Чуть ли не впервые в матче получилась затяжная позиционная атака у гостей, однако проникающая передача от Буадди была перехвачена. Пытаются "доги" выровнять игру.

Камара выиграл борьбу за мяч в центральном круге и сразу же сделал резкий пас вперёд. Иленикена до игрового снаряда не добрался, и Мёнье совершил перехват.

Стандарт на чужой половине поля заработали "монегаски". Последовал интересный розыгрыш, после которого Бен-Сегир с левого фланга навесил к дальней штанге, а там здорово на перехвате сыграл Гудмундссон.

Угловой на правом фланге заработали хозяева. Кайо Энрике навесил в центр вратарской, откуда Синго пробил в правый угол, но мяч с "ленточки" вынес Буадди. Плюсом, кто-то из футболистов "Монако" нарушил правила в атаке.

ОПАСНО! Закария с правого фланга выполнил кросс в район одиннадцатиметровой отметки, откуда головой пробил Бен-Сегир, вот только игровой снаряд полетел немного выше перекладины!

МОМЕНТ! Быстрая атака получилась у "монегасков", в ходе которой Иленикена отдал классный пас в правую часть штрафной на Минамино, а тот с отличной позиции пробил выше цели!

Керер из центрального круга сделал перевод на правый фланг атаки, однако эта передача получилась сильной, и мяч улетел за пределы поля. Остались хозяева на чужой половине поля, дабы вступить в прессинг.

Без замен обошлись главные тренеры команд в перерыве. Откровенно говоря, скучной получилась первая половина встречи. Гости оборонялись практически всем составом, а "монегаски" такую плотную защиту "взломать" так и не смогли.

Естественно, гол любой из команд поменяет эту игру, но пока после перерыва футбол не изменился. Хозяева владеют мячом и пытаются подобраться к владениям Шевалье.

Головин после классного заброса из глубины получил игровой снаряд на левом фланге атаки, но навешивать в штрафную россиянин не стал и просто сохранил владение для своей команды.

Очень неспешно "доги" вводят мяч от своих ворот. Болельщикам это не нравится и они активно освистывают футболистов "Лилля". Ждём, когда игра станет более активной.

Ошиблись гости на своей половине поля, после чего мяч перед линией штрафной получил Минамино и с правой ноги пробил по воротам, вот только эту попытку заблокировал Алешандро.

Угловой на правом фланге заработали футболисты "Монако". Последовал короткий розыгрыш, после которого Головин навесил в штрафную, но гости с этой угрозой справились.

Сахрауи зацепился за мяч на правом фланге у центральной линии поля и пытался продвинуться вперёд, но против него нарушил правила Керер. Рефери находился рядом с моментом и сразу же дал свисток.

Иленикена зацепился за мяч перед штрафной соперника после скидки от Камара, вот только форвард "Монако" забрался в положение вне игры, о чём сразу же сигнализировал лайнсмен.

Откровенно говоря, скучной получается первая половина встречи. Такое ощущение, что гости приехали сегодня удерживать нулевую ничью. Абсолютно ничего интересного они ещё не придумали в атаке.

С колоссальным трудом даётся гостям переход из обороны в атаку. Диаките сейчас в простейшей ситуации ошибся с передачей на правый фланг. Пора бы "монегаскам" воспользоваться такой игрой соперника.

Тезе получает жёлтую карточку в составе "Монако". Буадди перехватил игровой снаряд в центре поля и готовился рвануть вперёд, а защитник хозяев грубо наступил ему на ногу.

Буадди получил довольно сильный удар по ноге от Тезе в предыдущем эпизоде, поэтому футболист "Лилля" самостоятельно пока подняться не может. Требуется ему помощь медиков.

Стандарт на чужой половине поля заработали футболисты "Лилля". Жегрова с левого фланга навесил к линии штрафной, вот только найти кого-то из партнёров этой передачей не удалось.

Алешандро получает жёлтую карточку в составе "Лилля". Минамино по правому флангу перспективно мчался вперёд, а защитник гостей откровенно уложил его на газон.

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Монако". Последовал короткий розыгрыш, после которого Головин навесил в штрафную, но эта передача не нашла одноклубников.

37' МОМЕНТИЩЕ! Минамино получил мяч в атаке и отдал пас в правую часть штрафной на Тезе, а тот без сопротивления с убойной позиции пробил мимо ближней штанги!

36' Дэвид зацепился за мяч в центральной части поля и сделал резкий пас на правый фланг атаки, а вот Жегрова к этой передаче не успел, и его своевременно опередил Кайо Энрике.

35' Мёнье получает жёлтую карточку в составе "Лилля". Бен-Сегир на своей половине поля успел избавиться от мяча, после чего бельгиец ударил его по ногам.

34' Алешандро от центральной линии поля сделал сильный заброс на левый фланг атаки, вот только слишком сильной получилась эта передача, и Сахрауи к мячу не успел.

33' Угловой на правом фланге заработали футболисты "Монако". Кайо Энрике навесил в центр вратарской, а там здорово на "втором этаже" сыграл Диаките, головой выбивший мяч.

32' Тезе получил игровой снаряд на правом фланге, а затем на высокой скорости ворвался в штрафную соперника и пытался прострелить в центр, но эту попытку заблокировал Гудмундссон.

31' Многообещающими получились стартовые минуты поединка, однако сейчас игра стала гораздо более спокойной. Много борьбы в центре поля, а вот опасных моментов совсем нет.

30' Вынужденная замена в составе "Лилля". Вместо Баккера, получившего повреждение, на поле появился Гудмундссон.

29' Первая остановка в нашем матче, связанная с повреждением. Баккер присел на газон и нуждается в помощи медиков. Велика вероятность, что защитник "Лилля" продолжить встречу не сможет.

28' Головин от центральной линии поля выполнил заброс к штрафной гостей, а там Алешандро опередил Бен-Сегира, после чего футболист "Монако" нарушил против него правила.

27' Угловой на левом фланге заработали футболисты "Монако". Последовал короткий розыгрыш, после которого Камара навесил к дальней штанге, а там никого из партнёров не оказалось.

26' Сильный заброс из глубины последовал к штрафной "Лилля". Шевалье панически вышел из ворот, однако голкипер гостей всё-такм в последний момент сумел опередить Иленикену.

25' Несколько успокоилась у нас игра в середине первой половины встречи. Футболисты "Монако" много владеют мячом, но пройти плотную оборону гостей им пока никак не удаётся.

24' Шевалье в предыдущем моменте забрал мяч в руки и пытался начать быструю атаку своей команды, но его на газон уронил Синго. Повезло защитнику хозяев, что рефери не наградил его предупреждением.

23' Стандарт на левом фланге заработали футболисты "Монако". Камара выполнил слишком сильный кросс к дальней штанге, и игровой снаряд прилетел точно в руки Шевалье.

22' Бен-Сегир на левом фланге легко ушёл от Мёнье, после чего защитник "Лилля" грубовато ударил его по ногам. Есть такое ощущение, что бельгиец по совокупности наиграл на карточку.

21' Стандарт на чужой половине поля заработали "монегаски". Кайо Энрике навесил в левую часть штрафной, откуда Синго головой пробил значительно мимо дальнего угла.

20' Камара перспективно прокинул мяч себе на ход на чужой половине поля, и в него грубо врезался Мёнье. Странно, что Ваттеллье в этом моменте обошёлся без карточки.

19' Удалось в эти минуты футболистам "Лилля" отодвинуть игру от свих ворот. Гости перебрались на чужую половину поля и пытаются найти варианты подхода к штрафной соперника.

18' Головин вступил в активный прессинг на чужой половине и практически перехватил мяч у Гомеса, однако чуть раньше футболист "Монако" нарушил правила. Немного остановок пока в матче.

17' Неудачно вынесли мяч из своей штрафной гости, после чего тот пришёл к Головину, а россиянин с 22 метров пробил в створ, вот только получилось прмяо в руки Шевалье.

16' По правому флангу выбрались в атаку "доги". Мёнье получил игровой снаряд у бровки и навесил в район дальней штанги, а там внимательно сыграл Маецки, забравший мяч в руки.

15' Активными получаются стартовые минуты поединка. Команды действуют практически без центра поля, поэтому острых подходов мы наблюдали уже много. Осталось только дождаться голов.

14' Стандарт чуть правее центра у самой линии штрафной заработали "монегаски". Кайо Энрике пробил по воротам, однако этот выстрел получился слабоватым, и мяч прилетел в руки Шевалье.

13' А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Буадди наказан предупреждением в составе "Лилля". Бен-Сегир правее центра рвался к штрафной, а футболист гостей откровенно схватил его за плечо.

12' ОПАСНО! Сахрауи из глубины покатил мяч в левую часть штрафной на Дэвида, а тот в одно касание с хорошей позиции пробил в створ, но этот выстрел пришёлся точно по позиции Маецки!

11' Головин у левого угла штрафной легко ушёл от Буадди, после чего навесил к дальней штанге, вот только никого из партнёров в нужной точке не оказалось. Активен россиянин в первые минуты.

10' Быстрая атака получилась у гостей, в ходе которой Дэвид получил мяч у левого угла штрафной и отдал поспешный пас в центр. Закария сыграл внимательно и совершил перехват.

9' Бен-Сегир слева ворвался в штрафную соперника и пытался сместиться в центр, но под давлением Буадди футболист "Монако" оказался на газоне. О пенальти речи в этом эпизоде не идёт.

8' Маецки из своей штрафной без сопротивления выполнил передачу на левый фланг, однако эта попытка получилась крайне неточной. Удивительная ошибка польского голкипера.

7' ОПАСНО! Камара перехватил мяч у правого края штрафной и прострелил в центр, откуда Бен-Сегир с 14 метров пробил по воротам, однако снаряд полетел немного выше перекладины!

6' Жегрова зацепился за мяч на своей половине поля и по правому флангу готовился рвануть вперёд, но против него шикарно сыграл Головин, сумевший без нарушения снаряд перехватить.

5' Бен-Сегир с левого фланга отдал передачу в ближнюю часть штрафной на Головина, а тот снаряд получил и низом пробил в створ, однако эта попытку пришла точно в руки Шевалье.

4' Футболисты "Монако" забрали инициативу в свои ноги. Хозяева владеют мячом в центральной части поля и готовят очередной подход к штрафной соперника.

3' Активно "монегаски" проводят первые минуты матча! Минамино оказался с мячом в правой части штрафной и перспективно прострелил в центр вратарской, но эту передачу перехватил Мёнье.

2' Футболисты "Монако" вышли на эту встречу в красно-белом комплекте формы, гости играют в чёрной форме. Ворота Маецки в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа.