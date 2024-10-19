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  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
Брест
1:0
Второй тайм: 76'
Ренн
0'
39' Желтая карточка
Трюффер Адриен
1:0
54' Пенальти
Дель Кастильо Ромен
62' Желтая карточка
Ажорк Людовик
72' Желтая карточка
Сейду Алиду

Ход матча

39'
 
Трюффер Адриен
54'
Дель Кастильо Ромен
1:0
61'
 
Жота Серран
Хатебур Ханс
61'
 
Камара Глен
Сантамария Батист
62'
Ажорк Людовик
 
72'
 
Сейду Алиду
73'
Бальде Мама
Перейра-Лаже Матиаш
 
74'
Мартен Жонас
Лис-Мелу Пьерр
 
75'
 
Гомес Карлос
Гуйри Амин
75'
 
Грёнбек Альберт
Матусива Азор

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 274 Количество передач 143
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 111
Брест 49.5% (55)
X 36.9% (41)
Ренн 13.5% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Бизот
Марко
7
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Н'Диайе
Ньякат
23
Амави
Жордан
45
Камара
Махди
20
Лис-Мелу
Пьерр
8
Маньетти
Уго
10
Дель
Кастильо
Ромен
19
Ажорк
Людовик
26
Перейра-Лаже
Матиаш
30
Манданда
Стив
36
Сейду
Алиду
4
Ву
Кристофер
15
Файе
Микаил
33
Хатебур
Ханс
8
Сантамария
Батист
6
Матусива
Азор
3
Трюффер
Адриен
11
Блас
Людовик
9
Мюинга
Арно
10
Гуйри
Амин
Брест
4-3-3
Ренн
3-4-3

История личных встреч

Брест
Ренн

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
150%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
116.7%
2 победы 7 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед

26 матчей

11.5%
23.1%
65.4%
3 победы 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

15.4%
57.7%
26.9%
4 победы 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

7.7%
46.2%
46.1%
2 победы 12 ничьих 12 побед

История матчей

Л1
4:5
Л1
0:0
ТМК
0:1
Л1
1:2
ТМК
3:1
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:1
ТМК
1:2
ТМС
1:2
Л1
0:0
Л1
0:0
К
2:2
ТМК
1:2
ТМК
0:1
ТМК
0:1
ТМК
0:1
Л1
0:2
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
2:1
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

8
15

Голов в среднем за матч

0.53
1.36

Среднее время на гол

168
66

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.91
1.27

Среднее время на гол

47
71

Всего голов

29
34

Голов в среднем за матч

1.12
1.31

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

80
68

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 3 (3) 0.38
Ажорк Людовик 2 0.25
Камара Махди 2 0.25
Бальде Мама 1 0.13
Салах Ибрагим 1 0.13
Февр Ромен 1 0.13
Лала Кенни 1 (1) 0.13
Перейра-Лаже Матиаш 0 0
Сима Абдалла 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 3 0.38
Мюинга Арно 3 (2) 0.38
Гуйри Амин 1 0.13
Грёнбек Альберт 1 0.13
Буриго Бенжамен 1 0.13
Эстигор Лео 1 0.13
Мейстер Хенрик 1 0.13
Сантамария Батист 0 0
Камара Глен 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдара Массадио 1 1
Амави Жордан 2 0
Ажорк Людовик 2 0
Перейра-Лаже Матиаш 2 0
Эрик Рой 0 1
Мартен Жонас 1 0
Лала Кенни 1 0
Шардонне Брендан 1 0
Лис-Мелу Пьерр 1 0
Маньетти Уго 1 0
Февр Ромен 1 0
Камара Махди 1 0
Н'Диайе Ньякат 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ассиньон Лоренс 3 0
Блас Людовик 2 0
Эстигор Лео 2 0
Ву Кристофер 2 0
Трюффер Адриен 2 0
Сейду Алиду 2 0
Хатебур Ханс 1 0
Сантамария Батист 1 0
Жюльен Стефан 1 0
Джеймс Джордан 1 0

