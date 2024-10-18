Тур: 8. Стадион: Луи II. Главный судья: Ваттеллье Эрик
0'
11' Желтая карточкаБуадди Айюб
34' Желтая карточкаМёнье Тома
41' Желтая карточкаТезе Джордан
44' Желтая карточкаРибейро Алешандро
Ход матча
11'
34'
41'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
5 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
264 Количество передач 184
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кайо
Энрике
15
Камара
Ламин
30
Шевалье
Люка
12
Мёнье
Тома
32
Буадди
Айюб
26
Гомеш
Андре
23
Жегрова
Эдон
11
Сахрауи
Осам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
-
15 Камара ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
12 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Буадди АйюбПолузащитник
-
26 Гомеш АндреПолузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сахрауи ОсамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Туре УсманЗащитник
-
13 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
-
27 Байо МохамедНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Монако
Лилль
19 матчей
57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед
30 матчей
36.7%
26.7%
36.6%
11 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
23.3%
43.3%
33.4%
7 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
36.7%
30%
10 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.12
1.46
Среднее время на гол
80
61
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.85
0.94
Среднее время на гол
48
95
Всего голов
43
35
Голов в среднем за матч
1.43
1.17
Тотал матчей
2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
62
77
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балогун Фоларин
|3
|0.38
|Бен-Сегир Элисс
|2
|0.25
|Закария Денис
|2
|0.25
|Камара Ламин
|2
|0.25
|Керер Тило
|2
|0.25
|Минамино Такуми
|1
|0.13
|Вандерсон V
|1
|0.13
|Тезе Джордан
|1
|0.13
|Эмболо Брель
|0
|0
|Кайо Энрике
|0
|0
|Синго Вилфред
|0
|0
|Аклиуш Магнес
|0
|0
|Уаттара Кассум
|0
|0
|Иленикена Джордж
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|5 (1)
|0.63
|Жегрова Эдон
|3
|0.38
|Гомес Анхель
|1
|0.13
|Мёнье Тома
|1
|0.13
|Баккер Митчел
|1
|0.13
|Байо Мохамед
|1
|0.13
|Диаките Бафоде
|1
|0.13
|Сахрауи Осам
|0
|0
|Кабелла Реми
|0
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|0
|0
|Буадди Айюб
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Ламин
|2
|1
|Закария Денис
|2
|0
|Салису Мохаммед
|2
|0
|Вандерсон V
|2
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Кён Филипп
|1
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Тезе Джордан
|1
|0
|Магасса Сунгуту
|1
|0
|Уаттара Кассум
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|3
|0
|Рибейро Алешандро
|3
|0
|Диаките Бафоде
|2
|0
|Мукау Нгалайель
|2
|0
|Сантос Тьяго II
|1
|0
|Исмаили Гонсалвес
|1
|0
|Мёнье Тома
|1
|0
|Гомеш Андре
|1
|0
|Мбаппе Этан
|1
|0
|Буадди Айюб
|1
|0
Результаты матчей
Монако
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Лилль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
0
Монако
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Лилль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
7
Монако
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Лилль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
2
29%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
14
13
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
3
21%
1
8%
1-15
3
21%
2
15%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
4
29%
5
38%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
25%
1
13%
1-15
2
50%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ренн - Монако 1:2 Динамо Загреб - Монако 2:2 Монако - Монпелье 2:1 Монако - Гавр 3:1
Монако - Барселона 2:1 Осер - Монако 0:3 Монако - Ланс 1:1 Лион - Монако 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Барселона - Монако 0:3 Монако - Дженоа 1:2 Фейеноорд - Монако 1:3 Штурм Грац - Монако 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Монако - Серветт 0:1 Монако - Нант 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Клермон 4:1 Лион - Монако 3:2 Монако - Лилль 1:0
Лилль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лилль - Тулуза 2:1 Лилль - Реал Мадрид 1:0 Гавр - Лилль 0:3 Лилль - Страсбург 3:3
Спортинг Л - Лилль 2:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Лилль - ПСЖ 1:3 Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Анже 2:0 Лилль - Славия Прага 2:0 Реймс - Лилль 0:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Лилль - Фенербахче 2:1 Лилль - Сельта 3:1 Вольфсбург - Лилль 1:0 Генк - Лилль 2:2 Гент - Лилль 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Лилль - Дейнзе 3:1 Лилль - Ницца 2:2
Результаты матчей
Монако
Лилль
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Монако
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
25
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 4
|20
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 6
|17
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|5.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|7 - 4
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|14 - 12
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 7
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 11
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 18
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 15
|6
|15.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 21
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 2
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|10 - 2
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|5.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 15
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 11
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 15
|0
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- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|6
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|5
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|4 (4)
|Реймс
|Накамура Кейто
|4 (1)
|Марсель
|Мопе Нил
|1 2
|Нант
|Коко Маркус
|1 2
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 2
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1 2
|Монако
|Камара Ламин
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монако 0:0 Лилль
Исход игры
Монако
88.6% (109)
Ничья
9.8% (12)
Лилль
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
75.89% (85)
Меньше
24.11% (27)
Обе команды забьют
Да
81.25% (91)
Нет
18.75% (21)
Популярный счёт
2:1 Монако
61% (75)
1:0 Монако
13% (16)
1:1 Ничья
4.9% (6)
2:2 Ничья
3.3% (4)
3:1 Монако
3.3% (4)
2:0 Монако
3.3% (4)
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