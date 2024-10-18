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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Монако
0:0
Второй тайм: 60'
Лилль
0'
11' Желтая карточка
Буадди Айюб
34' Желтая карточка
Мёнье Тома
41' Желтая карточка
Тезе Джордан
44' Желтая карточка
Рибейро Алешандро

Ход матча

11'
 
Буадди Айюб
30'
 
Гудмундссон Габриэль
Баккер Митчел
34'
 
Мёнье Тома
41'
Тезе Джордан
 
44'
 
Рибейро Алешандро

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 264 Количество передач 184
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 123
Монако 88.6% (109)
X 9.8% (12)
Лилль 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Монако
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1
Маецки
Радослав
4
Тезе
Джордан
17
Синго
Вилфред
5
Керер
Тило
12
Кайо
Энрике
6
Закария
Денис
15
Камара
Ламин
18
Минамино
Такуми
10
Головин
Александр
7
Бен-Сегир
Элисс
21
Иленикена
Джордж
30
Шевалье
Люка
12
Мёнье
Тома
18
Диаките
Бафоде
4
Рибейро
Алешандро
20
Баккер
Митчел
32
Буадди
Айюб
26
Гомеш
Андре
23
Жегрова
Эдон
8
Гомес
Анхель
11
Сахрауи
Осам
9
Дэвид
Джонатан
Монако
4-2-3-1
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Монако
Лилль

19 матчей

57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

30 матчей

36.7%
26.7%
36.6%
11 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

23.3%
43.3%
33.4%
7 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
36.7%
30%
10 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
4:3
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
5:1
КЛ
0:3
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:4
Л1
4:0
К
2:1
Л1
1:4
Л1
4:1
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
4:0
Л1
0:4
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
0:0

Голы

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.12
1.46

Среднее время на гол

80
61

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.85
0.94

Среднее время на гол

48
95

Всего голов

43
35

Голов в среднем за матч

1.43
1.17

Тотал матчей

2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

62
77

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 3 0.38
Бен-Сегир Элисс 2 0.25
Закария Денис 2 0.25
Камара Ламин 2 0.25
Керер Тило 2 0.25
Минамино Такуми 1 0.13
Вандерсон V 1 0.13
Тезе Джордан 1 0.13
Эмболо Брель 0 0
Кайо Энрике 0 0
Синго Вилфред 0 0
Аклиуш Магнес 0 0
Уаттара Кассум 0 0
Иленикена Джордж 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 5 (1) 0.63
Жегрова Эдон 3 0.38
Гомес Анхель 1 0.13
Мёнье Тома 1 0.13
Баккер Митчел 1 0.13
Байо Мохамед 1 0.13
Диаките Бафоде 1 0.13
Сахрауи Осам 0 0
Кабелла Реми 0 0
Харальдссон Хакон-Арнар 0 0
Буадди Айюб 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Ламин 2 1
Закария Денис 2 0
Салису Мохаммед 2 0
Вандерсон V 2 0
Минамино Такуми 1 0
Кён Филипп 1 0
Эмболо Брель 1 0
Тезе Джордан 1 0
Магасса Сунгуту 1 0
Уаттара Кассум 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 3 0
Рибейро Алешандро 3 0
Диаките Бафоде 2 0
Мукау Нгалайель 2 0
Сантос Тьяго II 1 0
Исмаили Гонсалвес 1 0
Мёнье Тома 1 0
Гомеш Андре 1 0
Мбаппе Этан 1 0
Буадди Айюб 1 0

Результаты матчей

Монако
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Лилль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
0
Монако
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Лилль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
7
Монако
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Лилль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
2
29%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

