Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Микаэль Наде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Удар от ворот произведет Ланс

88' Мутон Луи не смог попасть в створ ударом издали

83' Чавес Джоаннер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

81' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

81' Микаэль Наде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Г О О О О Л - Ласкари Реми Лебо забивает ударом с правой ноги!

79' Сент-Этьен совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Хорошую попытку сделал Стассин Лукас . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

77' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Ланс

76' Мутон Луи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Сент-Этьен совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Сент-Этьен совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Сент-Этьен совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Ланс

68' Тактическая замена. Матис Амугу уходит с поля и его заменяет Боакье Агустен

68' Муэффек Аймен не смог попасть в створ ударом издали

66' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Сент-Этьен совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Сент-Этьен совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Микаэль Наде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Матис Амугу получил желтую карточку от судьи

60' Петро Лео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Удар от ворот произведет Ланс

59' Кафаро Матьё решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

56' Нзола М'Бала совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

56' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Сент-Этьен совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Франковски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Микаэль Наде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Матис Амугу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

51' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Сент-Этьен совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Чавес Джоаннер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.