Результаты матчей

Брест
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Ренн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Брест
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ренн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

0
7
Брест
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Ренн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

1
11

Голы по времени матча

Забито

9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
22%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
44%
1
25%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
3
43%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
8
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
4
50%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

11
12
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
18%
2
17%
1-15
2
18%
4
33%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
36%
2
17%
76-90

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
8%
1
10%
1-15
3
25%
3
30%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
2
17%
3
30%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брест - Гавр 2:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Осер - Брест 3:0 Брест - Тулуза 2:0
Брест - Штурм Грац 2:1 ПСЖ - Брест 3:1 Генгам - Брест 2:2 Брест - Сент-Этьен 4:0 Ланс - Брест 2:0 Брест - Марсель 1:5 Ньюкасл - Брест 1:0 Ювентус - Брест 2:2 Наполи - Брест 1:0 Брест - Лаваль 0:1 Брест - Лорьян 1:1 Брест - Авранш 2:0 Тулуза - Брест 0:3 Брест - Реймс 1:1 Брест - Нант 0:0 Ренн - Брест 4:5
Ренн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ренн - Монако 1:2 ПСЖ - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 1:1 Ренн - Монпелье 3:0
Реймс - Ренн 2:1 Страсбург - Ренн 3:1 Ренн - Лион 3:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Генгам - Ренн 3:0 Ренн - Анже 2:1 Ренн - Лаваль 2:1 Сен-Мало - Ренн 3:3 Реймс - Ренн 2:1 Ренн - Ланс 1:1 Мец - Ренн 2:3 Ренн - Брест 4:5 Нант - Ренн 0:3 Ренн - Тулуза 1:2

Результаты матчей

Брест
Ренн

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:5
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Точный счет

2:0
3 раза 43%
1:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
5 раз 71%
3
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Брест
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
2
2
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
2
5
1
6
2.5
2
5
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 8 6 2 0 14 - 4 20
2.
ПСЖ
 Заявка 7 5 2 0 21 - 6 17
3.
Марсель
 Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Реймс
 Заявка 7 4 2 1 14 - 10 14
5.
Лилль
 Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
6.
Брест
 1:0 Заявка 8 4 0 4 11 - 13 12
7.
Ланс
 Заявка 7 2 5 0 7 - 4 11
8.
Лион
 Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
9.
Страсбург
 Заявка 7 2 4 1 14 - 12 10
10.
Ницца
 Заявка 7 2 3 2 15 - 7 9
11.
Нант
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
12.
Сент-Этьен
 Заявка 7 2 1 4 6 - 18 7
13.
Ренн
 0:1 Заявка 8 2 1 5 11 - 12 7
14.
Осер
 Заявка 7 2 0 5 9 - 15 6
15.
Гавр
 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
16.
Тулуза
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Монпелье
 Заявка 7 1 1 5 8 - 21 4
18.
Анже
 Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брест
 1:0 Заявка 5 4 0 1 10 - 5 12
2.
Монако
 Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
3.
ПСЖ
 Заявка 3 3 0 0 12 - 2 9
4.
Страсбург
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
5.
Ренн
 0:1 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
6.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Осер
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Сент-Этьен
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
10.
Лион
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
11.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 10 - 2 5
12.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
13.
Марсель
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
14.
Нант
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
15.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
16.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
17.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
18.
Анже
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Марсель
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
3.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
4.
Реймс
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
5.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
6.
Ланс
 Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
7.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Лион
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Ницца
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Страсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
12.
Анже
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Тулуза
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Сент-Этьен
 Заявка 4 0 1 3 2 - 15 1
15.
Брест
 1:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
16.
Ренн
 0:1 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
17.
Осер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 11 0
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 0 4 3 - 15 0
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ПСЖ Баркола Бредли 6
Лилль Дэвид Джонатан 5
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (4)
Реймс Накамура Кейто 4 (1)
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Топ нарушителей
Марсель Мопе Нил 1 2
Нант Коко Маркус 1 2
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Марсель Балерди Леонардо 1 2
Монако Камара Ламин 1 2
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 69'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 68'
      Сейду Алиду из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Перейра-Лаже Матиаш заработал фол
    • 67'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 67'
      Перейра-Лаже Матиаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 67'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 67'
      Шардонне Брендан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 67'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 66'
      Микаил Файе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 66'
      Брест пытается что-то создать.
    • 66'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 65'
      Ву Кристофер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 65'
      Брест пытается что-то создать.
    • 65'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 65'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 65'
      Контроль мяча: Брест: 62%, Ренн: 38%.
    • 65'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 64'
      Н'Диайе Ньякат из команды Брест нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 64'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест подал угловой слева.
    • 64'
      Ву Кристофер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 63'
      Брест пытается что-то создать.
    • 63'
      Судья сигнализирует, что Блас Людовик из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Амави Жордан
    • 62'
      Ажорк Людовик получил желтую карточку от судьи
    • 62'
      Ажорк Людовик из команды Брест опасно и грубо сыграл. Матусива Азор пострадал.
    • 62'
      Микаил Файе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 62'
      Брест пытается что-то создать.
    • 62'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 61'
      Тактическая замена. Сантамария Батист уходит с поля и его заменяет Камара Глен
    • 61'
      Тактическая замена. Хатебур Ханс уходит с поля и его заменяет Жота
    • 60'
      Брест пытается что-то создать.
    • 60'
      Контроль мяча: Брест: 62%, Ренн: 38%.
    • 60'
      Судья сигнализирует, что Лис-Мелу Пьерр из команды Брест поставил подножку. Пострадал Хатебур Ханс
    • 59'
      Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Брест пытается что-то создать.
    • 59'
      Ажорк Людовик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 59'
      Брест пытается что-то создать.
    • 58'
      Ажорк Людовик из команды Брест в офсайде
    • 58'
      Брест пытается что-то создать.
    • 58'
      Ву Кристофер выиграл воздушное противоборство у Ажорк Людовик.
    • 57'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 56'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 56'
      Камара Махди нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 56'
      Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Контроль мяча: Брест: 64%, Ренн: 36%.
    • 55'
      Ренн контролирует мяч.
    • 54'
      Г О О О О О Л - Дель Кастильо Ромен из команды Брест забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Стив Манданда прыгнул не в ту сторону.
    • 52'
      ПЕНАЛЬТИ! - Матусива Азор играет рукой в штрафной! Матусива Азор вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 52'
      Лис-Мелу Пьерр нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 52'
      Гуйри Амин из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 52'
      Лала Кенни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 51'
      Ву Кристофер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Дель Кастильо Ромен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Ву Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Брест пытается что-то создать.
    • 51'
      Матч возобновлен
    • 50'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 50'
      Контроль мяча: Брест: 65%, Ренн: 35%.
    • 50'
      Судья сигнализирует, что Камара Махди из команды Брест поставил подножку. Пострадал Микаил Файе
    • 49'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Блас Людовик из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Брест пытается что-то создать.
    • 47'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Брест пытается что-то создать.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 46'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Амави Жордан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Шардонне Брендан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 33.3% пользователей.
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    Прогнозы 111
    Брест 49.5% (55)
    X 36.9% (41)
    Ренн 13.5% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брест
    Ничья
    Ренн
    3.30
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    3.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 1:0 Ренн

    Исход игры
    Брест
    49.5% (55)
    Ничья
    36.9% (41)
    Ренн
    13.5% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.04% (48)
    Меньше
    55.96% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    77.06% (84)
    Нет
    22.94% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (37)
    2:1 Брест
    29.7% (33)
    1:0 Брест
    14.4% (16)
    1:2 Ренн
    7.2% (8)
    0:1 Ренн
    5.4% (6)
    2:2 Ничья
    3.6% (4)
    2:0 Брест
    1.8% (2)
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