14
13
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
3
21%
1
8%
1-15
3
21%
2
15%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
4
29%
5
38%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
25%
1
13%
1-15
2
50%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ренн - Монако 1:2 Динамо Загреб - Монако 2:2 Монако - Монпелье 2:1 Монако - Гавр 3:1
Монако - Барселона 2:1 Осер - Монако 0:3 Монако - Ланс 1:1 Лион - Монако 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Барселона - Монако 0:3 Монако - Дженоа 1:2 Фейеноорд - Монако 1:3 Штурм Грац - Монако 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Монако - Серветт 0:1 Монако - Нант 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Клермон 4:1 Лион - Монако 3:2 Монако - Лилль 1:0
Лилль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лилль - Тулуза 2:1 Лилль - Реал Мадрид 1:0 Гавр - Лилль 0:3 Лилль - Страсбург 3:3
Спортинг Л - Лилль 2:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Лилль - ПСЖ 1:3 Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Анже 2:0 Лилль - Славия Прага 2:0 Реймс - Лилль 0:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Лилль - Фенербахче 2:1 Лилль - Сельта 3:1 Вольфсбург - Лилль 1:0 Генк - Лилль 2:2 Гент - Лилль 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Лилль - Дейнзе 3:1 Лилль - Ницца 2:2

Результаты матчей

Монако
Лилль

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Монако
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
5
2
2
5
2.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 0:0 Заявка 8 6 2 0 14 - 4 20
2.
ПСЖ
 Заявка 7 5 2 0 21 - 6 17
3.
Марсель
 Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Реймс
 Заявка 7 4 2 1 14 - 10 14
5.
Лилль
 0:0 Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
6.
Ланс
 Заявка 7 2 5 0 7 - 4 11
7.
Лион
 Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
8.
Страсбург
 Заявка 7 2 4 1 14 - 12 10
9.
Брест
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
10.
Ницца
 Заявка 7 2 3 2 15 - 7 9
11.
Нант
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
12.
Ренн
 Заявка 7 2 1 4 11 - 11 7
13.
Сент-Этьен
 Заявка 7 2 1 4 6 - 18 7
14.
Осер
 Заявка 7 2 0 5 9 - 15 6
15.
Гавр
 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
16.
Тулуза
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Монпелье
 Заявка 7 1 1 5 8 - 21 4
18.
Анже
 Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 0:0 Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
2.
ПСЖ
 Заявка 3 3 0 0 12 - 2 9
3.
Брест
 Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
4.
Страсбург
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
5.
Ренн
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
6.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Лилль
 0:0 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Осер
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Сент-Этьен
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
10.
Лион
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
11.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 10 - 2 5
12.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
13.
Марсель
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
14.
Нант
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
15.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
16.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
17.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
18.
Анже
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 0:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Марсель
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
3.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
4.
Реймс
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
5.
Лилль
 0:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
6.
Ланс
 Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
7.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Лион
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Ницца
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Страсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
12.
Анже
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Тулуза
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Сент-Этьен
 Заявка 4 0 1 3 2 - 15 1
15.
Ренн
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
16.
Брест
