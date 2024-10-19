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  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
ПСЖ
1:0
Перерыв
Страсбург
0'
10' Желтая карточка
Сеная Марвин
1:0
18' Гол
Маюлу Сенни

Ход матча

10'
 
Сеная Марвин
18'
Маюлу Сенни
(Баркола Бредли)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 119
ПСЖ 99.2% (118)
X 0.8% (1)
Страсбург 0% (0)
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ПСЖ
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Доннарумма
Джанлуиджи
33
Заир-Эмери
Уоррен
37
Шкриньяр
Милан
51
Пачо
Вильян
35
Бералдо
Лукас
24
Маюлу
Сенни
17
Витинья
II
87
Невеш
Жоау
14
Дуэ
Дезире
11
Асенсио
Марко
29
Баркола
Бредли
1
Петрович
Джордже
28
Сеная
Марвин
5
Абакар
Силла
23
Сарр
Мамаду-Наби
7
Морейра
Диегу
18
Мванга
Жуниор
8
Сантос
Андрей
26
Баква
Дилан
19
Диарра
Хабиб
15
Нанаси
Себастьян
10
Эмега
Эмануэль
ПСЖ
4-3-3
Страсбург
4-2-3-1

История личных встреч

ПСЖ
Страсбург

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

17 матчей

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
3:3
Л1
4:2
Л1
1:4
Л1
4:0
Л1
1:0
Л1
2:2
К
2:0
Л1
1:1
Л1
5:2
КЛ
2:4
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:2

Голы

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

2.67
2.25

Среднее время на гол

33
40

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.78

Среднее время на гол

60
115

Всего голов

36
25

Голов в среднем за матч

2.12
1.47

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

42
61

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баркола Бредли 6 0.75
Дембеле Усман 4 0.5
Кан-Ин Ли 3 0.38
Коло-Муани Рандаль 2 (1) 0.25
Хакими Ашраф 1 0.13
Асенсио Марко 1 0.13
Мендеш Нуну 1 0.13
Руис Фабиан 1 0.13
Заир-Эмери Уоррен 1 0.13
Маюлу Сенни 1 0.13
Витинья II 1 (1) 0.13
Невеш Жоау 0 0
Рамуш Гонсалу 0 0
Дуэ Дезире 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нанаси Себастьян 3 0.38
Эмега Эмануэль 3 0.38
Сантос Андрей 3 0.38
Диарра Хабиб 2 (1) 0.25
Морейра Диегу 1 0.13
Абакар Силла 1 0.13
Баква Дилан 0 0
Дукуре Исмаэль 0 0
Соу Саиду 0 0
Уайли Калеб 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бералдо Лукас 2 0
Мендеш Нуну 1 0
Маркиньос Маркос 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Дембеле Усман 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Пачо Вильян 1 0
Заир-Эмери Уоррен 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Исмаэль 3 0
Сеная Марвин 3 0
Дуэ Гела 3 0
Абакар Силла 2 0
Росиньор Лайам 1 0
Фила Карол 1 0
Мара Секу 1 0
Соу Саиду 1 0
Эмега Эмануэль 1 0
Диарра Хабиб 1 0
Морейра Диегу 1 0
Сантос Андрей 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Страсбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
7
ПСЖ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Страсбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
6
ПСЖ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Страсбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

9
13

Голы по времени матча

Забито

12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
8%
1
14%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
4
33%
3
43%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
4
50%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

21
13
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
2
10%
1
8%
1-15
2
10%
3
23%
16-30
3
14%
3
23%
31-45
5
24%
5
38%
46-60
4
19%
1
8%
61-75
5
24%
0
0%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
17%
2
15%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
5
38%
61-75
1
17%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ницца - ПСЖ 1:1 Арсенал - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Ренн 3:1 Реймс - ПСЖ 1:1
ПСЖ - Жирона 1:0 ПСЖ - Брест 3:1 Лилль - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Гавр - ПСЖ 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Лион - ПСЖ 1:2 Мец - ПСЖ 0:2 Ницца - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Тулуза 1:3 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Гавр 3:3 Лорьян - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Лион 4:1
Страсбург
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Страсбург - Ланс 2:2 Страсбург - Марсель 1:0 Лилль - Страсбург 3:3 Страсбург - Анже 1:1
Лион - Страсбург 4:3 Страсбург - Ренн 3:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Страсбург - Фрайбург 2:3 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Страсбург - Мюнхен-1860 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Страсбург - Мец 2:1 Гавр - Страсбург 3:1 Страсбург - Ницца 1:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 3:1

