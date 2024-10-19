Тур: 8. Стадион: Парк де Пренс. Главный судья: Стина Жереми
Ход матча
10'
18'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
51
Пачо
Вильян
24
Маюлу
Сенни
17
Витинья
II
87
Невеш
Жоау
14
Дуэ
Дезире
28
Сеная
Марвин
26
Баква
Дилан
19
Диарра
Хабиб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
51 Пачо ВильянЗащитник
- Защитник
-
24 Маюлу СенниПолузащитник
-
17 ВитиньяПолузащитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
-
14 Дуэ ДезиреНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Мендеш НунуЗащитник
-
42 Заге ЙорамЗащитник
- Полузащитник
-
19 Кан-Ин ЛиПолузащитник
- Нападающий
-
49 Мбайе ИбраимНападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Сеная МарвинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Баква ДиланПолузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Гомис ЙониЗащитник
-
17 Дионг ДаудаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Мара СекуНападающий
- Нападающий
-
47 Месси РайанНападающий
-
Главный тренер: Росеньор Лиам
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
ПСЖ
Страсбург
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 3 победы
17 матчей
70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
2.67
2.25
Среднее время на гол
33
40
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.5
0.78
Среднее время на гол
60
115
Всего голов
36
25
Голов в среднем за матч
2.12
1.47
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
42
61
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баркола Бредли
|6
|0.75
|Дембеле Усман
|4
|0.5
|Кан-Ин Ли
|3
|0.38
|Коло-Муани Рандаль
|2 (1)
|0.25
|Хакими Ашраф
|1
|0.13
|Асенсио Марко
|1
|0.13
|Мендеш Нуну
|1
|0.13
|Руис Фабиан
|1
|0.13
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0.13
|Маюлу Сенни
|1
|0.13
|Витинья II
|1 (1)
|0.13
|Невеш Жоау
|0
|0
|Рамуш Гонсалу
|0
|0
|Дуэ Дезире
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нанаси Себастьян
|3
|0.38
|Эмега Эмануэль
|3
|0.38
|Сантос Андрей
|3
|0.38
|Диарра Хабиб
|2 (1)
|0.25
|Морейра Диегу
|1
|0.13
|Абакар Силла
|1
|0.13
|Баква Дилан
|0
|0
|Дукуре Исмаэль
|0
|0
|Соу Саиду
|0
|0
|Уайли Калеб
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бералдо Лукас
|2
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Дембеле Усман
|1
|0
|Хакими Ашраф
|1
|0
|Пачо Вильян
|1
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дукуре Исмаэль
|3
|0
|Сеная Марвин
|3
|0
|Дуэ Гела
|3
|0
|Абакар Силла
|2
|0
|Росиньор Лайам
|1
|0
|Фила Карол
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
|Соу Саиду
|1
|0
|Эмега Эмануэль
|1
|0
|Диарра Хабиб
|1
|0
|Морейра Диегу
|1
|0
|Сантос Андрей
|1
|0
Результаты матчей
ПСЖ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Страсбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
7
ПСЖ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Страсбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
6
ПСЖ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Страсбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
9
13
Голы по времени матча
Забито
12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
8%
1
14%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
4
33%
3
43%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
4
50%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
21
13
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
2
10%
1
8%
1-15
2
10%
3
23%
16-30
3
14%
3
23%
31-45
5
24%
5
38%
46-60
4
19%
1
8%
61-75
5
24%
0
0%
76-90
Пропущено
6
13
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
17%
2
15%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
5
38%
61-75
1
17%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ницца - ПСЖ 1:1 Арсенал - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Ренн 3:1 Реймс - ПСЖ 1:1
ПСЖ - Жирона 1:0 ПСЖ - Брест 3:1 Лилль - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Гавр - ПСЖ 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Лион - ПСЖ 1:2 Мец - ПСЖ 0:2 Ницца - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Тулуза 1:3 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Гавр 3:3 Лорьян - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Лион 4:1
Страсбург
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Страсбург - Ланс 2:2 Страсбург - Марсель 1:0 Лилль - Страсбург 3:3 Страсбург - Анже 1:1
Лион - Страсбург 4:3 Страсбург - Ренн 3:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Страсбург - Фрайбург 2:3 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Страсбург - Мюнхен-1860 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Страсбург - Мец 2:1 Гавр - Страсбург 3:1 Страсбург - Ницца 1:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 3:1
Результаты матчей
ПСЖ
Страсбург
Точный счет
3:1
2 раза 67%
6:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
6
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
ПСЖ
Страсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
22
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
52
34
25
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|22 - 6
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 4
|20
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|9.
|0:1 Заявка
|8
|2
|4
|2
|14 - 13
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 7
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 12
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 20
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 15
|6
|15.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 21
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 2
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|4.
|0:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|10 - 2
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|4.
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 15
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 11
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 15
|0
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- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|6 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|5
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|4 (4)
|Реймс
|Накамура Кейто
|4 (1)
|Марсель
|Мопе Нил
|1 2
|Нант
|Коко Маркус
|1 2
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 2
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1 2
|Монако
|Камара Ламин
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ПСЖ 1:0 Страсбург
Исход игры
ПСЖ
99.2% (118)
Ничья
0.8% (1)
Страсбург
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (70)
Меньше
37.5% (42)
Обе команды забьют
Да
49.11% (55)
Нет
50.89% (57)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
32.8% (39)
3:1 ПСЖ
22.7% (27)
2:1 ПСЖ
16.8% (20)
3:0 ПСЖ
10.9% (13)
4:1 ПСЖ
3.4% (4)
1:0 ПСЖ
2.5% (3)
3:2 ПСЖ
1.7% (2)
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