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
17.
Осер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 11 0
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 0 4 3 - 15 0
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Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 6
Лилль Дэвид Джонатан 5
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (4)
Реймс Накамура Кейто 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Мопе Нил 1 2
Нант Коко Маркус 1 2
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Марсель Балерди Леонардо 1 2
Монако Камара Ламин 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    Керер из центрального круга сделал перевод на правый фланг атаки, однако эта передача получилась сильной, и мяч улетел за пределы поля. Остались хозяева на чужой половине поля, дабы вступить в прессинг. 
  • Опасный момент
    59'
    МОМЕНТ! Быстрая атака получилась у "монегасков", в ходе которой Иленикена отдал классный пас в правую часть штрафной на Минамино, а тот с отличной позиции пробил выше цели!
  • Опасный момент
    58'
    ОПАСНО! Закария с правого фланга выполнил кросс в район одиннадцатиметровой отметки, откуда головой пробил Бен-Сегир, вот только игровой снаряд полетел немного выше перекладины!
  • Угловой
    57'
    Угловой на правом фланге заработали хозяева. Кайо Энрике навесил в центр вратарской, откуда Синго пробил в правый угол, но мяч с "ленточки" вынес Буадди. Плюсом, кто-то из футболистов "Монако" нарушил правила в атаке. 
  • 56'
    Стандарт на чужой половине поля заработали "монегаски". Последовал интересный розыгрыш, после которого Бен-Сегир с левого фланга навесил к дальней штанге, а там здорово на перехвате сыграл Гудмундссон. 
  • 55'
    Камара выиграл борьбу за мяч в центральном круге и сразу же сделал резкий пас вперёд. Иленикена до игрового снаряда не добрался, и Мёнье совершил перехват. 
  • 54'
    Чуть ли не впервые в матче получилась затяжная позиционная атака у гостей, однако проникающая передача от Буадди была перехвачена. Пытаются "доги" выровнять игру. 
  • Фол, нарушение
    53'
    Сахрауи зацепился за мяч на правом фланге у центральной линии поля и пытался продвинуться вперёд, но против него нарушил правила Керер. Рефери находился рядом с моментом и сразу же дал свисток. 
  • Угловой
    52'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты "Монако". Последовал короткий розыгрыш, после которого Головин навесил в штрафную, но гости с этой угрозой справились. 
  • 51'
    Ошиблись гости на своей половине поля, после чего мяч перед линией штрафной получил Минамино и с правой ноги пробил по воротам, вот только эту попытку заблокировал Алешандро. 
  • 50'
    Очень неспешно "доги" вводят мяч от своих ворот. Болельщикам это не нравится и они активно освистывают футболистов "Лилля". Ждём, когда игра станет более активной. 
  • 49'
    Головин после классного заброса из глубины получил игровой снаряд на левом фланге атаки, но навешивать в штрафную россиянин не стал и просто сохранил владение для своей команды. 
  • 48'
    Естественно, гол любой из команд поменяет эту игру, но пока после перерыва футбол не изменился. Хозяева владеют мячом и пытаются подобраться к владениям Шевалье. 
  • 47'
    Без замен обошлись главные тренеры команд в перерыве. Откровенно говоря, скучной получилась первая половина встречи. Гости оборонялись практически всем составом, а "монегаски" такую плотную защиту "взломать" так и не смогли. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм!
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    • Первый тайм
    • Перерыв
      Завершён первый тайм! "Монако" - "Лилль" 0-0. 
    • Угловой
      45'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Монако". Последовал короткий розыгрыш, после которого Головин навесил в штрафную, но эта передача не нашла одноклубников. 
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты к первому тайму компенсировал Ваттеллье. 
    • Желтая карточка
      44'
      Алешандро получает жёлтую карточку в составе "Лилля". Минамино по правому флангу перспективно мчался вперёд, а защитник гостей откровенно уложил его на газон. 
    • 43'
      Стандарт на чужой половине поля заработали футболисты "Лилля". Жегрова с левого фланга навесил к линии штрафной, вот только найти кого-то из партнёров этой передачей не удалось. 
