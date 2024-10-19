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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Лиссорг Ромен
Сент-Этьен
0:2
Конец матча
Ланс
0'
0:1
20' Гол
Франковски Пшемыслав
31' Желтая карточка
Медина Факундо
56' Желтая карточка
Нзола М'Бала
61' Желтая карточка
Амугу Матис
0:2
79' Гол
Ласкари Реми Лебо
90'+5

Ход матча

20'
0:1
Франковски Пшемыслав
(Диуф Энди)
31'
 
Медина Факундо
56'
 
Нзола М'Бала
61'
Амугу Матис
 
64'
 
Ласкари Реми Лебо
Нзола М'Бала
68'
Бушуари Беньямин
Муэффек Аймен
 
68'
Боакье Агустен
Амугу Матис
 
68'
Мутон Луи
Кафаро Матьё
 
73'
 
Сарр Маланг
Медина Факундо
73'
 
Менди Нампали
Фюльжени Анжело
74'
Стассин Лукас
Сиссоко Ибраим
 
79'
0:2
Ласкари Реми Лебо
82'
Батубинсика Дилан
Абдельамид Юнис
 
90'
 
Саид Уэсли
Сотока Флориан
90'
 
Пуйи Том
Чавес Джоаннер

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 329 Количество передач 567
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 111
Сент-Этьен 16.2% (18)
X 28.8% (32)
Ланс 55% (61)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Ларсонне
Готье
8
Аппиа
Деннис
5
Абдельамид
Юнис
3
Наде
Микаэль
19
Петро
Лео
29
Муэффек
Аймен
4
Эква
Пьер
37
Амугу
Матис
22
Давиташвили
Зурико
9
Сиссоко
Ибраим
II
18
Кафаро
Матьё
30
Самба
Брис
4
Дансо
Кевин
25
Хусанов
Абдукодир
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
13
Чавес
Джоаннер
18
Диуф
Энди
28
Томассон
Адриен
11
Фюльжени
Анжело
7
Сотока
Флориан
8
Нзола
М'Бала
Сент-Этьен
4-3-3
Ланс
3-4-1-2

История личных встреч

Сент-Этьен
Ланс

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

16 матчей

31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
2:3
Л1
2:0
ТМК
0:1
Л1
3:3
Л1
0:1
ТМС
0:1
ММ(
0:0
Л1
2:1
Л1
3:1
Л1
1:4
К
3:1
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
3:2

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

2
0.9

Среднее время на гол

45
100

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.3
2.17

Среднее время на гол

69
41

Всего голов

25
22

Голов в среднем за матч

1.56
1.38

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

57
65

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давиташвили Зурико 3 0.38
Сиссоко Ибраим II 2 (1) 0.25
Кафаро Матьё 1 0.13
Петро Лео 0 0
Стассин Лукас 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 2 0.25
Франковски Пшемыслав 2 (1) 0.25
Диуф Энди 1 0.13
Саид Уэсли 1 0.13
Чавес Джоаннер 1 0.13
Ласкари Реми Лебо 1 0.13
Томассон Адриен 0 0
Агилар Рубен 0 0
Зарури Анасс 0 0

Карточки

Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларсонне Готье 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Корню Пьер 2 0
Эква Пьер 2 0
Амугу Матис 2 0
Н'Зузи Марвонн 2 0
Батубинсика Дилан 1 0
Петро Лео 1 0
Фомба Ламин 1 0
Наде Микаэль 1 0
Масон Иван 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 3 0
Ласкари Реми Лебо 3 0
Зарури Анасс 1 1
Саид Уэсли 2 0
Нзола М'Бала 2 0
Уильям Стилл 2 0
Мачадо Дейвер 0 1
Франковски Пшемыслав 1 0
Гради Жонатан 1 0
Агилар Рубен 1 0
Сотока Флориан 1 0
Чавес Джоаннер 1 0
Хусанов Абдукодир 1 0
Оджедиран Хамзат 1 0

Результаты матчей

Сент-Этьен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ланс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
4
Сент-Этьен
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ланс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

2
1
Сент-Этьен
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Ланс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
2
50%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
1
9 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
1
100%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
3
43%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Пропущено

