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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 7.
Неа Саламина
0:2
Конец матча
АЕЛ Лимасол
0'
10' Желтая карточка
Лесовой Даниил
14' Желтая карточка
Гбелле Гарланд
22' Желтая карточка
Мамас Рафаил
52' Желтая карточка
Мельядо Мигель
59' Желтая карточка
Бехарано Данни
0:1
90' Гол
Мамас Рафаил
0:2
90' Гол
Роберта Найджел
90'+7
Неа Саламина
АЕЛ Лимасол

История личных встреч

Неа Саламина
АЕЛ Лимасол

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 16 побед

36 матчей

27.8%
19.4%
52.8%
10 побед 7 ничьих 19 побед

Первый тайм

27.8%
44.4%
27.8%
10 побед 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
30.6%
44.4%
9 побед 11 ничьих 16 побед

История матчей

ТМК
1:1
ПД
5:4
ПД
1:1
ПД
3:1
ПД
2:1
ТМК
3:1
ПД
3:3
ПД
2:3
К
1:1
К
1:0
ПД
2:0
ПД
1:0
К
1:0
К
2:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ТМС
2:0
ПД
1:2
ПД
3:2
ПД
5:2
ПД
0:2
ПД
3:2
ПД
4:1
ПД
0:3
ПД
3:1
ПД
1:3
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
0:1

Голы

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

1.4
1.19

Среднее время на гол

64
75

Всего голов

37
26

Голов в среднем за матч

2.31
1.3

Среднее время на гол

38
69

Всего голов

65
45

Голов в среднем за матч

1.81
1.25

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

49
72

Бомбардиры внутри турнира

Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурмишай Фиорин 2 0.29
Папагеоргиу Гиоргос 2 0.29
Веллиос Апостолос 2 (1) 0.29
Andreas Fragkou 1 0.14
Гбелле Гарланд 1 0.14
АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макрис Андреас 5 0.83
Лесовой Даниил 2 0.33
Уэдраого Дилан 2 0.33
Столник Марко 1 0.17
Сингх Лютер 1 0.17
Роберта Найджел 1 0.17
Мамас Рафаил 1 0.17
Тричковски Иван 1 (1) 0.17

Карточки

Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гбелле Гарланд 3 0
Бехарано Данни 2 0
Карлитуш Тавареш 2 0
Дурмишай Фиорин 2 0
Andreas Fragkou 1 0
Lucas Acevedo 1 0
Abdelaye Diakite 1 0
Папагеоргиу Гиоргос 1 0
Сержио Констрантинос 1 0
Тчаха Серж 1 0
АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мамас Рафаил 3 0
Мельядо Мигель 2 0
Лесовой Даниил 2 0
Уэдраого Дилан 2 0
Франдзис Христофорос 2 0
Кечкеш Акош 0 1
Столник Марко 1 0
Сингх Лютер 1 0
Захариу Панайотис 1 0
Роберта Найджел 1 0
Авраам Авив 1 0
Yiannis Gerolemou 1 0
Току Эммануэль 1 0

Результаты матчей

Неа Саламина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
АЕЛ Лимасол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
1
Неа Саламина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
АЕЛ Лимасол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

3
6
Неа Саламина
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
АЕЛ Лимасол
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
5
71%
0
0%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

12
5
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
8%
1
20%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
3
60%
76-90

Забито

9
14
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
2
14%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
3
33%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
2
22%
4
29%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

19
10
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
5%
1
10%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
4
21%
2
20%
31-45
2
11%
3
30%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
6
32%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Неа Саламина
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Анортосис - Неа Саламина 3:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 1:3 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1
Пафос - Неа Саламина 4:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Аполлон 3:1 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Неа Саламина - Анортосис 2:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Китиу 3:0 Неа Саламина - Закакиу 1:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Докса Катокопия - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Закакиу - Неа Саламина 0:3
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 5:2 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0
Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Арка Гдыня - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 3:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:5 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 0:0 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 0:0

Результаты матчей

Неа Саламина
АЕЛ Лимасол

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

3:1
2 раза 50%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:3
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Неа Саламина
АЕЛ Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
3
3
1
6
2.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 7 6 1 0 19 - 4 19
2.
Арис Лимасол
 7 5 2 0 12 - 3 17
3.
АПОЭЛ
 7 4 1 2 16 - 5 13
4.
АЕК Ларнака
 7 4 1 2 9 - 7 13
5.
АЕЛ Лимасол
 6 4 0 2 14 - 10 12
6.
Омония Никосия
 7 4 0 3 10 - 7 12
7.
Аполлон
 6 3 1 2 8 - 6 10
8.
Анортосис
 7 2 2 3 8 - 9 8
9.
Кармиотисса
 7 2 2 3 6 - 12 8
10.
Омония Арадиппу
 7 2 2 3 5 - 11 8
11.
Эносис
 7 2 0 5 4 - 12 6
12.
Этникос Ахна
 7 1 2 4 12 - 18 5
13.
Неа Саламина
 7 1 0 6 8 - 20 3
14.
Омония 29-го Мая
 7 0 2 5 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 3 1 0 12 - 2 10
2.
Омония Никосия
 4 3 0 1 7 - 2 9
3.
Арис Лимасол
 3 2 1 0 3 - 0 7
4.
Аполлон
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Анортосис
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
АЕЛ Лимасол
 3 2 0 1 7 - 5 6
7.
АЕК Ларнака
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Кармиотисса
 4 1 1 2 4 - 7 4
9.
АПОЭЛ
 3 1 0 2 4 - 5 3
10.
Омония Арадиппу
 4 0 2 2 1 - 9 2
11.
Этникос Ахна
 3 0 1 2 5 - 7 1
12.
Омония 29-го Мая
 4 0 1 3 3 - 7 1
13.
Неа Саламина
 3 0 0 3 3 - 8 0
14.
Эносис
 4 0 0 4 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 4 3 1 0 12 - 0 10
2.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 9 - 3 10
3.
Пафос
 3 3 0 0 7 - 2 9
4.
АЕК Ларнака
 4 3 0 1 6 - 3 9
5.
Омония Арадиппу
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
АЕЛ Лимасол
 3 2 0 1 7 - 5 6
7.
Эносис
 3 2 0 1 3 - 3 6
8.
Аполлон
 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Кармиотисса
 3 1 1 1 2 - 5 4
10.
Этникос Ахна
 4 1 1 2 7 - 11 4
11.
Омония Никосия
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Неа Саламина
 4 1 0 3 5 - 12 3
13.
Анортосис
 4 0 2 2 3 - 6 2
14.
Омония 29-го Мая
 3 0 1 2 1 - 4 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 5
Пафос Жайро 5
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 5
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 4
Пафос Силва Андерсон 4
Весь список

Топ нарушителей
Арис Лимасол Яго Стив 1 2
Аполлон Diego Dorregaray 1 2
Эносис Elisha Sam 1 2
Эносис Менди Проспер 1 2
Омония Арадиппу Гомес Сана 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    ГОООООЛ АЕЛ Лимасол забивает
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