    • Травма, повреждение
      42'
      Буадди получил довольно сильный удар по ноге от Тезе в предыдущем эпизоде, поэтому футболист "Лилля" самостоятельно пока подняться не может. Требуется ему помощь медиков. 
    • Желтая карточка
      41'
      Тезе получает жёлтую карточку в составе "Монако". Буадди перехватил игровой снаряд в центре поля и готовился рвануть вперёд, а защитник хозяев грубо наступил ему на ногу. 
    • 40'
      С колоссальным трудом даётся гостям переход из обороны в атаку. Диаките сейчас в простейшей ситуации ошибся с передачей на правый фланг. Пора бы "монегаскам" воспользоваться такой игрой соперника. 
    • 39'
      Откровенно говоря, скучной получается первая половина встречи. Такое ощущение, что гости приехали сегодня удерживать нулевую ничью. Абсолютно ничего интересного они ещё не придумали в атаке. 
    • Офсайд
      38'
      Иленикена зацепился за мяч перед штрафной соперника после скидки от Камара, вот только форвард "Монако" забрался в положение вне игры, о чём сразу же сигнализировал лайнсмен. 
    • Опасный момент
      37'
      МОМЕНТИЩЕ! Минамино получил мяч в атаке и отдал пас в правую часть штрафной на Тезе, а тот без сопротивления с убойной позиции пробил мимо ближней штанги!
    • 36'
      Дэвид зацепился за мяч в центральной части поля и сделал резкий пас на правый фланг атаки, а вот Жегрова к этой передаче не успел, и его своевременно опередил Кайо Энрике. 
    • Желтая карточка
      35'
      Мёнье получает жёлтую карточку в составе "Лилля". Бен-Сегир на своей половине поля успел избавиться от мяча, после чего бельгиец ударил его по ногам. 
    • 34'
      Алешандро от центральной линии поля сделал сильный заброс на левый фланг атаки, вот только слишком сильной получилась эта передача, и Сахрауи к мячу не успел. 
    • Угловой
      33'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Монако". Кайо Энрике навесил в центр вратарской, а там здорово на "втором этаже" сыграл Диаките, головой выбивший мяч. 
    • 32'
      Тезе получил игровой снаряд на правом фланге, а затем на высокой скорости ворвался в штрафную соперника и пытался прострелить в центр, но эту попытку заблокировал Гудмундссон. 
    • 31'
      Многообещающими получились стартовые минуты поединка, однако сейчас игра стала гораздо более спокойной. Много борьбы в центре поля, а вот опасных моментов совсем нет. 
    • Замена
      30'
      Вынужденная замена в составе "Лилля". Вместо Баккера, получившего повреждение, на поле появился Гудмундссон. 
    • Травма, повреждение
      29'
      Первая остановка в нашем матче, связанная с повреждением. Баккер присел на газон и нуждается в помощи медиков. Велика вероятность, что защитник "Лилля" продолжить встречу не сможет. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Головин от центральной линии поля выполнил заброс к штрафной гостей, а там Алешандро опередил Бен-Сегира, после чего футболист "Монако" нарушил против него правила. 
    • Угловой
      27'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Монако". Последовал короткий розыгрыш, после которого Камара навесил к дальней штанге, а там никого из партнёров не оказалось. 
    • 26'
      Сильный заброс из глубины последовал к штрафной "Лилля". Шевалье панически вышел из ворот, однако голкипер гостей всё-такм в последний момент сумел опередить Иленикену. 
    • 25'
      Несколько успокоилась у нас игра в середине первой половины встречи. Футболисты "Монако" много владеют мячом, но пройти плотную оборону гостей им пока никак не удаётся. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Шевалье в предыдущем моменте забрал мяч в руки и пытался начать быструю атаку своей команды, но его на газон уронил Синго. Повезло защитнику хозяев, что рефери не наградил его предупреждением. 
    • 23'
      Стандарт на левом фланге заработали футболисты "Монако". Камара выполнил слишком сильный кросс к дальней штанге, и игровой снаряд прилетел точно в руки Шевалье. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Бен-Сегир на левом фланге легко ушёл от Мёнье, после чего защитник "Лилля" грубовато ударил его по ногам. Есть такое ощущение, что бельгиец по совокупности наиграл на карточку. 
    • 21'
      Стандарт на чужой половине поля заработали "монегаски". Кайо Энрике навесил в левую часть штрафной, откуда Синго головой пробил значительно мимо дальнего угла. 
