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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Лиссорг Ромен
Сент-Этьен
0:1
Перерыв
Ланс
0'
0:1
20' Гол
Франковски Пшемыслав
31' Желтая карточка
Медина Факундо

Ход матча

20'
0:1
Франковски Пшемыслав
(Диуф Энди)
31'
 
Медина Факундо

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 139 Количество передач 323
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Прогнозы 111
Сент-Этьен 16.2% (18)
X 28.8% (32)
Ланс 55% (61)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Сент-Этьен
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Ларсонне
Готье
8
Аппиа
Деннис
5
Абдельамид
Юнис
3
Наде
Микаэль
19
Петро
Лео
29
Муэффек
Аймен
4
Эква
Пьер
37
Амугу
Матис
22
Давиташвили
Зурико
9
Сиссоко
Ибраим
II
18
Кафаро
Матьё
30
Самба
Брис
4
Дансо
Кевин
25
Хусанов
Абдукодир
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
13
Чавес
Джоаннер
18
Диуф
Энди
28
Томассон
Адриен
11
Фюльжени
Анжело
7
Сотока
Флориан
8
Нзола
М'Бала
Сент-Этьен
4-3-3
Ланс
3-4-1-2

История личных встреч

Сент-Этьен
Ланс

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

16 матчей

31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
2:3
Л1
2:0
ТМК
0:1
Л1
3:3
Л1
0:1
ТМС
0:1
ММ(
0:0
Л1
2:1
Л1
3:1
Л1
1:4
К
3:1
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
3:2

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

2
0.9

Среднее время на гол

45
100

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.3
2.17

Среднее время на гол

69
41

Всего голов

25
22

Голов в среднем за матч

1.56
1.38

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

57
65

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давиташвили Зурико 3 0.38
Сиссоко Ибраим II 2 (1) 0.25
Кафаро Матьё 1 0.13
Петро Лео 0 0
Стассин Лукас 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 2 0.25
Франковски Пшемыслав 2 (1) 0.25
Диуф Энди 1 0.13
Саид Уэсли 1 0.13
Чавес Джоаннер 1 0.13
Томассон Адриен 0 0
Агилар Рубен 0 0
Зарури Анасс 0 0

Карточки

Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларсонне Готье 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Корню Пьер 2 0
Эква Пьер 2 0
Н'Зузи Марвонн 2 0
Батубинсика Дилан 1 0
Петро Лео 1 0
Фомба Ламин 1 0
Наде Микаэль 1 0
Масон Иван 1 0
Амугу Матис 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 3 0
Ласкари Реми Лебо 3 0
Зарури Анасс 1 1
Саид Уэсли 2 0
Уильям Стилл 2 0
Мачадо Дейвер 0 1
Франковски Пшемыслав 1 0
Гради Жонатан 1 0
Агилар Рубен 1 0
Нзола М'Бала 1 0
Сотока Флориан 1 0
Чавес Джоаннер 1 0
Хусанов Абдукодир 1 0
Оджедиран Хамзат 1 0

Результаты матчей

Сент-Этьен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ланс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
4
Сент-Этьен
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ланс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

2
1
Сент-Этьен
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ланс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
1
9 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
1
100%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
3
43%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Пропущено

17
5
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
2
40%
16-30
3
18%
1
20%
31-45
2
12%
1
20%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Этьен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сент-Этьен - Осер 3:1 Нант - Сент-Этьен 2:2 Ницца - Сент-Этьен 8:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0
Брест - Сент-Этьен 4:0 Сент-Этьен - Гавр 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 5:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Клермон - Сент-Этьен 1:1 Мец - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Мец 2:1 Сент-Этьен - Родез 2:0 Кевийи - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Родез 1:1 Генгам - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Кан 1:0
Ланс
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Страсбург - Ланс 2:2 Ланс - Ницца 0:0 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лион 0:0
Монако - Ланс 1:1 Панатинаикос - Ланс 2:0 Ланс - Брест 2:0 Ланс - Панатинаикос 2:1 Анже - Ланс 0:1 Ланс - Лестер 3:0 Версаль - Ланс 1:3 Ланс - Байер Л 2:2 Утрехт - Ланс 4:5 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Ланс - Ред Стар 6:0 Ланс - Кортрейк 6:3 Ланс - Монпелье 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 2:0 Марсель - Ланс 2:1

Результаты матчей

Сент-Этьен
Ланс

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
8:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
8:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Сент-Этьен
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
2
5
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 8 6 2 0 14 - 4 20
2.
ПСЖ
 Заявка 7 5 2 0 21 - 6 17
3.
Марсель
 Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Реймс
 Заявка 7 4 2 1 14 - 10 14
5.
Лилль
 Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
6.
Ланс
 1:0 Заявка 8 3 5 0 8 - 4 14
7.
Лион
 Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
8.
Страсбург
 Заявка 7 2 4 1 14 - 12 10
9.
Брест
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
10.
Ницца
 Заявка 7 2 3 2 15 - 7 9
11.
Нант
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
12.
Ренн
 Заявка 8 2 2 4 12 - 12 8
13.
Сент-Этьен
 0:1 Заявка 8 2 1 5 6 - 19 7
14.
Осер
 Заявка 7 2 0 5 9 - 15 6
15.
Гавр
 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
16.
Тулуза
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Монпелье
 Заявка 7 1 1 5 8 - 21 4
18.
Анже
 Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
2.
Брест
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
3.
ПСЖ
 Заявка 3 3 0 0 12 - 2 9
4.
Страсбург
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
5.
Ренн
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
6.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Осер
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Сент-Этьен
 0:1 Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
10.
Лион
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
11.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 10 - 2 5
12.
Ланс
 1:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
13.
Марсель
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
14.
Нант
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
15.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
16.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
17.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
18.
Анже
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Марсель
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
3.
Ланс
 1:0 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
4.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
5.
Реймс
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
6.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
7.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Лион
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Ницца
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Страсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
12.
Анже
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Тулуза
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Ренн
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
15.
Сент-Этьен
 0:1 Заявка 4 0 1 3 2 - 15 1
16.
Брест
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
17.
Осер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 11 0
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 0 4 3 - 15 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 6
Лилль Дэвид Джонатан 5
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (4)
Реймс Накамура Кейто 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Мопе Нил 1 2
Нант Коко Маркус 1 2
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Марсель Балерди Леонардо 1 2
Монако Камара Ламин 1 2
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  • Первый тайм
  • 49'
    Команда Ланс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 29%, Ланс: 71%.
  • 49'
    Медина Факундо бьет со штрафного в створ, но Готье Ларсоннер держит все под контролем
  • 49'
    Судья сигнализирует, что Аппиа Деннис из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Нзола М'Бала
  • 48'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 47'
    Аппиа Деннис ослабляет давление, выбив мяч.
  • 47'
    Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 47'
    Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 47'
    Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Фюльжени Анжело из команды Ланс заходит слишком далеко, он валит Муэффек Аймен.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 46'
    Матис Амугу из команды Сент-Этьен не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 45'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 29%, Ланс: 71%.
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    Прогнозы 111
    Сент-Этьен 16.2% (18)
    X 28.8% (32)
    Ланс 55% (61)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сент-Этьен
    Ничья
    Ланс
    6.10
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    6.05
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    1.71
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:1 Ланс

    Исход игры
    Сент-Этьен
    16.2% (18)
    Ничья
    28.8% (32)
    Ланс
    55% (61)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.46% (55)
    Меньше
    49.54% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    74.31% (81)
    Нет
    25.69% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Ланс
    35.1% (39)
    1:1 Ничья
    25.2% (28)
    0:1 Ланс
    16.2% (18)
    2:1 Сент-Этьен
    6.3% (7)
    1:0 Сент-Этьен
    6.3% (7)
    2:2 Ничья
    3.6% (4)
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