Результаты матчей

ПСЖ
Страсбург

Точный счет

3:1
2 раза 67%
6:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
6
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
3.5
Больше Меньше
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
1
2
2
2.5
2
1
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
4
3
5
2
2.5
3
4
2
5
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:0 Заявка 8 6 2 0 22 - 6 20
2.
Монако
 Заявка 8 6 2 0 14 - 4 20
3.
Марсель
 Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Реймс
 Заявка 7 4 2 1 14 - 10 14
5.
Лилль
 Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
6.
Ланс
 Заявка 8 3 5 0 9 - 4 14
7.
Лион
 Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
8.
Брест
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Страсбург
 0:1 Заявка 8 2 4 2 14 - 13 10
10.
Ницца
 Заявка 7 2 3 2 15 - 7 9
11.
Нант
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
12.
Ренн
 Заявка 8 2 2 4 12 - 12 8
13.
Сент-Этьен
 Заявка 8 2 1 5 6 - 20 7
14.
Осер
 Заявка 7 2 0 5 9 - 15 6
15.
Гавр
 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
16.
Тулуза
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Монпелье
 Заявка 7 1 1 5 8 - 21 4
18.
Анже
 Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:0 Заявка 4 4 0 0 13 - 2 12
2.
Монако
 Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
3.
Брест
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
4.
Страсбург
 0:1 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
5.
Ренн
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
6.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Осер
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Лион
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
10.
Сент-Этьен
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 10 - 2 5
12.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
13.
Марсель
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
14.
Нант
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
15.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
16.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
17.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
18.
Анже
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Марсель
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
3.
Ланс
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
4.
ПСЖ
 1:0 Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
5.
Реймс
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
6.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
7.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Лион
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Ницца
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Анже
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
12.
Страсбург
 0:1 Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
13.
Тулуза
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Ренн
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
15.
Сент-Этьен
 Заявка 4 0 1 3 2 - 15 1
16.
Брест
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
17.
Осер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 11 0
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 0 4 3 - 15 0
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Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 6 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 5
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (4)
Реймс Накамура Кейто 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Мопе Нил 1 2
Нант Коко Маркус 1 2
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Марсель Балерди Леонардо 1 2
Монако Камара Ламин 1 2
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "ПСЖ" - Страсбург" - 1:0.
  • 45'
    Сантос с двадцати метров низом пробил в левый угол. Доннарумма прилёг на мокрый газон и забрал мяч в руки.
  • 45'
    Парижане на своей половине поля покатали мяч.
  • 45'
    Асенсио слева пытался вывести Баркола к воротам, но передачу сделал неточную.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Стина в первом тайме.
  • 45'
    Витинья с Асенсио справа не смогли подобраться к штрафной площади "Страсбурга".
  • Опасный момент
    44'
    Маюлу по центру вышел один на один с голкипером, но решил пробить с линии штрафной площади и направил мяч выше перекладины.
  • 43'
    Баркола слева прорвался в штрафную площадь гостей и направил мяч точно в руки Петровичу.
  • 42'
    Навес Баквы справа в штрафную площадь перехватил Пачо.
  • Фол, нарушение
    41'
    Морейра на чужой половине поля сбил Маюлу.
  • Офсайд
    40'
    Эмега оказался в офсайде.
  • 39'
    Невеш на чужой половине поля зацепил ногу Морейры.
  • 38'
    Удар Сантоса с линии штрафной площади заблокировал Пачо.
  • 36'
    Дуэ справа прострелил в центр штрафной площади. Морейра выбил мяч на набегавшего Невеша, который не смог подстроиться под удар.
  • Фол, нарушение
    35'
    Маюлу у центрального круга руками остановил Сантоса.
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    • Травма, повреждение
      34'
      Сеная потребовалась помощь медиков. Проблемы с голеностопом у защитника "Страсбурга".
    • 33'
      Нанаси сделал заброс направо к штанге, где Баква неудачно сыграл при приёме мяча. Удара по воротам не состоялось.
    • Фол, нарушение
      32'
      Мванга перед чужой штрафной площадью толкнул в спину Маюлу.
    • 30'
      У Асенсио по центру не прошла передача в штрафную площадь на Маюлу.
    • Фол, нарушение
      29'
      Маюлу у центрального круга сбил Сантоса.
    • 28'
      Баква справа с восемнадцати метров пробил в ближний угол. Доннарумма расположился верно и мяч уверенно поймал.
    • 27'
      "ПСЖ" у центрального круга покатал мяч поперёк поля.
    • Травма, повреждение
      26'