    • Фол, нарушение
      20'
      Камара перспективно прокинул мяч себе на ход на чужой половине поля, и в него грубо врезался Мёнье. Странно, что Ваттеллье в этом моменте обошёлся без карточки. 
    • 19'
      Удалось в эти минуты футболистам "Лилля" отодвинуть игру от свих ворот. Гости перебрались на чужую половину поля и пытаются найти варианты подхода к штрафной соперника. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Головин вступил в активный прессинг на чужой половине и практически перехватил мяч у Гомеса, однако чуть раньше футболист "Монако" нарушил правила. Немного остановок пока в матче. 
    • 17'
      Неудачно вынесли мяч из своей штрафной гости, после чего тот пришёл к Головину, а россиянин с 22 метров пробил в створ, вот только получилось прмяо в руки Шевалье. 
    • 16'
      По правому флангу выбрались в атаку "доги". Мёнье получил игровой снаряд у бровки и навесил в район дальней штанги, а там внимательно сыграл Маецки, забравший мяч в руки. 
    • 15'
      Активными получаются стартовые минуты поединка. Команды действуют практически без центра поля, поэтому острых подходов мы наблюдали уже много. Осталось только дождаться голов. 
    • 14'
      Стандарт чуть правее центра у самой линии штрафной заработали "монегаски". Кайо Энрике пробил по воротам, однако этот выстрел получился слабоватым, и мяч прилетел в руки Шевалье. 
    • Желтая карточка
      13'
      А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Буадди наказан предупреждением в составе "Лилля". Бен-Сегир правее центра рвался к штрафной, а футболист гостей откровенно схватил его за плечо. 
    • Опасный момент
      12'
      ОПАСНО! Сахрауи из глубины покатил мяч в левую часть штрафной на Дэвида, а тот в одно касание с хорошей позиции пробил в створ, но этот выстрел пришёлся точно по позиции Маецки!
    • 11'
      Головин у левого угла штрафной легко ушёл от Буадди, после чего навесил к дальней штанге, вот только никого из партнёров в нужной точке не оказалось. Активен россиянин в первые минуты. 
    • 10'
      Быстрая атака получилась у гостей, в ходе которой Дэвид получил мяч у левого угла штрафной и отдал поспешный пас в центр. Закария сыграл внимательно и совершил перехват. 
    • 9'
      Бен-Сегир слева ворвался в штрафную соперника и пытался сместиться в центр, но под давлением Буадди футболист "Монако" оказался на газоне. О пенальти речи в этом эпизоде не идёт. 
    • 8'
      Маецки из своей штрафной без сопротивления выполнил передачу на левый фланг, однако эта попытка получилась крайне неточной. Удивительная ошибка польского голкипера. 
    • Опасный момент
      7'
      ОПАСНО! Камара перехватил мяч у правого края штрафной и прострелил в центр, откуда Бен-Сегир с 14 метров пробил по воротам, однако снаряд полетел немного выше перекладины!
    • 6'
      Жегрова зацепился за мяч на своей половине поля и по правому флангу готовился рвануть вперёд, но против него шикарно сыграл Головин, сумевший без нарушения снаряд перехватить. 
    • 5'
      Бен-Сегир с левого фланга отдал передачу в ближнюю часть штрафной на Головина, а тот снаряд получил и низом пробил в створ, однако эта попытку пришла точно в руки Шевалье. 
    • 4'
      Футболисты "Монако" забрали инициативу в свои ноги. Хозяева владеют мячом в центральной части поля и готовят очередной подход к штрафной соперника. 
    • 3'
      Активно "монегаски" проводят первые минуты матча! Минамино оказался с мячом в правой части штрафной и перспективно прострелил в центр вратарской, но эту передачу перехватил Мёнье. 
    • 2'
      Футболисты "Монако" вышли на эту встречу в красно-белом комплекте формы, гости играют в чёрной форме. Ворота Маецки в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монако 0:0 Лилль

    Исход игры
    Монако
    88.6% (109)
    Ничья
    9.8% (12)
    Лилль
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.89% (85)
    Меньше
    24.11% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    81.25% (91)
    Нет
    18.75% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    61% (75)
    1:0 Монако
    13% (16)
    1:1 Ничья
    4.9% (6)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    3:1 Монако
    3.3% (4)
    2:0 Монако
    3.3% (4)
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