19
5
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
16%
0
0%
1-15
4
21%
2
40%
16-30
3
16%
1
20%
31-45
2
11%
1
20%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
4
21%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Этьен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сент-Этьен - Осер 3:1 Нант - Сент-Этьен 2:2 Ницца - Сент-Этьен 8:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0
Брест - Сент-Этьен 4:0 Сент-Этьен - Гавр 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 5:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Клермон - Сент-Этьен 1:1 Мец - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Мец 2:1 Сент-Этьен - Родез 2:0 Кевийи - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Родез 1:1 Генгам - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Кан 1:0
Ланс
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Страсбург - Ланс 2:2 Ланс - Ницца 0:0 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лион 0:0
Монако - Ланс 1:1 Панатинаикос - Ланс 2:0 Ланс - Брест 2:0 Ланс - Панатинаикос 2:1 Анже - Ланс 0:1 Ланс - Лестер 3:0 Версаль - Ланс 1:3 Ланс - Байер Л 2:2 Утрехт - Ланс 4:5 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Ланс - Ред Стар 6:0 Ланс - Кортрейк 6:3 Ланс - Монпелье 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 2:0 Марсель - Ланс 2:1

Результаты матчей

Сент-Этьен
Ланс

Точный счет

0:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
8:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
8:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Сент-Этьен
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1
3
1.5
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
3
5
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:0 Заявка 8 6 2 0 22 - 6 20
2.
Монако
 Заявка 8 6 2 0 14 - 4 20
3.
Марсель
 Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Реймс
 Заявка 7 4 2 1 14 - 10 14
5.
Лилль
 Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
6.
Ланс
 Заявка 8 3 5 0 9 - 4 14
7.
Лион
 Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
8.
Брест
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Страсбург
 0:1 Заявка 8 2 4 2 14 - 13 10
10.
Ницца
 Заявка 7 2 3 2 15 - 7 9
11.
Нант
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
12.
Ренн
 Заявка 8 2 2 4 12 - 12 8
13.
Сент-Этьен
 Заявка 8 2 1 5 6 - 20 7
14.
Осер
 Заявка 7 2 0 5 9 - 15 6
15.
Гавр
 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
16.
Тулуза
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Монпелье
 Заявка 7 1 1 5 8 - 21 4
18.
Анже
 Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:0 Заявка 4 4 0 0 13 - 2 12
2.
Монако
 Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
3.
Брест
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
4.
Страсбург
 0:1 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
5.
Ренн
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
6.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Осер
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Лион
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
10.
Сент-Этьен
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 10 - 2 5
12.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
13.
Марсель
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
14.
Нант
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
15.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
16.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
17.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
18.
Анже
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Марсель
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
3.
Ланс
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
4.
ПСЖ
 1:0 Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
5.
Реймс
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
6.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
7.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Лион
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Ницца
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Анже
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
12.
Страсбург
 0:1 Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
13.
Тулуза
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Ренн
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
15.
Сент-Этьен
 Заявка 4 0 1 3 2 - 15 1
16.
Брест
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
17.
Осер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 11 0
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 0 4 3 - 15 0
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Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 6 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 5
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (4)
Реймс Накамура Кейто 4 (1)
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Топ нарушителей
Марсель Мопе Нил 1 2
Нант Коко Маркус 1 2
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Марсель Балерди Леонардо 1 2
Монако Камара Ламин 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Ланс заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 37%, Ланс: 63%.
  • 95'
    Судья сигнализирует, что Саид Уэсли из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Петро Лео
  • 95'
    Петро Лео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 95'
    Ланс контролирует мяч.
  • 94'
    Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
  • 94'
    Эква Пьер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Судья сигнализирует, что Ласкари Реми Лебо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Микаэль Наде
  • 93'
    Диуф Энди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Микаэль Наде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Судья сигнализирует, что Ласкари Реми Лебо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Микаэль Наде
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Сент-Этьен 16.2% (18)
    X 28.8% (32)
    Ланс 55% (61)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:2 Ланс

    Исход игры
    Сент-Этьен
    16.2% (18)
    Ничья
    28.8% (32)
    Ланс
    55% (61)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.46% (55)
    Меньше
    49.54% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    74.31% (81)
    Нет
    25.69% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Ланс
    35.1% (39)
    1:1 Ничья
    25.2% (28)
    0:1 Ланс
    16.2% (18)
    2:1 Сент-Этьен
    6.3% (7)
    1:0 Сент-Этьен
    6.3% (7)
    2:2 Ничья
    3.6% (4)
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