      Эмеге потребовалась помощь медиков. Мокрый газон сегодня может преподнести и неприятные сюрпризы.
    • Дождь
      25'
      В Париже идёт дождь. Осень вступает в права по всей Европе.
    • 24'
      Эмега у угла чужой штрафной площади подтолкнул в спину Шкриньяра.
    • 23'
      Асенсио справа прорвался к воротам и нанёс удар. Петрович мяч отбил.
    • Угловой
      22'
      Следующая подача Маюлу от углового флага последовала к одиннадцатиметровой отметке, где партнёров не оказалось.
    • Угловой
      21'
      Маюлу от углового флага закрутил мяч к дальней штанге. Петрович перевёл мяч в прыжке за пределы поля.
    • 20'
      Баркола слева прорвался к воротам и с острого угла пробил. Петрович мяч отбил.
    • Описание гола
      18'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      МАЮЛУ!!! Баркола слева вывел к воротам Маюлу, который с восьми метров в касание направил мяч в ближний верхний угол ворот.
    • 17'
      Прострел Заир-Эмери справа в центр штрафной площади на Маюлу соперники сумели перехватить.
    • 16'
      Постепенно инициатива стала переходить к парижанам. "ПСЖ" стал больше контролировать мяч и чаще проникать к чужой штрафной площади.
    • 15'
      Сантос не позволил Баркола слева прорваться к воротам.
    • Штанга
      14'
      Маюлу с двадцати трёх метров низом пробил в правую штангу. Сенни бросился на добивание, но поскользнулся и не смог направить мяч в сетку.
    • 12'
      Баркола на чужой половине поля не смог остановить мяч после длинного заброса вперёд Бералдо.
    • Желтая карточка
      11'
      Сеная на фланге руками прихватил убегавшего Баркола и получил жёлтую карточку.
    • 10'
      Мванга справа с двадцати метров пробил под перекладину. Доннарумма сумел забрать мяч в руки.
    • Угловой
      9'
      Нанаси от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Витинья.
    • 8'
      Баркола исполнил подачу от углового флага. Гости мяч от ворот выбили.
    • 7'
      Дуэ слева убежал к воротам, но Сарр в подкате в штрафной площади смог выбить мяч у Дезире.
    • 6'
      "Страсбург" старается и прессинговать хозяев на их половине поля. Хорошее начало встречи от гостей.
    • Угловой
      5'
      Баква исполнил первый угловой удар в матче. Абакар вверху добрался до мяча, но нанести удар по воротам головой Силла не смог.
    • 4'
      Гости и в центре поля стараются играть смело, подолгу удерживая мяч. Нечасто такое можно встретить на стадионе в Париже.
    • 3'
      Маюлу не позволил Эмеге справа прорваться к штрафной площади хозяев. "Страсбург" напористо впереди начал встречу.
    • 2'
      "ПСЖ" играет в тёмно-синей форме, "Страсбург" - в белой с тонкими синими горизонтальными полосками.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Парк де Пренс"!
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    • Первый тайм
    • 49'
      Команда ПСЖ имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: ПСЖ: 59%, Страсбург: 41%.
    • 49'
      Страсбург контролирует мяч.
    • 49'
      Заир-Эмери Уоррен наказан за толчок Сарр Мамаду-Наби
    • 48'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 48'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Сарр Мамаду-Наби выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 46'
      Диарра Хабиб пробует нанести удар издали, но Джанлуиджи Доннарумма держит все под контролем
    • 46'
      Страсбург пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 45'
      Контроль мяча: ПСЖ: 58%, Страсбург: 42%.
    • 44'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Страсбург
    • 43'
      Страсбург контролирует мяч.
    • 42'
      Senny Mayulu не смог попасть в створ ударом издали
    • 42'
      Невеш Жоау создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 42'
      Хорошую попытку сделал Баркола Бредли. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 42'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 41'
      Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Контроль мяча: ПСЖ: 58%, Страсбург: 42%.
    • 39'
      Судья сигнализирует, что Невеш Жоау из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Морейра Диегу
    • 39'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 39'
      Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Страсбург пытается что-то создать.
    • 36'
      Судья сигнализирует, что Бералдо Лукас из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Баква Дилан
    • 35'
      Дуэ Дезире из команды ПСЖ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 35'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Судья сигнализирует, что Senny Mayulu из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Сантос Андрей
    • 35'
      Контроль мяча: ПСЖ: 63%, Страсбург: 37%.
    • 34'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Сеная Марвин возвращается на поле.
    • 33'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 33'
      Ох, нехорошо это выглядит. Сеная Марвин получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 32'
      Сеная Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 32'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 31'
      Нанаси Себастьян из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 31'
      Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Страсбург пытается что-то создать.
    • 31'
      Страсбург начинает контратаку
    • 31'
      Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Контроль мяча: ПСЖ: 63%, Страсбург: 37%.
    • 30'
      Мванга Жуниор наказан за толчок Senny Mayulu
    • 30'
      Бералдо Лукас из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Морейра Диегу из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 30'
      Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Страсбург пытается что-то создать.
