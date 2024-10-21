Тур: 10. Стадион: Месталья. Главный судья: Хиль Хесус
1:0
Первый тайм: 22'
0'
7' Желтая карточкаСилва Фабио
8' Желтая карточкаПепелу
8' Желтая карточкаРиоха Луис
12' Желтая карточкаКампанья Хосе
1:0
14' ПенальтиПепелу
Ход матча
7'
8'
8'
12'
14'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
5.50 Точный счёт 1:0
-
-
-
-
-
18
Пепелу
22
Риоха
Луис
9
Дуро
Уго
23
Муньос
Алекс
24
Янузай
Аднан
29
Эссугу
Дариу
37
Силва
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
9 Дуро УгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Перес ФранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Лопес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Муньос АлексЗащитник
-
24 Янузай АднанПолузащитник
-
29 Эссугу ДариуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Силва ФабиоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хоркаш ДинкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мата ХаймеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Валенсия
Лас-Пальмас
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
12 матчей
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.67
0.83
Среднее время на гол
54
108
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
1.67
0.92
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
54
98
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|2
|0.2
|Ногуэроль Диего Лопес
|1
|0.1
|Пепелу
|1 (1)
|0.1
|Гомес Даниэль
|1
|0.1
|Мир Рафа
|0
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Сандро
|3
|0.3
|Молейро Альберто
|3
|0.3
|Силва Фабио
|1
|0.1
|Муньос Алекс
|1
|0.1
|Макбарни Оливер
|0
|0
|Янузай Аднан
|0
|0
|Муньос Хави
|0
|0
|Родригес Кирьян
|0
|0
|Росада Виктор
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пепелу
|5
|0
|Васкес Хесус
|2
|0
|Гильямон Уго
|2
|0
|Москера Кристиан
|2
|0
|Таррега Сесар
|2
|0
|Бараха Рубен
|1
|0
|Фулкье Димитри
|1
|0
|Каньос Серхи
|1
|0
|Риоха Луис
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Дуро Уго
|1
|0
|Герра Хавьер
|1
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Фабио
|4
|0
|Кампанья Хосе
|2
|0
|Суарес Алехандро
|2
|0
|Мармоль Мика
|2
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Бенито Рамирес
|1
|0
|Янузай Аднан
|1
|0
|Рамирес Сандро
|1
|0
|Мата Хайме
|1
|0
|Луаодис Энзо
|1
|0
|Хоркаш Динко
|1
|0
|Родригес Кирьян
|1
|0
|Парк Марвин
|1
|0
|Росада Виктор
|1
|0
|Молейро Альберто
|1
|0
|Luis Miguel Carrion
|1
|0
Результаты матчей
Валенсия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Лас-Пальмас
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Валенсия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Лас-Пальмас
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
0
4
Валенсия
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Лас-Пальмас
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
2
50%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
1
100%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
30%
1
13%
76-90
Забито
4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
1
25%
2
22%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
14
17
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
7%
2
12%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
4
29%
4
24%
31-45
4
29%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
21%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Леганес - Валенсия 0:0 Реал Сосьедад - Валенсия 3:0 Валенсия - Осасуна 0:0 Валенсия - Жирона 2:0
Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Сельта - Валенсия 3:1 Валенсия - Барселона 1:2 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Лидс - Валенсия 2:1 Валенсия - Леванте 0:0 ПСВ - Валенсия 2:1 Валенсия - Алавес 0:1 Валенсия - Кастельон 0:0 Бенидорм - Валенсия 1:3 Сельта - Валенсия 2:2 Валенсия - Жирона 1:3 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Валенсия - Райо Вальекано 0:0
Лас-Пальмас
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Лас-Пальмас - Сельта 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 3:1 Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1
Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Унион-Сур-Яйса 4:0 Лас-Пальмас - Яйза 4:0 Лас-Пальмас - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Аль-Садд 0:0 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Бетис 2:2
Результаты матчей
Валенсия
Лас-Пальмас
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Валенсия
Лас-Пальмас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
72
18
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|33 - 10
|27
|2.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 7
|24
|3.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|16 - 6
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 18
|18
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 8
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 10
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 8
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 15
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 18
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 17
|10
|16.
|1:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 13
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|7 - 8
|9
|18.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 21
|8
|19.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|6 - 12
|8
|20.
|0:1 Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 2
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|10.
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 12
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|14.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|15.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 2
|7
|16.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|18.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|19.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|20.
|0:1 Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|18 - 8
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|2 - 1
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|11.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 8
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 11
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 17
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|19.
|1:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
|20.
|0:1 Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|12 (2)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|6 (1)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|6
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (5)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5 (4)
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|5
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|5
|Вальядолид
|Роза Лукас
|5
|Сельта
|Илайш Мориба
|1 3
|Вильярреал
|Фемения Кико
|4
Прогноз на матч от Liveresult
-
5.50 Точный счёт 1:0
-
-
-
-
-
Прогнозы на матч Валенсия 1:0 Лас-Пальмас
Исход игры
Валенсия
90.7% (107)
Ничья
6.8% (8)
Лас-Пальмас
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
33.93% (38)
Меньше
66.07% (74)
Обе команды забьют
Да
40.18% (45)
Нет
59.82% (67)
Популярный счёт
1:0 Валенсия
35.6% (42)
2:1 Валенсия
29.7% (35)
2:0 Валенсия
20.3% (24)
1:1 Ничья
5.9% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!