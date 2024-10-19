Тур: 8. Стадион: Стад Франсис Ле Блё. Главный судья: Дешепи Бастьен
0'
39' Желтая карточкаТрюффер Адриен
1:0
54' ПенальтиДель Кастильо Ромен
62' Желтая карточкаАжорк Людовик
72' Желтая карточкаСейду Алиду
Ход матча
39'
54'
62'
72'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
274 Количество передач 143
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Бизот
Марко
23
Амави
Жордан
45
Камара
Махди
36
Сейду
Алиду
15
Файе
Микаил
33
Хатебур
Ханс
11
Блас
Людовик
10
Гуйри
Амин
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Амави ЖорданЗащитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Зогбе ЛюкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
-
14 Бальде МамаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Защитник
-
15 Файе МикаилЗащитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Блас ЛюдовикНападающий
- Нападающий
-
10 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
-
23 Галлон ГотьеВратарь
- Полузащитник
-
28 Камара ГленПолузащитник
-
20 Гомес КарлосПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Сиссе ДжауиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Жота СерранНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Брест
Ренн
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
150%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
116.7%
2 победы 7 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед
26 матчей
11.5%
23.1%
65.4%
3 победы 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
15.4%
57.7%
26.9%
4 победы 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
7.7%
46.2%
46.1%
2 победы 12 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
15
Голов в среднем за матч
0.53
1.36
Среднее время на гол
168
66
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.91
1.27
Среднее время на гол
47
71
Всего голов
29
34
Голов в среднем за матч
1.12
1.31
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
80
68
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|3 (3)
|0.38
|Ажорк Людовик
|2
|0.25
|Камара Махди
|2
|0.25
|Бальде Мама
|1
|0.13
|Салах Ибрагим
|1
|0.13
|Февр Ромен
|1
|0.13
|Лала Кенни
|1 (1)
|0.13
|Перейра-Лаже Матиаш
|0
|0
|Сима Абдалла
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Блас Людовик
|3
|0.38
|Мюинга Арно
|3 (2)
|0.38
|Гуйри Амин
|1
|0.13
|Грёнбек Альберт
|1
|0.13
|Буриго Бенжамен
|1
|0.13
|Эстигор Лео
|1
|0.13
|Мейстер Хенрик
|1
|0.13
|Сантамария Батист
|0
|0
|Камара Глен
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдара Массадио
|1
|1
|Амави Жордан
|2
|0
|Ажорк Людовик
|2
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0
|Эрик Рой
|0
|1
|Мартен Жонас
|1
|0
|Лала Кенни
|1
|0
|Шардонне Брендан
|1
|0
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0
|Маньетти Уго
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Камара Махди
|1
|0
|Н'Диайе Ньякат
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ассиньон Лоренс
|3
|0
|Блас Людовик
|2
|0
|Эстигор Лео
|2
|0
|Ву Кристофер
|2
|0
|Трюффер Адриен
|2
|0
|Сейду Алиду
|2
|0
|Хатебур Ханс
|1
|0
|Сантамария Батист
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
|Джеймс Джордан
|1
|0
Результаты матчей
Брест
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Ренн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Брест
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ренн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
0
7
Брест
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Ренн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
1
11
Голы по времени матча
Забито
9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
22%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
44%
1
25%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
3
43%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
8
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
4
50%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
11
12
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
18%
2
17%
1-15
2
18%
4
33%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
36%
2
17%
76-90
Пропущено
12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
8%
1
10%
1-15
3
25%
3
30%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
2
17%
3
30%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брест - Гавр 2:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Осер - Брест 3:0 Брест - Тулуза 2:0
Брест - Штурм Грац 2:1 ПСЖ - Брест 3:1 Генгам - Брест 2:2 Брест - Сент-Этьен 4:0 Ланс - Брест 2:0 Брест - Марсель 1:5 Ньюкасл - Брест 1:0 Ювентус - Брест 2:2 Наполи - Брест 1:0 Брест - Лаваль 0:1 Брест - Лорьян 1:1 Брест - Авранш 2:0 Тулуза - Брест 0:3 Брест - Реймс 1:1 Брест - Нант 0:0 Ренн - Брест 4:5
Ренн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ренн - Монако 1:2 ПСЖ - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 1:1 Ренн - Монпелье 3:0
Реймс - Ренн 2:1 Страсбург - Ренн 3:1 Ренн - Лион 3:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Генгам - Ренн 3:0 Ренн - Анже 2:1 Ренн - Лаваль 2:1 Сен-Мало - Ренн 3:3 Реймс - Ренн 2:1 Ренн - Ланс 1:1 Мец - Ренн 2:3 Ренн - Брест 4:5 Нант - Ренн 0:3 Ренн - Тулуза 1:2
Результаты матчей
Брест
Ренн
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:5
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Точный счет
2:0
3 раза 43%
1:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
5 раз 71%
3
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Брест
Ренн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
25
16
25
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 4
|20
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 6
|17
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|1:0 Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 13
|12
|7.
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|7 - 4
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|14 - 12
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 7
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 18
|7
|13.
|0:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 12
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 15
|6
|15.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 21
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 2
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|5.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|10 - 2
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 15
|1
|15.
|1:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|16.
|0:1 Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 11
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 15
|0
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- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|6
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|5
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|4 (4)
|Реймс
|Накамура Кейто
|4 (1)
|Марсель
|Мопе Нил
|1 2
|Нант
|Коко Маркус
|1 2
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 2
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1 2
|Монако
|Камара Ламин
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брест 1:0 Ренн
Исход игры
Брест
49.5% (55)
Ничья
36.9% (41)
Ренн
13.5% (15)
Тотал 2.5
Больше
44.04% (48)
Меньше
55.96% (61)
Обе команды забьют
Да
77.06% (84)
Нет
22.94% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (37)
2:1 Брест
29.7% (33)
1:0 Брест
14.4% (16)
1:2 Ренн
7.2% (8)
0:1 Ренн
5.4% (6)
2:2 Ничья
3.6% (4)
2:0 Брест
1.8% (2)
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