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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 7.
АЕК Ларнака
1:0
Первый тайм: 13'
Анортосис
0'
1:0
13' Гол

Ход матча

13'
1:0
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Ничья
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АЕК Ларнака
Анортосис

История личных встреч

АЕК Ларнака
Анортосис

33 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
27 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

78.8%
24.2%
26 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.6%
30.3%
12.1%
19 побед 10 ничьих 0 побед

27 матчей

40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 16 побед

Первый тайм

48.1%
51.9%
0 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 15 ничьих 16 побед

60 матчей

45%
28.3%
26.7%
27 побед 17 ничьих 16 побед

Первый тайм

43.3%
35%
21.7%
26 побед 21 ничья 13 побед

Второй тайм

31.7%
41.7%
26.6%
19 побед 25 ничьих 16 побед

История матчей

ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
4:0
ПД
1:0
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ТМС
0:2
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
1:0
К
2:2
К
1:3
ПД
0:1
ПД
4:1
ПД
3:2
ПД
0:1
К
2:2
ПД
1:0
К
3:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
2:1
КК
3:1
КК
1:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:3
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
2:0
К
1:1
ПД
2:1
К
1:2
ПД
3:0
ПД
1:3
ПД
1:0
ПД
3:3
ПД
2:2
ПД
2:1

Голы

Всего голов

47
38

Голов в среднем за матч

1.68
1.19

Среднее время на гол

53
75

Всего голов

36
28

Голов в среднем за матч

1.13
1

Среднее время на гол

80
90

Всего голов

83
66

Голов в среднем за матч

1.38
1.1

Тотал матчей

2.5
57
Больше 95%
Меньше 5%
3
43
Больше 72%
Меньше 28%
17
30
Больше 50%
Меньше 50%
30
14
Больше 23%
Меньше 77%
46
4
Больше 7%
Меньше 93%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
59

Среднее время на гол

65
81

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруну Гама 2 0.29
Роден Маркус 1 0.14
Экполо Годсвилл 1 0.14
Фараж Имад 1 0.14
Enzo Cabrera2 1 0.14
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопеш Рафаэл 4 (1) 0.57
Консейсау Сержиу 1 0.14
Артиматас Костакис 1 0.14
Хрисостому Андреас 1 0.14
Хрисопулос Константинос 1 0.14

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Enzo Cabrera2 3 0
Роден Маркус 2 0
Ангельски Кароль 2 0
Канталапьерда Аитор 2 0
Фараж Имад 2 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Понс Пере 1 0
Мирамон Хорхе 1 0
Миличевич Хрвое 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хрисостому Андреас 3 0
Danil Paroutis 1 1
Мугаби Бевис 2 0
Хрисопулос Константинос 2 0
Кику Франсишку 1 0
Илиев Атанас 1 0
Артиматас Костакис 1 0
Младжович Боян 1 0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Анортосис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
АЕК Ларнака
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Анортосис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
4
АЕК Ларнака
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Анортосис
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
60%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
8
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
3
50%
2
25%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
1
11%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
4
44%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
АПОЭЛ - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Акритас Хлоракас 5:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 2:2
Омония Никосия - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 АЕК Ларнака - Пакш 0:2 Пакш - АЕК Ларнака 3:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 ПАОК - АЕК Ларнака 2:1 Ден Бош - АЕК Ларнака 2:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1
Анортосис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Анортосис - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Неа Саламина 3:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:4 Этникос Ахна - Анортосис 2:2
Анортосис - Омония Никосия 1:0 Пафос - Анортосис 3:1 Анортосис - Аполлон 1:2 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 Неа Саламина - Анортосис 2:2 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Анортосис - Омония Никосия 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:1 Анортосис - Пафос 2:3 Омония Никосия - Анортосис 2:1

Результаты матчей

АЕК Ларнака
Анортосис

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

АЕК Ларнака
Анортосис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 7 6 1 0 19 - 4 19
2.
Арис Лимасол
 7 5 2 0 12 - 3 17
3.
АПОЭЛ
 7 4 1 2 16 - 5 13
4.
АЕК Ларнака
 1:0 7 4 1 2 9 - 7 13
5.
Омония Никосия
 7 4 0 3 10 - 7 12
6.
АЕЛ Лимасол
 5 3 0 2 12 - 10 9
7.
Аполлон
 0:0 6 2 2 2 6 - 6 8
8.
Анортосис
 0:1 7 2 2 3 8 - 9 8
9.
Кармиотисса
 7 2 2 3 6 - 12 8
10.
Омония Арадиппу
 7 2 2 3 5 - 11 8
11.
Эносис
 7 2 0 5 4 - 12 6
12.
Этникос Ахна
 7 1 2 4 12 - 18 5
13.
Неа Саламина
 6 1 0 5 8 - 18 3
14.
Омония 29-го Мая
 0:0 7 0 3 4 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 3 1 0 12 - 2 10
2.
Омония Никосия
 4 3 0 1 7 - 2 9
3.
Арис Лимасол
 3 2 1 0 3 - 0 7
4.
Анортосис
 0:1 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
АЕЛ Лимасол
 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Аполлон
 0:0 3 1 1 1 4 - 3 4
7.
АЕК Ларнака
 1:0 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Кармиотисса
 4 1 1 2 4 - 7 4
9.
АПОЭЛ
 3 1 0 2 4 - 5 3
10.
Омония Арадиппу
 4 0 2 2 1 - 9 2
11.
Этникос Ахна
 3 0 1 2 5 - 7 1
12.
Омония 29-го Мая
 0:0 4 0 1 3 3 - 7 1
13.
Неа Саламина
 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Эносис
 4 0 0 4 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 4 3 1 0 12 - 0 10
2.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 9 - 3 10
3.
Пафос
 3 3 0 0 7 - 2 9
4.
АЕК Ларнака
 1:0 4 3 0 1 6 - 3 9
5.
Омония Арадиппу
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Эносис
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
Аполлон
 0:0 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
Кармиотисса
 3 1 1 1 2 - 5 4
9.
Этникос Ахна
 4 1 1 2 7 - 11 4
10.
АЕЛ Лимасол
 2 1 0 1 5 - 5 3
11.
Омония Никосия
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Неа Саламина
 4 1 0 3 5 - 12 3
13.
Омония 29-го Мая
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Анортосис
 0:1 4 0 2 2 3 - 6 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 5
Пафос Жайро 5
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 5
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 4
Пафос Силва Андерсон 4
Весь список

Топ нарушителей
Арис Лимасол Яго Стив 1 2
Аполлон Diego Dorregaray 1 2
Эносис Elisha Sam 1 2
Эносис Менди Проспер 1 2
Омония Арадиппу Гомес Сана 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 13'
    ГОООООЛ АЕК Ларнака забивает
  • Судья начинает матч
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АЕК Ларнака
Ничья
Анортосис
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