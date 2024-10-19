Маюлу по центру вышел один на один с голкипером, но решил пробить с линии штрафной площади и направил мяч выше перекладины.

Витинья с Асенсио справа не смогли подобраться к штрафной площади "Страсбурга".

Асенсио слева пытался вывести Баркола к воротам, но передачу сделал неточную.

Парижане на своей половине поля покатали мяч.

Сантос с двадцати метров низом пробил в левый угол. Доннарумма прилёг на мокрый газон и забрал мяч в руки.

Дуэ справа прострелил в центр штрафной площади. Морейра выбил мяч на набегавшего Невеша, который не смог подстроиться под удар.

Баркола слева прорвался в штрафную площадь гостей и направил мяч точно в руки Петровичу.

Эмега у угла чужой штрафной площади подтолкнул в спину Шкриньяра.

В Париже идёт дождь. Осень вступает в права по всей Европе.

Эмеге потребовалась помощь медиков. Мокрый газон сегодня может преподнести и неприятные сюрпризы.

Баква справа с восемнадцати метров пробил в ближний угол. Доннарумма расположился верно и мяч уверенно поймал.

У Асенсио по центру не прошла передача в штрафную площадь на Маюлу.

Мванга перед чужой штрафной площадью толкнул в спину Маюлу.

Нанаси сделал заброс направо к штанге, где Баква неудачно сыграл при приёме мяча. Удара по воротам не состоялось.

Сеная потребовалась помощь медиков. Проблемы с голеностопом у защитника "Страсбурга".

23' Асенсио справа прорвался к воротам и нанёс удар. Петрович мяч отбил.

22' Следующая подача Маюлу от углового флага последовала к одиннадцатиметровой отметке, где партнёров не оказалось.

21' Маюлу от углового флага закрутил мяч к дальней штанге. Петрович перевёл мяч в прыжке за пределы поля.

20' Баркола слева прорвался к воротам и с острого угла пробил. Петрович мяч отбил.

18' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

МАЮЛУ!!! Баркола слева вывел к воротам Маюлу, который с восьми метров в касание направил мяч в ближний верхний угол ворот.

17' Прострел Заир-Эмери справа в центр штрафной площади на Маюлу соперники сумели перехватить.

16' Постепенно инициатива стала переходить к парижанам. "ПСЖ" стал больше контролировать мяч и чаще проникать к чужой штрафной площади.

15' Сантос не позволил Баркола слева прорваться к воротам.

14' Маюлу с двадцати трёх метров низом пробил в правую штангу. Сенни бросился на добивание, но поскользнулся и не смог направить мяч в сетку.

12' Баркола на чужой половине поля не смог остановить мяч после длинного заброса вперёд Бералдо.

11' Сеная на фланге руками прихватил убегавшего Баркола и получил жёлтую карточку.

10' Мванга справа с двадцати метров пробил под перекладину. Доннарумма сумел забрать мяч в руки.

9' Нанаси от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Витинья.

8' Баркола исполнил подачу от углового флага. Гости мяч от ворот выбили.

7' Дуэ слева убежал к воротам, но Сарр в подкате в штрафной площади смог выбить мяч у Дезире.

6' "Страсбург" старается и прессинговать хозяев на их половине поля. Хорошее начало встречи от гостей.

5' Баква исполнил первый угловой удар в матче. Абакар вверху добрался до мяча, но нанести удар по воротам головой Силла не смог.

4' Гости и в центре поля стараются играть смело, подолгу удерживая мяч. Нечасто такое можно встретить на стадионе в Париже.

3' Маюлу не позволил Эмеге справа прорваться к штрафной площади хозяев. "Страсбург" напористо впереди начал встречу.

2' "ПСЖ" играет в тёмно-синей форме, "Страсбург" - в белой с тонкими синими горизонтальными полосками.