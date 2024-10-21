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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Хиль Хесус
Валенсия
1:0
Первый тайм: 22'
Лас-Пальмас
0'
7' Желтая карточка
Силва Фабио
8' Желтая карточка
Пепелу
8' Желтая карточка
Риоха Луис
12' Желтая карточка
Кампанья Хосе
1:0
14' Пенальти
Пепелу

Ход матча

7'
 
Силва Фабио
8'
Пепелу
 
8'
Риоха Луис
 
12'
 
Кампанья Хосе
14'
Пепелу
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 117
Валенсия 90.6% (106)
X 6.8% (8)
Лас-Пальмас 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Валенсия
Ничья
Лас-Пальмас
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25
Мамардашвили
Георгий
12
Корреа
Тьерри
15
Таррега
Сесар
3
Москера
Кристиан
39
Абахас
Родриго
7
Каньос
Серхи
18
Пепелу
5
Барренечеа
Энцо
22
Риоха
Луис
17
Гомес
Даниэль
9
Дуро
Уго
1
Силлессен
Яспер
18
Росада
Виктор
4
Суарес
Алехандро
15
Маккенна
Скотт
23
Муньос
Алекс
24
Янузай
Аднан
29
Эссугу
Дариу
8
Кампанья
Хосе
20
Родригес
Кирьян
10
Молейро
Альберто
37
Силва
Фабио
Валенсия
4-4-2
Лас-Пальмас
4-5-1

История личных встреч

Валенсия
Лас-Пальмас

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
П
2:1
КК
4:0
КК
1:1
П
1:0
П
3:1
П
2:4
П
2:1
КК
0:1
КК
1:1
П
1:1

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.67
0.83

Среднее время на гол

54
108

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.67
0.92

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

54
98

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 2 0.2
Ногуэроль Диего Лопес 1 0.1
Пепелу 1 (1) 0.1
Гомес Даниэль 1 0.1
Мир Рафа 0 0
Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Сандро 3 0.3
Молейро Альберто 3 0.3
Силва Фабио 1 0.1
Муньос Алекс 1 0.1
Макбарни Оливер 0 0
Янузай Аднан 0 0
Муньос Хави 0 0
Родригес Кирьян 0 0
Росада Виктор 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепелу 5 0
Васкес Хесус 2 0
Гильямон Уго 2 0
Москера Кристиан 2 0
Таррега Сесар 2 0
Бараха Рубен 1 0
Фулкье Димитри 1 0
Каньос Серхи 1 0
Риоха Луис 1 0
Мир Рафа 1 0
Дуро Уго 1 0
Герра Хавьер 1 0
Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Фабио 4 0
Кампанья Хосе 2 0
Суарес Алехандро 2 0
Мармоль Мика 2 0
Силлессен Яспер 1 0
Бенито Рамирес 1 0
Янузай Аднан 1 0
Рамирес Сандро 1 0
Мата Хайме 1 0
Луаодис Энзо 1 0
Хоркаш Динко 1 0
Родригес Кирьян 1 0
Парк Марвин 1 0
Росада Виктор 1 0
Молейро Альберто 1 0
Luis Miguel Carrion 1 0

Результаты матчей

Валенсия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Лас-Пальмас
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Валенсия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Лас-Пальмас
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

0
4
Валенсия
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Лас-Пальмас
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
2
50%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
1
100%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
30%
1
13%
76-90

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
1
25%
2
22%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

14
17
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
7%
2
12%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
4
29%
4
24%
31-45
4
29%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
21%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Леганес - Валенсия 0:0 Реал Сосьедад - Валенсия 3:0 Валенсия - Осасуна 0:0 Валенсия - Жирона 2:0
Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Сельта - Валенсия 3:1 Валенсия - Барселона 1:2 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Лидс - Валенсия 2:1 Валенсия - Леванте 0:0 ПСВ - Валенсия 2:1 Валенсия - Алавес 0:1 Валенсия - Кастельон 0:0 Бенидорм - Валенсия 1:3 Сельта - Валенсия 2:2 Валенсия - Жирона 1:3 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Валенсия - Райо Вальекано 0:0
Лас-Пальмас
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Лас-Пальмас - Сельта 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 3:1 Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1
Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Унион-Сур-Яйса 4:0 Лас-Пальмас - Яйза 4:0 Лас-Пальмас - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Аль-Садд 0:0 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Бетис 2:2