    • 28'
      Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Судья сигнализирует, что Senny Mayulu из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Сантос Андрей
    • 26'
      Баква Дилан пробует нанести удар издали, но Джанлуиджи Доннарумма держит все под контролем
    • 26'
      Страсбург пытается что-то создать.
    • 26'
      Эмега Эмануэль возвращается на поле.
    • 25'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: ПСЖ: 63%, Страсбург: 37%.
    • 25'
      Матч возобновлен
    • 25'
      Ох, нехорошо это выглядит. Эмега Эмануэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 24'
      Эмега Эмануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 24'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 23'
      Судья сигнализирует, что Эмега Эмануэль из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Шкриньяр Милан
    • 22'
      Страсбург контролирует мяч.
    • 22'
      Судья сигнализирует, что Шкриньяр Милан из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Сантос Андрей
    • 22'
      Хорошую попытку сделал Асенсио Марко. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 21'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 21'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 21'
      Мванга Жуниор из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Заир-Эмери Уоррен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Петрович Джордже из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Senny Mayulu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Хорошую попытку сделал Баркола Бредли. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 20'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: ПСЖ: 62%, Страсбург: 38%.
    • 19'
      Страсбург контролирует мяч.
    • 19'
      Senny Mayulu сделал ключевой пас для гола!
    • 18'
      Команда ПСЖ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 18'
      Баркола Бредли сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Senny Mayulu забивает с левой ноги!
    • 18'
      Баркола Бредли создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 18'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 18'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 18'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Абакар Силла успешно блокирует удар.
    • 18'
      Асенсио Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 17'
      Дуэ Дезире из команды ПСЖ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 17'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 16'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 16'
      Страсбург пытается что-то создать.
    • 16'
      Сеная Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Контроль мяча: ПСЖ: 60%, Страсбург: 40%.
    • 14'
      Страсбург контролирует мяч.
    • 14'
      Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Страсбург
    • 13'
      Senny Mayulu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 12'
      Близко! Senny Mayulu нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
    • 12'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 12'
      Страсбург контролирует мяч.
    • 11'
      Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 10'
      Сеная Марвин получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Сеная Марвин из команды Страсбург заходит слишком далеко, он валит Баркола Бредли.
    • 10'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 10'
      Баква Дилан пробует нанести удар издали, но Джанлуиджи Доннарумма держит все под контролем
    • 10'
      Контроль мяча: ПСЖ: 48%, Страсбург: 52%.
    • 9'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Страсбург контролирует мяч.
    • 9'
      Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 8'
      Доннарумма Джанлуиджи из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Страсбург пытается что-то создать.
    • 8'
      Бералдо Лукас из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Нанаси Себастьян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Страсбург пытается что-то создать.
    • 7'
      Страсбург начинает контратаку
    • 7'
      Сеная Марвин из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Витинья II навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Сарр Мамаду-Наби успешно блокирует удар.
    • 7'
      Дуэ Дезире нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 6'
      Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: ПСЖ: 48%, Страсбург: 52%.
    • 5'
      Доннарумма Джанлуиджи взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      Диарра Хабиб из команды Страсбург подал угловой слева.
    • 3'
      Страсбург пытается что-то создать.
    • 3'
      Страсбург контролирует мяч.
    • 3'
      Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 2'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 2'
      Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Мванга Жуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 1'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      ПСЖ начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПСЖ 1:0 Страсбург

    Исход игры
    ПСЖ
    99.2% (118)
    Ничья
    0.8% (1)
    Страсбург
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (70)
    Меньше
    37.5% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    49.11% (55)
    Нет
    50.89% (57)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    32.8% (39)
    3:1 ПСЖ
    22.7% (27)
    2:1 ПСЖ
    16.8% (20)
    3:0 ПСЖ
    10.9% (13)
    4:1 ПСЖ
    3.4% (4)
    1:0 ПСЖ
    2.5% (3)
    3:2 ПСЖ
    1.7% (2)
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    ПСЖ
    Страсбург
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