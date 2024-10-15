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  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Монако
 
Позже
Лилль
Прогнозы 57
Монако 89.5% (51)
X 8.8% (5)
Лилль 1.8% (1)
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Монако
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Лилль

История личных встреч

Монако
Лилль

19 матчей

57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

30 матчей

36.7%
26.7%
36.6%
11 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

23.3%
43.3%
33.4%
7 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
36.7%
30%
10 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
4:3
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
5:1
КЛ
0:3
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:4
Л1
4:0
К
2:1
Л1
1:4
Л1
4:1
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
4:0
Л1
0:4
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
0:0

Голы

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.12
1.46

Среднее время на гол

80
61

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.85
0.94

Среднее время на гол

48
95

Всего голов

43
35

Голов в среднем за матч

1.43
1.17

Тотал матчей

2.5
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

62
77

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 3 0.43
Бен-Сегир Элисс 2 0.29
Закария Денис 2 0.29
Камара Ламин 2 0.29
Керер Тило 2 0.29
Минамино Такуми 1 0.14
Вандерсон V 1 0.14
Тезе Джордан 1 0.14
Эмболо Брель 0 0
Кайо Энрике 0 0
Синго Вилфред 0 0
Аклиуш Магнес 0 0
Уаттара Кассум 0 0
Иленикена Джордж 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 5 (1) 0.71
Жегрова Эдон 3 0.43
Гомес Анхель 1 0.14
Мёнье Тома 1 0.14
Баккер Митчел 1 0.14
Байо Мохамед 1 0.14
Диаките Бафоде 1 0.14
Сахрауи Осам 0 0
Кабелла Реми 0 0
Харальдссон Хакон-Арнар 0 0
Буадди Айюб 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Ламин 2 1
Закария Денис 2 0
Салису Мохаммед 2 0
Вандерсон V 2 0
Минамино Такуми 1 0
Кён Филипп 1 0
Эмболо Брель 1 0
Магасса Сунгуту 1 0
Уаттара Кассум 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 3 0
Диаките Бафоде 2 0
Рибейро Алешандро 2 0
Мукау Нгалайель 2 0
Сантос Тьяго II 1 0
Исмаили Гонсалвес 1 0
Гомеш Андре 1 0
Мбаппе Этан 1 0

Результаты матчей

Монако
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Лилль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
0
Монако
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Лилль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
7
Монако
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Лилль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
2
29%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

14
13
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
3
21%
1
8%
1-15
3
21%
2
15%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
4
29%
5
38%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
25%
1
13%
1-15
2
50%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ренн - Монако 1:2 Динамо Загреб - Монако 2:2 Монако - Монпелье 2:1 Монако - Гавр 3:1
Монако - Барселона 2:1 Осер - Монако 0:3 Монако - Ланс 1:1 Лион - Монако 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Барселона - Монако 0:3 Монако - Дженоа 1:2 Фейеноорд - Монако 1:3 Штурм Грац - Монако 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Монако - Серветт 0:1 Монако - Нант 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Клермон 4:1 Лион - Монако 3:2 Монако - Лилль 1:0
Лилль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лилль - Тулуза 2:1 Лилль - Реал Мадрид 1:0 Гавр - Лилль 0:3 Лилль - Страсбург 3:3
Спортинг Л - Лилль 2:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Лилль - ПСЖ 1:3 Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Анже 2:0 Лилль - Славия Прага 2:0 Реймс - Лилль 0:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Лилль - Фенербахче 2:1 Лилль - Сельта 3:1 Вольфсбург - Лилль 1:0 Генк - Лилль 2:2 Гент - Лилль 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Лилль - Дейнзе 3:1 Лилль - Ницца 2:2

Результаты матчей

Монако
Лилль

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Монако
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
5
2
2
5
2.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 7 6 1 0 14 - 4 19
2.
ПСЖ
 Заявка 7 5 2 0 21 - 6 17
3.
Марсель
 Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Реймс
 Заявка 7 4 2 1 14 - 10 14
5.
Лилль
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
6.
Ланс
 Заявка 7 2 5 0 7 - 4 11
7.
Лион
 Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
8.
Страсбург
 Заявка 7 2 4 1 14 - 12 10
9.
Брест
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
10.
Ницца
 Заявка 7 2 3 2 15 - 7 9
11.
Нант
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
12.
Ренн
 Заявка 7 2 1 4 11 - 11 7
13.
Сент-Этьен
 Заявка 7 2 1 4 6 - 18 7
14.
Осер
 Заявка 7 2 0 5 9 - 15 6
15.
Гавр
 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
16.
Тулуза
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Монпелье
 Заявка 7 1 1 5 8 - 21 4
18.
Анже
 Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
ПСЖ
 Заявка 3 3 0 0 12 - 2 9
3.
Брест
 Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
4.
Страсбург
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
5.
Ренн
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
6.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Осер
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Сент-Этьен
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
10.
Лион
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
11.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 10 - 2 5
12.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
13.
Марсель
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
14.
Нант
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
15.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
16.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
17.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
18.
Анже
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Марсель
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
3.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
4.
Реймс
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
5.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
6.
Ланс
 Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
7.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Лион
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Ницца
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Страсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
12.
Анже
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Тулуза
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Сент-Этьен
 Заявка 4 0 1 3 2 - 15 1
15.
Ренн
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
16.
Брест
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
17.
Осер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 11 0
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 0 4 3 - 15 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 6
Лилль Дэвид Джонатан 5
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (4)
Реймс Накамура Кейто 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Мопе Нил 1 2
Нант Коко Маркус 1 2
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Марсель Балерди Леонардо 1 2
Монако Камара Ламин 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Лилль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 октября 2024, осталось 2 дня 12 часов 43 минуты.

    Главный судья: Ваттеллье Эрик

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  • 42 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 57
    Монако 89.5% (51)
    X 8.8% (5)
    Лилль 1.8% (1)
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    Прогнозы на матч Монако - Лилль

    Исход игры
    Монако
    89.5% (51)
    Ничья
    8.8% (5)
    Лилль
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (42)
    Меньше
    25% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    78.57% (44)
    Нет
    21.43% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    63.2% (36)
    1:0 Монако
    12.3% (7)
    2:0 Монако
    8.8% (5)
    2:2 Ничья
    5.3% (3)
    1:1 Ничья
    3.5% (2)
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