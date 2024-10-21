Тур: 7.
0:2
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаЛесовой Даниил
14' Желтая карточкаГбелле Гарланд
22' Желтая карточкаМамас Рафаил
52' Желтая карточкаМельядо Мигель
59' Желтая карточкаБехарано Данни
0:1
90' ГолМамас Рафаил
0:2
90' ГолРоберта Найджел
90'+7
Ход матча
10'
14'
22'
52'
59'
90'
0:1
90'
0:2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Тчаха СержЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Яневски Чедомир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Сингх ЛютерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Бамбок ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Авраам АвивПолузащитник
-
34 Кечкеш АкошПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
История личных встреч
Неа Саламина
АЕЛ Лимасол
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 16 побед
36 матчей
27.8%
19.4%
52.8%
10 побед 7 ничьих 19 побед
Первый тайм
27.8%
44.4%
27.8%
10 побед 16 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
30.6%
44.4%
9 побед 11 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
19
Голов в среднем за матч
1.4
1.19
Среднее время на гол
64
75
Всего голов
37
26
Голов в среднем за матч
2.31
1.3
Среднее время на гол
38
69
Всего голов
65
45
Голов в среднем за матч
1.81
1.25
Тотал матчей
2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
49
72
Бомбардиры внутри турнира
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурмишай Фиорин
|2
|0.29
|Папагеоргиу Гиоргос
|2
|0.29
|Веллиос Апостолос
|2 (1)
|0.29
|Andreas Fragkou
|1
|0.14
|Гбелле Гарланд
|1
|0.14
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макрис Андреас
|5
|0.83
|Лесовой Даниил
|2
|0.33
|Уэдраого Дилан
|2
|0.33
|Столник Марко
|1
|0.17
|Сингх Лютер
|1
|0.17
|Роберта Найджел
|1
|0.17
|Мамас Рафаил
|1
|0.17
|Тричковски Иван
|1 (1)
|0.17
Карточки
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гбелле Гарланд
|3
|0
|Бехарано Данни
|2
|0
|Карлитуш Тавареш
|2
|0
|Дурмишай Фиорин
|2
|0
|Andreas Fragkou
|1
|0
|Lucas Acevedo
|1
|0
|Abdelaye Diakite
|1
|0
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0
|Сержио Констрантинос
|1
|0
|Тчаха Серж
|1
|0
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мамас Рафаил
|3
|0
|Мельядо Мигель
|2
|0
|Лесовой Даниил
|2
|0
|Уэдраого Дилан
|2
|0
|Франдзис Христофорос
|2
|0
|Кечкеш Акош
|0
|1
|Столник Марко
|1
|0
|Сингх Лютер
|1
|0
|Захариу Панайотис
|1
|0
|Роберта Найджел
|1
|0
|Авраам Авив
|1
|0
|Yiannis Gerolemou
|1
|0
|Току Эммануэль
|1
|0
Результаты матчей
Неа Саламина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
АЕЛ Лимасол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
1
Неа Саламина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
АЕЛ Лимасол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
3
6
Неа Саламина
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
АЕЛ Лимасол
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
7
7
Голы по времени матча
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
5
71%
0
0%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
12
5
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
8%
1
20%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
3
60%
76-90
Забито
9
14
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
2
14%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
3
33%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
2
22%
4
29%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
19
10
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
5%
1
10%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
4
21%
2
20%
31-45
2
11%
3
30%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
6
32%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Неа Саламина
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Анортосис - Неа Саламина 3:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 1:3 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1
Пафос - Неа Саламина 4:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Аполлон 3:1 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Неа Саламина - Анортосис 2:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Китиу 3:0 Неа Саламина - Закакиу 1:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Докса Катокопия - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Закакиу - Неа Саламина 0:3
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 5:2 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0
Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Арка Гдыня - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 3:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:5 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 0:0 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 0:0
Результаты матчей
Неа Саламина
АЕЛ Лимасол
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
3:1
2 раза 50%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
2:3
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Неа Саламина
АЕЛ Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
33
16
24
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|5
|Пафос
|Жайро
|5
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|5
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|4
|Пафос
|Силва Андерсон
|4
|Арис Лимасол
|Яго Стив
|1 2
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 2
|Эносис
|Elisha Sam
|1 2
|Эносис
|Менди Проспер
|1 2
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|3