Результаты матчей

Валенсия
Лас-Пальмас

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Валенсия
Лас-Пальмас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
2
1
8
1.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 10 9 0 1 33 - 10 27
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
3.
Атлетико М
 Заявка 10 5 5 0 16 - 6 20
4.
Вильярреал
 Заявка 10 5 3 2 18 - 18 18
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
6.
Мальорка
 Заявка 10 5 2 3 10 - 8 17
7.
Бетис
 Заявка 10 4 3 3 10 - 9 15
8.
Осасуна
 Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
9.
Сельта
 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
10.
Райо Вальекано
 Заявка 10 3 4 3 11 - 10 13
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 3 3 4 8 - 8 12
12.
Жирона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
13.
Севилья
 Заявка 10 3 3 4 10 - 15 12
14.
Алавес
 Заявка 10 3 1 6 13 - 18 10
15.
Эспаньол
 Заявка 10 3 1 6 10 - 17 10
16.
Валенсия
 1:0 Заявка 10 2 3 5 6 - 13 9
17.
Хетафе
 Заявка 10 1 6 3 7 - 8 9
18.
Вальядолид
 Заявка 10 2 2 6 8 - 21 8
19.
Леганес
 Заявка 10 1 5 4 6 - 12 8
20.
Лас-Пальмас
 0:1 Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Осасуна
 Заявка 6 4 1 1 12 - 8 13
3.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 15 - 2 12
4.
Атлетико М
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
5.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
6.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7.
Сельта
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Эспаньол
 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
9.
Севилья
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
10.
Валенсия
 1:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11.
Мальорка
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
12.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 11 - 12 8
13.
Жирона
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
14.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
15.
Хетафе
 Заявка 5 1 4 0 4 - 2 7
16.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
17.
Вальядолид
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Леганес
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
20.
Лас-Пальмас
 0:1 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 18 - 8 15
2.
Вильярреал
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
Атлетико М
 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 2 2 1 2 - 1 8
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
9.
Бетис
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
10.
Жирона
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
11.
Леганес
 Заявка 6 0 4 2 4 - 8 4
12.
Сельта
 Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
13.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
14.
Вальядолид
 Заявка 5 1 0 4 5 - 17 3
15.
Севилья
 Заявка 5 0 3 2 5 - 10 3
16.
Осасуна
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
17.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
18.
Эспаньол
 Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
19.
Валенсия
 1:0 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
20.
Лас-Пальмас
 0:1 Заявка 5 0 0 5 3 - 10 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 12 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 6 (1)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (5)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 5
Алавес Абкар Абделькабир 5
Вальядолид Роза Лукас 5
Сельта Илайш Мориба 1 3
Вильярреал Фемения Кико 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    Риоха слева навесил к дальней штанге, где Дуро немного не добежал до линии подачи.
  • Фол, нарушение
    20'
    Абахас на фланге сбил Росаду.
  • Угловой
    19'
    Риоха от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.
  • Опасный момент
    18'
    Удар Дуро с двадцати метров под перекладину Силессен парировал.
  • Опасный момент
    17'
    Дуро справа прорвался в штрафную площадь и пробил в дальний угол. Силессен ногами отбил мяч на Абахаса, чей дальний удар точным не получился.
  • Фол, нарушение
    16'
    Таррега на чужой половине поля подтолкнул Фабио Силву.
  • Пенальти
    14'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ПЕПЕЛУ!!! Пепелу с одиннадцатиметровой отметки пробил в правый верхний угол. Силессен направление удара угадал, но дотянуться до мяча не смог.
  • Желтая карточка
    13'
    Кампанья получил жёлтую карточку.
  • Пенальти!
    13'
    ... Ихиль назначает пенальти за фол Кампаньи против Барренечеа у дальней штанги.
  • Угловой
    13'
    Риоха исполнил подачу от углового флага и...
  • 12'
    Риоха слева обыгрался с партнёром и прострелил к воротам. Эссугу бросился прод мяч и выбил его за пределы поля.
  • Опасный момент
    11'
    Риоха от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч отскочил к Каньосу, чей удар с четырнадцати метров заблокирован соперниками.
  • 10'
    Прострел Дуро слева в штрафную площадь соперники заблокировали.
  • Желтая карточка
    8'
    Ещё две жёлтых карточки показал Хиль. Пепелу и Риоха наказаны за недисциплинированное поведение.
  • Желтая карточка
    7'
    Фабио Силва у центрального круга грубо сыграл против Барренечеа и получил жёлтую карточку.
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    • Угловой
      6'
      Хозяева разыграли первый угловой удар в матче. Передачу Риохи низом слева в центр штрафной площади соперники перехватили.
    • 5'
      Абахас по левому флангу не смог выдать точный пас вперёд на ход Риохе.
    • 4'
      "Лас-Пальмас" подержал мяч на своей половине поля.
    • 3'
      Силессен выскочил к линии штрафной площади и сумел опередить Даниэля Гомеса, который откликнулся на заброс вперёд.
    • 2'
      "Валенсия" играет в белых футболках и чёрных трусах, "Лас-Пальмас" - в жёлтых футболках и синих трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Месталье"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 35.6% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Валенсия 1:0 Лас-Пальмас

    Исход игры
    Валенсия
    90.7% (107)
    Ничья
    6.8% (8)
    Лас-Пальмас
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.93% (38)
    Меньше
    66.07% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    40.18% (45)
    Нет
    59.82% (67)
    Популярный счёт
    1:0 Валенсия
    35.6% (42)
    2:1 Валенсия
    29.7% (35)
    2:0 Валенсия
    20.3% (24)
    1:1 Ничья
    5.9% (7)
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