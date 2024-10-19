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  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
Брест
1:1
Конец матча
Ренн
0'
39' Желтая карточка
Трюффер Адриен
1:0
54' Пенальти
Дель Кастильо Ромен
62' Желтая карточка
Ажорк Людовик
72' Желтая карточка
Сейду Алиду
1:1
86' Гол
Жота Серран
90' Желтая карточка
Н'Диайе Ньякат
90'+7

Ход матча

39'
 
Трюффер Адриен
54'
Дель Кастильо Ромен
1:0
61'
 
Жота Серран
Хатебур Ханс
61'
 
Камара Глен
Сантамария Батист
62'
Ажорк Людовик
 
72'
 
Сейду Алиду
73'
Бальде Мама
Перейра-Лаже Матиаш
 
74'
Мартен Жонас
Лис-Мелу Пьерр
 
75'
 
Гомес Карлос
Гуйри Амин
75'
 
Грёнбек Альберт
Матусива Азор
81'
Февр Ромен
Дель Кастильо Ромен
 
81'
Думбия Камори
Камара Махди
 
83'
 
Нагида Махамаду
Трюффер Адриен
86'
1:1
Жота Серран
(Мюинга Арно)
90'
Н'Диайе Ньякат
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 459 Количество передач 366
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 111
Брест 49.5% (55)
X 36.9% (41)
Ренн 13.5% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Бизот
Марко
7
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Н'Диайе
Ньякат
23
Амави
Жордан
45
Камара
Махди
20
Лис-Мелу
Пьерр
8
Маньетти
Уго
10
Дель
Кастильо
Ромен
19
Ажорк
Людовик
26
Перейра-Лаже
Матиаш
30
Манданда
Стив
36
Сейду
Алиду
4
Ву
Кристофер
15
Файе
Микаил
33
Хатебур
Ханс
8
Сантамария
Батист
6
Матусива
Азор
3
Трюффер
Адриен
11
Блас
Людовик
9
Мюинга
Арно
10
Гуйри
Амин
Брест
4-3-3
Ренн
3-4-3

История личных встреч

Брест
Ренн

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
150%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
116.7%
2 победы 7 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед

26 матчей

11.5%
23.1%
65.4%
3 победы 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

15.4%
57.7%
26.9%
4 победы 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

7.7%
46.2%
46.1%
2 победы 12 ничьих 12 побед

История матчей

Л1
4:5
Л1
0:0
ТМК
0:1
Л1
1:2
ТМК
3:1
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:1
ТМК
1:2
ТМС
1:2
Л1
0:0
Л1
0:0
К
2:2
ТМК
1:2
ТМК
0:1
ТМК
0:1
ТМК
0:1
Л1
0:2
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
2:1
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

8
15

Голов в среднем за матч

0.53
1.36

Среднее время на гол

168
66

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.91
1.27

Среднее время на гол

47
71

Всего голов

29
34

Голов в среднем за матч

1.12
1.31

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

80
68

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 3 (3) 0.38
Ажорк Людовик 2 0.25
Камара Махди 2 0.25
Бальде Мама 1 0.13
Салах Ибрагим 1 0.13
Февр Ромен 1 0.13
Лала Кенни 1 (1) 0.13
Перейра-Лаже Матиаш 0 0
Сима Абдалла 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 3 0.38
Мюинга Арно 3 (2) 0.38
Гуйри Амин 1 0.13
Грёнбек Альберт 1 0.13
Жота Серран 1 0.13
Буриго Бенжамен 1 0.13
Эстигор Лео 1 0.13
Мейстер Хенрик 1 0.13
Сантамария Батист 0 0
Камара Глен 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдара Массадио 1 1
Амави Жордан 2 0
Ажорк Людовик 2 0
Перейра-Лаже Матиаш 2 0
Н'Диайе Ньякат 2 0
Эрик Рой 0 1
Мартен Жонас 1 0
Лала Кенни 1 0
Шардонне Брендан 1 0
Лис-Мелу Пьерр 1 0
Маньетти Уго 1 0
Февр Ромен 1 0
Камара Махди 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ассиньон Лоренс 3 0
Сейду Алиду 3 0
Блас Людовик 2 0
Эстигор Лео 2 0
Ву Кристофер 2 0
Трюффер Адриен 2 0
Хатебур Ханс 1 0
Сантамария Батист 1 0
Жюльен Стефан 1 0
Джеймс Джордан 1 0

Результаты матчей

Брест
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ренн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Брест
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ренн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

0
7
Брест
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Ренн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

2
12

Голы по времени матча

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
20%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
40%
2
40%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
4
50%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

2
8
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
4
50%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

12
13
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
17%
2
15%
1-15
2
17%
4
31%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
33%
3
23%
76-90

Пропущено

13
11
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
8%
1
9%
1-15
3
23%
3
27%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
2
15%
4
36%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
1
8%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брест - Гавр 2:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Осер - Брест 3:0 Брест - Тулуза 2:0
Брест - Штурм Грац 2:1 ПСЖ - Брест 3:1 Генгам - Брест 2:2 Брест - Сент-Этьен 4:0 Ланс - Брест 2:0 Брест - Марсель 1:5 Ньюкасл - Брест 1:0 Ювентус - Брест 2:2 Наполи - Брест 1:0 Брест - Лаваль 0:1 Брест - Лорьян 1:1 Брест - Авранш 2:0 Тулуза - Брест 0:3 Брест - Реймс 1:1 Брест - Нант 0:0 Ренн - Брест 4:5
Ренн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ренн - Монако 1:2 ПСЖ - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 1:1 Ренн - Монпелье 3:0
Реймс - Ренн 2:1 Страсбург - Ренн 3:1 Ренн - Лион 3:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Генгам - Ренн 3:0 Ренн - Анже 2:1 Ренн - Лаваль 2:1 Сен-Мало - Ренн 3:3 Реймс - Ренн 2:1 Ренн - Ланс 1:1 Мец - Ренн 2:3 Ренн - Брест 4:5 Нант - Ренн 0:3 Ренн - Тулуза 1:2

Результаты матчей

Брест
Ренн

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
3:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
4 раза 100%

Точный счет

2:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
6 раз 75%
3
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Брест
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
4
2.5
2
2
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
2
6
1
7
2.5
2
6
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 8 6 2 0 14 - 4 20
2.
ПСЖ
 Заявка 7 5 2 0 21 - 6 17
3.
Марсель
 Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Реймс
 Заявка 7 4 2 1 14 - 10 14
5.
Лилль
 Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
6.
Ланс
 1:0 Заявка 8 3 5 0 8 - 4 14
7.
Лион
 Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
8.
Страсбург
 Заявка 7 2 4 1 14 - 12 10
9.
Брест
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
10.
Ницца
 Заявка 7 2 3 2 15 - 7 9
11.
Нант
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
12.
Ренн
 Заявка 8 2 2 4 12 - 12 8
13.
Сент-Этьен
 0:1 Заявка 8 2 1 5 6 - 19 7
14.
Осер
 Заявка 7 2 0 5 9 - 15 6
15.
Гавр
 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
16.
Тулуза
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Монпелье
 Заявка 7 1 1 5 8 - 21 4
18.
Анже
 Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
2.
Брест
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
3.
ПСЖ
 Заявка 3 3 0 0 12 - 2 9
4.
Страсбург
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
5.
Ренн
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
6.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Осер
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Сент-Этьен
 0:1 Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
10.
Лион
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
11.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 10 - 2 5
12.
Ланс
 1:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
13.
Марсель
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
14.
Нант
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
15.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
16.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
17.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
18.
Анже
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Марсель
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
3.
Ланс
 1:0 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
4.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
5.
Реймс
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
6.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
7.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Лион
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Ницца
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Страсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
12.
Анже
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Тулуза
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Ренн
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
15.
Сент-Этьен
 0:1 Заявка 4 0 1 3 2 - 15 1
16.
Брест
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
17.
Осер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 11 0
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 0 4 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 6
Лилль Дэвид Джонатан 5
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (4)
Реймс Накамура Кейто 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Мопе Нил 1 2
Нант Коко Маркус 1 2
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Марсель Балерди Леонардо 1 2
Монако Камара Ламин 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Брест: 56%, Ренн: 44%.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 96'
    Брест пытается что-то создать.
  • 96'
    Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
  • 96'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 95'
    Н'Диайе Ньякат ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 95'
    Микаил Файе из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Брест начинает контратаку
  • 95'
    Бизот Марко ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Ренн начинает контратаку
  • 94'
    Мюинга Арно из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Н'Диайе Ньякат.
  • 94'
    Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Брест пытается что-то создать.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Брест 49.5% (55)
    X 36.9% (41)
    Ренн 13.5% (15)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 1:1 Ренн

    Исход игры
    Брест
    49.5% (55)
    Ничья
    36.9% (41)
    Ренн
    13.5% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.04% (48)
    Меньше
    55.96% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    77.06% (84)
    Нет
    22.94% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (37)
    2:1 Брест
    29.7% (33)
    1:0 Брест
    14.4% (16)
    1:2 Ренн
    7.2% (8)
    0:1 Ренн
    5.4% (6)
    2:2 Ничья
    3.6% (4)
    2:0 Брест
    1.8% (2)
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