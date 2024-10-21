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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Бодрумспор
0:1
Конец матча
Ризеспор
0'
50' Желтая карточка
Олавоин Ибрахим
52' Желтая карточка
Хаджиахметович Амир
58' Желтая карточка
Айети Арлинд
0:1
83' Гол
Соу Али
88' Желтая карточка
Celal Dumanli
90'+7

Ход матча

46'
 
Зекири Альтин
Булут Эмрекан
46'
 
Соу Али
Юречка Вацлав
50'
 
Олавоин Ибрахим
52'
 
Хаджиахметович Амир
58'
Айети Арлинд
 
60'
Антальялы Тайлан
Фреди Гомеш
 
72'
 
Геззаль Рашид
Варешанович Дал
72'
 
Пала Митхат
Пехливан Халиль
80'
Бильсель Эге
Димитров Здравко
 
81'
Озер Кенан
Бразау Педру
 
81'
 
Яшар Сейфеттин Анил
Аликулов Хусниддин
83'
0:1
Соу Али
(Геззаль Рашид)
86'
Samet Yalcin
Musah Mohammed
 
86'
Celal Dumanli
Ahmet Aslan
 
88'
Celal Dumanli
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
1
Соуза
Диогу
23
Uzeyir
Ergun
15
Айети
Арлинд
34
Ali
Aytemur
33
Челюстка
Ондржей
21
Ahmet
Aslan
20
Бразау
Педру
26
Musah
Mohammed
16
Фреди
Гомеш
7
Димитров
Здравко
9
Пушкаш
Георге
30
Грбич
Иво
37
Шахин
Мухаммет
Таха
4
Мочи
Отилла
2
Аликулов
Хусниддин
3
Пехливан
Халиль
6
Папаниколау
Яннис
20
Хаджиахметович
Амир
10
Олавоин
Ибрахим
8
Варешанович
Дал
17
Булут
Эмрекан
15
Юречка
Вацлав
Бодрумспор
4-1-4-1
Ризеспор
4-2-3-1

История личных встреч

Бодрумспор
Ризеспор

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛТ
1:2
ПЛТ
2:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Бодрумспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пушкаш Георге 3 0.33
Сефери Тулан 2 0.22
Димитров Здравко 1 0.11
Озер Кенан 1 (1) 0.11
Musah Mohammed 0 0
Uzeyir Ergun 0 0
Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аликулов Хусниддин 3 0.33
Соу Али 2 0.22
Юречка Вацлав 1 0.11
Нильсен Каспер 0 0
Шахин Мухаммет Таха 0 0
Геззаль Рашид 0 0
Хаджиахметович Амир 0 0

Карточки

Бодрумспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Musah Mohammed 3 0
Сефери Тулан 1 1
Айети Арлинд 2 0
Samet Yalcin 2 0
Celal Dumanli 2 0
Шен Дженк 2 0
Фреди Гомеш 0 1
Озер Кенан 1 0
Челюстка Ондржей 1 0
Соуза Диогу 1 0
Димитров Здравко 1 0
Бразау Педру 1 0
Uzeyir Ergun 1 0
Enes Ogruce 1 0
Ahmet Aslan 1 0
Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акинтола Дэвид 3 0
Шахин Мухаммет Таха 2 0
Булут Эмрекан 2 0
Нильсен Каспер 1 0
Геззаль Рашид 1 0
Грбич Иво 1 0
Соу Али 1 0
Пехливан Халиль 1 0
Хаджиахметович Амир 1 0
Папаниколау Яннис 1 0
Олавоин Ибрахим 1 0
Аликулов Хусниддин 1 0
Варешанович Дал 1 0

Результаты матчей

Бодрумспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Ризеспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
0
Бодрумспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Ризеспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

1
3
Бодрумспор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Ризеспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
50%
2
29%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
4
57%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

12
15
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
3
20%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
3
25%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
42%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бодрумспор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Касымпаша - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Адана Демирспор 3:1 Хатайспор - Бодрумспор 0:1 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1
Гёзтепе - Бодрумспор 2:0 Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Сакарьяспор - Бодрумспор 1:3 Бодрумспор - Йени Корумспор 0:0 Йени Корумспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Болуспор 2:0 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Коджаелиспор 3:0 Тузласпор - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Шанлыурфаспор 2:1 Аданаспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Кечиоренгюджю 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Бодрумспор 0:1 Бодрумспор - Болуспор 1:1
Ризеспор
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ризеспор - Антальяспор 2:1 Аланьяспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Самсунспор 0:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0
Ризеспор - Касымпаша 0:1 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор - Ницца 2:2 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Кривбасс КР - Ризеспор 3:4 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Ризеспор 2:1 Бешикташ - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Анкарагюджю 2:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Антальяспор 3:0

Результаты матчей

Бодрумспор
Ризеспор

Точный счет

0:1
3 раза 60%
3:1
2 раза 40%
0:1
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
3
2 раза 40%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
4 раза 44%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Бодрумспор
Ризеспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
1
4
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
4
5
2
7
1.5
2
7
2
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 8 1 0 27 - 8 25
2.
Бешикташ
 Заявка 8 6 2 0 17 - 5 20
3.
Самсунспор
 Заявка 9 6 1 2 16 - 9 19
4.
Фенербахче
 Заявка 8 5 2 1 18 - 7 17
5.
Эюпспор
 Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
7.
Гёзтепе
 Заявка 8 3 3 2 14 - 10 12
8.
Трабзонспор
 Заявка 8 2 6 0 8 - 6 12
9.
Сивасспор
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
10.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
11.
Касымпаша
 Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
12.
Бодрумспор
 Заявка 9 3 1 5 8 - 11 10
13.
Ризеспор
 Заявка 9 3 1 5 6 - 16 10
14.
Аланьяспор
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
15.
Антальяспор
 Заявка 9 2 2 5 10 - 19 8
16.
Газиантеп
 Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
17.
Кайсериспор
 Заявка 8 0 5 3 8 - 15 5
18.
Хатайспор
 Заявка 8 0 3 5 7 - 14 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 8 0 1 7 7 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 14 - 5 13
2.
Бешикташ
 Заявка 4 4 0 0 10 - 3 12
3.
Гёзтепе
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
4.
Эюпспор
 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
5.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
7.
Самсунспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Антальяспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
10.
Фенербахче
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
11.
Бодрумспор
 Заявка 5 2 0 3 6 - 5 6
12.
Аланьяспор
 Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
13.
Коньяспор
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Касымпаша
 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
16.
Газиантеп
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
18.
Хатайспор
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Самсунспор
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
3.
Фенербахче
 Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
4.
Бешикташ
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
5.
Касымпаша
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Ризеспор
 Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
8.
Коньяспор
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
9.
Эюпспор
 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Сивасспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
Бодрумспор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
12.
Трабзонспор
 Заявка 4 0 4 0 1 - 1 4
13.
Газиантеп
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
14.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 6 3
16.
Гёзтепе
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Хатайспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 8 1
18.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19.
Антальяспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
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Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Тадич Душан 5 (3)
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 5
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Гёзтепе Anthony Dennis 5
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Аланьяспор Балковец Юре 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 88'
    Celal Dumanli получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Ahmet Aslan уходит с поля. Celal Dumanli выходит вместо него
  • 86'
    Musah Mohammed уходит с поля. Samet Yalcin выходит вместо него
  • 83'
    Геззаль Рашид сделал результативную передачу.
  • 83'
    Г О О О О Л - Соу Али бьет в цель!
  • 81'
    Аликулов Хусниддин уходит с поля. Яшар Сейфеттин Анил выходит вместо него
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    • 46'
      Юречка Вацлав уходит с поля. Соу Али выходит вместо него
    • 46'
      Булут Эмрекан уходит с поля. Алтин Зекири выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
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