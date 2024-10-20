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  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 7.
Аполлон
2:0
Конец матча
Омония 29-го Мая
0'
26' Желтая карточка
Кономис Пантелис
1:0
27' Гол
Вайссбек Гаэтан
2:0
45' Пенальти
Diego Dorregaray
70' Желтая карточка
Хейлен Майкл
74' Желтая карточка
Коль Исраэль
78' Желтая карточка
Труич Никола
90'+5
Аполлон
Омония 29-го Мая

История личных встреч

Аполлон
Омония 29-го Мая

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вайссбек Гаэтан 3 0.5
Маркеш Педру 2 0.33
Diego Dorregaray 2 (2) 0.33
Змрхаль Яромир 1 0.17
Омония 29-го Мая
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Труич Никола 2 (1) 0.29
Iasonas Pikis 1 0.14
Jay Enem 1 0.14

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diego Dorregaray 2 1
Бруно Араужо 3 0
Вурос Праксителис 2 0
Буасгар Кентен 2 0
Селестин Жюльен 2 0
Вайссбек Гаэтан 2 0
Д'Алмейда Сесси 0 1
Леувенбург Петер 1 0
Коль Исраэль 1 0
Вернон де Марко 1 0
Шполярич Данило 1 0
Малеккидис Георгос 1 0
Омония 29-го Мая
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Труич Никола 3 0
Sotiris Fiakas 3 0
Хейлен Майкл 2 0
Вилер Христос 2 0
Факундо Гарсия 2 0
Карп Кэтэлин 1 0
Кономис Пантелис 1 0
Десланд Сильвен 1 0
Псалтис Парис 1 0
Iasonas Pikis 1 0
Фернандес Рашаан 1 0
Andreas Artemiou 1 0
Фернандес Альберто 1 0
Рамос Да Пенья 1 0
Lefteris Alambritis 1 0

Результаты матчей

Аполлон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Омония 29-го Мая
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Аполлон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Омония 29-го Мая
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

2
0
Аполлон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Омония 29-го Мая
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
50%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
50%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
11
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кармиотисса - Аполлон 2:0 Аполлон - Эносис 3:1 Отеллос - Аполлон 0:4 Арис Лимасол - Аполлон 0:0
Неа Саламина - Аполлон 3:1 Анортосис - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 Аполлон - Кармиотисса 7:1 Жилина - Аполлон 1:2 Аполлон - Аль-Гарафа 1:1 Аполлон - Отеллос 4:1 Закакиу - Аполлон 1:5 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Пафос - Аполлон 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:2 Отеллос - Аполлон 0:1
Омония 29-го Мая
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0 Кармиотисса - Омония 29-го Мая 1:1 Омония 29-го Мая - Эносис 0:1
Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Айя-Напа - Омония 29-го Мая 1:5 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Олимпиакос Никосия - Омония 29-го Мая 0:0 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 АСИЛ Лыси - Омония 29-го Мая 0:4 Омония 29-го Мая - Пейе 2014 2:0 Ипсонас Лимасол - Омония 29-го Мая 2:3 Омония 29-го Мая - Айя-Напа 3:0 Омония Арадиппу - Омония 29-го Мая 1:2 Омония 29-го Мая - Олимпиакос Никосия 1:0 Эносис - Омония 29-го Мая 2:1 Омония 29-го Мая - АСИЛ Лыси 0:0

Результаты матчей

Аполлон
Омония 29-го Мая

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Аполлон
Омония 29-го Мая

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
4
3
3
1.5
1
6
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 7 6 1 0 19 - 4 19
2.
Арис Лимасол
 7 5 2 0 12 - 3 17
3.
АПОЭЛ
 7 4 1 2 16 - 5 13
4.
АЕК Ларнака
 7 4 1 2 9 - 7 13
5.
Омония Никосия
 7 4 0 3 10 - 7 12
6.
Аполлон
 6 3 1 2 8 - 6 10
7.
АЕЛ Лимасол
 5 3 0 2 12 - 10 9
8.
Анортосис
 7 2 2 3 8 - 9 8
9.
Кармиотисса
 7 2 2 3 6 - 12 8
10.
Омония Арадиппу
 7 2 2 3 5 - 11 8
11.
Эносис
 7 2 0 5 4 - 12 6
12.
Этникос Ахна
 7 1 2 4 12 - 18 5
13.
Неа Саламина
 6 1 0 5 8 - 18 3
14.
Омония 29-го Мая
 7 0 2 5 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 3 1 0 12 - 2 10
2.
Омония Никосия
 4 3 0 1 7 - 2 9
3.
Арис Лимасол
 3 2 1 0 3 - 0 7
4.
Аполлон
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Анортосис
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
АЕЛ Лимасол
 3 2 0 1 7 - 5 6
7.
АЕК Ларнака
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Кармиотисса
 4 1 1 2 4 - 7 4
9.
АПОЭЛ
 3 1 0 2 4 - 5 3
10.
Омония Арадиппу
 4 0 2 2 1 - 9 2
11.
Этникос Ахна
 3 0 1 2 5 - 7 1
12.
Омония 29-го Мая
 4 0 1 3 3 - 7 1
13.
Неа Саламина
 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Эносис
 4 0 0 4 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 4 3 1 0 12 - 0 10
2.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 9 - 3 10
3.
Пафос
 3 3 0 0 7 - 2 9
4.
АЕК Ларнака
 4 3 0 1 6 - 3 9
5.
Омония Арадиппу
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Эносис
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
Аполлон
 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
Кармиотисса
 3 1 1 1 2 - 5 4
9.
Этникос Ахна
 4 1 1 2 7 - 11 4
10.
АЕЛ Лимасол
 2 1 0 1 5 - 5 3
11.
Омония Никосия
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Неа Саламина
 4 1 0 3 5 - 12 3
13.
Анортосис
 4 0 2 2 3 - 6 2
14.
Омония 29-го Мая
 3 0 1 2 1 - 4 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 5
Пафос Жайро 5
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 5
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 4
Пафос Силва Андерсон 4
Весь список

Топ нарушителей
Арис Лимасол Яго Стив 1 2
Аполлон Diego Dorregaray 1 2
Эносис Elisha Sam 1 2
Эносис Менди Проспер 1 2
Омония Арадиппу Гомес Сана 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Г О О О О Л - Diego Dorregaray из команды Аполлон забивает с точки!
    • 27'
      Г О О О О Л - Gaetan Weissbeck бьет в цель!
    • 26'
      Кономис Пантелис получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Аполлон 2:0 Омония 29-го Мая онлайн

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