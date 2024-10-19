Тур: 8. Стадион: Жоффруа Гишар. Главный судья: Лиссорг Ромен
0:1
Перерыв
Ход матча
20'
31'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 5
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
139 Количество передач 323
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Петро
Лео
37
Амугу
Матис
18
Кафаро
Матьё
30
Самба
Брис
18
Диуф
Энди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Петро ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Амугу МатисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Кафаро МатьёНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Фомба ЛаминПолузащитник
-
14 Мутон ЛуиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Диуф ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Сарр МалангЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Пуйи ТомПолузащитник
-
10 Коста ДавидПолузащитник
-
21 Зарури АнассНападающий
-
22 Саид УэслиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сент-Этьен
Ланс
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
133.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
16 матчей
31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
2
0.9
Среднее время на гол
45
100
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.3
2.17
Среднее время на гол
69
41
Всего голов
25
22
Голов в среднем за матч
1.56
1.38
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
57
65
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давиташвили Зурико
|3
|0.38
|Сиссоко Ибраим II
|2 (1)
|0.25
|Кафаро Матьё
|1
|0.13
|Петро Лео
|0
|0
|Стассин Лукас
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нзола М'Бала
|2
|0.25
|Франковски Пшемыслав
|2 (1)
|0.25
|Диуф Энди
|1
|0.13
|Саид Уэсли
|1
|0.13
|Чавес Джоаннер
|1
|0.13
|Томассон Адриен
|0
|0
|Агилар Рубен
|0
|0
|Зарури Анасс
|0
|0
Карточки
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларсонне Готье
|2
|0
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Корню Пьер
|2
|0
|Эква Пьер
|2
|0
|Н'Зузи Марвонн
|2
|0
|Батубинсика Дилан
|1
|0
|Петро Лео
|1
|0
|Фомба Ламин
|1
|0
|Наде Микаэль
|1
|0
|Масон Иван
|1
|0
|Амугу Матис
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медина Факундо
|3
|0
|Ласкари Реми Лебо
|3
|0
|Зарури Анасс
|1
|1
|Саид Уэсли
|2
|0
|Уильям Стилл
|2
|0
|Мачадо Дейвер
|0
|1
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Гради Жонатан
|1
|0
|Агилар Рубен
|1
|0
|Нзола М'Бала
|1
|0
|Сотока Флориан
|1
|0
|Чавес Джоаннер
|1
|0
|Хусанов Абдукодир
|1
|0
|Оджедиран Хамзат
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Этьен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ланс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
4
Сент-Этьен
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ланс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
2
1
Сент-Этьен
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ланс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
14
1
9 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
1
100%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
3
43%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Пропущено
17
5
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
2
40%
16-30
3
18%
1
20%
31-45
2
12%
1
20%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Этьен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сент-Этьен - Осер 3:1 Нант - Сент-Этьен 2:2 Ницца - Сент-Этьен 8:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0
Брест - Сент-Этьен 4:0 Сент-Этьен - Гавр 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 5:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Клермон - Сент-Этьен 1:1 Мец - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Мец 2:1 Сент-Этьен - Родез 2:0 Кевийи - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Родез 1:1 Генгам - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Кан 1:0
Ланс
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Страсбург - Ланс 2:2 Ланс - Ницца 0:0 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лион 0:0
Монако - Ланс 1:1 Панатинаикос - Ланс 2:0 Ланс - Брест 2:0 Ланс - Панатинаикос 2:1 Анже - Ланс 0:1 Ланс - Лестер 3:0 Версаль - Ланс 1:3 Ланс - Байер Л 2:2 Утрехт - Ланс 4:5 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Ланс - Ред Стар 6:0 Ланс - Кортрейк 6:3 Ланс - Монпелье 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 2:0 Марсель - Ланс 2:1
Результаты матчей
Сент-Этьен
Ланс
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
8:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
8:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Сент-Этьен
Ланс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
52
25
25
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 4
|20
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 6
|17
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|1:0 Заявка
|8
|3
|5
|0
|8 - 4
|14
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|14 - 12
|10
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 7
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 12
|8
|13.
|0:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 19
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 15
|6
|15.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 21
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 2
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|0:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|10 - 2
|5
|12.
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|3.
|1:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|15.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 15
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 11
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|6
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|5
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|4 (4)
|Реймс
|Накамура Кейто
|4 (1)
|Марсель
|Мопе Нил
|1 2
|Нант
|Коко Маркус
|1 2
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 2
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1 2
|Монако
|Камара Ламин
|1 2
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:1 Ланс
Исход игры
Сент-Этьен
16.2% (18)
Ничья
28.8% (32)
Ланс
55% (61)
Тотал 2.5
Больше
50.46% (55)
Меньше
49.54% (54)
Обе команды забьют
Да
74.31% (81)
Нет
25.69% (28)
Популярный счёт
1:2 Ланс
35.1% (39)
1:1 Ничья
25.2% (28)
0:1 Ланс
16.2% (18)
2:1 Сент-Этьен
6.3% (7)
1:0 Сент-Этьен
6.3% (7)
2:2 Ничья
3.6% (4)
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