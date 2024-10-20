Тур: 7.
1:0
Первый тайм: 13'
Ход матча
13'
1:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Ерсон ЧаконНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Мугаби БевисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Дьюрчо АдамПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Яннакис Оккас
История личных встреч
АЕК Ларнака
Анортосис
33 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
27 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
78.8%
24.2%
26 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.6%
30.3%
12.1%
19 побед 10 ничьих 0 побед
27 матчей
40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 16 побед
Первый тайм
48.1%
51.9%
0 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 15 ничьих 16 побед
60 матчей
45%
28.3%
26.7%
27 побед 17 ничьих 16 побед
Первый тайм
43.3%
35%
21.7%
26 побед 21 ничья 13 побед
Второй тайм
31.7%
41.7%
26.6%
19 побед 25 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
47
38
Голов в среднем за матч
1.68
1.19
Среднее время на гол
53
75
Всего голов
36
28
Голов в среднем за матч
1.13
1
Среднее время на гол
80
90
Всего голов
83
66
Голов в среднем за матч
1.38
1.1
Тотал матчей
2.5
57
Больше 95%
Меньше 5%
3
43
Больше 72%
Меньше 28%
17
30
Больше 50%
Меньше 50%
30
14
Больше 23%
Меньше 77%
46
4
Больше 7%
Меньше 93%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
59
Среднее время на гол
65
81
Бомбардиры внутри турнира
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруну Гама
|2
|0.29
|Роден Маркус
|1
|0.14
|Экполо Годсвилл
|1
|0.14
|Фараж Имад
|1
|0.14
|Enzo Cabrera2
|1
|0.14
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопеш Рафаэл
|4 (1)
|0.57
|Консейсау Сержиу
|1
|0.14
|Артиматас Костакис
|1
|0.14
|Хрисостому Андреас
|1
|0.14
|Хрисопулос Константинос
|1
|0.14
Карточки
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enzo Cabrera2
|3
|0
|Роден Маркус
|2
|0
|Ангельски Кароль
|2
|0
|Канталапьерда Аитор
|2
|0
|Фараж Имад
|2
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Понс Пере
|1
|0
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|Миличевич Хрвое
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хрисостому Андреас
|3
|0
|Danil Paroutis
|1
|1
|Мугаби Бевис
|2
|0
|Хрисопулос Константинос
|2
|0
|Кику Франсишку
|1
|0
|Илиев Атанас
|1
|0
|Артиматас Костакис
|1
|0
|Младжович Боян
|1
|0
Результаты матчей
АЕК Ларнака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Анортосис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
АЕК Ларнака
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Анортосис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
5
4
АЕК Ларнака
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Анортосис
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
60%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
8
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
3
50%
2
25%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
1
11%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
4
44%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК Ларнака
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
АПОЭЛ - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Акритас Хлоракас 5:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 2:2
Омония Никосия - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 АЕК Ларнака - Пакш 0:2 Пакш - АЕК Ларнака 3:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 ПАОК - АЕК Ларнака 2:1 Ден Бош - АЕК Ларнака 2:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1
Анортосис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Анортосис - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Неа Саламина 3:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:4 Этникос Ахна - Анортосис 2:2
Анортосис - Омония Никосия 1:0 Пафос - Анортосис 3:1 Анортосис - Аполлон 1:2 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 Неа Саламина - Анортосис 2:2 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Анортосис - Омония Никосия 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:1 Анортосис - Пафос 2:3 Омония Никосия - Анортосис 2:1
Результаты матчей
АЕК Ларнака
Анортосис
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
АЕК Ларнака
Анортосис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
33
24
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|19 - 4
|19
|2.
|7
|5
|2
|0
|12 - 3
|17
|3.
|7
|4
|1
|2
|16 - 5
|13
|4.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|5.
|7
|4
|0
|3
|10 - 7
|12
|6.
|5
|3
|0
|2
|12 - 10
|9
|7.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|8.
|0:1
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 12
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|11.
|7
|2
|0
|5
|4 - 12
|6
|12.
|7
|1
|2
|4
|12 - 18
|5
|13.
|6
|1
|0
|5
|8 - 18
|3
|14.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|12 - 2
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|7.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|10.
|4
|0
|2
|2
|1 - 9
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|12.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|14.
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|12 - 0
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|4.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|7.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|7 - 11
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|5 - 12
|3
|13.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|5
|Пафос
|Жайро
|5
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|5
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|4
|Пафос
|Силва Андерсон
|4
|Арис Лимасол
|Яго Стив
|1 2
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 2
|Эносис
|Elisha Sam
|1 2
|Эносис
|Менди Проспер
|1 2
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|3