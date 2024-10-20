Тур: 7.
2:0
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаКономис Пантелис
1:0
27' ГолВайссбек Гаэтан
2:0
45' ПенальтиDiego Dorregaray
70' Желтая карточкаХейлен Майкл
74' Желтая карточкаКоль Исраэль
78' Желтая карточкаТруич Никола
90'+5
Ход матча
26'
27'
1:0
45'
2:0
67'
70'
74'
78'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Боли ШарльЗащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
- Основной состав
-
23 Бролль КевинВратарь
- Защитник
-
13 Хейлен МайклЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
92 Труич НиколаНападающий
-
47 Jay Enem
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Бела ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Карп КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
10 Fabinho IV
-
-
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
История личных встреч
Аполлон
Омония 29-го Мая
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вайссбек Гаэтан
|3
|0.5
|Маркеш Педру
|2
|0.33
|Diego Dorregaray
|2 (2)
|0.33
|Змрхаль Яромир
|1
|0.17
Омония 29-го Мая
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Труич Никола
|2 (1)
|0.29
|Iasonas Pikis
|1
|0.14
|Jay Enem
|1
|0.14
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diego Dorregaray
|2
|1
|Бруно Араужо
|3
|0
|Вурос Праксителис
|2
|0
|Буасгар Кентен
|2
|0
|Селестин Жюльен
|2
|0
|Вайссбек Гаэтан
|2
|0
|Д'Алмейда Сесси
|0
|1
|Леувенбург Петер
|1
|0
|Коль Исраэль
|1
|0
|Вернон де Марко
|1
|0
|Шполярич Данило
|1
|0
|Малеккидис Георгос
|1
|0
Омония 29-го Мая
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Труич Никола
|3
|0
|Sotiris Fiakas
|3
|0
|Хейлен Майкл
|2
|0
|Вилер Христос
|2
|0
|Факундо Гарсия
|2
|0
|Карп Кэтэлин
|1
|0
|Кономис Пантелис
|1
|0
|Десланд Сильвен
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
|Iasonas Pikis
|1
|0
|Фернандес Рашаан
|1
|0
|Andreas Artemiou
|1
|0
|Фернандес Альберто
|1
|0
|Рамос Да Пенья
|1
|0
|Lefteris Alambritis
|1
|0
Результаты матчей
Аполлон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Омония 29-го Мая
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Аполлон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Омония 29-го Мая
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
2
0
Аполлон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Омония 29-го Мая
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
50%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
50%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
11
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кармиотисса - Аполлон 2:0 Аполлон - Эносис 3:1 Отеллос - Аполлон 0:4 Арис Лимасол - Аполлон 0:0
Неа Саламина - Аполлон 3:1 Анортосис - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 Аполлон - Кармиотисса 7:1 Жилина - Аполлон 1:2 Аполлон - Аль-Гарафа 1:1 Аполлон - Отеллос 4:1 Закакиу - Аполлон 1:5 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Пафос - Аполлон 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:2 Отеллос - Аполлон 0:1
Омония 29-го Мая
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0 Кармиотисса - Омония 29-го Мая 1:1 Омония 29-го Мая - Эносис 0:1
Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Айя-Напа - Омония 29-го Мая 1:5 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Олимпиакос Никосия - Омония 29-го Мая 0:0 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 АСИЛ Лыси - Омония 29-го Мая 0:4 Омония 29-го Мая - Пейе 2014 2:0 Ипсонас Лимасол - Омония 29-го Мая 2:3 Омония 29-го Мая - Айя-Напа 3:0 Омония Арадиппу - Омония 29-го Мая 1:2 Омония 29-го Мая - Олимпиакос Никосия 1:0 Эносис - Омония 29-го Мая 2:1 Омония 29-го Мая - АСИЛ Лыси 0:0
Результаты матчей
Аполлон
Омония 29-го Мая
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Аполлон
Омония 29-го Мая
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
34
33
16
15
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|5
|Пафос
|Жайро
|5
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|5
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|4
|Пафос
|Силва Андерсон
|4
|Арис Лимасол
|Яго Стив
|1 2
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 2
|Эносис
|Elisha Sam
|1 2
|Эносис
|Менди Проспер
|1 2
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|3