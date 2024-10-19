Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Удар от ворот произведет Ренн

89' Бальде Мама не смог попасть в створ ударом издали

86' Жота удалось забить из легкой позиции.

86' Г О О О О Л - Жота забивает с левой ноги!

86' Мюинга Арно из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Удар от ворот произведет Брест

85' Сейду Алиду оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Микаил Файе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Мартен Жонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Удар от ворот произведет Ренн

72' Сейду Алиду получил желтую карточку от судьи

72' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Хорошую попытку сделал Мюинга Арно . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Перейра-Лаже Матиаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Удар от ворот произведет Ренн

67' Удар от ворот произведет Брест

67' Перейра-Лаже Матиаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Микаил Файе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Ренн

62' Ажорк Людовик получил желтую карточку от судьи

62' Микаил Файе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Тактическая замена. Хатебур Ханс уходит с поля и его заменяет Жота

59' Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Ажорк Людовик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

57' Удар от ворот произведет Брест

56' Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Г О О О О О Л - Дель Кастильо Ромен из команды Брест забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Стив Манданда прыгнул не в ту сторону.

52' Лала Кенни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Дель Кастильо Ромен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Удар от ворот произведет Брест

46' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника