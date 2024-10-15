Тур: 8. Стадион: Луи II. Главный судья: Ваттеллье Эрик
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Монако
Лилль
19 матчей
57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед
30 матчей
36.7%
26.7%
36.6%
11 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
23.3%
43.3%
33.4%
7 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
36.7%
30%
10 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.12
1.46
Среднее время на гол
80
61
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.85
0.94
Среднее время на гол
48
95
Всего голов
43
35
Голов в среднем за матч
1.43
1.17
Тотал матчей
2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
62
77
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балогун Фоларин
|3
|0.43
|Бен-Сегир Элисс
|2
|0.29
|Закария Денис
|2
|0.29
|Камара Ламин
|2
|0.29
|Керер Тило
|2
|0.29
|Минамино Такуми
|1
|0.14
|Вандерсон V
|1
|0.14
|Тезе Джордан
|1
|0.14
|Эмболо Брель
|0
|0
|Кайо Энрике
|0
|0
|Синго Вилфред
|0
|0
|Аклиуш Магнес
|0
|0
|Уаттара Кассум
|0
|0
|Иленикена Джордж
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|5 (1)
|0.71
|Жегрова Эдон
|3
|0.43
|Гомес Анхель
|1
|0.14
|Мёнье Тома
|1
|0.14
|Баккер Митчел
|1
|0.14
|Байо Мохамед
|1
|0.14
|Диаките Бафоде
|1
|0.14
|Сахрауи Осам
|0
|0
|Кабелла Реми
|0
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|0
|0
|Буадди Айюб
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Ламин
|2
|1
|Закария Денис
|2
|0
|Салису Мохаммед
|2
|0
|Вандерсон V
|2
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Кён Филипп
|1
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Магасса Сунгуту
|1
|0
|Уаттара Кассум
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|3
|0
|Диаките Бафоде
|2
|0
|Рибейро Алешандро
|2
|0
|Мукау Нгалайель
|2
|0
|Сантос Тьяго II
|1
|0
|Исмаили Гонсалвес
|1
|0
|Гомеш Андре
|1
|0
|Мбаппе Этан
|1
|0
Результаты матчей
Монако
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Лилль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
0
Монако
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Лилль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
7
Монако
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Лилль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
2
29%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
14
13
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
3
21%
1
8%
1-15
3
21%
2
15%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
4
29%
5
38%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
25%
1
13%
1-15
2
50%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ренн - Монако 1:2 Динамо Загреб - Монако 2:2 Монако - Монпелье 2:1 Монако - Гавр 3:1
Монако - Барселона 2:1 Осер - Монако 0:3 Монако - Ланс 1:1 Лион - Монако 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Барселона - Монако 0:3 Монако - Дженоа 1:2 Фейеноорд - Монако 1:3 Штурм Грац - Монако 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Монако - Серветт 0:1 Монако - Нант 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Клермон 4:1 Лион - Монако 3:2 Монако - Лилль 1:0
Лилль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лилль - Тулуза 2:1 Лилль - Реал Мадрид 1:0 Гавр - Лилль 0:3 Лилль - Страсбург 3:3
Спортинг Л - Лилль 2:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Лилль - ПСЖ 1:3 Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Анже 2:0 Лилль - Славия Прага 2:0 Реймс - Лилль 0:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Лилль - Фенербахче 2:1 Лилль - Сельта 3:1 Вольфсбург - Лилль 1:0 Генк - Лилль 2:2 Гент - Лилль 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Лилль - Дейнзе 3:1 Лилль - Ницца 2:2
Результаты матчей
Монако
Лилль
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Монако
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
25
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 4
|19
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 6
|17
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|7 - 4
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|14 - 12
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 7
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 11
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 18
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 15
|6
|15.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 21
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 2
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|10 - 2
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 15
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 11
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 15
|0
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- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|6
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|5
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|4 (4)
|Реймс
|Накамура Кейто
|4 (1)
|Марсель
|Мопе Нил
|1 2
|Нант
|Коко Маркус
|1 2
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 2
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1 2
|Монако
|Камара Ламин
|1 2
Прогнозы на матч Монако - Лилль
Исход игры
Монако
89.5% (51)
Ничья
8.8% (5)
Лилль
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
75% (42)
Меньше
25% (14)
Обе команды забьют
Да
78.57% (44)
Нет
21.43% (12)
Популярный счёт
2:1 Монако
63.2% (36)
1:0 Монако
12.3% (7)
2:0 Монако
8.8% (5)
2:2 Ничья
5.3% (3)
1:1 Ничья
3.5% (2)
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