
Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яго Стив 2 1
Урошевич Слободан 1 1
Гомис Янник 2 0
Бенгтссон Лео 2 0
Струски Кароль 2 0
Николич Велько 2 0
Сане Мамаду 2 0
Alex Opoku Sarfo 2 0
Квилитая Георгий 1 0
Коррейя Андерсон 1 0
Ванаилсон Лусиано 1 0
Кажу 1 0
Моннор Джейден 1 0

Результаты матчей

Этникос Ахна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Арис Лимасол
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
1
Этникос Ахна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Арис Лимасол
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

6
3
Этникос Ахна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Арис Лимасол
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

11
4

Голы по времени матча

Забито

5
9
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
1
0%
0%

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

10
0
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
2
15%
2
17%
1-15
2
15%
4
33%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
2
17%
46-60
4
31%
1
8%
61-75
1
8%
3
25%
76-90

Пропущено

17
3
6 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
1
33%
61-75
5
29%
29%
1
33%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Этникос Ахна
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Анортосис - Этникос Ахна 0:0 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 5:2 Этникос Ахна - Закакиу 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 2:2
АЕК Ларнака - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эльбасани - Этникос Ахна 0:0 Атромитос - Этникос Ахна 5:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 6:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Закакиу 6:2 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Этникос Ахна - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1
Арис Лимасол
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:0 Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3
Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 Арис Лимасол - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3

Результаты матчей

Этникос Ахна
Арис Лимасол

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Этникос Ахна
Арис Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
3
1
1
3
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
2
1.5
4
3
1
6
2.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 7 6 1 0 19 - 4 19
2.
Арис Лимасол
 7 5 2 0 12 - 3 17
3.
АПОЭЛ
 7 4 1 2 16 - 5 13
4.
АЕК Ларнака
 1:0 7 4 1 2 9 - 7 13
5.
Омония Никосия
 7 4 0 3 10 - 7 12
6.
АЕЛ Лимасол
 5 3 0 2 12 - 10 9
7.
Аполлон
 0:0 6 2 2 2 6 - 6 8
8.
Анортосис
 0:1 7 2 2 3 8 - 9 8
9.
Кармиотисса
 7 2 2 3 6 - 12 8
10.
Омония Арадиппу
 7 2 2 3 5 - 11 8
11.
Эносис
 7 2 0 5 4 - 12 6
12.
Этникос Ахна
 7 1 2 4 12 - 18 5
13.
Неа Саламина
 6 1 0 5 8 - 18 3
14.
Омония 29-го Мая
 0:0 7 0 3 4 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 3 1 0 12 - 2 10
2.
Омония Никосия
 4 3 0 1 7 - 2 9
3.
Арис Лимасол
 3 2 1 0 3 - 0 7
4.
Анортосис
 0:1 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
АЕЛ Лимасол
 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Аполлон
 0:0 3 1 1 1 4 - 3 4
7.
АЕК Ларнака
 1:0 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Кармиотисса
 4 1 1 2 4 - 7 4
9.
АПОЭЛ
 3 1 0 2 4 - 5 3
10.
Омония Арадиппу
 4 0 2 2 1 - 9 2
11.
Этникос Ахна
 3 0 1 2 5 - 7 1
12.
Омония 29-го Мая
 0:0 4 0 1 3 3 - 7 1
13.
Неа Саламина
 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Эносис
 4 0 0 4 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 4 3 1 0 12 - 0 10
2.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 9 - 3 10
3.
Пафос
 3 3 0 0 7 - 2 9
4.
АЕК Ларнака
 1:0 4 3 0 1 6 - 3 9
5.
Омония Арадиппу
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Эносис
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
Аполлон
 0:0 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
Кармиотисса
 3 1 1 1 2 - 5 4
9.
Этникос Ахна
 4 1 1 2 7 - 11 4
10.
АЕЛ Лимасол
 2 1 0 1 5 - 5 3
11.
Омония Никосия
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Неа Саламина
 4 1 0 3 5 - 12 3
13.
Омония 29-го Мая
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Анортосис
 0:1 4 0 2 2 3 - 6 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 5
Пафос Жайро 5
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 5
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 4
Пафос Силва Андерсон 4
Весь список

Топ нарушителей
Арис Лимасол Яго Стив 1 2
Аполлон Diego Dorregaray 1 2
Эносис Elisha Sam 1 2
Эносис Менди Проспер 1 2
Омония Арадиппу Гомес Сана 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Г О О О О Л - Кажу бьет в цель!
    • 20'
      Г О О О О Л - Маямбела Михлали бьет в цель!
    • 3'
      ГОООООЛ Арис Лимасол забивает
    • Судья начинает матч
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