Тур: 12.
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
50 Шамов ЕгорВратарь
-
5 ЭмерсонЗащитник
-
3 Цесь ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
96 Рукас ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тихонов Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Мамин АртёмВратарь
-
16 ИталоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Мосин ЕгорЗащитник
- Полузащитник
-
27 Чудин ИванПолузащитник
-
55 Аюпов ТимурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аверьянов Евгений
История личных встреч
Енисей
Урал
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
100%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
9 матчей
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.6
1.25
Среднее время на гол
150
72
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
1
1.6
Среднее время на гол
90
56
Всего голов
7
13
Голов в среднем за матч
0.78
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
115
62
Бомбардиры внутри турнира
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ломакин Александр
|3
|0.27
|Савельев Максим
|3
|0.27
|Гилязетдинов Артур
|1
|0.09
|Григорьев Даниил
|1
|0.09
|Шипунов Тимофей
|1
|0.09
|Цесь Ян
|1
|0.09
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аюпов Тимур
|3 (1)
|0.27
|Ионов Алексей
|2
|0.18
|Секулич Мартин
|2
|0.18
|Эрик Бикфалви
|1
|0.09
|Бегич Сильвие
|1
|0.09
|Эмерсон Иллой-Айет
|1
|0.09
|Каштанов Алексей
|1
|0.09
|Егорычев Андрей
|1
|0.09
|Железнов Юрий
|1
|0.09
|Ишков Илья
|1
|0.09
|Воронов Максим
|1
|0.09
|Итало VI
|1
|0.09
|Мишкич Даниел
|1 (1)
|0.09
Карточки
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самойлов Денис
|4
|0
|Чуканов Андреа
|3
|0
|Ширяев Максим
|3
|0
|Масловский Александр
|2
|0
|Ломакин Александр
|2
|0
|Рукас Томас
|2
|0
|Мазурин Андрей
|2
|0
|Надольский Александр
|2
|0
|Гилязетдинов Артур
|1
|0
|Григорьев Даниил
|1
|0
|Савельев Максим
|1
|0
|Шипунов Тимофей
|1
|0
|Богатырев Никита
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегич Сильвие
|2
|1
|Мишкич Даниел
|2
|0
|Сунгатулин Фаниль
|2
|0
|Ионов Алексей
|1
|0
|Чудин Иван
|1
|0
|Маргасов Тимофей
|1
|0
|Гогличидзе Лео
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Аюпов Тимур
|1
|0
|Бевеев Мингиян
|1
|0
|Каштанов Алексей
|1
|0
|Егорычев Андрей
|1
|0
|Железнов Юрий
|1
|0
|Мосин Егор
|1
|0
|Ишков Илья
|1
|0
|Секулич Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Енисей
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Урал
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
4
Енисей
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Урал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
10
Енисей
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Урал
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
6
14
Голы по времени матча
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
5
10
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
40%
1
10%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
6
60%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
12
18
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
3
25%
2
11%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
17%
4
22%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
7
39%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
3
43%
61-75
4
36%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Енисей
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Спартак Кострома - Енисей 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 2:2 Черноморец Нв - Енисей 2:1 Нефтехимик - Енисей 0:1
Енисей - Балтика 1:2 Чайка - Енисей 2:0 Енисей - Сочи 1:0 Алания - Енисей 0:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Сокол - Енисей 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1 Рубин - Енисей 3:1 Енисей - Зенит Пенза 3:0 Пари НН - Енисей 0:4 Енисей - Тюмень 2:0 Черноморец Нв - Енисей 0:2 Енисей - Кубань 2:0 КАМАЗ - Енисей 1:1 Нефтехимик - Енисей 0:0
Урал
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Урал - СКА-Хабаровск 1:0 КАМАЗ - Урал 0:2 Арсенал Тула - Урал 1:0 Урал - Ротор 1:1
Урал - Алания 3:1 Нефтехимик - Урал 1:1 Урал - Чайка 2:0 Уфа - Урал 0:2 Урал - Сокол 0:0 Черноморец Нв - Урал 3:2 Урал - Шинник 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Кызылкум 1:0 Урал - Равшан 5:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Оренбург 3:3 Факел - Урал 0:0 Урал - Балтика 2:1
Результаты матчей
Енисей
Урал
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
2
6 раз 55%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Енисей
Урал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
23
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
29
74
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|10 - 4
|23
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|3.
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|17 - 9
|21
|4.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 10
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 10
|17
|7.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|8.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|9.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|8 - 8
|15
|10.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 8
|14
|11.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 13
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|14.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 9
|11
|15.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|7 - 10
|11
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|6 - 9
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 15
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|7 - 2
|17
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 5
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 6
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|2.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|3.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|4.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 5
|6
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|5
|Сочи
|Крамарич Мартин
|4
|Черноморец Нв
|Уридия Мераби
|3
|Енисей
|Ломакин Александр
|3
|Сокол
|Максименко Артём
|3
|Уфа
|Перченок Александр
|6
|Алания
|Плиев Константин
|1 4
|Чайка
|Нестеров Александр
|1 3
|Тюмень
|Шавлохов Давид
|1 3
|Родина Москва
|Гордюшенко Астемир
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Енисей - Урал
Исход игры
Енисей
16.2% (19)
Ничья
24.8% (29)
Урал
59% (69)
Тотал 2.5
Больше
44.14% (49)
Меньше
55.86% (62)
Обе команды забьют
Да
70.27% (78)
Нет
29.73% (33)
Популярный счёт
1:2 Урал
35.9% (42)
1:1 Ничья
24.8% (29)
0:1 Урал
14.5% (17)
1:0 Енисей
6.8% (8)
2:1 Енисей
6% (7)
0:2 Урал
4.3% (5)
2:0 Енисей
2.6% (3)
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